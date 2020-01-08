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 Момент падения самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

Появилось видео момента падения украинского самолета, потерпевшего крушение возле аэропорта Тегерана.

Как информирует Цензор.НЕТ, на видео видно горящий самолет, а затем вспышку от взрыва.

Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

Источник: https://censor.net.ua/v3168719
 
 
Источник: 112 Украина
 Топ комментарии
 
самолет способен сесть (приземлиться) даже на одном двигателе..
по этому, версия "возгарание одного движка и падение по этой причине", выглядит несуразной, абсурдной..
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Денис Окань. Відомий блогер який висвічує тему авіації.

"Журналисты, как всегда на высоте. В аэропорту Тегерана заявили о 'пожаре двигателя' и понеслось...
Важно!.
1. Банальная потеря одного двигателя, будь это даже пожар или его разрушение, не приводит к неминуемому падению современного самолета. Самолет способен лететь, набрать определённую высоту, выполнить заход на посадку, даже уход на второй круг - и все это на одном двигателе. Внутреннее разрушение двигателя не приводит к катастрофическим последствиям для конструкции современного самолета.
2. В случае всего лишь проблем с двигателем, передатчик не выключается еще в воздухе. А по графику потока данных по каналу ADS-B они прекратили поступать до столкновения с землей.

3. На видео отчётливо видно как незадолго до столкновения за самолетом остаются следы неизвестного происхождения, после чего наблюдается что-то похожее на пожар самолета.
4. Мне неизвестен отказ собственных систем самолёта, который мог бы привести к указанным выше последствиям.
5. Да, внешнее воздействие вполне могло к таким эффектам привести.
Скорбим вместе..."
А ось фото уламків літака, нічого не нагадує?
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Блін, журналісти, Ви уроки географії прогуляли?
Багдад в Іраку, в Ірані - Тегеран.
Телепні
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мдааа!.. как бы, входные отверстия в обшивке самолета намекают на работу ПВО..
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та и по характеру взлета-падения боинга - явно сбили ракетой..
Но самое интересное, что "Посольство Украины в Иране убрало из заявления о причинах авиакатастрофы в Тегеране слова о возможной аварии двигателя..... Кроме того, исчезли слова о том, что версия теракта исключается."..
видать из ОП(Г) сначала потребовали отмазать Иран(рашку).. но когда стало понятно что утаить не удасться - "передумали" исключить версию о терракте, что сперва с особым упорством делали..
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Уже нет сомнений..Да, собственно, их не было и изначально.
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сразу по фото видно что двигатель загорелся от тех неисправности.
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то дырка от сгоревшего двигателя, рябопанамка не даст скиздеть.
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Сначала движение по спирали горящего объекта(на фоне головы человека), после яркой вспышки - крутое пике и мощный взрыв на земле.
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первая, от которой загорелся, вторая - от которой произошла вспышка горящего объекта в воздухе.
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Что-то похожее я уже видел.
Примерно также горел и падал кацапский самолёт сбитый турками.
Топливо из продырявленых баков загорается и получается такой факел.
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Тоже об этом подумал. Чувак сидел ночью в кустах и смотрел в небо... Совпадение ?
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Вони тільки що бадьоро відстрілялись по американській базі. Я б на їхньому місці теж щось чекав з неба.
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Ну сейчас у каждого в кармане телефон с камерой. Кстати из-за этого количество "визитов" НЛО упало в разы.
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А что это за яркая точка, которая "догоняет" самолет?
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Волонтеры...по особенностям полета очевидно любому зециалисту.
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"бисмилля-аллах-рахим"

