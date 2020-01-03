EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Технологии
  2694  23
Все про:вертолет (597) Госпогранслужба (3576) Франция (2162)

 Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125. ВИДЕО

В Украину прибыли первые два вертолета H125 производства франко-немецкой компании Airbus Helicopters, которые поступят в распоряжение Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Первая партия прибыла в международный аэропорт "Киев". Всего украинские пограничники получат 24 таких вертолета.

Вертолеты переданы Украине в рамках договоренностей между Министерством внутренних дел и Airbus Helicopters. Единая система авиационной безопасности и защиты в Украине должна пополниться 55 новыми образцами авиационной техники.

Смотрите также: В Украину прибыл из Франции пятый вертолет Н225. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3168246
 
   
 Топ комментарии
 
Такого класу вертухи могли б і самі клепать сотнями.
 показать весь комментарий
 
Парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию
02.01.2020
Парламент Турции в четверг одобрил мандат на отправку турецких военнослужащих в Ливию, сообщает агентство "Анадолу".
Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание военной помощи Триполи. Мандат на отправку войск будет действовать один год.
В поддержку решения высказались 325 депутатов, против - 184 депутата.
В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил законопроект об отправке турецких войск в Ливию на рассмотрение парламента. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.
По данным СМИ, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Эрдоган готовит армию для войны с ЧВК «Вагнера» в Ливии
26.12.2019
Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к парламенту за разрешением ввести войска регулярной армии в Ливию для поддержки официального правительства национального согласия в Триполи, против которого воюет ополчение и российские наемники.
В конце ноября Турция и Ливия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривает в том числе и возможность отправки войск.
«Подобное обращение поступило, и мы предпримем соответствующие шаги», - заявил Эрдоган в четверг, добавив, что Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают.
«Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии (ПНС), ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой арабских и ряда европейских стран», - заявил Эрдоган.
Накануне президент Турции посетил с необъявленным визитом Тунис, где, по данным Bloomberg, мог провести секретные встречи с представителями ливийского правительства.
По итогам встречи с президентом Туниса Каисом Саидом Эрдоган заявил, что среди воющих в Ливии - около 5 тысяч человек из Судана и еще 2 тысячи из ЧВК Вагнера, возглавляемой доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.
Армия маршала Хафтара, который за последние три года как минимум трижды посещал Москву, в том числе для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу, ведет войну за контроль над нефтяными ресурсами, возглавляя ополчение в центральной и западной части страны, вооруженное истребителями Су, высокоточной артиллерией и ракетными комплексами.
По сведениям британской разведки, оружие в Ливию поставляет Россия, которая построила две военные базы в городах Тобрук и Бенгази на северо-восточном побережье Ливии, а также, вероятно, направила в страну ракетные комплексы С-300 и «Калибр».
В конце октября и начале ноября Москва перебросила в Ливию дополнительный контингент из 200 бойцов, в том числе высококвалифицированных снайперов, сообщала The New York Times cо ссылкой на ливийское МВД.
По данным РБК, в конце прошлого года в Ливию были направлены элитные десантные подразделения из Подмосковья, а также спецназ, военнослужащие Главного управления Генштаба (ГРУ), которым было поручено готовить кадры для армии Хафтара.
Для ремонта военной техники и решения проблем логистики Россия создала военную базу на западе Египта, президент которого Абдель Фаттах ас-Сиси поддерживает тесные связи с Кремлем, рассказали NYT западные дипломаты.
 показать весь комментарий
 
Да какая разница. Сейчас все нормальные пацики слетелись в Буковель.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Такого класу вертухи могли б і самі клепать сотнями.
 показать весь комментарий
 
 
во первых вертолетов в Украине никогда не "клепали"
во вторых, это один из лучших вертолетов в мире, его взлет-посадку на Эверест (Н=8850м) не побил ни один вертолет
 показать весь комментарий
 
В "Кузні на Рибальському" таких по сто штук за час можуть зробить. Но проклята хунта не дає...
 показать весь комментарий
 
первые серийные вертолеты в совке сделаны на киевском авиационном заводе!
 показать весь комментарий
 
 
Так что, теперь Аваков для автопатрулей Ламборджини за бюджетный счет закажет? Или Макларен? Есть хороший принцип - разумной достаточности. Европейские страны придерживаются его, а Эмираты и прочие бензоколонки могут и в понты играть.
 показать весь комментарий
 
Уже порядка столетия Украина разрабатывает и эксплуатирует "Галікоптери" начиная с С-1 ....историю учи неуч.
 показать весь комментарий
 
Батьківщина батька гелікоптерів Сікорського не спроможна склепати ось таке ?

Ганьба - скажете ви,
Откати Авакяну, відповім я

В Україні декілька компаній виробляють гелікоптери

будь ласка вітчизняний АК1-3 - 170 тис доларів
французський Airbus Helicopters H125 от (!!!!) 2 750 000 € ..

тобто в 15 (!!!!!!!!) разів дорожче, Я в нулях не помилився часом ?

