 Российскому блогеру Митрошиной запретили на 3 года въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

"Вчера, 8 января, в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы проставили запрет въезда в Украину сроком на 3 года гражданке России 1994 года рождения. Российского блогера, которая нарушила правила въезда-выезда на территорию временно оккупированной АР Крым, пограничники обнаружили в "Борисполе" при выезде из Украины. Она как раз проходила оформления на рейс в Минск", - сообщает Госпогранслужба на сайте в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Также отмечается, что гражданка РФ въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала Крым.
В ведомстве проинформировали, что всего в течение 2019 года пограничники отказали во въезде в Украину более 7,3 тыс. гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда или превысивших срок пребывания, или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Киеве гражданское движение "Відсіч" сообщило о задержании и избиении активистов, которые задали вопрос "чей Крым?" российскому блогеру Александре Митрошиной.
Позже Митрошина после завершения встречи со сторонниками в своем телеграмм-канале попыталась оправдаться за инцидент.
Було б добре їх позбавити громадянства, але, на жаль, це неможливо... поки неможливо.
УКРАIНА зеленського I авакова!
Поліцейський, який тягнув по землі та ставив на коліна хлопця за питання «чий Крим?» це Вадим Вікторович Чалий
Мешкає в с. Пустовіти Миронівського р-ну на Київщині.
На хлопців також нападав Нікіта Олександрович Толмачьов. Його батьки мешкають в окупованому Криму.
Сам він проживає в Києві, окупацію півострова заперечує. Позиціонує себе як піарника.
Також вони обурувалась тим, що чули українську мову.
Мешкає в Києві.
ПатрIоти. ви вже "поздоровили" цього виродка????
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=554803505100563&id=100017127557587
курв повій проституток курицьгнид у жіночій подобі, яким какаяразніца