 Потерпевший катастрофу самолет МАУ был исправным, - менеджмент авиакомпании. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявил президент авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Евгений Дыхне.
"Воздушное судно было исправно. Мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей", - сказал он, отметив, что компания комментирует только официальную информацию.
Технический директор МАУ Александр Шафиев отметил, что потерпевший крушение самолет был 2016 года выпуска. МАУ закупила его у завода "Боинг" напрямую. Ранее судно не эксплуатировалось.Последнюю проверку самолет проходил 6 января, замечаний по нему не было.
Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).
По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.
В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.
Непонятно - че наши сразу закричали об "аварии двигателя"? Если так не делается нигде в мире - а говорится: Мы отрабатываем разные версии, по скорее всего случилось так-то, ибо:
а.
б.
с.
и т.д.
Если теракт = звоним Путину и слушаем почему "этонемы - это кто-то очень злой, Зинка например"
авиалинии его
их самолети всегда разваливались
Очень жаль людей
Іранці - навпаки% "несправнсть".
Слідство покаже... Чорні скриньки цілі, найдені; записи переговорів екіпажу з диспетчирами - є.
Неудивительно, что вообще летают.
"Компанія не має права розробляти свої власні версії. Я говорив про те, що створюється зараз спеціальне бюро розслідувань у сфері цивільної авіації, комісія, яка повинна прийти до певних висновків. І тільки їх висновки можуть коментуватись як версії", - сказав президент МАУ Євген Дихне. На питання журналістів, чи пов'язаний цей рейс з подіями в Ірані, президент МАУ відповів, що "це був звичайний регулярний рейс з Тегерана".
Крім того, Євген Дихне не став коментувати інформацію, поширену в ЗМІ, що причиною катастрофи лайнера стала іранська ракета, яку випустили по літаку. "Це інформація, яку ми не отримуємо сьогодні з офіційних джерел, тому ми ніяк не можемо прокоментувати, ми дали вам коментарі про технічний стан літака і про те, що на борту знаходилися кращі наші співробітники", - сказав президент.
"У нас встановлена міжнародна процедура, яка діє для кожної авіакомпанії в таких випадках. Ми чітко дотримуємося цієї процедури. Ми інформацію, яка в ЗМІ з'явилася раніше, ніж офіційна, коментувати не можемо. Тому ми очікуємо і змушені зберігати мовчання для того, щоб дочекатися офіційної інформації. Інакше можна створити абсолютно зворотну реакцію в ЗМІ. Тому, коли ми отримали офіційну інформацію, яка перевірялася необхідну кількість часу, тільки тоді вийшли з прес-релізом від компанії ", - поясн Дихне. "Звичайно, якщо б ми мали хоч найменшу інформацію про погрози, зупинили б польоти", - заявив Євген Дихне.
Варто зазначити, що рятувальники знайшли чорний ящик літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України".
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-mau-otkazalis-kommentirovat-versii-krushenija-samoleta-v-irane/