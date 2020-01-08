 Трамп: В ответ на удар по нашим базам, мы наложим дополнительные мощные санкции на Иран. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент США сказал во время телевизионного обращения, передает CBS News.
Дональд Трамп добавил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, пока он будет президентом США. Он также назвал "главным террористом мира" Касема Сулеймани - иранского генерала, главу спецподразделения Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции, которого в ночь на 3 января убили в результате авиаудара США в Ираке.
По его словам, американские военные и граждане Ирака в результате нападения не пострадали, а инфраструктура получила минимальные повреждения.
Американский президент призвал своих европейских коллег "выйти из остатков" иранской ядерной сделки 2015 года, которая "и без того скоро теряет силу". При этом, по его словам, следует заключить новое соглашение. "Мы должны все вместе работать для того, чтобы заключить соглашение с Ираном, которое сделает мир более безопасным и более мирным местом", - добавил Трамп.
Американский лидер добавил, что США является главным производителем нефти и природного газа в мире. "Мы независимы и не нуждаемся нефти с Ближнего Востока", - добавил президент США, очевидно намекая на зависимость Тегерана от поставок нефти.
Трамп также объявил, что обратится в НАТО с просьбой "стать более вровлеченными" в Ближний Восток.
"Мы хотим, чтобы у вас было будущее. Величественное будущее, которое вы заслуживаете ... США готовы поддержать мирный процесс ", - обратился в конце заявления Трамп к жителям и лидеров Ирана.
При обращении с Трампом присутствовали вице-президент Майк Пенс и министр обороны Марк Эспер. После обращения президент США не отвечал на вопросы прессы.
Вашингтонский Обком
@_Fashington
·1 ч
В Тегеране сейчас не могут остановить свой ржач!
Короче, Третья мировая отменяется!
Расходимся, пацаны...
И это рыжее ЧМО рассказывало, что Обама нерешительный?
Трамп: cейчас мы сильнее, чем когда-либо в истории.
И заплакал...
Трамп сегодня - видео...
https://twitter.com/i/status/1214957116630409216
Расходимся, пацаны...
...
Ай-яй-яй, какая печаль, 3-я мировая отменяется, ка же жалко то...
Я руководствуюсь исключительно фактами. А они на сегодняшний день говорят о том, что пока утёрся как раз Иран. От общественности в США не возможно было бы утаить десятки жертв, о которых говорит Иранская сторона. Тем более учитывая то, как сейчас демократы копают компромат на Трампа. Так что Трамп скорее всего говорит правду об отсутствии пострадавших. Следовательно, жизнь одного из самых видных политических и военны деятелей, национального героя Ирана, стоила американцам пары раздолбанных ангаров и повреждённого асфльта на их базах. На сегодняшний день это факты, всё остальное эмоции.
Впрочем, все идет, и идет, и идет.
Ликвидация иранского генерала была выгоднее всего... Ирану!
Объясню почему. Первое - проблемы внутри страны. Из-за санкций в экономике Ирана сейчас полная жопа и протестные настроения среди населения очень сильны. Убийство такого человека как минимум на время сплотит страну перед общим врагом. Второе - это действительно хороший повод подвинуть США с их баз из того же Ирака, да и не только. Хоть Трамп и говорит, что никуда мы не пойдём, но оккупационный статус это не красиво для страны. Помимо этого, Ирану выгодно выставить свою страну в роли жертвы политического убийства (в ЕС есть сочувствующие).
А выгода для Трампа - он ликвидировал террориста без последствий в виде действительно серьёзной мести - герой. И он давно хотел вывести войска из Сирии, но давление внутри страны было. Теперь хороший повод. Он уже понял для себя, что смысла дальше воевать против Ассада ему нет. Разгребает говно обычно тот, кто остаётся последним. Вот пусть потом русские сами это говно и разгребают. Чисто с точки зрения США в этом выгода тоже есть.
Исходя из сказанного выше, не исключаю варианта, что ликвидация генерала Сулеймани
- это сговор Ирана и США!
PS. Моя альтернативная точка зрения на это событие, отличающаяся от высказанной Ю. Бутусовым.
