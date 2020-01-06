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 Политика Украины, Общество
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Все про:МИД (5246) политзаключенные (1389)

 Около сотни политзаключенных-украинцев "отмечают" рождественские праздники в тюрьмах России, - МИД. ВИДЕО

Около сотни украинских политзаключенных-украинцев остаются в российских тюрьмах, где проведут рождественские праздники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении МИД Украины.

"Некоторые украинские политзаключенные были освобождены и возвращены домой к своим семьям и друзьям, но они годами не видели своих близких и "отмечали" много праздников в в тюрьмах", - говорится в сообщении.

МИД Украины призывает международное сообщество оказывать давление на Кремль до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные и на территории России, и на временно оккупированных территориях.

"В прогрессивных и свободных обществах нет места политическим репрессиям", - подчеркнули в МИД.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/v3168487
 
 
 Топ комментарии
 
Весь склад ОП, Кабміну та 70 %-ів ВР, гадаю, буде досить.
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А десятки українських патріотів, зокрема Антоненко, Кузьменко та інші зустрічають Новий Рік і Різдво в українських тюрмах за надуманими звинувпченнями. А як з цим бути
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Якщо за 12 наших військових віддали ху-йлу 127 терористів ,яку ціну він запросить за 100 політвьязнів?
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Якщо за 12 наших військових віддали ху-йлу 127 терористів ,яку ціну він запросить за 100 політвьязнів?
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Весь склад ОП, Кабміну та 70 %-ів ВР, гадаю, буде досить.
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Мій варіант набагато краще. Але якщо так і далі підуть кепсько справи, то Ваш варіант стане найвірогіднішим Близько сотні політв'язнів-українців "відзначають" різдвяні свята в тюрмах Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 4691
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То есть оно так не говорило? Ты из тех, кому "хоть сцы в глаза"? Хочешь видео?
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Та мне пох шо оно говорило. Фотошоп говно. Борда такого не существует
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Зато существует ТАКОЙ "президент" который ГОВОРИЛ ТАКИЕ слова. При чём тут "борд" или фотошоп???
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Вот и процитируйте его слова текстом. А не вставяете в борд, лепите туда его кривую рожу, так будто этот борд действительно есть, кто то его оплатил.
Кстати посмотрел я это видео. Журнашлюху, у которого дедлайны, правильно послал. Журнашлюх у нас тысяч 10-20. Если все так будут табуном бегать за какдидатами в президенты,иеще не такое услышат.
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Було би бажання. Беріть усю фракцію опзж і на обмін. Да і у зелених в фракції сєпарів вистачає.
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С точки зрения ПэтыкивПэсыкив пусть сидят. А я бы обменял, например на Порошенко....
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Был бы давно бы отдал кацаПсинам, а так....
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А десятки українських патріотів, зокрема Антоненко, Кузьменко та інші зустрічають Новий Рік і Різдво в українських тюрмах за надуманими звинувпченнями. А як з цим бути
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Ви забули уточнити: зеленим бандитами - зелені тюрми.
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Просто бандитам тюрьмы. Судя по поведению защитников, настоящие бандиты!!!
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Кто в тюрьме в росии, кто в отеле в Омане - "каждому своё"(с).
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А сколько политзаключенных росеи для баланса содержатся в тюрьмах украины по указке импотентов парашенки и зели?
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Анижедети!!! Наши патриоты за всех отсидят...
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Естессна. Мы ж мыролюбы. Шо при пете, шо при зеле. И росеян в тюрьмы не садим. Кто ж так с туристами поступает
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І лиш Вона, лиш Вона, з Україною у серці і сумна...
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Добре що Зеленський хоч таксистів, котрі моталися в Крим та Донецьк, на вбивць українців обміняв.
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Ну да, уменьшил дефицит рабочих рук, главное что бы они опять в Макеевку не поперлись...
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А что делать, если у власти Клован…...
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Всех политзаключённых с наступающими праздниками и хорошего времяпровождения.
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зе-гниды готовят почву для очередной сдачи интересов Украины...
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І ворогу не побажаєш таких свят.
А був би при владі патріот України, той би дав наказ на нульовці брати в полон кацапських військовиїі сепарів на обмін, а так онанський клоун при владі Близько сотні політв'язнів-українців "відзначають" різдвяні свята в тюрмах Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 2879
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