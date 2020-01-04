 Сулеймани уничтожили, чтобы остановить войну, а не начать, - Трамп о ликвидации иранского генерала. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Трамп заявил: "Прошлой ночью мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну".
По словам Трампа, "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани", который был "схвачен на месте преступления и уничтожен".
Трамп также заявил, что США обладают лучшими в мире вооруженными силами и разведывательными службами. Он также подчеркнул, что испытывает глубокое уважение к народу Ирана.
Трамп сделал это заявление в своем гольф-курорте Мар-а-Лаго, где находится на новогодних каникулах. Он не стал отвечать на вопросы журналистов.
В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.
В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.
Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.
В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.
Бе-е-е-ееее, яка шмурдячина...
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To catch in the act - "упіймати на місці злочину", тобто семантика не обов'язково передбачає механічну дію "упіймати". В даному випадку мається на увазі "виявити", "застукати", кац. "засечь".
Как бы там не было, Северную Корею с ЯО никто не трогает.
Вон Ирак с миллионной армией без ЯО много навоевал?
Тут все зависит от союзников и поддержки.корею контролирует раша ...делаем выводы
Это как-то терроризмом попахивает, акцией устрашения.
А насчет Северной Кореи- ну сколько она еще просуществует в таком изодированном состоянии? Ну пусть десяток лет! Рано или поздно, чтобы присоединиться к цивиллизованному миру- нужно будет меняться!
Бо "понацеей", "Джахат", "привентивньіми" - це кров з очей.
Эх, мечты, мечты,,,
Документы, которые публикует издание Buzzfeed, были получены по решению суда в процессе иска, который комитет юстиции Палаты представителей подал к Минюсту США в рамках закона о свободе информации. Комитет затребовал неотредактированную копию отчета спецпрокурора Мюллера, показания большого жюри и резюме 33 показаний, полученных ФБР в рамках расследования Мюллера. Иск был подан в рамках процедуры импичмента в отношении президента Трампа. Из опубликованных показаний следует, как тогдашний личный юрист Трампа Майкл Коэн пытался организовать встречу кандидата в президенты Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Башне Трампа в Нью-Йорке в 2015 году, после Генассамблеи ООН. Коэн также рассказал ФБР, что в 2013 году Владимир Путин написал Трампу письмо, когда в Москве проходил конкурс Мисс Вселенная, которым владеет Трамп.
Связанный с российским олигархом Арасом Агаларовым бизнесмен Ике Кавеладзе рассказал, что в июне 2016 года Агаларов попросил его приехать на встречу со штабом Трампа в Башне Трампа в Нью-Йорке, на которой присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и сын Трампа Дон-младший. Кавеладзе было сказано, что обсуждать будут компромат на Хиллари Клинтон и Закон Магнитского. Организатором той встречи была российский юрист Наталья Весельницкая, которая обещала компромат на Хиллари, а взамен хотела добиться отмены закона Магнитского.
Обязав американское правительство опубликовать 356-страничный документ, суд согласился с доводами конгрессменов и постановил, что Минюст и Белый Дом «открыто мешают» работе комитета по юстиции.
Такая же штука и со всеми остальными псевдорелигиозными фанатиками в той же Газе, Турции, да и везде. Простым людям "втирают" всякую "дичь" средневековую, и требуют от них послушания, держат их в нищите на подачках, а сами не сильно ждут того света с "девственницами", так как у них все есть уже здесь, и сейчас.