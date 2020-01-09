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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
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 Крушение самолета МАУ: иранский ресурс опубликовал видео момента падения Boeing-737. ВИДЕО

Появилось видео момента вчерашнего крушения пассажирского самолета МАУ возле аэропорта Тегерана.

Как информирует Цензор.НЕТ, данное видео опубликовал иранский ресурс Raavi в Facebook.

По всей видимости, кадры жуткой трагедии засняла камера наблюдения, расположенная в месте, где потерпел крушение пассажирский лайнер. Как видно на видео, вначале темная территория освещается ярким светом, после чего во все стороны разлетаются горящие обломки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

Источник: https://censor.net.ua/v3168894
 
 
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Нихрена не понятно, видео снимали авторы разоблачения убийц Шеремета?
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Петики в растерянности. Их такие новости не научили комментировать.
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Толяш, погрызи валидолу. Он конечно, не поможет, но и не навредит.
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Наверное все таки камера наружного наблюдения. Ты хочешь видео во всех красках и в 3D?
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Видео как закладывали взрывное устройство Шеремету смонтировали на основе записей камер наружного наблюдения. Собственно этим я и подчеркнул сходство, не находите?)
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Ну это видео как факт закладки бомбы в самолёт или подрыва точно не подойдёт, плохое сравнение
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Ну и тут можно смонтировать с того что имеется. Да и записи с видеорегистраторов автомобилей еще наверное не предоставили (цену себе набивают владельцы), а такие я думаю имеются
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У петиков органчик поломался.
Хотя, откуда им знать, что это такое? Аварія літака МАУ: іранський ресурс опублікував відео моменту падіння Boeing-737 - Цензор.НЕТ 1648
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органчик, он же орган это то чем зелебоба играет на рояле и одновременно, то на чем он может играть Аварія літака МАУ: іранський ресурс опублікував відео моменту падіння Boeing-737 - Цензор.НЕТ 5761
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Момент падіння не цікаво. Цікавий момент, коли нормальний політ став ненормаоьним, тобто момент вибуху, загоряння двигуна, чи влучення ракети. Хоча влучила швидше за все не ракета, а зенітка, чи зенітний кулемет. Це їх висота і не так влучення помітне. Та й ракета рознесла б літак ще у повітрі.
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ПЗРК типа стингера или иглы не разнесла бы, а какраз снесла движок, развалив при этом механизацию крыла.
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Вряд ли Стингер или его аналоги снесут движок. Серьёзно повредить, вызвать возгорание -то да
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Пзрк работает как пуля, только большая и умная. Догоняет и ныряет в наиболее "горячую" часть, как правило двигатель. А основные разрушения движок причиняет себе сам...
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не исключено что была бомба взорванная по таймеру или звонку или альтиметру по высоте 2 массажира сдали багаж, но в самолет и на посадку не явились...
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Ты уже провел собственное расследование видимо что богаж сдали и не сели? Потому что кроме издежа в чатах об этом инфы больше ни где нет. А то что 2 не полетели а спали дома например вообще ни чем не является
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Деякі ресурси повідомляють про нвюачебто смс однієї з українських стюардес, у якому та начебто написала: "мамо,прощай, нас обстрілюють."
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Ракети не розносять літаки у повітрі, у них дистанционный подрыв и осколочное поражение.
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Це образно. Розносять не ракети, а вибухова хвиля від їхнього вибуху.
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очень странно что нет ни одного выидео момента взлета и набора высоты.... а только возгорание( уже как следствие) и падение....
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На камерах аэропорта видимо есть момент взлёта, но вряд-ли там может что-то заметить неспециалист иначе бы уже выложили в сеть.
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Ничего странного, вот если бы взлетал с пламенем, как Конкорд лет десять назад, тогда кто нибудь и заснял
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С авиакатастрофой есть один 3.14здюк
которому всё сразу было ясно
и он здесь самый главный
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"разбился ориентировочно в 6:00" на видео 06:19?
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