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Все про:Каховка (21) Нацполиция (10670) протест (4602) Херсонщина (852)

 В Каховке произошло резонансное убийство: люди вышли под управление полиции, подозреваемый арестован. ВИДЕО

В Каховке в Херсонской области люди вышли на протест с требованием расследования резонансного убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Протестующие забросали отделение полиции дымовыми шашками и подожгли шины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Херсонской области.

"Сегодня в течение дня в г. Каховка перед районным отделом полиции проходила протестная акция местных жителей по поводу получения утром 1 января смертельных огнестрельных ранений 26-летним жителем города. Граждане требовали от правоохранителей справедливого расследования. При этом присутствующие жгли автомобильные шины, бросали камни, использовали пиротехнические средства. Руководство полиции Херсонщины уверяет, что досудебное расследование будет проводиться беспристрастно и надлежащим образом", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, данное событие приобрело для города определенный резонанс, поскольку подозреваемый в умышленном убийстве на момент совершения преступления проводил праздник в одной компании с работником районного отдела полиции. Поэтому сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать данное преступление не должным образом.

Как отмечает начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, событие находится на его личном контроле. Сейчас все материалы уголовного производства переданы в следственное управление областного главка полиции для проведения беспристрастного и всестороннего расследования. В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

В то же время глава областной полиции обращается к пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от несправедливых высказываний и комментариев в адрес полиции. Александр Прокудин уверяет, что досудебное расследование проводится должным образом, все действия полиции находятся под процессуальным надзором прокуратуры.

Также полиция Херсонщины обращается к гражданам с просьбой во время проведения мероприятий проводить акции исключительно мирным путем и не нарушать общественный порядок.

Как отметил на своей странице в Facebook глава Херсконской ОГА Юрий Гусев расследование резонансного преступления будет проходить под его личным контролем.

"Расследование убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, которое произошло утром 1 января в Каховке, должно быть профессиональным и беспристрастным. Именно это я подчеркнул во время заслушивания этого вопроса на координационном совещании с правоохранителями 3 января", - написал он.

Губернатор отметил, что подозреваемый, который оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд принял решение о его аресте. В отношении другого участника событий - действующего полицейского происходят проверки с использованием полиграфа.

"Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новым прокурором области Игорем Васильевичем Ивченко встретиться с семьей погибшего. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания. На Херсонщине все должно быть по закону и закон должен быть один для всех", - добавил Гусев.

Как  сообщают местные СМИ, протестуя против бездействия правоохранителей, под управление полиции вышли местные жители. Они забросали отделение полиции дымовыми шашками и подожгли шины. 

С возмущенными жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек.

"В 14:00 состоялась встреча руководства полиции с каховчанами по делу об убийстве Чебукина. Очередные объяснения жителям не понравились, сходка переросла в акцию протеста с горящими шинами и фаерами. Акция продолжается", - сказано в сообщении группы в Facebook.

"Здание райотдела забрасывают пиротехникой и дымовыми шашками. На месте пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки. Улица под райотделом перекрыта силовиками", - сообщает Херсон.online.

В Каховке произошло резонансное убийство: люди вышли под управление полиции, подозреваемый арестован 01

Как написал блогер Антон Ходза, люди протестуют против произвола полиции.

Саша Савич выложил видео общения, по его словам, со следователем, который сел данное дело. Он заявил, что фигурнат дела отстранен. Также заявил, что завтра в 9 часов утра следственно-оперативная группа продолжит работу.

Местное издание "Мост" сообщает, что в 19:30 неизвестные люди привезли шины под райотдел. На месте находятся сотрудники спецподразделения полиции. Несколько десятков молодых людей продолжают митинговать под райотделом.

По словам местных жителей, под райотделом собираются местные жители, которые недовольны работой полиции.

Часть людей выдвинулась к дому, в котором произошло само трагическое событие. Они требуют выдать полиции видео с камер наблюдения, которое, по словам хозяина дома, пропало.

Как пишет "24 канал" люди подозревают полицию в сокрытии следов убийства мужчины. Который хотел, чтобы бывшая жена разрешила видеться с родным сыном. Однако ее новый избранник, бывший милиционер, был против этого. Во время очередной словесной перепалки выпустил с десяток пуль в первого мужа жены. Подозреваемого задержали правоохранители. Однако родственники опасаются, что справедливого решения не будет.

"Реаниматолог вышел и сказал, что там железные пули из автомата. И вообще сказал, что там было три вида, три разных оружия", – сообщила мать погибшего Елена Чебукина.

"У него пробиты легкие в двух местах. У него пробита печень в пяти местах. У него отрезали две кишки по метру. У него простреленный желудок, половину вырезан", – рассказала сестра убитого Дарья Чебукина.

