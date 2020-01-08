EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  2402  13
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1109) Борисполь (619) Иран (536) пресс-конференция (238) МАУ (63)

 Пресс-конференция компании МАУ в связи с авиакатастрофой в Иране. ВИДЕО

Представители компании "Международные авиалинии Украины" проводят в аэропорту Борисполь пресс-конференцию, посвященную крушению самолета МАУ в Иране.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Опубликованы кадры с места крушения самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3168685
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какие отвратительные рожи, всмысле протокольные какие-то...
 показать весь комментарий
 
 
эти рожи любят большие бабки вопреки здравого смысла.
 показать весь комментарий
 
 
Вы свои фото выложите, посмотрите на комментарии, дауны.
 показать весь комментарий
 
 
кацапские защитники зеколомойши уже вышли на работу
 показать весь комментарий
 
 
Що там українського в МАУ, коли слова українською немає кому сказати.
 показать весь комментарий
 
 
...НІЧОГО ще достовірно НЕ відомо ..що за спішність в коментуванні АВІАкатастрофи ..НЕрозшифровані Чорні скриньки .. НЕМА звіту вилетівших в Іран спеців України .. а ці УЖЕ щось вповідають на ПРЕС-конференції . Та висловили б СПІВЧУТТЯ Рідним загиблих на цьому етапі розслідування ..Боже коли закінчиться це БЛЮЗНІРСТВО...
 показать весь комментарий
 
 
Їх головне завдання - відмазати свою контору, об"єктичності не чекайте.
 показать весь комментарий
 
 
Иорданские источники заявили,что Боинг сбили ПВО Ирана.К тому же странно,что борт нн подал сигнал бедствия,что говорит о мгновенном характере происшествия
 показать весь комментарий
 
 
В той час як інші країни обмежили польоти в Іран і закликали своїх громадян покинути ту країну, а посольства евакуювали своїх співробітників, Ці дятли не бачили причин для ризику. Вина МЗС і посольства в Тегерані що не володіють інформацією. А бубочка був впевнений, що його дружба з путіним гарантує безпеку українцям в Ірані.
 показать весь комментарий
 
Хтось збив з ПППК(протиповітряний переносниц комплекс)
______________________
А тепер давайте подумаєм - кому це було вигідно?(росія)
 показать весь комментарий
 
Алла ряхмят эласун погибшим. Признание аварии двигателя повлечет многомиллионные иски к Украине и потере репутации ее авиалиний. Так что вам выгоднее бить на то, что самолет сбили иранцы. Последние сделают все, чтобы затруднить внешнее расследование...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх