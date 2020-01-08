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Все про:Иран (536) США (16003) Трамп (2725)

 Трамп: В ответ на удар по нашим базам, мы наложим дополнительные мощные санкции на Иран. ВИДЕО

США в ответ на атаку Ирана немедленно наложат дополнительные мощные санкции на экономику страны. Они будут действовать до тех пор, пока "режим Ирана не изменит свое поведение". Деталей об этих мероприятиях пока не сообщалось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент США сказал во время телевизионного обращения, передает CBS News.

Дональд Трамп добавил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, пока он будет президентом США. Он также назвал "главным террористом мира" Касема Сулеймани - иранского генерала, главу спецподразделения Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции, которого в ночь на 3 января убили в результате авиаудара США в Ираке.

По его словам, американские военные и граждане Ирака в результате нападения не пострадали, а инфраструктура получила минимальные повреждения.

Американский президент призвал своих европейских коллег "выйти из остатков" иранской ядерной сделки 2015 года, которая "и без того скоро теряет силу". При этом, по его словам, следует заключить новое соглашение. "Мы должны все вместе работать для того, чтобы заключить соглашение с Ираном, которое сделает мир более безопасным и более мирным местом", - добавил Трамп.

Американский лидер добавил, что США является главным производителем нефти и природного газа в мире. "Мы независимы и не нуждаемся нефти с Ближнего Востока", - добавил президент США, очевидно намекая на зависимость Тегерана от поставок нефти.

Трамп также объявил, что обратится в НАТО с просьбой "стать более вровлеченными" в Ближний Восток.

"Мы хотим, чтобы у вас было будущее. Величественное будущее, которое вы заслуживаете ... США готовы поддержать мирный процесс ", - обратился в конце заявления Трамп к жителям и лидеров Ирана.

При обращении с Трампом присутствовали вице-президент Майк Пенс и министр обороны Марк Эспер. После обращения президент США не отвечал на вопросы прессы.

Источник: https://censor.net.ua/v3168835
 
   
 Топ комментарии
 
потужные санкции... где-то мы это уже слышали)
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Трамп: В ответ на удар по нашим базам, мы наложим дополнительные мощные санкции на Иран - Цензор.НЕТ 4451 Все на что способен? Обосрался Дональд. Да Ирану пох. на твои санкции. они под санкциями всю жизнь живут. А вот США потеряли честь и достоинство. Скоро и сомалийские пираты будут нападать на американские авианосцы.
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Ка в воду пукнул...
Теперь бармалеи из Тегерана будут мочить
американцев в сортире а ответом будет грозное бормотание...
а там и КНДР с помощью Московии доделает
межконтинентальные балистические ракеты...
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Кто сказал «МЯУ»?/ Что США не поделили с Ираном? Землю?Воду? Нефть? Из-за чего весь этот сыр-бор?
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Наложил в штаны Трамп а не санкции наложил!
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Трамп: У відповідь на удар по наших базах, ми накладемо додаткові потужні санкції на Іран - Цензор.НЕТ 7323 Вашингтонский Обком

@_Fashington

·1 ч

В Тегеране сейчас не могут остановить свой ржач!
Короче, Третья мировая отменяется!
Расходимся, пацаны...

И это рыжее ЧМО рассказывало, что Обама нерешительный?

Трамп: cейчас мы сильнее, чем когда-либо в истории.
И заплакал...

Трамп сегодня - видео...

https://twitter.com/i/status/1214957116630409216



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Короче, Третья мировая отменяется!
Расходимся, пацаны...