Себто: не "хто більше виграє" у мирному змаганні, а "хто відносно менше програє" у ситуації перманентного млявого конфлікту і дозованого завдання сторонами шкоди одна одній. З боку Заходу санкції, з боку Росії інформаційні та інші диверсії.
У цьому плані, продовження і навіть активізація "діалогу з Путіним" для Заходу, насамперед Європи, є просто засобом мінімізації власних втрат.
Яких саме втрат?
По-перше, іміджевих. Західні політики, особливо в Європі, не можуть дозволити собі постати перед власними виборцями як такі, що "першими пішли на подальше загострення". Саме тому західні політики лише "реагують", тобто завжди діють лише "другим темпом", повністю віддавши Путіну право стратегічної ініціативи.
По-друге, економічних і соціальних. Путін вже успішно шантажував Європу збільшенням потоку біженців, насамперед сирійських, принагідно "може повторити", і щойно продемонстрував, що постійно "тримає руку на пульсі". Адже Близький Схід - це справжня ахілесова п'ята Європи.
Тобто: для країн Заходу "діалог з Путіним" є засобом "стримування" агресивного сусіда, який в обмін на "підтримку діалогу" поводиться "ще не настільки погано, як міг би".
Оце і є гра на пониження: дії Заходу в стосунках з Росією продиктовані логікою втрат замість логіки здобутків.
Але "логіка втрат" - це логіка не миру, а війни. Хто кому завдасть більше шкоди.
Ось у цьому засадничому плані нав'язана Росією Заходові нова геополітична війна вже давно йде - хоча її учасники щосили намагаються не визнавати це вголос, причому для Росії це наступальна війна, а для Заходу оборонна. І ця війна аж ніяк не холодна, а місцями навіть дуже гаряча - маючи на увазі не лише Україну, а й, наприклад, організовані спецслужбами РФ політичні вбивства в Західній Європі.
У цьому плані, Україна є заручницею набагато ширших геополітичних процесів. Хоча результат цих процесів до певної міри залежить також і від нас.
З новим буремним роком, пані та панове. - О. Паничhttps://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/2667098590074668
PS/ А ещё кто то всерьёз рассуждал о том почему же США всё откладывает более убедительную поддержку Украине.
Иран обстрелял баллистическими ракетами базу США в Ираке. В Тегеране объявили, что это лишь «пощечина» и что атаки будут продолжены. Иранцы угрожают нанести удары «по 100 американским целям»,
Ракетному удару подверглась база Айн аль-Асад в Ираке, построенная американцами. Но на этой базе нет самих американцев. Также сообщается, что за несколько часов до удара, иранцы предупредили США, что ударят по базе.
Иранский телеканал Press TV сообщил, что в ночь на среду КСИР начал «операцию возмездия». Ракеты класса земля-земля были выпущены по базе Айн аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Если о «потерях американцев» на базе Айн аль-Араб иранцы рассказали очень подробно, то о результатах обстрела базы в Эрбиле, где действительно находятся войска США, никакой информации иранцы не дают.
Между тем Дональд Трамп сообщили в своем Твиттере, что ни один американец не пострадал и что «все в порядке».
Тем не менее, как сообщают СМИ, Трамп провел совещания со своими советниками и даже намеревался выступить с обращением к нации, но затем отменил свое выступление.
Иранские СМИ сообщают, что по базе Айн аль-Асад было выпущено от 30 до 60 ракет. CNN передает, что на базе Айн аль-Асад разорвались не менее 13 ракет. По данным Fox News, по военным базам в Ираке было выпущено 15 ракет, 11 из них попали в цель.
Ливанский шиитский телеканал «аль-Маядин» утверждает, что на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке в результате ракетного удара был уничтожен самолет, находившийся на взлетно-посадочной полосе. В Пентагоне эту информацию не подтверждают и не комментируют.
КСИР пригрозил нанести удар внутри США в случае, если Вашингтон ответит на ракетные удары Ирана по базам США в Ираке, передает CNN. КСИР разместил в своем Telegram-канале сообщение о том, что США планируют «ответить на атаки Ирана». В ответ на это КСИР написал: «На этот раз мы ответим вам в Америке».
Но жижа почему то стала резко дешеветь!
С Ыном, который с него стебется и Хомейни, который обстреливает американские базы