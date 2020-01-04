 Сулеймани уничтожили, чтобы остановить войну, а не начать, - Трамп о ликвидации иранского генерала. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп заявил: "Прошлой ночью мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну".

По словам Трампа, "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани", который был "схвачен на месте преступления и уничтожен".

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Трамп также заявил, что США обладают лучшими в мире вооруженными силами и разведывательными службами. Он также подчеркнул, что испытывает глубокое уважение к народу Ирана.

Трамп сделал это заявление в своем гольф-курорте Мар-а-Лаго, где находится на новогодних каникулах. Он не стал отвечать на вопросы журналистов.

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В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.