применительно к ситуации звучало как "храни их,Господь"
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дяк. Значить вони не думали що це авіаналіт і падають ракети.
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снимал случайный человек..
а вот боец на ПВОшной РЛС,ждущий атаки мирового империализма,когда перестали работать транспондеры "Боинга",с переляку легко мог принять его за "Стелс"..
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Момент падіння літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 2500переведи...не случайно эту фотку муслимы крутят..
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нє, в послєдні сікунди жизні так не пишуть. йа так полагаю. Розмашисто, на весь листок так - ЙА ВАС ВСЄХ ЛЮБЛЮ!!!
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В новостях пишут что нашли запись в которой иранский студент просит Бога о помощи чтобы хорошо сдать экзамен.. Вам полегчало от моего ответа?
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без расшифровки бортовых самописцев ничего ясно не станет
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пока транспондеры работали и передавали данные,самолёт был в наборе и набрал до 2400 метров..
далее произошло нечто скоротечное,после чего трансляция прекратилась,и самолёт исчез с флайтрадара..остальное на видео
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факты говорят об обстреле - немецкие СМИ
Момент падіння літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 4372
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самолет способен сесть (приземлиться) даже на одном двигателе..
по этому, версия "возгарание одного движка и падение по этой причине", выглядит несуразной, абсурдной..
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Денис Окань. Відомий блогер який висвічує тему авіації.

"Журналисты, как всегда на высоте. В аэропорту Тегерана заявили о 'пожаре двигателя' и понеслось...
Важно!.
1. Банальная потеря одного двигателя, будь это даже пожар или его разрушение, не приводит к неминуемому падению современного самолета. Самолет способен лететь, набрать определённую высоту, выполнить заход на посадку, даже уход на второй круг - и все это на одном двигателе. Внутреннее разрушение двигателя не приводит к катастрофическим последствиям для конструкции современного самолета.
2. В случае всего лишь проблем с двигателем, передатчик не выключается еще в воздухе. А по графику потока данных по каналу ADS-B они прекратили поступать до столкновения с землей.

3. На видео отчётливо видно как незадолго до столкновения за самолетом остаются следы неизвестного происхождения, после чего наблюдается что-то похожее на пожар самолета.
4. Мне неизвестен отказ собственных систем самолёта, который мог бы привести к указанным выше последствиям.
5. Да, внешнее воздействие вполне могло к таким эффектам привести.
Скорбим вместе..."
А ось фото уламків літака, нічого не нагадує?
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"после чего наблюдается что-то похожее на пожар самолета" - этот пожар наблюдается с самого начала записи видео.
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Если конечно второй не горит и над ним нет баков с горючим в крыле.
Вопрос: Почему так сильно горел двигатель, что даже автоматическая система пожаротушения не справилась, а вспышка в небе-это взорвались баки, которые расположены над двигателем.
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Тут, или неисправность системы пожаротушения, или же топливный бак был разрушен одновременно с возгоранием двигателя.
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Блін, журналісти, Ви уроки географії прогуляли?
Багдад в Іраку, в Ірані - Тегеран.
Телепні
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Ладно географию, они и правописание не знают. Нет денег на нормального редактора.
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Перечитала заметку - нет упоминаний Багдада и Ирака. Вы о чем?
Или перепутали сайты?
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Цензор проверяйте информацию, блин. Какой Ирак и аэропорт Багдада? Рейс 752 Тегеран- Киев - страна Иран.
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А ведь это не неисправность самолёта........ Это явно другое.
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Царствие Небесное погибшим, когда новости пишите, мало того что город другой, так и страна другая, и расстояние между ними 900 км.
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Боже, какой ужас! Бедные люди на борту, какая ужасная смерть (
Не верю в случайность или поломку! Странные совпадения - США, Украинский самолет, Иран с его отношениями с недоимперией!
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Совпадений не бывает - это рукотворная катастрофа и имеет две версии - ракета или взрыв на борту.
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ракета или взрыв на борту - рука одна: *****
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поки ***** не ліквідують, доти і будуть подібні катастрофи
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Практически новый самолет, два двигателя (возгорание даже в одном не может быть причиной катастрофы), падение сразу после взлета (статистически самая безопасная часть полета), поэтому в версию тех неисправности мне верится с трудом. И то, что это произошло именно в ночь удара по американским базам - это прям слишком большое совпадение.

