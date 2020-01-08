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 Потерпевший катастрофу самолет МАУ был исправным, - менеджмент авиакомпании. ВИДЕО

Воздушное судно, потерпевшее 8 января катастрофу вблизи аэропорта Тегерана, было технически исправным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявил президент авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Евгений Дыхне.

"Воздушное судно было исправно. Мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей", - сказал он, отметив, что компания комментирует только официальную информацию. 

Технический директор МАУ Александр Шафиев отметил, что потерпевший крушение самолет был 2016 года выпуска. МАУ закупила его у завода "Боинг" напрямую. Ранее судно не эксплуатировалось.Последнюю проверку самолет проходил 6 января, замечаний по нему не было.

Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

Источник: https://censor.net.ua/v3168703
 
 
 Топ комментарии
 
я на 90% уверен что это такой "привет" от Путина, из-за..... Ну короче и от Гундяева тоже.

Непонятно - че наши сразу закричали об "аварии двигателя"? Если так не делается нигде в мире - а говорится: Мы отрабатываем разные версии, по скорее всего случилось так-то, ибо:
а.
б.
с.
и т.д.
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Вірим відразу! Це ж коломойські авіалінії! Хіба там може бути що-небудь несправним?
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я на 90% уверен что это такой "привет" от Путина, из-за..... Ну короче и от Гундяева тоже.

Непонятно - че наши сразу закричали об "аварии двигателя"? Если так не делается нигде в мире - а говорится: Мы отрабатываем разные версии, по скорее всего случилось так-то, ибо:
а.
б.
с.
и т.д.
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А ты знаешь сколько и чего именно делал КГБ в целом мире? Или тебе по службе "не положено" знать то?
Если теракт = звоним Путину и слушаем почему "этонемы - это кто-то очень злой, Зинка например"
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причина катастрофи ето Коломойски
авиалинии его
их самолети всегда разваливались
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Ой, да ему сто лет не нужно этого. Потерять столько бабла ибо твои самолеты снимут с рейсов? Вы серьезно. Я когда-то летел на МАУ, даже не зная кто владелец - все отлично было. Ну ясно шо суржик и т.д., но терпимо.
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Ну не правду вы написали.Я уж точно не фанат Бени,но летаю самолётами МАУ довольно часто,и буквально недавно тодже летела с МАУ.Никогда не было никаких проблем,и перелёты ни чем не хуже других авиакомпаний.Думаю,что в этой катастрофе не всё так просто,и нашим надо не сопли жевать,а нийти виновних.Не думаю,что это пилоты.
Очень жаль людей
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А кто это путин ? Знаю в ********* есть *****!!!
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Іран: контракт на постачання С-300 підписаний в 2007 році, перші комплекси стали надходити в 2016 році. Наприкінці серпня 2017 року державні мас-медіа поширили інтерв'ю одного з командувачів військово-повітряних сил країни в якому він заявив, що ЗРС С-300 «повністю інтегрована» в систему протиповітряної оборони та готова до «практичного застосування»
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Не может быть...иранские друзья обидятся. Самоподрыв украинским штурмовиком. В салоне были несвежие трупы. Эти ушлепки уже перед обезьянами лебезят.
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Вірим відразу! Це ж коломойські авіалінії! Хіба там може бути що-небудь несправним?
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якщо вірити флайтрадарам то дані телеметриї пропали відразу на висоті 2 км, ну якби це були движки це ще шось,то думаю висота б зменшувалась поступово, а так скоріше швидке руйнування
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тьху, о б*же(это я начал смотреть видео)..... блин, отвратительно!
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Всі віднєкуються. І він - також.
Іранці - навпаки% "несправнсть".
Слідство покаже... Чорні скриньки цілі, найдені; записи переговорів екіпажу з диспетчирами - є.
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Для проверки создаются специальные комиссии и на основе их выводов делаются конкретные заключения.
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Авиалинии Бени, кто летал, знает, что это такое.
Неудивительно, что вообще летают.
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Если уж рассматривать какую-то версию кроме технической неисправности, то это не ракета ПВО, а заложенная в аэропорту Тегерана мина или действия какого-нибудь иранского техника-шахида при подготовке самолета к полету.
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Или что-то подмешанное в топливо. Загорелись двигатели.
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На фото обломков четко видны отверстия от осколков. Края отверстий загнуты внутрь. При внутреннем взрыве края отверстий всегда направлены наружу.
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Так это был не отпуск...инвестиции и престиж страны на кону. Или опять соврамши Літак МАУ, який зазнав катастрофи, був справним, - менеджмент авіакомпанії - Цензор.НЕТ 5888
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для прерывания отпуска зезементу ничего особенного и не нать...окромя понюшки в ноздревые тоннели.
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МАУ всегда были самыми кончеными авиалиниями.
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Пилоты у них хорошие были всегда - еще со времен Аэросвита.
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каждый будет говорить только то, что выгодно ему или компании или целому государству (не нашему конечно...я имел ввиду Иран)
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А целый Бутусов говорит о технической неполадке
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Принцип Оккама. Одновременно с запуском иранских ракет по Ираку падает гражданский самолет.
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В погоне за прибылью бене плевать на человеческие жизни! Сейчас и прибыль не получена, и жизни погублены! А государственные чинуши, как всегда не при делах, вместо упреждения свершившегося путем запрета на полеты в Иран, могут только выражать соболезнования!
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Керівництво "Міжнародних авіаліній України" заявило, що не має права самостійно висувати будь-які версії причин катастрофи лайнера в Тегерані.
"Компанія не має права розробляти свої власні версії. Я говорив про те, що створюється зараз спеціальне бюро розслідувань у сфері цивільної авіації, комісія, яка повинна прийти до певних висновків. І тільки їх висновки можуть коментуватись як версії", - сказав президент МАУ Євген Дихне. На питання журналістів, чи пов'язаний цей рейс з подіями в Ірані, президент МАУ відповів, що "це був звичайний регулярний рейс з Тегерана".
Крім того, Євген Дихне не став коментувати інформацію, поширену в ЗМІ, що причиною катастрофи лайнера стала іранська ракета, яку випустили по літаку. "Це інформація, яку ми не отримуємо сьогодні з офіційних джерел, тому ми ніяк не можемо прокоментувати, ми дали вам коментарі про технічний стан літака і про те, що на борту знаходилися кращі наші співробітники", - сказав президент.
"У нас встановлена ​​міжнародна процедура, яка діє для кожної авіакомпанії в таких випадках. Ми чітко дотримуємося цієї процедури. Ми інформацію, яка в ЗМІ з'явилася раніше, ніж офіційна, коментувати не можемо. Тому ми очікуємо і змушені зберігати мовчання для того, щоб дочекатися офіційної інформації. Інакше можна створити абсолютно зворотну реакцію в ЗМІ. Тому, коли ми отримали офіційну інформацію, яка перевірялася необхідну кількість часу, тільки тоді вийшли з прес-релізом від компанії ", - поясн Дихне. "Звичайно, якщо б ми мали хоч найменшу інформацію про погрози, зупинили б польоти", - заявив Євген Дихне.
Варто зазначити, що рятувальники знайшли чорний ящик літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України".
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-mau-otkazalis-kommentirovat-versii-krushenija-samoleta-v-irane/
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