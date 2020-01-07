 Мира, согласия и сил, - Разумков и Гончарук поздравили украинцев с Рождеством Христовым. ВИДЕО

Об этом написал в Facebook Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Верю, что в этот день в ваших домах царит мир и согласие. Пусть Рождество станет днем единения, счастья и любви в ваших семьях. С праздником!" - написал глава украинского парламента.
В свою очередь, премьер-министр Украины Алексей Гончарук пожелал украинцам сил и мудрости преодолеть все вызовы, которые "могут перед нами стоять".
"Желаю каждому украинцу, где бы вы ни были сегодня: дома за семейным столом, на работе, в дальнем путешествии или на службе, защищая нашу Родину, - почувствовать рождественскую радость, заботу и уют!
Пусть в каждом доме царит мир и согласие, а Рождество подарит всем нам силу, веру и вдохновение на новый год", - написал премьер на своей странице в Facebook.
Также он добавил, что скауты из организации "Пласт" посетили Кабинета министров с колядками.
"На Рождество с колядками Кабинет министров посетили скауты из организации "Пласт". Делитесь поздравлениями и праздничным настроением с близкими и друзьями!" - добавил он.
Христиане восточного обряда празднуют 7 января Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников в году.
https://www.youtube.com/watch?v=ig7f21j8E6I
Главный раввин Украины Яков Блох прокомментировал отсутствие Зеленского на мемориальных мероприятиях в Бабьем Яру и
в Украине во время Рожденства....
продолжение следует
"Поки влада в омані..."
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с) /М.Жванецкий/
Гадаю, отак вони вітали.
👎👎👎👎
Какво се твори при зе режима, на кого дава възможност да се вихри дори в Киев:
https://twitter.com/i/status/1214248310749483012
зы.зебилам-"святой мочи" в очи полную струю.
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Да и каждое его появление на экране пропитано не искренностью,что вызывает просто отвращение.Перед куйло на коленях-вот это точно его жизненное кредо.
"завидуйте, букашки и жучки,
у меня
Волшебные очки..."
А где же бубочкино поздравление с берегов Священного Омана?
😇
Про це повідомляє NASA.
Зазначається, що планета отримала назву TOI 700 d.
"TOI 700 d обертається з періодом 37 днів навколо червоного карлика TOI 700, від нього отримує 86% енергії, яку Сонце дає Землі", - йдеться у повідомленні.
Вчені заявили, що за 11 місяців спостережень на зірці не виявили спалахів, що підвищує шанси TOI 700 d бути придатною для життя.
Крім TOI 700 d, в системі TOI 700 ще дві планети, найближча до зірки - кам'яна планета, яка має період 10 днів. Середня планета, ймовірно, газова, її період обертання - 16 днів.