Посмотрим как пойдет расследование, если Иран начнет ставить палки в колеса или попадется на лжи, то все станет ясно...
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літак вибухнув над землею
Якщо буде доведено, що його збили ППО Ірану, то це й буде той самий "казус белли", а від війни на Близькому Сході головний бенефіціар - *****.
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Так, Європа вже у жаху. Біженці із 70 мільйонної країни, та ще й такої дикої, це катастрофа.
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помогут Макрону оборонятся от украинских иммигрантов
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Кроме беженцев с востока в Европе полно экономических иммигрантов из рашки - скупают дома повсюду. Масса мокшанцев работают в Черногории, Сербии, Хорватии, Германии, Швеции. В США целые районы "гомосовьетикус. И чего они бегут из "великой, могучей и самой духовной"? Просто вам об этом по рашТВ не рассказывают.
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Похоже весь самолет горел - пламя гораздо больше самолета. Двигатель так сильно не горит - система пожаротушения отсекает подачу топлива и там больше дыма чем огня. А тут огненный шар с неба...
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Украинский экипаж имел в среднем 12000 часов налета именно на Боинге...поверьте это много,можно сказать это очень профессиональный экипаж...
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Небольшое горение, на пол самолёта.
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Слов нет, это просто ужас! Бедные, несчастные люди...и это было не случайной катастрофой.
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Тим часом у Круску, на Буку домалювали чергову зірочку...
Момент падіння літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 9248
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Бук на висоті два-три кілометра не працює. Мінімум - 5. Там - щось потужніше за ПЗРК (бо ці - десь до одного км).
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«Бук» (індекс ГРАУ 9К37; позначення МО США і НАТО SA-11 Gadfly) - сімейство самохідних зенітно-ракетних комплексів, призначених для боротьби з маневреними аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БПЛА, тощо) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км), в умовах інтенсивної радіопротидії.
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ну да ладно, спеціаліста потрібно. Я тобі не вірю. Скоріше повірю пасинку, служить в ПВО. Хоча - може бути, неправильно його зрозумів.
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навіщо мені вірити? я ж не Гугл погугли, у чому проблема?
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ой, бл, якраз на ПЗРК підозра... а це й говорив щось за ручні переносні ракети...
Прошу пардону.
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Почему Иран вообще не запретил полёты ? 😵
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По видео, можно предположить что горит крыльевой топливный бак.
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на видео горит уже почти весь самолет а потом еще и добавляют чем-то или ракетой или бак сдетонировал
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Состояние предсмертного ужаса хуже самой смерти.
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Самолёт горел в воздухе. Видно, как от него отделялись горящие же части, по крайней мере одна. Я не согласен с теми, кто говорит о падении по спирали. Это чувак с камерой просто перемещался, менялось положение близлежащих кустов или деревьев, сквозь которые и велась съёмка, а самолёт просто был в крутом пике, падал почти отвесно, но как далёкий объект, при перемещении оператора на несколько метров, не изменил положения относительно камеры, а вот кусты при перемещении автора съёмки меняли положение относительно самолёта, и показалось, что это самолёт движется по спирали. Это не так. Он падает как объект потерявший всякую летучесть, в свободном падении. И на просто пожар двигателя не похоже. Не было времени для образования такого сильного пожара. Это или взрыв на борту, или атака ракетой. То и другое легко определяется по характеру повреждений тел и частей самолёта, по следам взрывчатки на них. Настораживает слишком быстрое заявление иранцев о пожаре двигателя как причине катастрофы.
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Кому это выгодно? В результате напряжения с Ираном резко возросла цена на нефть. Это выгодно прежде всего России и тем, кто торгует нефтепродуктами в мире.
Ни один иудей, как всегда, не пострадал.
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Похоже, что перед ударом об землю, он еще и взорвался.
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Фото множества обломков самолета, на которых явно видно входные отверстия от поражающих элементов ракеты не оставляют много маневров для версий...
За пол часа до этого Иран нанес удар баллистическими ракетами по базах США в Ираке... Иран ждал ответ, воздушный авиаудар со стороны США...
Сбили украинский гражданский борт, перепутав его с самолетом США.
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Сбили украинский гражданский борт, перепутав его с самолетом США.
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очень похоже на правду тогда Ирану ПИСДЕЦ ! заблокируют их в заливах если вообще не **********
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Уверен в том, что самолёт сбит ПВО бородатіх фанатиков. При чём даже не ПВО, а ПЗРК.
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Пилотам еще не вынесли приговоры за убийство Шеремета?
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Боинг уверенно продолжает взлёт с одним двигателем, но не с одним крылом.
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