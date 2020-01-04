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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Ирак (246) Трамп (2717) Сулеймани (1)

 Сулеймани уничтожили, чтобы остановить войну, а не начать, - Трамп о ликвидации иранского генерала. ВИДЕО

Президент Дональд Трамп после уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что США не ставят своей целью смену режима в Иране, однако "готовы предпринять любые необходимые действия" в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп заявил: "Прошлой ночью мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну".

По словам Трампа, "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани", который был "схвачен на месте преступления и уничтожен".

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Трамп также заявил, что США обладают лучшими в мире вооруженными силами и разведывательными службами. Он также подчеркнул, что испытывает глубокое уважение к народу Ирана.

Трамп сделал это заявление в своем гольф-курорте Мар-а-Лаго, где находится на новогодних каникулах. Он не стал отвечать на вопросы журналистов.

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В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Источник: https://censor.net.ua/v3168345
 
 
 Топ комментарии
 
Америка терористов уничтожает или садит в тюрьму, а в Украине олигархи (которые должны сидеть в тюрьме), покупают себе парламент и президентство (или президента)
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Даремно Трамп це афішує. Потрібно було промовчати і кивнути на іхтамнєтів.
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Даремно Трамп це афішує. Потрібно було промовчати і кивнути на іхтамнєтів.
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чушка мокшанская, Артемовское - херня на уровне боярки, но вам свиньям покатит Сулеймані знищили, щоб зупинити війну, а не почати, - Трамп про ліквідацію іранського генерала - Цензор.НЕТ 1588
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Ойц! Він похвалився тим, що пив "Артемовское"?
Бе-е-е-ееее, яка шмурдячина... Сулеймані знищили, щоб зупинити війну, а не почати, - Трамп про ліквідацію іранського генерала - Цензор.НЕТ 4912
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"Стихийно образовавшаяся самооборона Ирана".
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А то иранцы не знают кто их уничтожает
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Чем уничтожили генерала Сулаймани? Ракета Hellfire R9X, с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением, которая была выпущена с беспилотника MQ-9 Reaper, который способен почти бесшумно летать со скоростью 230 миль в час с четырьмя R9X на борту

