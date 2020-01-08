 Момент падения самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, на видео видно горящий самолет, а затем вспышку от взрыва.
Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).
По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.
В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.
Но самое интересное, что "Посольство Украины в Иране убрало из заявления о причинах авиакатастрофы в Тегеране слова о возможной аварии двигателя..... Кроме того, исчезли слова о том, что версия теракта исключается."..
видать из ОП(Г) сначала потребовали отмазать Иран(рашку).. но когда стало понятно что утаить не удасться - "передумали" исключить версию о терракте, что сперва с особым упорством делали..
Примерно также горел и падал кацапский самолёт сбитый турками.
Топливо из продырявленых баков загорается и получается такой факел.
применительно к ситуации звучало как "храни их,Господь"
а вот боец на ПВОшной РЛС,ждущий атаки мирового империализма,когда перестали работать транспондеры "Боинга",с переляку легко мог принять его за "Стелс"..
далее произошло нечто скоротечное,после чего трансляция прекратилась,и самолёт исчез с флайтрадара..остальное на видео
по этому, версия "возгарание одного движка и падение по этой причине", выглядит несуразной, абсурдной..
"Журналисты, как всегда на высоте. В аэропорту Тегерана заявили о 'пожаре двигателя' и понеслось...
Важно!.
1. Банальная потеря одного двигателя, будь это даже пожар или его разрушение, не приводит к неминуемому падению современного самолета. Самолет способен лететь, набрать определённую высоту, выполнить заход на посадку, даже уход на второй круг - и все это на одном двигателе. Внутреннее разрушение двигателя не приводит к катастрофическим последствиям для конструкции современного самолета.
2. В случае всего лишь проблем с двигателем, передатчик не выключается еще в воздухе. А по графику потока данных по каналу ADS-B они прекратили поступать до столкновения с землей.
3. На видео отчётливо видно как незадолго до столкновения за самолетом остаются следы неизвестного происхождения, после чего наблюдается что-то похожее на пожар самолета.
4. Мне неизвестен отказ собственных систем самолёта, который мог бы привести к указанным выше последствиям.
5. Да, внешнее воздействие вполне могло к таким эффектам привести.
Скорбим вместе..."
А ось фото уламків літака, нічого не нагадує?
Вопрос: Почему так сильно горел двигатель, что даже автоматическая система пожаротушения не справилась, а вспышка в небе-это взорвались баки, которые расположены над двигателем.
Багдад в Іраку, в Ірані - Тегеран.
Телепні
Или перепутали сайты?
Не верю в случайность или поломку! Странные совпадения - США, Украинский самолет, Иран с его отношениями с недоимперией!
Посмотрим как пойдет расследование, если Иран начнет ставить палки в колеса или попадется на лжи, то все станет ясно...
Якщо буде доведено, що його збили ППО Ірану, то це й буде той самий "казус белли", а від війни на Близькому Сході головний бенефіціар - *****.
Прошу пардону.
Ни один иудей, как всегда, не пострадал.
За пол часа до этого Иран нанес удар баллистическими ракетами по базах США в Ираке... Иран ждал ответ, воздушный авиаудар со стороны США...
Сбили украинский гражданский борт, перепутав его с самолетом США.
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очень похоже на правду тогда Ирану ПИСДЕЦ ! заблокируют их в заливах если вообще не **********