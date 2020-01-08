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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
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 Опубликованы кадры с места крушения самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

В соцсетях появились кадры с места крушения самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видна часть вещей пассажиров, оставшаяся после крушения.

Источник: pic.twitter.com/Dxa45ZQ5cO

Источник: https://twitter.com/ISNAMEDIA

Источник: https://twitter.com/ISNAMEDIA

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

Ранее в СНБО сообщили, что на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.

Источник: https://censor.net.ua/v3168674
 
 
 Топ комментарии
 
а давайте им дадим вторую пенсию (в редакции Сивоха), или "покаемся перед братским народом" (в редакции Новинского и Кернеса)
от себя: это черный сарказм
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это хорошо, что русские нас не любят,
у падалей свои друзья
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Путинская вата ликует от новости про смерть украинцев. У мразей праздник. Это всё, что вам нужно знать про "мышебратьев"Опубликованы кадры с места крушения самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 6766Опубликованы кадры с места крушения самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 8074
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Напередодні американці закрили повітряний простір для цивільних літаків над Іраном, чому МАУ не відмінила рейс і не вивела літак без пасажирів за межі забороненої зони? В діях керівництва МАУ є ознаки кримінального злочину!
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а давайте им дадим вторую пенсию (в редакции Сивоха), или "покаемся перед братским народом" (в редакции Новинского и Кернеса)
от себя: это черный сарказм
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это хорошо, что русские нас не любят,
у падалей свои друзья
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Тю так мы же тоже ликуем когда коцапы дохнут.
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А раньше большинство считало их братьями, благодаря кремлевской пропаганде, забыв преступления коммунистического режима. Сейчас тоже за счёт тупоголовых престарелых совкодрочеров и зелени, в смысле необразованных молодых, пытаются опять стать кровными братьями, но станут кровавыми. А насчёт, что мы радуемся, не радовались будь они людьми. Я прозрел когда ***** захватило Крым, так со мной перестал общаться друган лепший по армии из расеи, просто тупо причислил меня к бандеровцам, хотя за политику мы с ним ранее не общались.
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Из 180 погибших 15 украинцев. Кацапы нарываются на междудародный конфликт.
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Дайте эти скрины мастерам юмора из квартала. Пусть пошутят, похохмят и нарезочку смонтируют, как весело ржет зал. Через день почитатели величайшего лидера будут говорить, что ничего такого в этих сообщениях нет
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вроде православные, а злые.... **************************!!111
жаль что у Выговского не получилось зачистить это болото, как и у Сагайдачного....
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Гетьман Іван Виговський розбив наголову військо московитів під Конотопом ще в 1659 році,але чомусь не пішов на беззахисну Москву!На жаль...пожаліли москалів,начебто одновірців...
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а нафик вы их читаете! позор им, но и вам, кацочитателям!
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систематизировать кто-то должен? чтобы не забывать и всегда этим уродам тыкать их же писанину!
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вы имели сомнения, что они уроды? делать вам нефик.
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А зачем сайт "Миротворец"? шоб не забывать "героев", вот и тут так же - надо все высеры скринить и собирать, и на любое хныканье "мыжебратья" - тыкать рылом кацапа в высеры его, и его сограждан
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Ми теж будемо радіти, сподіваюсь дуже скоро.
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радше це пастка
Дмитрий
@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
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я вчера ссылку давал - у Антиколорадоса замечательная статья вышла пару дней вна зад.... шах тоже был далеко не подарок, особенно евойное "кгб". вот как Овощ у нас, приблизительно.
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і це теж збіг...
Дмитрий@dmitriypaut
Самолёт Медведчука в Омане.
Значит вторая версия была правильная.
Официальный визит Янелоха в Оман посвящен получению роялти с заключения транзитного договора между Нафтогаз и Газпром,и оформления договора комиссии.
Бизнес не на крови и не барыга
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в соц.сетях активно обсуждаются вот эти пробоины....
многие утверждают что они очень похожие как от взрыва ракеты....

Опубликованы кадры с места крушения самолета МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 3058
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может эта версия и больше всего правильная, но зедебил будет придумывать что то другое уже заранее.
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Разом з ху*лом до Сирії прилетів генерал Гєрасімов, автор концепції рефлексивного управління.
Схоже, що операція "Бадабум" розпочалася з вистрілу в двигун "боїнга" МАУ...
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Вам же сказали уже экспЭрды дорожной службы Ирана и наши из МЗС что "техническая неисправность", а Вы фото рассматриваете. Экий Вы Фома неверующий... Ещё и черные ящики захотите послушать и экспертизу провести, не дай Бог))) А если серьёзно, то это однозначно взрыв, или бомба на борту или ракета. И пусть не брешут, погибли невинные люди!!!!!!!
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На фото элемент крыла, края отвестий загнуты внутрь. При внутреннем взрыве края отверстий будут загнуты наружу.
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но эт верхняя часть крыла..... а ракета(там ПЗРК хватило бы) бьет снизу? а пробоины - вогнутые вовнутрь..... или это опять "БУК"? но на взлете.... нет конечно, не "БУК"
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Вот жеж выхованные єти арабы. А наши пополченцы уже бы трофеи собирали. Помаду там, кружки, косметику
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А может и собирают. Вконтакта иранского же нету.
Деньги из кошельков так точно родственникам передадут. Ага.
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Персы- не арабы, они разговаривают на языке который относится к индо-европейской языковой группе.
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Один любит, а другой дразнится... В Иране очень много христиан, и они не арабы!
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На рассии смеются , давай клоун поздравляй своих братьев с новым годом
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одолевают смутные сомнения импичмент трампушке пожар нотердама этот конфликт в районе омана Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 3976
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Як бідоносця посадовили на табуретку, так і почалось.
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Кацапня надоумила, а може і допомогла. Не дарма ж ***** припхалось в ті краї.
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Вывод один: у нас нет проукраинского руководства страны, ответственного перед своим народом, а есть шайка случайных людишек, готовых врать в любую секунду кому угодно и когда угодно,которым плевать на страну и ее людей.
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действительно, было ошибкой выбирать ахента лолиту.
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США не дали ответку за обстрел их баз, вот что странно...
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Как Гай Юлий Цезарь обосрал провидца - "гыгыгы, ты лох, календы уже наступили, а я жив, ля-ля-ля".
А тот: да, наступили, но не прошли.
И в тот же день Цезарь был убит.... мужественный, крепкий.
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... бороться с религиозными фанатиками? Фанатизм непобедим.
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Странно, никто не фоткается на фоне обломков, как православная русня...
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мародёры хреновы - отделяют документы от личных вещей
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в 1-40 Иран атакует базы США а в 2-40 падает Боинг ,совпадение ? В Ирана есть ПВО ? Как думаете ПВО Ирана в полной боеготовности не ждало прилета ракет (ответки ) или авиации США ? и главное Иран никого не винит ......
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в междун. аэропорту взлетает суперзаметная(на локаторе) махина и ПВО "путает" ее с ракетой Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 501
да ну нафиг. скорее боевик с ПЗРК был. боевик "Вагнера"
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мы обговариваем то, что надо обговорить, так мыслят иранские убийцы в надежде отвести ответный удар. спец. службы не зря жуют хлеб.
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