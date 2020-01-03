 Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Первая партия прибыла в международный аэропорт "Киев". Всего украинские пограничники получат 24 таких вертолета.
Вертолеты переданы Украине в рамках договоренностей между Министерством внутренних дел и Airbus Helicopters. Единая система авиационной безопасности и защиты в Украине должна пополниться 55 новыми образцами авиационной техники.
во вторых, это один из лучших вертолетов в мире, его взлет-посадку на Эверест (Н=8850м) не побил ни один вертолет
Ганьба - скажете ви,
Откати Авакяну, відповім я
В Україні декілька компаній виробляють гелікоптери
будь ласка вітчизняний АК1-3 - 170 тис доларів
французський Airbus Helicopters H125 от (!!!!) 2 750 000 € ..
тобто в 15 (!!!!!!!!) разів дорожче, Я в нулях не помилився часом ?
До речі :
1 вересня 2009 р. керівник Організації авіаційної і космічної промисловості (ОАКП) Ірану Сейед Джавад ібн Аль-Реза оголосив про підписання угоди з компанією «Полтава гелікоптер» щодо передачі Ірану технології виробництва вертольота, що дасть можливість Ірану збирати його на своїй території[3] 13 листопада 2009 р. компанія Perla Group International оголосила про покупку «КБ Аерокоптер» та намір перенести виробництво гелікоптерів до ОАЕ[4]
02.01.2020
Парламент Турции в четверг одобрил мандат на отправку турецких военнослужащих в Ливию, сообщает агентство "Анадолу".
Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание военной помощи Триполи. Мандат на отправку войск будет действовать один год.
В поддержку решения высказались 325 депутатов, против - 184 депутата.
В декабре президент Турции Реджеп ***** Эрдоган направил законопроект об отправке турецких войск в Ливию на рассмотрение парламента. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.
По данным СМИ, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Эрдоган готовит армию для войны с ЧВК «Вагнера» в Ливии
26.12.2019
Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к парламенту за разрешением ввести войска регулярной армии в Ливию для поддержки официального правительства национального согласия в Триполи, против которого воюет ополчение и российские наемники.
В конце ноября Турция и Ливия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривает в том числе и возможность отправки войск.
«Подобное обращение поступило, и мы предпримем соответствующие шаги», - заявил Эрдоган в четверг, добавив, что Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают.
«Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии (ПНС), ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой арабских и ряда европейских стран», - заявил Эрдоган.
Накануне президент Турции посетил с необъявленным визитом Тунис, где, по данным Bloomberg, мог провести секретные встречи с представителями ливийского правительства.
По итогам встречи с президентом Туниса Каисом Саидом Эрдоган заявил, что среди воющих в Ливии - около 5 тысяч человек из Судана и еще 2 тысячи из ЧВК Вагнера, возглавляемой доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.
Армия маршала Хафтара, который за последние три года как минимум трижды посещал Москву, в том числе для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу, ведет войну за контроль над нефтяными ресурсами, возглавляя ополчение в центральной и западной части страны, вооруженное истребителями Су, высокоточной артиллерией и ракетными комплексами.
По сведениям британской разведки, оружие в Ливию поставляет Россия, которая построила две военные базы в городах Тобрук и Бенгази на северо-восточном побережье Ливии, а также, вероятно, направила в страну ракетные комплексы С-300 и «Калибр».
В конце октября и начале ноября Москва перебросила в Ливию дополнительный контингент из 200 бойцов, в том числе высококвалифицированных снайперов, сообщала The New York Times cо ссылкой на ливийское МВД.
По данным РБК, в конце прошлого года в Ливию были направлены элитные десантные подразделения из Подмосковья, а также спецназ, военнослужащие Главного управления Генштаба (ГРУ), которым было поручено готовить кадры для армии Хафтара.
Для ремонта военной техники и решения проблем логистики Россия создала военную базу на западе Египта, президент которого Абдель Фаттах ас-Сиси поддерживает тесные связи с Кремлем, рассказали NYT западные дипломаты.