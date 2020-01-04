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 Террористы "ЛНР" устроили перестрелку и сожгли дом в новогоднюю ночь, - разведка. ВИДЕО

По данным украинской разведки, наемники "ЛНР", отмечая Новый год, устроили перестрелку между собой и сожгли жилой дом на оккупированной территории.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"По данным разведки, во время празднования Нового года, представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом", - говорится в сообщении.

Один из военных отмечает, что пламя от сожженного дома можно было видеть с украинских позиций.

Смотрите также: Задержанный контрразведкой СБУ террорист "ДНР" получил 5 лет тюрьмы. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3168320
 
   
 Топ комментарии
 
А между прочим эти зебилы скоро будут голосовать на выборах за СН
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А между прочим эти зебилы скоро будут голосовать на выборах за СН
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Це їх лохторат, може хоч таким способом досягнуть назад 73%
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КАКАЯ РАЗНИЦА мы все Украинцы бандеровцы сепары полные и не полные с тараканами или без тараканов....главное асфальт и фонарные столбы вдоль улицы (чтобы было вешать куда власть ) да Вова самый навороченный клован политик Вселенной...**** по версии бухой Менделюшки....
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Слушай, надо было вместо Нового Хера, брать Новые Мозги
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Так а що ти вибрав? Бо явно, що не мозги.....
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Я ему на это намекал... А он поверить не хочет... Или - не способен...
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Погано, що один одного не перестріляли.
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"Проверка на "мин нет": в сеть слили интимное видео "казаков ЛНР". 18+

В сеть слили видео интимных утех
"казаков" так называемой Луганской
народной республики.Запись опубликовал в Twitter блогер Igor
Girkin, сообщив, что видео снято в районе поселка Пришиб Луганской области. На
кадрах видно, как двое человек уединились в лесу, однако им так и не удалось
остаться незамеченными."Казак-казаку друг и брат… Поддержи
друга-товарища в борьбе за правое дело всей душой и телом", - посмеялся
блогер.
"Настоящие ополченцы", "Любовь
зла", "Змея наверно укусила, спасал друга, як сплевывал",
"Может это присяга?" "Горбатый террикон",
"Профессионально проверяют территорию на мин нет", - смеются в сети.

https://www.obozrevatel.com/curious/proverka-na-min-net-v-set-slili-intimnoe-video-kazakov-lnr-18.htm
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А ведь текст и слова звучат с такой интонацией и с такой неуверенностью, что наверное не с одного десятка дублей записали.
Нашим ещё учится и учится врать, но росею по-другому не победить
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Разве сейчас они террористы? Петя еще их 3 года назад перестал называть террористами. Ето же торговые партньоры и тамженашилюди, которые полюзуются всеми благами которые им предоставляет Украина бесплатно.
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Яка різниця? Вони теж громадяни України.(С)
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Это ты себя "изобразил"?... Знаешь, похоже... Ты именно таким образом, во всех "помойках", тут, копаешься
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не знаю радіти чи сумувати... в принципі хай палять як не мають чим заййнятись
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