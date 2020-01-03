 Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Первая партия прибыла в международный аэропорт "Киев". Всего украинские пограничники получат 24 таких вертолета.

Вертолеты переданы Украине в рамках договоренностей между Министерством внутренних дел и Airbus Helicopters. Единая система авиационной безопасности и защиты в Украине должна пополниться 55 новыми образцами авиационной техники.

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