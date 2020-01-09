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Все про:Госпогранслужба (3584) нон грата (358) блогер (119) Митрошина Александра (1)

 Российскому блогеру Митрошиной запретили на 3 года въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Государственная пограничная служба Украины запретили въезд в Украину на 3 года российскому блогеру Александре Митрошиной в связи с незаконным посещением оккупированного полуострова Крым.

"Вчера, 8 января, в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы проставили запрет въезда в Украину сроком на 3 года гражданке России 1994 года рождения. Российского блогера, которая нарушила правила въезда-выезда на территорию временно оккупированной АР Крым, пограничники обнаружили в "Борисполе" при выезде из Украины. Она как раз проходила оформления на рейс в Минск", - сообщает Госпогранслужба на сайте в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что гражданка РФ въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала Крым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция в Киеве задерживала "за мелкое хулиганство" двух человек за вопрос "Чей Крым?" российскому блогеру Митрошиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ведомстве проинформировали, что всего в течение 2019 года пограничники отказали во въезде в Украину более 7,3 тыс. гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда или превысивших срок пребывания, или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Киеве гражданское движение "Відсіч" сообщило о задержании и избиении активистов, которые задали вопрос "чей Крым?" российскому блогеру Александре Митрошиной.

Позже Митрошина после завершения встречи со сторонниками в своем телеграмм-канале попыталась оправдаться за инцидент.

