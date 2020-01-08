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 Мы не предполагаем ошибку экипажа, - МАУ о причинах крушения самолета в Тегеране. ВИДЕО

Ошибка экипажа как причина крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране очень маловероятна.

Об этом заявил на брифинге вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский, передает Цензор.НЕТ.

"Японенко Владимир, командир. 11 600 часов налета, почти весь налет на 737 ("Боинг – 737". – Ред.), 5,5 тыс. (часов налета. – Ред.) – командирского. Наумкин Алексей – это инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа, 12 тыс. часов налета, 6,6 тыс. в качестве КВС на 737. Второй пилот Хоменко Сергей – 7,6 тыс. часов налета на самолете 737", - рассказал он.

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"Учитывая сложность рейса, продолжительность рейса на самолете был усиленный экипаж. Экипаж отдыхал в гостинице в Тегеране перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, подготовка всего летного состава на 737 проводится исключительно в аэропорту Тегерана. Имея данные, что самолет набрал 2400 метров высоты – ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем. На самолете были 6 бортпроводников", - заверил Сосновский.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

Источник: https://censor.net.ua/v3168684
 
 
 Топ комментарии
 
расследовать катастрофу должны все страны, граждане которых погибли в катастрофе. Доверять внутреннему расследованию нельзя.
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Підозріло швидко, на протязі декількох годин після катастрофи, іранський міністр оприлюднив версію технічних неполадок на борту з загорянням двигуна..
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Типовий теракт іранських катсабів Мы не предполагаем ошибку экипажа, - МАУ о причинах крушения самолета в Тегеране - Цензор.НЕТ 3376
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Така висота - найкраща для роботи аеродромної ППО.
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Так борт злітав не з аеродрому, так як він не військовий
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А звідки злвтав? З шоссе у Тегерані? У вій ькових могли здати нерви. А могла бути і відмова техніки, чи збій апаратури. Безперечно, це була випадкова атака. Але кому від того легше?
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Безперечно, це була випадкова атака.\\\\\\\\\

А ви оптиміст.... Все що вигідно Путіну - "випадковість"? Як теракти в Рашці коли треба було напасти на Ічкерію, напр.
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расследовать катастрофу должны все страны, граждане которых погибли в катастрофе. Доверять внутреннему расследованию нельзя.
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Там фашистский режим с теологическим уклоном. Никто не даст ниче расследовать. Версия будет только одна официальная. И судя по скорости с которой она появилась, то они сами и сбили этот самолёт. А мотивов для упоротых там достаточно: самолёт принадлежит еврею, на борту полно иностранцев, отвлечение внимания от чего либо и т. д. Трупы иранцев они не считают. В прошло месяце они одних демонстрантов убили 1500+ и более 20тыс посадили.
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Та сбили ваш самолоет.Ищите сами даказательства.Даже офис вислюка начал вас топить.При чем очень преждевременно.
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Имея данные, что самолет набрал 2400 метров высоты Источник: https://censor.net.ua/n3168684\\\\\\\\\

А вроде бы писало шо на взлете..... значит бомба походу была. ПЗРК достанет, но был бы сигнал тревоги и попытка как-то спланировать, если крыло бы не развалилось конечно. Как вот кацапский над Синаем - но там сразу "ИГИЛ" закрычал: этомы, мызамир
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летаем МАУ в Лондон..
дешевле в отличие от Бритишей и не намного хуже...
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останнім часом сервіс вже погіршується, а ціни все ростуть. Восени летіла рейсом у Відень/з Відня, замовила паніні в дівчат на борту, та майже весь його викинула у смітник. Кажу дівчатам стюардесам, Чим це ви людей годуєте? Це ж не можна їсти!! А вони відповідають: Ми нічого не можемо вдіяти. пасажири скаржаться, ми передаємо скарги в службу авіакомпанії, але реакції - нуль, пишіть скарги на сайті МАУ, може буде реакція ((
Економлять на всьому, реєстрація на рейс стала платною, або ти береш місце яке тобі викинула система, або плати.
кал-омойський вклав всі гроші в проект "зеленський", то тепер видушує з народу.. Бо він паскудний жидяра а не єврей.
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іж паніні вдома на піаніні.Кому що, акурці просо
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нульовка, тобі вдалося лише до слова "паніні" дочитати?
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Поступают сообщения что США вводят ограничения на полеты над Ираном и Ираком.Каких спасателей туда собрался отправлять клоун.
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Підозріло швидко, на протязі декількох годин після катастрофи, іранський міністр оприлюднив версію технічних неполадок на борту з загорянням двигуна..
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Ну тепловая ракета сразу в двигатель и летит. После чего оно загорается. И судя по видео та еще и бак был как друшлаг после взрыва.
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тут підозрілий сам факт що саме зараз і саме в Ірані сталася ця катастрофа. Не вірю що можуть бути такі співпадіння, впевнений що це теракт.
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Типовий теракт іранських катсабів Мы не предполагаем ошибку экипажа, - МАУ о причинах крушения самолета в Тегеране - Цензор.НЕТ 3376
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100% теракт. І український літак обрано не даремно. Козломорді з арабськими фанатіками біснують. Є і трампа вина. Він по команді з кремля сіє хаос в світі і ослаблює позиції США в світі. Навіщо йому був потрібний той генерал? Тільки для провокації та дескредитації. Як би хотів знищити ворогів, то не провокував би їх, а знищував їх всіх разом, а він повторюся по команді з кремля підриває НАТО з середини та ослаблює вплив США на близькому Сході та у всьому світі.
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Там не просто генерал.
То упоротий виродок. Головний стовп Іранської військової (гібридної) експансії. Результати його "діяльності" - війни в Іраку, Сирії, Ємені. У відповідь на геноцид в середовищі суннітів виник ІДІЛ.

