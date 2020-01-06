 Около сотни политзаключенных-украинцев "отмечают" рождественские праздники в тюрьмах России, - МИД. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении МИД Украины.
"Некоторые украинские политзаключенные были освобождены и возвращены домой к своим семьям и друзьям, но они годами не видели своих близких и "отмечали" много праздников в в тюрьмах", - говорится в сообщении.
МИД Украины призывает международное сообщество оказывать давление на Кремль до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные и на территории России, и на временно оккупированных территориях.
"В прогрессивных и свободных обществах нет места политическим репрессиям", - подчеркнули в МИД.
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Кстати посмотрел я это видео. Журнашлюху, у которого дедлайны, правильно послал. Журнашлюх у нас тысяч 10-20. Если все так будут табуном бегать за какдидатами в президенты,иеще не такое услышат.
А був би при владі патріот України, той би дав наказ на нульовці брати в полон кацапських військовиїі сепарів на обмін, а так онанський клоун при владі