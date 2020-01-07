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 Политика Украины, Общество
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 Мира, согласия и сил, - Разумков и Гончарук поздравили украинцев с Рождеством Христовым. ВИДЕО

Председатель ВР Дмитрий Разумков и премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравили украинцев с Рождеством Христовым.

Об этом написал в Facebook Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Верю, что в этот день в ваших домах царит мир и согласие. Пусть Рождество станет днем единения, счастья и любви в ваших семьях. С праздником!" - написал глава украинского парламента.

В свою очередь, премьер-министр Украины Алексей Гончарук пожелал украинцам сил и мудрости преодолеть все вызовы, которые "могут перед нами стоять".

"Желаю каждому украинцу, где бы вы ни были сегодня: дома за семейным столом, на работе, в дальнем путешествии или на службе, защищая нашу Родину, - почувствовать рождественскую радость, заботу и уют!

Пусть в каждом доме царит мир и согласие, а Рождество подарит всем нам силу, веру и вдохновение на новый год", - написал премьер на своей странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Также он добавил, что скауты из организации "Пласт" посетили Кабинета министров с колядками.

"На Рождество с колядками Кабинет министров посетили скауты из организации "Пласт". Делитесь поздравлениями и праздничным настроением с близкими и друзьями!" - добавил он.

Христиане восточного обряда празднуют 7 января Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников в году.

Мира, согласия и сил, - Разумков и Гончарук поздравили украинцев с Рождеством Христовым 01
Мира, согласия и сил, - Разумков и Гончарук поздравили украинцев с Рождеством Христовым 02
Мира, согласия и сил, - Разумков и Гончарук поздравили украинцев с Рождеством Христовым 03

Источник: https://censor.net.ua/v3168583
 
   
 Топ комментарии
 
Якого миру? Не руссково випадково?
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Якщо "слуги" щось бажають, значить буде навпаки як і з їхніми обіцянками.
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Хоч добре що чуда і див не побажали, як Принц Оманський
https://www.youtube.com/watch?v=ig7f21j8E6I
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"Впервые Украина выбрала президента-еврея и, впервые за годы независимости, сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо"

Главный раввин Украины Яков Блох прокомментировал отсутствие Зеленского на мемориальных мероприятиях в Бабьем Яру и

в Украине во время Рожденства....


продолжение следует Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 903
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ну він же ш передав привіт "всєм тєм, кто в бабьєм яру"
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Порох сказал по этому поводу:

"Поки влада в омані..." Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 2072
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как тему всю отметить как спам?
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ПОВЕСИТСЯ.
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В принципе ты прав, разницы нет, чем воняет.
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А на большее тебя не хватает, только спам освоил? А воняешь ты, прополощи свой черный рот спиртным, я понимаю, больной, но прополощи, не хлебай. Хотя, УБЛЮДКА не исправить. СОЧУВСТВУЮ, таких не исправить.
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удмурт.ты с утра бояркой догнался? или уже перешел на более тяжелое типа очистителя для ванн "пушистикъ"?
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Значит воровать зеленое стадо будет много...
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с) /М.Жванецкий/
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07.01.20 12:43 руссково Мира, согласия с судьбой и сил жить под русской окупацией, - Разумков и Гончарук поздравили украинцев с Рождеством Христовым.

Гадаю, отак вони вітали.
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,,Поздравляем,, , ,, поздравляем,,

👎👎👎👎

Какво се твори при зе режима, на кого дава възможност да се вихри дори в Киев:

https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
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А где же поздравление православных христиан Украины от "президента"?)Ах ну дааа....ведь Вмслюк Ишакович мало того,что не является реальным президентом,а только нанятым актеришкой,так он еще и не праврславный христианин.Конечно, иудею пофиг на всякие там ваши колядки)
зы.зебилам-"святой мочи" в очи полную струю.
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Дело ведь не в вероисповедании и корнях,а дело в том,что Зеля не УКРАИНЕЦ,
============
Да и каждое его появление на экране пропитано не искренностью,что вызывает просто отвращение.Перед куйло на коленях-вот это точно его жизненное кредо.
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в сценарії це не прописвно, а сценарій САМ ВІН перевіряє, Аманский
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В 2008 году Цап-царапыч всея рюсскаго дерьма обещал расиянцам зарплату 2 700 долларов к 2020 году.ютуб в помощь.Хи иии
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Землю, козлы зеленые, не трогать. И с Рождеством всех остальных.
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Мира и согласия с кем? С предателями и холопами *****?
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сами определили шо их не 25%.... никто за палец не тянул ведь
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так ведь точно велосипед, а 25% я отвечу:

"завидуйте, букашки и жучки,

у меня
Волшебные очки..." Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 7251
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Треба ще вітання від Сивохо та Єрмака, щоб глумління стало найвиразнішим.
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необхідно привітати їх з першою річницею отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України. Нехай заціпить
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Седня опшет, день святого Берсикуария, кто не верит - еретик.(будут бегать по пикам вечно..... ну, не только бегать, а Якименко знает как.... Мира, согласия и сил, - Разумков и Гончарук поздравили украинцев с Рождеством Христовым - Цензор.НЕТ 353 )
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А где же бубочкино поздравление с берегов Священного Омана?
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Vladimir Chayka

А где же бубочкино поздравление с берегов Священного Омана?


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Такія стария слова- диякона мокшинського ***********..
😇
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Без Ляшка как-то скучно вышло, без огонька.
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Космічний телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) виявив нову планету в зоні населеності - вона таких же розмірів як Земля, планета обертається навколо зірки, і на ній потенційно може бути життя.
Про це повідомляє NASA.
Зазначається, що планета отримала назву TOI 700 d.
"TOI 700 d обертається з періодом 37 днів навколо червоного карлика TOI 700, від нього отримує 86% енергії, яку Сонце дає Землі", - йдеться у повідомленні.
Вчені заявили, що за 11 місяців спостережень на зірці не виявили спалахів, що підвищує шанси TOI 700 d бути придатною для життя.
Крім TOI 700 d, в системі TOI 700 ще дві планети, найближча до зірки - кам'яна планета, яка має період 10 днів. Середня планета, ймовірно, газова, її період обертання - 16 днів.
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А Зеленский- Оманский часу не знайшов привітати українців,все віддихає,п'ятий раз за півроку. Миру, злагоди і сил, - Разумков і Гончарук привітали українців із Різдвом Христовим - Цензор.НЕТ 2623
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