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 Одесситка до смерти избила скалкой бывшего мужа, - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранители задержали одесситку по подозрению в убийстве бывшего мужа в канун празднования Нового года, сообщает полиция Одесской области.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Цензор.НЕТ.

"Женщина пригласила на Новый год бывшего мужа, с которым после расторжения брака поддерживала дружеские отношения. В разгар празднования возник спор, во время которой хозяйка схватила деревянную скалку и избила ней гостя по голове. От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

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В то же время женщина позвонила на спецлинию "102" и сообщила о "домашнем насилии" над ней. Приехав по вызову, в квартире заявительницы стражи порядка обнаружили покойника с разбитой головой и хозяйку в окровавленной одежде. Также правоохранители изъяли вероятное орудие преступления - скалку и другие вещественные доказательства.

40-летнюю подозреваемую задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ее действия следователи квалифицировали как умышленное убийство.

Женщине уже сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/v3168326
 
 
 Топ комментарии
 
Вывод - не надо поддерживать дружеские отношения с бывшими.
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Як то кажуть: «Черноморец не команда - одесситка не жена».
Шановні одеситки-порохоботки, вас це не стосується.
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И Бог создал женщину и шепнул на ушко - " Не руби с горяча,пили медленно".
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У мудреца спросили,как называется женщина,которая всегда знает,где ее муж.
- Вдова - ответил мудрец.
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Обставина "бывший" дещо ламає класику ситуації.


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