 Партия бронеавтомобилей "Козак-2" поступила в 81 бригаду ДШВ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу части на странице в Facebook.

Передача боевой техники состоялась накануне - в последние дни 2019-го года.

Информация о количестве переданной техники не разглашается.

"Сегодня, в последний день 2019 года, произошла настоящая зимняя сказка - наша бригада получила целую партию крутых и новеньких новогодних подарков в виде бронированных боевых машин" Козак-2 ", - написали в пресс-службе.

Читайте также: "Укроборонпром" выполнил 98% госзаказа, передав военнослужащим почти 5 тысяч единиц техники. ИНФОГРАФИКА