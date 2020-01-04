 Начались протесты под райуправлением полиции в Каховке на Херсонщине. Участники обвиняют полицейских в уничтожении доказательств преступления. ВИДЕО

Как ифнормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет блогер Антон Ходза.
По его словам, люди портестуют против произвола полиции. Блогер описал причину бунта:
"Бытовой конфликт. 1 января 26-летний житель Каховки приехал к своей бывшей жене, чтобы решить вопрос опеки над ребенком. Нынешний сожитель женщины (бывший мент) нашпиговал его свинцом. Более 15 выстрелов. Не факт, что стрелял он один. В то время в доме были его друзья, в том числе действующий сотрудник полиции Портной. Есть основания полагать, что он стрелял также. Он сейчас проходит просто как свидетель.
3 января мужчина от полученных ранений скончался в реанимации.
Ну а дальше все как мы привыкли: видео с камер наблюдения исчезло, следы крови на улице исчезли, да и вообще это самооборона была. Ну и люди не стали такое терпеть. Они не слышали об испытательном сроке".
Саша Савич выложил видео общения, по его словам, со следователем, который сел данное дело. Он заявил, что фигурнат Портной отстранен. Также заявил, что завтра в 9 часов утра следственно-оперативная группа продолжит работу.
Разные каналы, чтобы сложить собственную картину...
И, как-то странно изчезли записи с видеокамер...
Не исключаю, что это будет похлеще Врадиевки...
Было переименование...
Единственный положительный момент, это то, что сейчас будем видеть работу Авакова при новом президенте... И сравнивать...
https://twitter.com/dobryiden78/status/1213530521663418369
Или вы нам скажете: "Какая разница, что на этой улице случилось, если она заасфальтирована и освещена"
Не шатайте будку,а то порошенко нападе.
Это ж не совдеповские черные зоны, где мусорам одна дорога под нары и у параши.
Таких надо за задние ноги брать и гачить головой об стенку пока дышать не перестанут.
Извините, что отвлекаю от Ирана. Я только спросить: ЛЕНОЧКА, ПУНШ БУДЕТ? И напомнить, что идиоты изолированы от общества во фракцию СН: "Леночка, мы оставляем Авакова. Я расстроена, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".
Привет противникам свободного владения огнестрелом - скоро всех вас перестреляют по одному.
А будь у парня пистолет - полковник Кольт бы уравнял шансы.
В 1967 году в г. Прилуки восставший народ штурмовал РОВД - по слухам там менты убили гражданина. В этом случае удалось обойтись без жертв.
На самом деле, жертв не было среди людей, а РОВД сожгли, ментов повесили на центральной площади у памятника Ленину.
Никто не арестован - большинство работало на оборону и грозило остановить предприятие.
Единственный спасшийся мент мне рассказывал, что они убили пацана за неуважение к милиции.