Источник: https://censor.net.ua/v3168905
 
   
 Топ комментарии
 
Нужно было ее арестовать для обменного фонда. Поменяли бы ее потом на когото из наших воинов!!!
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Нужно было ее арестовать для обменного фонда. Поменяли бы ее потом на когото из наших воинов!!!
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а почему тот чувак который быка включал,отказался вставать на ноги и падал на пол когда его пытались поднять? привык жить на коленях как все порохоботы?
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Отличная идея, девчонку поменять на солдата.
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Девочку?! Все что выросло в паРаше - тварь и гниль
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А двох українських тіточок, одна з яких почепила листівку "Донбас=Україна", а у іншої знайшли футболку з тризубом, обмінювати на трьох рашистських диверсантів, які підірвали мирну демонстрацію і вбили чотирьох українців, можна, пуєсосе ти гнойний?
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Эта еще адекватная. Сказала, что не поддерживает аннексию и четко понимает за что ей запретили въезд. Так же сказала, что обиды не держит и будет в дальнейшем соблюдать законы Украины.
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Це вона сказала, коли лінчували двох українців зсучені поліцаї разом з розпоясаними кацяпськими шовіністами, чи сказали зєлюки, щоб приховати свою колаборацію з москалями? Ніякі буцім-то вибачення, чи незнання українських законів, не має звільняти злочинців від покарання. Це стосуєтьсяі і того чорнявого путінського прихвостня, з яким ЗЄ влаштував обнімашки, бо вже рік як незаконний перетин українського кордону, особливо там де його контролює Московія, є кримінальним злочином згідно ККУ.
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Це добре. А як бкюцти з поліцаями, які а коліна поставили ильних громадян, що звернули їхню увагу на порушення закону? Як бути зі справою про ***********, яку відкрили проти цих громадян, хоча обіцяли, що повідомлення про злочин будуть винагороджуватися? Як з цим всім бути?
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и это пишет тот шлак который сам бухал с 31 по 9-е
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А зачем кацапов сюда пускают, что бы при выезде объявить запрет?
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А зачем вы эту мартышку кацапскую вообще пускали, если знали что она закон нарушила?
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Слава Богу! Ще одна "бібізяна" зосталась за поребріком.Тільки треба було трохи раніше.
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А про патриота который пришел на её конференцию в Киеве и задал вопрос: Чей Крым ? После чего ватная публика подняла кипишь и вызвала полицаев, которые его заковали в наручники и поставили на колени, почему не говорят.
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На самом деле он сам встал на колени, имитируя припадок, а полиция пыталась его поднять. Если бы вы видели видео целиком.
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Цікаво, які тупі істоти у Києві дивляться цю вбогу к@цапську фарбовану мавпу?
Було б добре їх позбавити громадянства, але, на жаль, це неможливо... поки неможливо.
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Але переписати всіх отих слухачів москвогебнявої "мудрості" все-таки треба було
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Знайшов!Людмила Прокопович7 січня о 12:00 ·
УКРАIНА зеленського I авакова!
Поліцейський, який тягнув по землі та ставив на коліна хлопця за питання «чий Крим?» це Вадим Вікторович Чалий
Мешкає в с. Пустовіти Миронівського р-ну на Київщині.
На хлопців також нападав Нікіта Олександрович Толмачьов. Його батьки мешкають в окупованому Криму.
Сам він проживає в Києві, окупацію півострова заперечує. Позиціонує себе як піарника.
Також вони обурувалась тим, що чули українську мову.
Мешкає в Києві.
ПатрIоти. ви вже "поздоровили" цього виродка????
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=554803505100563&id=100017127557587
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Три года запрета на вьезд для агента влияния? Почему не 10 или 20, наши пацаны на подвалах уже больше трех лет сидят, а тут с цацкой вошкаются, под зад коленном на камеру и на 20 лет закрыть вьезд.
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Причем, надо что бы система Украины была связана с ЕС в этом плане, получил пинок под зад от Украины -ЕС должны тоже получать эту инфу и решать пускать таких к себе или нет. Европейцы 10 раз перестрахубтся и не пустят 100%
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До приїзду цією мартишки знали ,що вона незаконно була в Криму, а зараз погранці і сбу роблять із себе дурачків,що не було інформації. Є конкретні посадові особи, які отримують за це державні кошти, які повинні робити певні дії,то це було зроблено після скандалу. Ці "спеціалісти" і керівникі повинні бути ,як мінімум,звільнені з посади.
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До того как отпускать просто за то что она где то не так границу пересекала. Надо узнать подробно цель с которой эта тварина приперлась в Украину .
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Ціль цієї москальської блогерки поянив активіст, якого затримали мусори-колаборанти. Це один з видів ведення гібрідної війни рф проти України за методикою "вікон овертона".
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Вся ця історія лишній раз підтверджує істину Петлюри. Не так страшні московські воші, як українські гниди. До цієї воші у мене якось навіть ніякої ворожнечі нема, хоч вона і є винуватицею того, що сталось. А от отих гнид, чи точніше куриць, і особливо підара з Криму руки так і чешуться прибити... Хоча ніззя, жінок не можна чіпати. Треба, щоб у нас було кілька нормальних дівчаток для того, щоб "проявляти *********** дії" проти курв повій проституток куриць гнид у жіночій подобі, яким какаяразніца
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Що за дурня, відпускати просто так путінську хвойду, коли у рашистів "на подвалах" сидять сотні українців! Та за всіма існуючими в Україні законами вона, як мінімум, мала б сидіти в буцегарні 3 роки, а якщо пильніше придивитись, то і всі 10-15 років. Всі, хто забезпечив цій фсбешниці зробити інформаційно-диверсійний тур в Украйні та безперешкодний виїзд, мають бути інтернованими і занесеними в обмінний фонд замість неї для звільнення українських заручників з рашистської неволі. Особливу увагу треба приділити тим зсученим поліцаям, які разом з екзальтованими кацяпськими шовіністами лінчували українських патріотів.
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А хтось " нашо піарить...", от для того й піарити, а якби проігнорували, і далі б їздило.
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ну вот вам пример когда втоптали в говно в сми и соц. сетях, кацапня сразу становится такой послушной! и сразу прозрела за что гнобили! и другого они не понимают
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Вона шо, на парашуті в Україну спустилась? Куди оці погранці і всі ті, хто відповідвє за недопуск на нашу територію отаких блохерів, дивилися раніше?
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Якщо не можуть погранці і поліцаї оперативно контролювати, то давно вже пора ввести візовий режим для всіх московитів, і всіх українців, хто хоче відвідати Московію, і видавати візи тільки в виключних випадках гуманітарного характеру.
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