Війна на Донбасі теж частково наслідок того, що гібридна агресія іранців виявилась непокараною. Х-ло вирішило, що і йому так можна.
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а чому так нєувєрєнно? Про теракт - ісключєно! А про ашипку - маловєраятна
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Не надоело косточки обсасывать и смаковать?
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ніхто не смакує. Українська авіакомпанія, то люди і обговорюють. А ти чого тут вештаєшся, як тебе це не стосується?
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Стрєлок Воз борн ту Хєлл
@GoshaGo06574197
·
А хіба генпрокурор не повинен відкрити провадження ПО ФАКТУ?
Самостійно.
Все шо треба знать про "незалежну генпрокуратуру".
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Радіо Свобода
@radiosvoboda
· 20 хв

Зеленський: Дав доручення Генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані.
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так на весь світ заявлено шо воно 100%-е
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Теперь будем знать, почему "рябая шапка" не открывает дела в отношении подозреваемых в садистском убийстве бойца ВСУ Романа Беспалого, запытанного до смерти подштанцами, потому что "бубочка" указания не дал!
Собственно, я ни минуты и не сомневалась, на кого работает "бубочка".
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Тривожно якось..світ на порозі чогось страшного. Декілька політиків з психічнохворим мисленням готові розпочати третю світову війну.
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іран тра стерти нійтронними бімбами
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весь невгамовний близький схід тре привести до тями. Будь які засоби підійдуть.
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тра' - то must

тре' - то necessary
тре - то rubs
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В такий тривожний час Україна не має лідера який змобілізував всі зусилля для оборони нашої держави а є віслюк який "устал" от президенства кинувши таємно країну ради віддиху в Омані. Ганьба цьму кловуну !
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Все можно понять и везде разобраться, кроме одного - Почему Украина опять в центре такого дерма?
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Не Украина. На месте их мог быть любой другой самолет. Авария аналогичная Казахстанской. Строго на взлете....
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я как раз об этом, почему опять Украина? Мало других бед?
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це наслідки "співробітництва" та "порозуміння" з ******, які обрав "наш" чинний президент.
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Спросите "бубочку", почему Оман на Ближнем Востоке, почему не Буковель?
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Вы нам хотите сказать, что самолет с одним двигателем не может сесть в аварийном режиме....с усиленным экипажем.....выпущеный в 2016 году.....и прошедший техосмотр в январе. Мне дальше продолжать или не надо?
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Если причиной катастрофы была техническая неисправность воздушного судна, тогда почему другие страны запретили полёты своей авиации над территорией Ирана?
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Чтобы не возникали технические неисправности.
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​Если версию теракта или ракеты сразу отметают, значит 100% или ракета или бомба. Самолеты не падают с отказавшим одним двигателем. Да и если была техническая неисправность экипаж успел бы сообщить об этом наземные службы.
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так есть переговоры они же пытались сесть ,но не смогли и перед падением самолет в сторону поля увели чтоб не на город упасть
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Царство им небесное, они просто стали жертвами большой геополитической игры, и оказались ни в том месте и не в то время.
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Вы правы.
Иран - это такая страна, что оказаться в ней может "любой" человек.
Регион спокойный, страна - еще спокойнее, санкции на нее не наложены и вообще - лучшее место для инвестиций и туризма сейчас.
Какие еще страны рекомендуете, помимо КНДР и Венесуэлы?
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На Дискавери сейчас полно фильмов - реконструкций авиакатостроф. Не было случая когда ОДИН двигатель приводил к ПОЛНОМУ разрушению самолета. Если это не взрыв от ракеты.
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кандцы -католики,иранцы-суниты,а работник аэропорта -шиит.наши для них от шайтана
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