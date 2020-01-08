 Трамп: В ответ на удар по нашим базам, мы наложим дополнительные мощные санкции на Иран. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент США сказал во время телевизионного обращения, передает CBS News.

Дональд Трамп добавил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, пока он будет президентом США. Он также назвал "главным террористом мира" Касема Сулеймани - иранского генерала, главу спецподразделения Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции, которого в ночь на 3 января убили в результате авиаудара США в Ираке.

По его словам, американские военные и граждане Ирака в результате нападения не пострадали, а инфраструктура получила минимальные повреждения.

Американский президент призвал своих европейских коллег "выйти из остатков" иранской ядерной сделки 2015 года, которая "и без того скоро теряет силу". При этом, по его словам, следует заключить новое соглашение. "Мы должны все вместе работать для того, чтобы заключить соглашение с Ираном, которое сделает мир более безопасным и более мирным местом", - добавил Трамп.

Американский лидер добавил, что США является главным производителем нефти и природного газа в мире. "Мы независимы и не нуждаемся нефти с Ближнего Востока", - добавил президент США, очевидно намекая на зависимость Тегерана от поставок нефти.

Трамп также объявил, что обратится в НАТО с просьбой "стать более вровлеченными" в Ближний Восток.

"Мы хотим, чтобы у вас было будущее. Величественное будущее, которое вы заслуживаете ... США готовы поддержать мирный процесс ", - обратился в конце заявления Трамп к жителям и лидеров Ирана.

При обращении с Трампом присутствовали вице-президент Майк Пенс и министр обороны Марк Эспер. После обращения президент США не отвечал на вопросы прессы.