...
Ай-яй-яй, какая печаль, 3-я мировая отменяется, ка же жалко то...
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Если правда, что на военных базах никто не пострадал и на этом вся "страшная месть" Ирана и ограничится, то цена за устранение по сути второй по влиянию фигуры в Иранском режиме для американцев поистине смешная. Хотя с имиджевой стороны и с точки зрения простого обывателя, США выглядят утёршимися. Только вот большую политику строят не на базе обывательского мнения.
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Трампа за язык перед этим никто не тянул.
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К счастью США не россия.) Неполноценность даже первого лица в стране, там нивелирует отлаженная столетиями система власти.
Я руководствуюсь исключительно фактами. А они на сегодняшний день говорят о том, что пока утёрся как раз Иран. От общественности в США не возможно было бы утаить десятки жертв, о которых говорит Иранская сторона. Тем более учитывая то, как сейчас демократы копают компромат на Трампа. Так что Трамп скорее всего говорит правду об отсутствии пострадавших. Следовательно, жизнь одного из самых видных политических и военны деятелей, национального героя Ирана, стоила американцам пары раздолбанных ангаров и повреждённого асфльта на их базах. На сегодняшний день это факты, всё остальное эмоции.
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Читаю коменты, так одни генералы (диванные) лишь бы повоевать чужыми руками. На то они и США, чтобы поступать как демократическое государство №1. Трамп ведь говорил в предвыборной гонке, что своих солдат на убой просто так посылать не будет. А когда и по кому стрелять это и без ваших говносоветов знают
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Ну...здесь эксперты врождённые, всё и всегда всё знают. Без ихнего мнения и земля не вертится. То что родилось в дурной голове то и пишут.
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Мда, агония, кто следующий США поиметь?
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Китай инвестировал в Иран почти триллион баксов
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Пару тысяч Томагавков и 200 AGM 152 могут быстро эти инвестиции помножить на ноль.
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Так шо нефтюшка кормилица опять в низ?? Опять супчик с ягеля варить и валежник собирать??
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С другой стороны это хорошо - в выборах зтому обосравшему не светит победа
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поддерживаю, санкции только на пользу.
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В свое время США влезло во Вьетнам, а СССР - в Афган. Иран - это не Ирак, там все намного сложнее. К тому же Иран является противовесом ИГИЛ. Но, разумеется, те, кто пишет "Трамп обосрался" в геополитике разбираются намного лучше, чем президент страны, нагнувшей пол-мира (нашу, кстати, в том числе).
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В Афгане хорошо тогда пошло.
Впрочем, все идет, и идет, и идет.
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Якась ганьба. Буш розібрав би той Іран на атоми. Взагалі ухилянтам що в США що в Україні краще заборонити балотуватись на президенти, вони не здатні боротись. Дай чоловіками їх назвати складно.
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После некоторых раздумий пришел к интересному выводу.
Ликвидация иранского генерала была выгоднее всего... Ирану!
Объясню почему. Первое - проблемы внутри страны. Из-за санкций в экономике Ирана сейчас полная жопа и протестные настроения среди населения очень сильны. Убийство такого человека как минимум на время сплотит страну перед общим врагом. Второе - это действительно хороший повод подвинуть США с их баз из того же Ирака, да и не только. Хоть Трамп и говорит, что никуда мы не пойдём, но оккупационный статус это не красиво для страны. Помимо этого, Ирану выгодно выставить свою страну в роли жертвы политического убийства (в ЕС есть сочувствующие).

А выгода для Трампа - он ликвидировал террориста без последствий в виде действительно серьёзной мести - герой. И он давно хотел вывести войска из Сирии, но давление внутри страны было. Теперь хороший повод. Он уже понял для себя, что смысла дальше воевать против Ассада ему нет. Разгребает говно обычно тот, кто остаётся последним. Вот пусть потом русские сами это говно и разгребают. Чисто с точки зрения США в этом выгода тоже есть.

Исходя из сказанного выше, не исключаю варианта, что ликвидация генерала Сулеймани
- это сговор Ирана и США!

PS. Моя альтернативная точка зрения на это событие, отличающаяся от высказанной Ю. Бутусовым.
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Там еще сговор был про пожар в Австралии, про землетрясение на Филиппинах и про теплую зиму в Украине...Но это прилепим уже к другим историям! Трамп: У відповідь на удар по наших базах, ми накладемо додаткові потужні санкції на Іран - Цензор.НЕТ 5152
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Утилизацией генерала Трамп спровоцировал горячих персидских ребят на поступок , который даёт Трампу возможность усилить экономическое давление на Персию . И демократы его в этом будут поддерживать , они же не хотят прямых военных действий .
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Наразі головний стратегічний здобуток Володимира Путіна в міжнародній політиці полягає у тому, що йому вдалося нав'язати країнам Заходу гру не на підвищення, а на пониження.
Себто: не "хто більше виграє" у мирному змаганні, а "хто відносно менше програє" у ситуації перманентного млявого конфлікту і дозованого завдання сторонами шкоди одна одній. З боку Заходу санкції, з боку Росії інформаційні та інші диверсії.
У цьому плані, продовження і навіть активізація "діалогу з Путіним" для Заходу, насамперед Європи, є просто засобом мінімізації власних втрат.
Яких саме втрат?
По-перше, іміджевих. Західні політики, особливо в Європі, не можуть дозволити собі постати перед власними виборцями як такі, що "першими пішли на подальше загострення". Саме тому західні політики лише "реагують", тобто завжди діють лише "другим темпом", повністю віддавши Путіну право стратегічної ініціативи.
По-друге, економічних і соціальних. Путін вже успішно шантажував Європу збільшенням потоку біженців, насамперед сирійських, принагідно "може повторити", і щойно продемонстрував, що постійно "тримає руку на пульсі". Адже Близький Схід - це справжня ахілесова п'ята Європи.
Тобто: для країн Заходу "діалог з Путіним" є засобом "стримування" агресивного сусіда, який в обмін на "підтримку діалогу" поводиться "ще не настільки погано, як міг би".
Оце і є гра на пониження: дії Заходу в стосунках з Росією продиктовані логікою втрат замість логіки здобутків.
Але "логіка втрат" - це логіка не миру, а війни. Хто кому завдасть більше шкоди.
Ось у цьому засадничому плані нав'язана Росією Заходові нова геополітична війна вже давно йде - хоча її учасники щосили намагаються не визнавати це вголос, причому для Росії це наступальна війна, а для Заходу оборонна. І ця війна аж ніяк не холодна, а місцями навіть дуже гаряча - маючи на увазі не лише Україну, а й, наприклад, організовані спецслужбами РФ політичні вбивства в Західній Європі.
У цьому плані, Україна є заручницею набагато ширших геополітичних процесів. Хоча результат цих процесів до певної міри залежить також і від нас.
З новим буремним роком, пані та панове. - О. Паничhttps://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/2667098590074668
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что то много руцких питарюг появилось и все они крови хотят, узпогоитесь дефективные, будет вам кровь да так что захлебнётесь.
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Иран совсем уже собрался в рай, а Штаты их развернули еще пожить, но уже совсем голодной житухой Трамп: У відповідь на удар по наших базах, ми накладемо додаткові потужні санкції на Іран - Цензор.НЕТ 4267 кацапам насторожиться...
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Иран и так был под санкциями в предыдущие годы.
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США в ответ на атаку Ирана немедленно наложат дополнительные мощные санкции на экономику страны. Они будут действовать до тех пор, пока "режим Ирана не изменит свое поведение". -Дословно. Иначе говоря, если Иран таки прекратит бомбить базы США, то санкции снимут...Но если хотите бомбите на здоровье... сюр какой то!!

