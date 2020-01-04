 Партия бронеавтомобилей "Козак-2" поступила в 81 бригаду ДШВ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу части на странице в Facebook.
Передача боевой техники состоялась накануне - в последние дни 2019-го года.
Информация о количестве переданной техники не разглашается.
"Сегодня, в последний день 2019 года, произошла настоящая зимняя сказка - наша бригада получила целую партию крутых и новеньких новогодних подарков в виде бронированных боевых машин" Козак-2 ", - написали в пресс-службе.
(Між іншим, "батраче лахтінський", українською пишеться не "кроваву", а "криваву"... Гугл неправильно переклав...).
Невидимки мля