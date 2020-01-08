 Мы не предполагаем ошибку экипажа, - МАУ о причинах крушения самолета в Тегеране. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский, передает Цензор.НЕТ.

"Японенко Владимир, командир. 11 600 часов налета, почти весь налет на 737 ("Боинг – 737". – Ред.), 5,5 тыс. (часов налета. – Ред.) – командирского. Наумкин Алексей – это инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа, 12 тыс. часов налета, 6,6 тыс. в качестве КВС на 737. Второй пилот Хоменко Сергей – 7,6 тыс. часов налета на самолете 737", - рассказал он.

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"Учитывая сложность рейса, продолжительность рейса на самолете был усиленный экипаж. Экипаж отдыхал в гостинице в Тегеране перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, подготовка всего летного состава на 737 проводится исключительно в аэропорту Тегерана. Имея данные, что самолет набрал 2400 метров высоты – ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем. На самолете были 6 бортпроводников", - заверил Сосновский.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.