Родственники убитого подозревают, что стрелков на самом деле было несколько. Ведь в доме как раз праздновала компания друзей отчима, поэтому и выстрелы были осуществлены из трех видов оружия.

В компании, в частности, отдыхал и действующий работник полиции. На время следствия его отстранили от работы. При этом правоохранители уверены, что к преступлению он не причастен. В деле мужчина фигурирует как свидетель.

Люди говорят, что у жены подозреваемого очень влиятельные родственники. Поэтому заявляют, в деле уже исчезают вещественные доказательства. Ситуацию могли бы прояснить записи с камер, расположенных на здании, рядом с которым все произошло, но видео исчезло. Как и следы крови на улице.

Пока единственного подозреваемого в деле суд отправил под стражу на два месяца. А вот убитого мужчину похоронят еще не скоро. Его родственники хотят отправить тело на независимую экспертизу, поскольку официальной не доверяют.

Источник: https://censor.net.ua/v3168374
 
 
 Топ комментарии
 
Врадиевка . Свято наближається...
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Каховка - винтовка... радує те, що і в периферії є люди, котрі можуть постати заради своїх прав...
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Как посадить 4-х кацапов на одну табуретку? Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 2171
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 4 ч.4 часа назад



Простые рецепты от Зе. Пристроить в гос компании пы...орасов типа Пуштуна, Лещча,Залищек,на левые коррупционные должности с высокой зарплатой и фсьо, коррупции,кумовства,любых друзей,свинарчуков, бизнеса на крови,барыг нет.
Тишина и благодать
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Надо признать очевидное. Украина - нищее отсталое феодальное государство, строящееся по кастовому принципу. Жизнь смерда (холопа) ничего не стоит.

Следовательно, единственный народный лидер должен озвучить эту правду и разрешить свободное владение оружием. У каждого человека дома должен быть на законных основаниях автомат, крупнокалиберный пулемет и гранатомёт. Как в США или Швейцарии.
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БТР это уже не как в Швейцарии, а как в Сомали. Народный лидер конечно не против, но боится что народ не готов.
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лапоть, в твоей рассии отравили газом на Дубровке 174 человек, чтобы уничтожить 10 человекк захвативших театр со зрителями. И никто на рассии даже не почесался, чтобы сказать что убийство силовиками заложников - это не правильно, глупо и ужасно.
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ти, кацапе, поплутав свою кацапську підерацію з Україною.
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Как мать в глаза смотреть ребенку будет, когда он вырастет, очередной хахаль убил отца... ох уж эти женщины.
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Отец приехал к родному ребёнку... Мент - сожитель расстрелял его... Менту ничего не будет.
Отмажут.
Честного правосудия нет, судебной системы нет, один беспредел.
Вообще государства нет.
Правосудие и справедливое наказание может состояться только в том случае, если родственники погибшего просто убьют этого мента. По другому не будет.
Это аналогично как в случае с беркутами, которые расстреливали людей на Майдане.
Справедливость настигла только тех беркутов, которые получили пулю в лоб на Майдане.
Остальные сбежали или обменялись в рашку.
Менты - пи... дары и их главарь Аваков такой же пи... дар.
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Слава тупоголовой биомассе!!! Отец бубочки вас за людей не считает.
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Отличный повод Зеле обойти свои обязательства и отправить Авакова набуй...
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Ага, помечтайте... В лучшем случае он "уволит" того мента (временно отстранит),максимум посадит привилегированное СИЗО, чтоб спустить пар... Но может даже это не посчитать нужным...
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Поживём-увидем...надеюсь ещё не всю башку ему загадили "советники"
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аваков это подельник коломойского, а зебло их анальная игрушка, так что никого он не отправит.
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Вирішуватиме коломойський, а не зеля.
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Ну, что соевые как там реформа мусоров???? 15 выстрелов и еще успел доехать до реанимаци....
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Что такое "Порох"? - Прах человека, мертвечина?
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чья власть?

