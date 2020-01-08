EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  1374  24
Все про:Госпогранслужба (3582) наркотики (1648) борьба с наркотиками (13)

 Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 60 пакетов с 20 кг наркотиков в топливном баке автомобиля. ВИДЕО

На Харьковщине при пересечении границы с Россией задержан мужчина, перевозивший 20 кг наркотиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом собщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что почти 20 кг наркотического вещества растительного происхождения, которое гражданин Украины пытался незаконно переместить через границу, обнаружили пограничники Харьковского отряда:

"На днях в пункт пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка" на Харьковщине на выезд с территории Украины прибыл автомобиль "Volkswagen" под управлением 37-летнего гражданина Украины. Во время прохождения погранично-таможенного контроля на автомобиль среагировала служебная собака пограничников, обученная выявлять наркотическое вещество.

Правоохранители сразу переместили автомобиль на отдельную полосу движения и тщательно осмотрели. В результате осмотра совместная обзорная группа в составе пограничников, представителей СБУ и таможни в топливном баке обнаружила более шести десятков полиэтиленовых пакетов общим весом более 19 кг, в которых было завернуто вещество растительного происхождения, предварительно марихуана.

Водитель рассказал правоохранителям, что партию обнаруженного вещества его якобы попросили переместить из Украины в РФ знакомые за вознаграждение в 300 долларов США.
Обнаруженное вещество и транспортное средство правоохранители изъяли. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела".

Читайте также: Полиция изъяла у мужчины около 2-х килограммов каннабиса на Луганщине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3168760
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и пусть везет!!!! Какого черта вы его задержали?!!!!
 показать весь комментарий
 
Ох і дебіли!!! Нехай везе! Медаль йому дати. Чим більше на Московії наркоманів, тим краще!!!
 показать весь комментарий
 
Як з'ясувалося уся флотілія РФ(мабудь що ще не затонул або не згоріла, та не згнила) яка була відряджена до Ирану, а це цілих два корита рівня Кузі: Крейсер "Маршал Устинов" та десантный корабль "Орск" не допливли! Лишилися відпочити у Стамбулі! Мабудь якась невідома сила стала на заваді амбітним планам Хує.огогеополітика.
Ну то не чьокаясь!

Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 60 пакетов с 20 кг наркотиков в топливном баке автомобиля - Цензор.НЕТ 9361
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потому что контрабас наркоты в рашке курирует ФСБ как у нас СБУ! А значит он ее сотрудник на 99.9%
 показать весь комментарий
 
 
Ну так и взяли бы на обратном пути. Это если по-умному. И винторогих дурью подкормили, и себе денюшку отжали. А так шо? Мудохайся теперь с "пропажей вещьдоков...... а то еще и уничтожать придётся...... Громадянин України намагався перевезти в РФ 60 пакетів із 20 кг наркотиків у паливному баку автомобіля - Цензор.НЕТ 5264
 показать весь комментарий
 
Травка только польза для нервов! Так что правильно сделали! Вот если бы какая нибудь химия! То таки да....
 показать весь комментарий
 
Ну и пусть везет!!!! Какого черта вы его задержали?!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Так это же чувырло посадят на подвал, а потом прийдется его менять на кацапских террористов...
 показать весь комментарий
 
 
ну и нафига его затримали, хай бы и вез, чем больше там подохнет от наркоты тем нам меньше их тут стрелять.
 показать весь комментарий
 
 
Як з'ясувалося уся флотілія РФ(мабудь що ще не затонул або не згоріла, та не згнила) яка була відряджена до Ирану, а це цілих два корита рівня Кузі: Крейсер "Маршал Устинов" та десантный корабль "Орск" не допливли! Лишилися відпочити у Стамбулі! Мабудь якась невідома сила стала на заваді амбітним планам ***.огогеополітика.
Ну то не чьокаясь!

Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 60 пакетов с 20 кг наркотиков в топливном баке автомобиля - Цензор.НЕТ 9361
 показать весь комментарий
 
 
Ох і дебіли!!! Нехай везе! Медаль йому дати. Чим більше на Московії наркоманів, тим краще!!!
 показать весь комментарий
 
 
Барига зелений. Бізнес на крові.

Надо одного из 10 расстрелять под видео и транслировать по ТВ и соц сетях
Остальным пожизненное или лет15 на лесоповале.
 показать весь комментарий
 
 
В тебе дебіла мозку навіть на 5 копійок не вистачає.Де вас стільки набралось недоумків?
 показать весь комментарий
 
Пам"ятаєш що тут верещали зебіли перед виборами? Тепер тримайте отвєтку і не скигліть.
 показать весь комментарий
 
Таких патріотів треба нагороджувати, а не притягувати.
 показать весь комментарий
 
тю, пусть бы вёз. Если Зеля может торговать с рашкой, то почему простому украинцу (который такой же президент, если помните) - нельзя?
 показать весь комментарий
 
вот почему некоторые через границу руками машины толкают, там для бенза места нету.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх