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Все про:заложник (1397) Одесская область (1901) Нацполиция (10685) правоохранительные органы (764)

 Вооруженный топором и ножом 21-летний парень взял в заложники родную сестру с тремя детьми на Одесчине, - полиция. ВИДЕО

21-летний житель Овидиопольского района закрыл в доме сестру с тремя малолетними детьми. Противоправные действия агрессивно настроенного мужчину, угрожавшего топором и ножом родным, а также полицейским, пресекли правоохранители. В результате происшествия никто не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Овидиопольского отдела полиции в Одесской области.

"Первыми по вызову прибыли сотрудники территориального отдела полиции. По требованию открыть дверь и выпустить женщину с детьми, вооруженный топором и ножом злоумышленник закрылся в доме, начал угрожать расправой и полицейским.

Чтобы не допустить обострения ситуации и избежать возможных человеческих жертв, на помощь заложникам пришли бойцы батальона полиции особого назначения. Благодаря их четким действиям женщина с детьми были освобождены, а их агрессивный родственник - задержан", - сказано в сообщении.

Как выяснилось, причиной такого поведения мужчины стала обида на сестру, которая не пускала его переночевать после ссоры с матерью.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту угрозы работникам правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/v3168752
 
 
 Топ комментарии
 
По Воронежу пусть отомстят. Шоб наверняка.
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Что то одесчину сегодня лыхоманит.
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ой Одесса! жемчужина у моря..
что ж так колбасит то тебя? ))))
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Кррруто!!! Молодца!!! Отпинайте его там! Ну а то, шо обисрЯлись с запретом на полеты в зоне конфликата, так то... "Какая разница"!?
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ой Одесса! жемчужина у моря..
что ж так колбасит то тебя? ))))
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По Воронежу пусть отомстят. Шоб наверняка.
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чому не навпаки? Чому не РФ стерла межу і тепер США мають право?
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100 % он голосовал за Зеленского!!! А теперь прозрел
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стопицот працентав!!! век шыкалада не видать
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Ну а чем объяснить поведение обезумевшего молодого человека, надежды которого зеленский разбил в пух и прах ? Озброєний сокирою і ножем 21-річний хлопець взяв у заручники рідну сестру з трьома дітьми на Одещині, - поліція - Цензор.НЕТ 9856
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Статью сначала прочти и меж строк тоже.Там чётко написано,шо он разочаровался в о-парышенке.
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У дебилов по ходу обострение.
Сейчас что, полнолуние?
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Шото на одесчине магнитные бури какие-то прошли...
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захватівший заложніков тєроріст затрєбовал доллар і мілійон вєртольотов
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Он мог бы и свои сперматозоиды взять в заложники - пообещать обрезать себе яйца ))
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Молодцы, Мужики!!!
Вот когда умнички - тогда умнички!!!
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Вся молодеж поголовно обнюхана, отсюда и психозы, убийства, суициды, заложники. Марьяну легализуйте и всё будет мир.
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