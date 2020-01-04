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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:вооружение (3293) 81 отдельная десантно-штурмовая бригада (7) ВСУ (432)

 Партия бронеавтомобилей "Козак-2" поступила в 81 бригаду ДШВ. ВИДЕО

81 отдельная аэромобильная бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины получила партию бронированных автомобилей "Казак-2" производства НПО "Практика".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу части на странице в Facebook.

Передача боевой техники состоялась накануне - в последние дни 2019-го года.

Информация о количестве переданной техники не разглашается.

"Сегодня, в последний день 2019 года, произошла настоящая зимняя сказка - наша бригада получила целую партию крутых и новеньких новогодних подарков в виде бронированных боевых машин" Козак-2 ", - написали в пресс-службе.

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Источник: https://censor.net.ua/v3168318
 
   
 Топ комментарии
 
Как говорит главзебил - какая разница... у земразей один флаг - белый.
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А у чому проблема? Скажи своєму Путіну, хай забере ваших "іхтамнєтів" з Донбасу і Криму, вивезе звідти всю ту зброю і боєприпаси, які він туди напер, і наші хлопці з задоволенням припинять цю "безглузду кроваву бійню" та повернуться додому...
(Між іншим, "батраче лахтінський", українською пишеться не "кроваву", а "криваву"... Гугл неправильно переклав...).
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Какие бронеавтомобили? Зебилы же говорили что Порох армию разворовал Партия бронеавтомобилей "Козак-2" поступила в 81 бригаду ДШВ - Цензор.НЕТ 8047
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Как говорит главзебил - какая разница... у земразей один флаг - белый.
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А разница большая так как зебилам это наследие Пороха нужно будет продать в братскую Россию
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Бронеавтомобили тоже от мамы Дубинского в подарок
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Какие бронеавтомобили? Зебилы же говорили что Порох армию разворовал Партия бронеавтомобилей "Козак-2" поступила в 81 бригаду ДШВ - Цензор.НЕТ 8047
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Ты тупая биомасса он армию не разворовывал а наживался на армии
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у зебілов одне у черепку, що рогаті колись виригали, то вони це завжди повторюють... ну не дебіли, чи яка там разниця!!!!
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порохо лишь продал раше територию Украины, чтобы его бизнес в рашке не трогали... Как там хорошо продаются богданы в рашке, а порохосос?
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Авто заз, почав виробництво російських авто, знову Порох наживається?
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Не забудь зебил еще прокукарекать , что Порох брата убил...и в землю закопал .
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Ліпше б відпустили хлопців додому, припинивши цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.
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А у чому проблема? Скажи своєму Путіну, хай забере ваших "іхтамнєтів" з Донбасу і Криму, вивезе звідти всю ту зброю і **********, які він туди напер, і наші хлопці з задоволенням припинять цю "безглузду кроваву бійню" та повернуться додому...
(Між іншим, "батраче лахтінський", українською пишеться не "кроваву", а "криваву"... Гугл неправильно переклав...).
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То ж ;Смицький; Інтернет-сепаратист з Конотопу. Все чекає ;рюсскій мір;.
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Вже і стріляти припинили, а сепарня все воює.
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1943 рiк - *Ліпше б відпустили хлопців додому, припинивши цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню*.
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Громадянська війна на якій заробляють олігархи! Ну коли вже того баригу посадять... Треба більше влади надати Зеленському.
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Это ж надо ! Пороха уже пол года нет,а наработки его так и прут ! Причем именно после его ухода ! Во какая сила инерции ! ))
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"Дебилоид", есть такое понятие "заказ"... И есть такое понятие - "программа поставок"... Для примера - царя скинули в феврале 1917-го, а в феврале 1919-го США закончили поставки в Россию партий оружия, заказанного ещё царским правительством("винчестеры", например, под "русский" патрон)... Просто получали его уже белогвардейцы...
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Придурок, этот заказ, не исключено, был сделан год-полтора назад!!! Я тебе именно об этом написал! А год назад "зелёными соплями" и не пахло!!!
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ЛуГАНДОНец! Твоя ошибка в том, что когда ты драпал из лугандона, ты выбрал не ту страну. Так что, пока не поздно, предложи себя на обмен. Такие люди в ********** очень ценятся.
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Это автомобили из проклятых наридом времён, когда Мальдивский оффшор обворовывал армию... Фу...
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Может эти автомобили прорвались через временную дыру коридора,куда порошенко ходил прятать наворованное и по беспечности не притянул как следует дверь ?
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Гарні машинки, саме те, щоб рогатих знищувати!!!!
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Это машина не для боя, а для передвижений в прифронтовой полосе, ну там в сельпо за горилкой сгонять можно. Партія бронеавтомобілів "Козак-2" надійшла до 81-ї бригади ДШВ - Цензор.НЕТ 3297
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Доедаем вложения "воровской" власти и будем сосать лапу власти "честноплюйской"?
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По документам вроде есть, а по факту - нету
Невидимки мля
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Сказали б вже 5 шт. Бо "партія" - це вже щось таке невимірне...
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