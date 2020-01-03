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Все про:вертолет (598) Госпогранслужба (3577) Франция (2163)

 Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125. ВИДЕО+ФОТО

В Украину прибыли первые два вертолета H125 производства франко-немецкой компании Airbus Helicopters, которые поступят в распоряжение Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Первая партия прибыла в международный аэропорт "Киев". Всего украинские пограничники получат 24 таких вертолета.

Вертолеты переданы Украине в рамках договоренностей между Министерством внутренних дел и Airbus Helicopters. Единая система авиационной безопасности и защиты в Украине должна пополниться 55 новыми образцами авиационной техники.

Смотрите также: В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225. ФОТО

Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125 01

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что два вертолета Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава. В течение года в Украину прибудет 10 вертолетов Airbus Helicopters для других подразделений МВД.

Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125 02

Заместитель министра Сергей Гончаров отметил, что Н125 - это лидер в линейке легких вертолетов. Госпогранслужба выбрала именно эту модель, потому что они приспособлены, чтобы мониторить текущую ситуацию на границе.


Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125 03
Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125 04
Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125 05
Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125 06

Источник: https://censor.net.ua/v3168246
 
   
 Топ комментарии
 
Такого класу вертухи могли б і самі клепать сотнями.
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Парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию
02.01.2020
Парламент Турции в четверг одобрил мандат на отправку турецких военнослужащих в Ливию, сообщает агентство "Анадолу".
Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание военной помощи Триполи. Мандат на отправку войск будет действовать один год.
В поддержку решения высказались 325 депутатов, против - 184 депутата.
В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил законопроект об отправке турецких войск в Ливию на рассмотрение парламента. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.
По данным СМИ, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Эрдоган готовит армию для войны с ЧВК «Вагнера» в Ливии
26.12.2019
Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к парламенту за разрешением ввести войска регулярной армии в Ливию для поддержки официального правительства национального согласия в Триполи, против которого воюет ополчение и российские наемники.
В конце ноября Турция и Ливия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривает в том числе и возможность отправки войск.
«Подобное обращение поступило, и мы предпримем соответствующие шаги», - заявил Эрдоган в четверг, добавив, что Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают.
«Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии (ПНС), ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой арабских и ряда европейских стран», - заявил Эрдоган.
Накануне президент Турции посетил с необъявленным визитом Тунис, где, по данным Bloomberg, мог провести секретные встречи с представителями ливийского правительства.
По итогам встречи с президентом Туниса Каисом Саидом Эрдоган заявил, что среди воющих в Ливии - около 5 тысяч человек из Судана и еще 2 тысячи из ЧВК Вагнера, возглавляемой доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.
Армия маршала Хафтара, который за последние три года как минимум трижды посещал Москву, в том числе для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу, ведет войну за контроль над нефтяными ресурсами, возглавляя ополчение в центральной и западной части страны, вооруженное истребителями Су, высокоточной артиллерией и ракетными комплексами.
По сведениям британской разведки, оружие в Ливию поставляет Россия, которая построила две военные базы в городах Тобрук и Бенгази на северо-восточном побережье Ливии, а также, вероятно, направила в страну ракетные комплексы С-300 и «Калибр».
В конце октября и начале ноября Москва перебросила в Ливию дополнительный контингент из 200 бойцов, в том числе высококвалифицированных снайперов, сообщала The New York Times cо ссылкой на ливийское МВД.
По данным РБК, в конце прошлого года в Ливию были направлены элитные десантные подразделения из Подмосковья, а также спецназ, военнослужащие Главного управления Генштаба (ГРУ), которым было поручено готовить кадры для армии Хафтара.
Для ремонта военной техники и решения проблем логистики Россия создала военную базу на западе Египта, президент которого Абдель Фаттах ас-Сиси поддерживает тесные связи с Кремлем, рассказали NYT западные дипломаты.
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во первых вертолетов в Украине никогда не "клепали"
во вторых, это один из лучших вертолетов в мире, его взлет-посадку на Эверест (Н=8850м) не побил ни один вертолет
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В Украiнi великий зовнiшнiй борг,тому не треба було б його збiльшувати,закуповуючи французьськi вертольоти.Не було життэвоi необхiдностi iх закуповувати ,цiлком iмовiрно,що бiз цих гвитокрилiв можливо обiйтись,але задовольнили хотелки Авакова,а порошенкiвске угрупування безвiдповiдально проголосувало за це, в Радi,вони з власного карману не збираються платити,а за рахунок украiнських громадян,одним словом -шароварники.
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хм??тарахтелки как тарахтелки??ток не понял??эт конечный или промежуточный пункт??если второе то кто нибудь не подскажет скоро ли на ростов?? Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125 - Цензор.НЕТ 8722 Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125 - Цензор.НЕТ 2954 Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125 - Цензор.НЕТ 537
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Дочекались ..
Рюкзакевич від радості польку - бабочку витанцьйовує
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Для мониторинга границы подойдут Skyline SL-231 (Гора) и АК1-3(Кременчук).
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Вертолет AS350 Экюрой, - это древнейший аппарат, выпускаемый еще с70-х годов. Еще сам Жослен Бомон ходил к нему под музыку Мориконне
Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125 - Цензор.НЕТ 6077
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а при чем здесь етот вертолет? Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125 - Цензор.НЕТ 5631 Rhodesian еще не протрезвел после праздников?
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Я УЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ НАЗВАНИЕ АЭРОПОРТА В США - АИРБАС ХЕЛЕКОПТЕРС ))) ПОХОЖЕ НА ГРЕЧЕСКОЕ )))
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