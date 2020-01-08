 Мы не предполагаем ошибку экипажа, - МАУ о причинах крушения самолета в Тегеране. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский, передает Цензор.НЕТ.
"Японенко Владимир, командир. 11 600 часов налета, почти весь налет на 737 ("Боинг – 737". – Ред.), 5,5 тыс. (часов налета. – Ред.) – командирского. Наумкин Алексей – это инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа, 12 тыс. часов налета, 6,6 тыс. в качестве КВС на 737. Второй пилот Хоменко Сергей – 7,6 тыс. часов налета на самолете 737", - рассказал он.
"Учитывая сложность рейса, продолжительность рейса на самолете был усиленный экипаж. Экипаж отдыхал в гостинице в Тегеране перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, подготовка всего летного состава на 737 проводится исключительно в аэропорту Тегерана. Имея данные, что самолет набрал 2400 метров высоты – ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем. На самолете были 6 бортпроводников", - заверил Сосновский.
Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.
По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.
А ви оптиміст.... Все що вигідно Путіну - "випадковість"? Як теракти в Рашці коли треба було напасти на Ічкерію, напр.
А вроде бы писало шо на взлете..... значит бомба походу была. ПЗРК достанет, но был бы сигнал тревоги и попытка как-то спланировать, если крыло бы не развалилось конечно. Как вот кацапский над Синаем - но там сразу "ИГИЛ" закрычал: этомы,
мызамир
дешевле в отличие от Бритишей и не намного хуже...
Економлять на всьому, реєстрація на рейс стала платною, або ти береш місце яке тобі викинула система, або плати.
кал-омойський вклав всі гроші в проект "зеленський", то тепер видушує з народу.. Бо він паскудний жидяра а не єврей.
То упоротий виродок. Головний стовп Іранської військової (гібридної) експансії. Результати його "діяльності" - війни в Іраку, Сирії, Ємені. У відповідь на геноцид в середовищі суннітів виник ІДІЛ.
Війна на Донбасі теж частково наслідок того, що гібридна агресія іранців виявилась непокараною. Х-ло вирішило, що і йому так можна.
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
@GoshaGo06574197
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А хіба генпрокурор не повинен відкрити провадження ПО ФАКТУ?
Самостійно.
Все шо треба знать про "незалежну генпрокуратуру".
@radiosvoboda
· 20 хв
Зеленський: Дав доручення Генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані.
Собственно, я ни минуты и не сомневалась, на кого работает "бубочка".
Погано володію кацапською ))
тре' - то necessary
тре - то rubs
Иран - это такая страна, что оказаться в ней может "любой" человек.
Регион спокойный, страна - еще спокойнее, санкции на нее не наложены и вообще - лучшее место для инвестиций и туризма сейчас.
Какие еще страны рекомендуете, помимо КНДР и Венесуэлы?