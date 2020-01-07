 Мира, согласия и сил, - Разумков и Гончарук поздравили украинцев с Рождеством Христовым. ВИДЕО

Об этом написал в Facebook Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Верю, что в этот день в ваших домах царит мир и согласие. Пусть Рождество станет днем единения, счастья и любви в ваших семьях. С праздником!" - написал глава украинского парламента.

В свою очередь, премьер-министр Украины Алексей Гончарук пожелал украинцам сил и мудрости преодолеть все вызовы, которые "могут перед нами стоять".

"Желаю каждому украинцу, где бы вы ни были сегодня: дома за семейным столом, на работе, в дальнем путешествии или на службе, защищая нашу Родину, - почувствовать рождественскую радость, заботу и уют!

Пусть в каждом доме царит мир и согласие, а Рождество подарит всем нам силу, веру и вдохновение на новый год", - написал премьер на своей странице в Facebook.

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Также он добавил, что скауты из организации "Пласт" посетили Кабинета министров с колядками.

"На Рождество с колядками Кабинет министров посетили скауты из организации "Пласт". Делитесь поздравлениями и праздничным настроением с близкими и друзьями!" - добавил он.

Христиане восточного обряда празднуют 7 января Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников в году.





