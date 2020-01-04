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Все про:Каховка (21) Нацполиция (10661) протест (4601) Херсонщина (851)

 Начались протесты под райуправлением полиции в Каховке на Херсонщине. Участники обвиняют полицейских в уничтожении доказательств преступления. ВИДЕО

В Каховке Херсонской области начались протесты под районным управлением полиции.

Как ифнормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет блогер Антон Ходза.

По его словам, люди портестуют против произвола полиции. Блогер описал причину бунта:

"Бытовой конфликт. 1 января 26-летний житель Каховки приехал к своей бывшей жене, чтобы решить вопрос опеки над ребенком. Нынешний сожитель женщины (бывший мент) нашпиговал его свинцом. Более 15 выстрелов. Не факт, что стрелял он один. В то время в доме были его друзья, в том числе действующий сотрудник полиции Портной. Есть основания полагать, что он стрелял также. Он сейчас проходит просто как свидетель.

3 января мужчина от полученных ранений скончался в реанимации.

Ну а дальше все как мы привыкли: видео с камер наблюдения исчезло, следы крови на улице исчезли, да и вообще это самооборона была. Ну и люди не стали такое терпеть. Они не слышали об испытательном сроке".

Саша Савич выложил видео общения, по его словам, со следователем, который сел данное дело. Он заявил, что фигурнат Портной отстранен. Также заявил, что завтра в 9 часов утра следственно-оперативная группа продолжит работу.

Источник: https://censor.net.ua/v3168374
 
 
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Смотрел репортажи по ТВ
Разные каналы, чтобы сложить собственную картину...
И, как-то странно изчезли записи с видеокамер...
Не исключаю, что это будет похлеще Врадиевки...
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Каховка - винтовка... радує те, що і в периферії є люди, котрі можуть постати заради своїх прав...
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Зебил "новое лицо" Авакова преизбран до нового года вами опять и все уже новый как 4 дня начался почему он не уволен?
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Реформа, слід віддати належне, все ж таки була розпочата. Але швидко звернута.
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Да никакой нафиг реформы не было!!!
Было переименование...
Единственный положительный момент, это то, что сейчас будем видеть работу Авакова при новом президенте... И сравнивать...
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"Ще деяка інфа по вбитому хлопцю. Хірург, який його оперував - з хлопця достали 3 виду куль. Також хирург зазначив, що вхідні отвори були зі сторони спини. Тобто стріляли в спину та з трьох видів зброї!"
https://twitter.com/dobryiden78/status/1213530521663418369
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Охренеть! Они что, твари, на него охоту устроили???
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Новое ***... сори лицо МВД и *ЯНЕЛОХ* получите и распишитесь.
Или вы нам скажете: "Какая разница, что на этой улице случилось, если она заасфальтирована и освещена"
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пора уже отстреливать этих конченных ментов...
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ТСК у Верховній Раді буде, нє? Лещенко+Наєм+соболєв вже бомагу спікеру підготували?
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Кошмар! Сегодня новость, с утра, как одного чудика, при таком же визите, к "бывшей"- бывшая и тавой, скалкой по башке. Мементо мори!(с) И тут тоже- визит к "бывшей". С таким же результатом. Шо там за бывшие такие???
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Та кто им вправит.. поверь, еще и в авторитетах ходить будут..
Это ж не совдеповские черные зоны, где мусорам одна дорога под нары и у параши.
Таких надо за задние ноги брать и гачить головой об стенку пока дышать не перестанут.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 19 ч.19 часов назад



Извините, что отвлекаю от Ирана. Я только спросить: ЛЕНОЧКА, ПУНШ БУДЕТ? И напомнить, что идиоты изолированы от общества во фракцию СН: "Леночка, мы оставляем Авакова. Я расстроена, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".
Почалися протести під райуправлінням поліції в Каховці на Херсонщині. Учасники звинувачують поліцейських у знищенні доказів злочину - Цензор.НЕТ 3052
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Якщо преступників-беркутят відпустили,чому б поліцаям не вбивати людей?Ось коли міністр внутрішних справ та президент не українці.А кажуть яка різниця.
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Вот совершенно дикая ситуация, когда вооруженные мусора, бандиты (что часто одно и то же) убивают безоружных граждан.

Привет противникам свободного владения огнестрелом - скоро всех вас перестреляют по одному.

А будь у парня пистолет - полковник Кольт бы уравнял шансы.
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Цитирую.
В 1967 году в г. Прилуки восставший народ штурмовал РОВД - по слухам там менты убили гражданина. В этом случае удалось обойтись без жертв.

На самом деле, жертв не было среди людей, а РОВД сожгли, ментов повесили на центральной площади у памятника Ленину.
Никто не арестован - большинство работало на оборону и грозило остановить предприятие.
Единственный спасшийся мент мне рассказывал, что они убили пацана за неуважение к милиции.
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Саша Савич выложил видео общения, по его словам, со следователем, который сел данное дело. Он заявил, что фигурнат Портной отстранен. Также заявил, что завтра в 9 часов утра следственно-оперативная группа продолжит работу.Источник: https://censor.net.ua/v3168374
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