До речі :
1 вересня 2009 р. керівник Організації авіаційної і космічної промисловості (ОАКП) Ірану Сейед Джавад ібн Аль-Реза оголосив про підписання угоди з компанією «Полтава гелікоптер» щодо передачі Ірану технології виробництва вертольота, що дасть можливість Ірану збирати його на своїй території[3] 13 листопада 2009 р. компанія Perla Group International оголосила про покупку «КБ Аерокоптер» та намір перенести виробництво гелікоптерів до ОАЕ[4]
 показать весь комментарий
 
Парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию
02.01.2020
Парламент Турции в четверг одобрил мандат на отправку турецких военнослужащих в Ливию, сообщает агентство "Анадолу".
Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание военной помощи Триполи. Мандат на отправку войск будет действовать один год.
В поддержку решения высказались 325 депутатов, против - 184 депутата.
В декабре президент Турции Реджеп ***** Эрдоган направил законопроект об отправке турецких войск в Ливию на рассмотрение парламента. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.
По данным СМИ, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Эрдоган готовит армию для войны с ЧВК «Вагнера» в Ливии
26.12.2019
Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к парламенту за разрешением ввести войска регулярной армии в Ливию для поддержки официального правительства национального согласия в Триполи, против которого воюет ополчение и российские наемники.
В конце ноября Турция и Ливия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривает в том числе и возможность отправки войск.
«Подобное обращение поступило, и мы предпримем соответствующие шаги», - заявил Эрдоган в четверг, добавив, что Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают.
«Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии (ПНС), ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой арабских и ряда европейских стран», - заявил Эрдоган.
Накануне президент Турции посетил с необъявленным визитом Тунис, где, по данным Bloomberg, мог провести секретные встречи с представителями ливийского правительства.
По итогам встречи с президентом Туниса Каисом Саидом Эрдоган заявил, что среди воющих в Ливии - около 5 тысяч человек из Судана и еще 2 тысячи из ЧВК Вагнера, возглавляемой доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.
Армия маршала Хафтара, который за последние три года как минимум трижды посещал Москву, в том числе для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу, ведет войну за контроль над нефтяными ресурсами, возглавляя ополчение в центральной и западной части страны, вооруженное истребителями Су, высокоточной артиллерией и ракетными комплексами.
По сведениям британской разведки, оружие в Ливию поставляет Россия, которая построила две военные базы в городах Тобрук и Бенгази на северо-восточном побережье Ливии, а также, вероятно, направила в страну ракетные комплексы С-300 и «Калибр».
В конце октября и начале ноября Москва перебросила в Ливию дополнительный контингент из 200 бойцов, в том числе высококвалифицированных снайперов, сообщала The New York Times cо ссылкой на ливийское МВД.
По данным РБК, в конце прошлого года в Ливию были направлены элитные десантные подразделения из Подмосковья, а также спецназ, военнослужащие Главного управления Генштаба (ГРУ), которым было поручено готовить кадры для армии Хафтара.
Для ремонта военной техники и решения проблем логистики Россия создала военную базу на западе Египта, президент которого Абдель Фаттах ас-Сиси поддерживает тесные связи с Кремлем, рассказали NYT западные дипломаты.
 показать весь комментарий
 
 
Не будет там никакой "войны с ЧВК "Вагнер"", они тихо-спокойно разделят с кацапами "зоны ответственности", и будут преспокойно тырить ливийскую нефть, башляя местным "князькам" треть от ее рыночной стоимости.
 показать весь комментарий
 
Явно Борисович, вирішив підстрахуватись, що б не так, як у випадку, коли від нього втік Янек і Ко
 показать весь комментарий
 
Домик в Украине есть, но согласитесь замок во Франции тоже будет неплохо, хоть и не так прозорро.
 показать весь комментарий
 
А свои делать?! Угробили и продолжают промышленность и своё производство. Вредители, диверсанты от Внешнего управления.
 показать весь комментарий
 
 
Зе надо было найти предлог и отказаться от этой ущербной сделки. Наши вертолёты это те, под которые делаем моторы.
 показать весь комментарий
 
 
Семейства "Ми" и "Ка". И не надо говорить про агрессора. Этих вертолётов полно в мире - можно покупать в куче стран и сами машины и запчасти к ним. Выйдет в разы дешевле французских.
 показать весь комментарий
 
Зрада!Вертольоти в петушатнику не літають!
 показать весь комментарий
 
Треба одного відправити в Буковель - нехай привезе презедента на робоче місце виконувати обов"язки! Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125 - Цензор.НЕТ 7597
 показать весь комментарий
 
 
І можливо попаде в грозовий шторм, але пілоту вдасться катапультуватись Франція передала Держприкордонслужбі перші два вертольоти Airbus Helicopters H125 - Цензор.НЕТ 95
 показать весь комментарий
 
 
Да какая разница. Сейчас все нормальные пацики слетелись в Буковель.
 показать весь комментарий
 
 
Пашинский со злости грызет спиннинг Франция передала Госпогранслужбе первые два вертолета Airbus Helicopters H125 - Цензор.НЕТ 8200
 показать весь комментарий
 
 
они нам пдч не дали, а наши армяне у них хеликоптеры покупают!)), уж лучше б у своих любимых макаронников Аугусты закупил!)
 показать весь комментарий
 
Давайте ще млять танки почнемо в Європі купувати. Дебіли млять.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх