 Опубликованы кадры с места крушения самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео видна часть вещей пассажиров, оставшаяся после крушения.
Источник: pic.twitter.com/Dxa45ZQ5cO
Источник: https://twitter.com/ISNAMEDIA
Источник: https://twitter.com/ISNAMEDIA
Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.
Ранее в СНБО сообщили, что на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.
от себя: это черный сарказм
у падалей свои друзья
жаль что у Выговского не получилось зачистить это болото, как и у Сагайдачного....
Дмитрий
@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
Дмитрий@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
многие утверждают что они очень похожие как от взрыва ракеты....
Схоже, що операція "Бадабум" розпочалася з вистрілу в двигун "боїнга" МАУ...
Деньги из кошельков так точно родственникам передадут. Ага.
А тот: да, наступили, но не прошли.
И в тот же день Цезарь был убит.... мужественный, крепкий.
да ну нафиг. скорее боевик с ПЗРК был. боевик "Вагнера"