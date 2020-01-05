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Все про:взятка (4818) Госпогранслужба (3577) пограничники (1230) Россия (74692)

 "Две красивые купюры не помогут?": россиянин, которому запретили въезд в Украину, пытался "договориться" с пограничниками. ВИДЕО

Россиянин, которому было отказано во въезде в Украину из-за не подтверждения цели пребывания, попытался "договориться" с пограничником Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" и предложил "две красивые купюры" за пересмотр решения относительно его пропуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сейчас россиянин, красивые купюры и сообщение о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК, переданы Нацполиции", - говорится в сообщении.

Еще одного иностранца, который хотел за взятку попасть в нашу страну разоблачили пограничники в этом же пункте пропуска. Турок, который также не смог подтвердить цели своего визита пообещал после принятия "положительного" решения предоставить пограничнику неправомерные средства в сумме $170.

В обоих случаях предложения были сразу же отклонены пограничниками. Иностранцы получили трехлетнюю запрет въезда в Украину.

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Источник: https://censor.net.ua/v3168401
 
 
 Топ комментарии
 
К зеле надо было обратиться.Какая разница,что кацапы тут теракты устраивают.
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Лох, треба до найпливовішого Блазня було звертатися!
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а бубочке помогают 2 купюры албана провести через кордон
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К зеле надо было обратиться.Какая разница,что кацапы тут теракты устраивают.
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Зеленая плесень, когда будет введен визовый роежим с агрессором? Почему твои драные слуги не голосуют? Они как и ты ватники? Тогда пусть валят в паРашу. Живут из народного бюджета, из налогов Украины, народ их кормит, а служат кацапам? Геть!
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Здравствуй, попа, Новый год? При чем здесь Сидор?
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А взять его на провокации взятки и в обменный фонд? Х..ло ж просто так не выпустит наших!
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Добронравова из "Сватов" пустили в Украину без проблем, несмотря на незаконное посещение Крыма. **аный баканов !
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Лох, треба до найпливовішого Блазня було звертатися!
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Нет, 2 купюры не помогут, поможет номер телефона приЗе!дента.
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Невестку потроха,после очередного её визита в питер к имперцу папочке, нужно тоже засунуть её путинский паспорт ей в зубы и не пустить в Украину.
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Главзебил сказалвсе пох. Главное чтобы було светло и заасфальтировано !
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Встечаться возле памятника гывы и моторыле !
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а бубочке помогают 2 купюры албана провести через кордон
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Турок не смог подтвердить цели своего визита "Две красивые купюры не помогут?": россиянин, которому запретили въезд в Украину, пытался "договориться" с пограничниками - Цензор.НЕТ 7343 Ему что, справки от шлюх показывать, для чего он сюда приехал?
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Так пойди, твинк, и подтверди погранцам, что он за твоей задницей приехал, ведь ты рискуешь так всех кацапских клиентов растерять.
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Дасколько раз говорить, что они сами себя с радостью называют так. Ну почти как мы себя "укропы". А вот на слово "кацап" - они либо делают вид, что незнакомы со словом, либо в ответ отборный мат.
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а шо у него телефона Гринпоца нету ? странно .вся ****** кацапотская звонит в администрацию Гидранта и никому еще н е отказали .
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звонок Dr Alban-у поможет, россиянин провалил квест)
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Согласно отчетам правозащитников, за время почти девятилетней войны в Сирии было убито около 380 636 человек.
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А что,нельзя было арестовать это животное за дачу взятки должностному лицу.Нам обменный фонд ох как нужен
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Так он же кацап... для бубочки - животное сакральное..
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Нам еще долго орки на обмен нужны будут
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лошара этот кацап нодо было у Галустяна мобилный номер взять позвонил бы и добазарились а то как то некрасиво выходит доктору поющему по звонку лично президента разрешают не смотря на такой же запрет а этому нет
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Шаурмен має втрутитися. Як це так не пустити кацапа в Україну, Ху...ло свартиме.
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