 Террористы "ЛНР" устроили перестрелку и сожгли дом в новогоднюю ночь, - разведка. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"По данным разведки, во время празднования Нового года, представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом", - говорится в сообщении.

Один из военных отмечает, что пламя от сожженного дома можно было видеть с украинских позиций.

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