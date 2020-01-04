 Террористы "ЛНР" устроили перестрелку и сожгли дом в новогоднюю ночь, - разведка. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"По данным разведки, во время празднования Нового года, представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом", - говорится в сообщении.
Один из военных отмечает, что пламя от сожженного дома можно было видеть с украинских позиций.
В сеть слили видео интимных утех
"казаков" так называемой Луганской
народной республики.Запись опубликовал в Twitter блогер Igor
Girkin, сообщив, что видео снято в районе поселка Пришиб Луганской области. На
кадрах видно, как двое человек уединились в лесу, однако им так и не удалось
остаться незамеченными."Казак-казаку друг и брат… Поддержи
друга-товарища в борьбе за правое дело всей душой и телом", - посмеялся
блогер.
"Настоящие ополченцы", "Любовь
зла", "Змея наверно укусила, спасал друга, як сплевывал",
"Может это присяга?" "Горбатый террикон",
"Профессионально проверяют территорию на мин нет", - смеются в сети.
https://www.obozrevatel.com/curious/proverka-na-min-net-v-set-slili-intimnoe-video-kazakov-lnr-18.htm
Нашим ещё учится и учится врать, но росею по-другому не победить