Сулеймані знищили, щоб зупинити війну, а не почати, - Трамп про ліквідацію іранського генерала - Цензор.НЕТ 2973 Сулеймані знищили, щоб зупинити війну, а не почати, - Трамп про ліквідацію іранського генерала - Цензор.НЕТ 8300
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Америка терористов уничтожает или садит в тюрьму, а в Украине олигархи (которые должны сидеть в тюрьме), покупают себе парламент и президентство (или президента)
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Странные эти Амеры, мы вот прекратили стрелять и отводим войска, и люди живут у нас иначе...
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А ***** таким же чином і з такими же формулюваннями?
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Я тебе вже казав, вчи українську МОВУ! ЯЗЫК=ЯЗИК
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Це специфічна тема "гугл стайл" - але в тебе нема сечі таке зрозуміти.
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Оце ти дав! ***** навть підтирається броньованим туалетним папіром. Не так все просто.
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+ во время дефекации )(йла, 5 мордоворотов вокруг унитаза хороводы водят!
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Лошара. расею нужно уничтожать в первую очередь. Остальное само ликвидируется.
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Це специфіка перекладу. В оригіналі Трамп сказав "Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel but we caught him in the act and terminated him".
To catch in the act - "упіймати на місці злочину", тобто семантика не обов'язково передбачає механічну дію "упіймати". В даному випадку мається на увазі "виявити", "застукати", кац. "засечь".
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Зря он перед выборами такое вытворяет. Теперь демократы будут малевать из него разжигателя войны. Это может оказаться для него фатальным. Американцы уже устали от агрессий.
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Своими тупорылыми действиями Трамп играет на своего кореша ***** Путлера. Совершенно левым наездом на Иран он в свое время спас нефть от падения и сейчас этой муйней спровоцировал рост цен на нее и тем самым положил в карман кремлевского окурка дополнительные десятки миллиардов на войну и прочее бычество. А мы тут радостно писаем кипятком от 2,8 млрд. кацапских долларов Нафтогазу на премии топам...
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Нефть востановилась в цене. Иран это союзник х@йла, по этому нет ещё одного союзника карлика. Завалили это террориста в Ираке, что он делала там этот генерал иранский ??? это ихтамнет иранский. Это пример, как надо поступать с ихтамнет !!!
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Чудово ! Хомейні з задоволенням завалить парочку полковників США,і теж,щоб зупинити війну.
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Уничтожили- и правильно сделали! Слава Богу что хватило ума таки это сделать! Хотя отвечать надо было сразу после нападения на Нефте заводы в Саудах. Хотя, " гуманитарный повод" более понятен большинству.
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Только Иран будет еще больше мотивирован создать собственное ЯО.
Как бы там не было, Северную Корею с ЯО никто не трогает.
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С больными психами никто не хочет связываться
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Угу, у психов ЯО есть вот и не трогают.
Вон Ирак с миллионной армией без ЯО много навоевал?
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Так американці Іран і не чіпляли, вони по Іраку влупили.
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Ээто и раши касается
Тут все зависит от союзников и поддержки.корею контролирует раша ...делаем выводы
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Ну убили одного на его место еще десять будет. Что так проблема решается?
Это как-то терроризмом попахивает, акцией устрашения.
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Де тоді 10 Грибоєдових, іранці одного вбили і москалі шовкові.
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а кому она нужна, если не лезет за свои границы? тебе напомнить в какой стране был убит этот генерал?
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ЯО не является понацеей! Мотивация- это одно, а реальность создания- это другое! В самом Иране многие люди реально уже устали от того, чтобы быть изгоями на этой планете! Многие , далеко не глупые люди! Им не нравится то что делают сейчас их " Духовные лидеры", несмотря на то что Иран является формально светским государством, абсолютная власть там принадлежит " Духовной" верхушке, обьявившей Джахат всему и вся! Пока существует техническое превосходство Армии США и Израиля- никто не даст создать ядерное оружие, кроме того- одна две бомбы или даже десять ракет- не решают ничего! А о массовом производстве- могут забыть, они будут уничтожены привентивными ударами.
А насчет Северной Кореи- ну сколько она еще просуществует в таком изодированном состоянии? Ну пусть десяток лет! Рано или поздно, чтобы присоединиться к цивиллизованному миру- нужно будет меняться!
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Згоден з вами. Але велике прохання юзати якусь прогу перевірки правопису.
Бо "понацеей", "Джахат", "привентивньіми" - це кров з очей.
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Спецы предполлагают военные действия меж сша и ираном
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Да, уж! Обострил ковбой ситуацию. Какая может быть ответка? Кроме теракта- не вижу никаких иных шансов, у Ирана. Или- нескольких терактов, на территории США, понятное дело. Их возможности в Ормузском проливе- тоже велики, не хотелось бы мне там оказаться, в это весёлое время.
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А почему не поговорили с ним в Минске и не подписали план Штанмаера? Взяли просто и уничтожили. А нам указывают что войну можно закончить только пойдя на уступки террористам и полностью капитулировав перед террористами.
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Мне представляется совсем простая штука: Касым свое дело сделал - Касым должен уйти. "Свидетелей убирают первыми". А Касым слишком много знал. В том числе и про некое ****** как оно оказалось в Сирии с войсками. И если правы те, кто говорят, что Трамп подыгрывает рашке, все становится на свои места. И все довольны... Ну, кроме Касыма и его поджареных дружков.
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Завтра просыпаемся, а Пыню ракетой того....цап царап и нету. В пыль.
Эх, мечты, мечты,,,
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Американские СМИ опубликовали одни из самых важных и засекреченных документов из расследования спецпрокурора Боба Мюллера - интервью агентов ФБР с ключевыми сотрудниками Белого Дома.
Документы, которые публикует издание Buzzfeed, были получены по решению суда в процессе иска, который комитет юстиции Палаты представителей подал к Минюсту США в рамках закона о свободе информации. Комитет затребовал неотредактированную копию отчета спецпрокурора Мюллера, показания большого жюри и резюме 33 показаний, полученных ФБР в рамках расследования Мюллера. Иск был подан в рамках процедуры импичмента в отношении президента Трампа. Из опубликованных показаний следует, как тогдашний личный юрист Трампа Майкл Коэн пытался организовать встречу кандидата в президенты Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Башне Трампа в Нью-Йорке в 2015 году, после Генассамблеи ООН. Коэн также рассказал ФБР, что в 2013 году Владимир Путин написал Трампу письмо, когда в Москве проходил конкурс Мисс Вселенная, которым владеет Трамп.
Связанный с российским олигархом Арасом Агаларовым бизнесмен Ике Кавеладзе рассказал, что в июне 2016 года Агаларов попросил его приехать на встречу со штабом Трампа в Башне Трампа в Нью-Йорке, на которой присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и сын Трампа Дон-младший. Кавеладзе было сказано, что обсуждать будут компромат на Хиллари Клинтон и Закон Магнитского. Организатором той встречи была российский юрист Наталья Весельницкая, которая обещала компромат на Хиллари, а взамен хотела добиться отмены закона Магнитского.
Обязав американское правительство опубликовать 356-страничный документ, суд согласился с доводами конгрессменов и постановил, что Минюст и Белый Дом «открыто мешают» работе комитета по юстиции.
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Ірану нічого не світить, там та сама хвороба що в мордви. Діти генералів КСІР у Франції, Сулеймани уничтожили, чтобы остановить войну, а не начать, - Трамп о ликвидации иранского генерала - Цензор.НЕТ 8903
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Уж, ты! Какие милые, раскованные детки у Супер-Идейных муслимов! Аж душа радуется! Светскость- так и прёт, не спрячешь. А они и не прячут.
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Так нема дурних серед молоді сидіти в паранджі, от ця краля піде шахідкою?
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это полумеры..это всё равно что убирать дерьмо от бешенной соваки которая поселилась дома...сто такой эта самая бешенная плешивая собака знают все.
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Иран полыхал (и был затоплен в крови протестующих) когда закрытые инстаграмм и прочие группы деток были взломаны и оттуда посыпались откровенные фотки оргий, и неприлично дорогих и вызывающих вечеринок. Простым людям нет средств чтобы рис купить, и прокормить детей, вдобавок "полиция нравов" режима постоянно требует от них скромно и закрыто одеваться, а детки как духовных (были и такие, родители которых заседают в "совете бородатых с чалмами"), так и боевых, государственных лидеров делают "пир во время чумы".
Такая же штука и со всеми остальными псевдорелигиозными фанатиками в той же Газе, Турции, да и везде. Простым людям "втирают" всякую "дичь" средневековую, и требуют от них послушания, держат их в нищите на подачках, а сами не сильно ждут того света с "девственницами", так как у них все есть уже здесь, и сейчас.
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порохоботи і кацапи незадоволені Америкою, - шо ж це робицця? )))
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Американцы в Ираке, похоже, взялись за дело всерьез. В районе города Таджи неизвестный самолет уничтожил два автомобиля, в которых находился командир шиитского ополчения "****** Имам Али" и его подчиненные. "Ополчение" входит структурно в шиитскую проиранскую коллаборационистскую группировку "Хашд Шааби".
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