PS/ А ещё кто то всерьёз рассуждал о том почему же США всё откладывает более убедительную поддержку Украине.
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пропагандист РФ и ДНР эту перепечатку сайта РФ тулит с особой гордостью за Путина: Знай наших! 08.11.2019 20:59

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где то читал, что у современных президентов в штатах есть возможность всего на несколько процентов изменить курс страны. вправо, влево, назад, вперед. так сказать система сдержек и противовесов.
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Рейган в гробу переворачивается.....
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Зачем надо было затевать всю эту историю? Чтобы потом обосраться?
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http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/08/118684.shtml

Иран обстрелял баллистическими ракетами базу США в Ираке. В Тегеране объявили, что это лишь «пощечина» и что атаки будут продолжены. Иранцы угрожают нанести удары «по 100 американским целям»,

Ракетному удару подверглась база Айн аль-Асад в Ираке, построенная американцами. Но на этой базе нет самих американцев. Также сообщается, что за несколько часов до удара, иранцы предупредили США, что ударят по базе.

Иранский телеканал Press TV сообщил, что в ночь на среду КСИР начал «операцию возмездия». Ракеты класса земля-земля были выпущены по базе Айн аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Если о «потерях американцев» на базе Айн аль-Араб иранцы рассказали очень подробно, то о результатах обстрела базы в Эрбиле, где действительно находятся войска США, никакой информации иранцы не дают.
Между тем Дональд Трамп сообщили в своем Твиттере, что ни один американец не пострадал и что «все в порядке».
Тем не менее, как сообщают СМИ, Трамп провел совещания со своими советниками и даже намеревался выступить с обращением к нации, но затем отменил свое выступление.
Иранские СМИ сообщают, что по базе Айн аль-Асад было выпущено от 30 до 60 ракет. CNN передает, что на базе Айн аль-Асад разорвались не менее 13 ракет. По данным Fox News, по военным базам в Ираке было выпущено 15 ракет, 11 из них попали в цель.
Ливанский шиитский телеканал «аль-Маядин» утверждает, что на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке в результате ракетного удара был уничтожен самолет, находившийся на взлетно-посадочной полосе. В Пентагоне эту информацию не подтверждают и не комментируют.
КСИР пригрозил нанести удар внутри США в случае, если Вашингтон ответит на ракетные удары Ирана по базам США в Ираке, передает CNN. КСИР разместил в своем Telegram-канале сообщение о том, что США планируют «ответить на атаки Ирана». В ответ на это КСИР написал: «На этот раз мы ответим вам в Америке».
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Свечка на голове и улыбка до ушей выглядит как минимум иронично, видно отпуск пошёл на пользу.

Трамп: У відповідь на удар по наших базах, ми накладемо додаткові потужні санкції на Іран - Цензор.НЕТ 4033
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Странно.
Но жижа почему то стала резко дешеветь!
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А тем временем дочь Сулеймани как истинная патриотка Ирина оказалась гражданкой США, теперь видимо будет мстить на своей вилле в Майами

Трамп: У відповідь на удар по наших базах, ми накладемо додаткові потужні санкції на Іран - Цензор.НЕТ 5778
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И с чем рыжий идёт на осенние выборы?
С Ыном, который с него стебется и Хомейни, который обстреливает американские базы
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В Пентагон просочились евнухи и пацифисты...
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Из-за чего должна быть война между Ираном и США? Кто у кого и что аннексировал типа Крыма? Кто и куда ввёл войска в помощь сепаратистам типа Донбасса?
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Сколько разочерования в комментариях что 3ья мировая отменяется. Во дебилы
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