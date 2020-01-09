 Крушение самолета МАУ: иранский ресурс опубликовал видео момента падения Boeing-737. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, данное видео опубликовал иранский ресурс Raavi в Facebook.

По всей видимости, кадры жуткой трагедии засняла камера наблюдения, расположенная в месте, где потерпел крушение пассажирский лайнер. Как видно на видео, вначале темная территория освещается ярким светом, после чего во все стороны разлетаются горящие обломки.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.