ЗЕЛЕбобская!
ну так и отвечайте !
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Чего разорался на меня - соленый огурца на закусь Зеленский спер?
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а скажи мне земразь, зе арсена выгнал за плохую реформу или оставил?
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Беня считает, что реформа Авакова была самой успешной. Ты разве с ним не согласен?
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Менти шифруються і вигоражують себе, так було завжди, а хлопцю треба було не лізти в ментовське кодло навіть у хаті бувшої дружини. Хай спочиває з миром.
Зе "порядки" всіх починають закалупувати Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 4087
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Чемодан-вокзал-канадийська дияспора.
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По краиней мере, в канадской диаспоре не боятся Украинскиx гос. символов. А Моника даже Слава Украине зассал проблеять, шоб ***** не раздражать. И,кстати, почему Голобородько носил в лацкане тризуб, а Моника боится? У ваc уже аквафрешь и двухголовая курица в почете, русский?
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У нас армия,мова и вира-майна, едь с канадчины сюда
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г Ладыжин, пару лет назад, менты догоняли ночью пацанов на спорт.мотоц. что запрещено, они были без шлемов. результат, один труп один инвалид 1 гр, растение. ВИДЕО именно в тот момент НЕРАБОТАЛО. до того момента **** работало и того тоже работало
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Придурки на мотыке номинированы на премию Дарвина, надеюсь?
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Парень встретил Новый Год в одиночестве, возможно еще накрутили родные и поехал говоря попросту по синему делу поскандалить. Там нарвался на мента в квартире бывшей. Баба была дурой и решила проверить у какого оленя рога самые ветвистые и не погасила конфликт. Слово за слово... В итоге труп и шины под полицией.
Вывод первый - не пытайтесь выяснять отношения пьяные и когда вас больше чем двое.
Вывод второй - без нормальной судебной системы... Хотя, какая разница.
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Херсонское мусорьё это конечно песня ,отвратней уродов хрен найдёшь днём с огнём .
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Мразі злодія Авак"яна рамси попутали ! Помаленько Народ повстане! Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 9685
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..ну і хай згорить "под райуправлением полиции в Каховке.."
Какая разница????? Асфальт є..лампочку залиште і фсьо..зе бізянам більше нічого і нєнужна..
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убити людину, цеж яким скотом треба бути?? просто жах!!! головне красно-мовно умовити людей( а там і всі докази знищать , і все буде тіп топ(
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Хорошим мусарам хорошие гробы, плохим - плохие
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Проснись, Аваков.
Садись в вертолет французский и лети в Каховку. А то к утру одни головешки будут
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Поки Аваков з синдромом Азарова буде при владі, будемо мати таких і тупорилих мінтів в шкірянках, аля 90 років!!!
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"КАКА я разьньтца--на какомь їзьєккє"?Лішь бє КАЛ ббасса падвадвацадь біла.Ну і лампаччька на асфальтьє.
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при Порошенко такого не было !

при Я не ЛОХЕ началось Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 1834
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ТОЛЬКО ТРЕТИЙ МАЙДАН ЖЕСТОКИЙ НО СПРАВЕДЛИВЫЙ ПОСТАВИТ ВСЁ НА СВОИ МЕСТА !!!
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когда на каштанах начнут вешать
мент-судья-депутат
тогда что-то изменится
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Захопити може й зможе але втримати 100% ні!
А як не втримає то саха якутія перша свої алмази буде продавати ,а татари з сибіряками нафту і газ . І не факт що мацква цепереживе при пустому холодильнику! Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 9855
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как показывает история веков - ни одна революция не проходила без чьей либо проплаты))) Кто сейчас будет платить за гешефт?
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Саме такий аваков потрібен зєбілу.
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когда нет законов и морали ,как сейчас в нашей стране ,есть только один справедливый суд-
суд Линча!
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меня 1 числа без объяснений полиция избила и даже протокол не составила, тупо уехали., ой извиняюсь мусара .
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напиши трубе, может вышлет зеленки, что бы лоб тебе помазать.
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https://ntn.ua/ru/video/news/2011/09/27/5033
Хозинский до сих пор работает в Геническе и даже пошёл на повышение, тут также будет...
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а какая разница
зато улицы заасфальтированы и освещены...
В цивилизованной стране министра МВД уже убрали бы
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Перетворюємось на расєю. Всього то півроку пройшло....
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В Украине бандиты надевают форму и им море по колена, они как боги себя чувствуют!
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Рехформа в действии,Авакян готовится петлять на Сцилию?
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Матюкаються як бидло. Боже, допоможи цій країні.
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Мусора не люди. Даешь третий Майдан!
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Точно так уничтожали доказательства убийств Небесной Сотни, спиливали деревья, порезали стволы и утопили в Днепре, и в конце концов ещё до суда передали обвиняемых Московии.
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какая разнiца что мiлiцианєри маньякi - главнає что прєзєдєнт хароший.
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после события прошло всего 4 дня. материалы дела неизвестны даже адвокату потерпевшего. но местные жители уже сделали вывод что дело сливают. дураки никогда не переведутся. и видимо это кому то выгодно
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Народ повзрослел. Молодцы. Свои права нужно защищать.Если никто об этом не заботится из власти.
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Только жестче нужно. Власть и менты долнжы бояться даже перднуть против людей без страха самосуда над ними. Иначе хаос как при яныке.
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