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Все про:нарушения (777) ГБР (828) Венедиктова (19)

 Установлены существенные нарушения в работе ГБР, - новая руководительница бюро Венедиктова. ВИДЕО

Временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о нарушениях условий работы следователей в бюро.

Об этом она заявила в видеообращении, размещенном на странице ГБР в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу после моего назначения во время ознакомления с работой бюро, установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении. В частности, это касается условий работы следователей - отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, при наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали бы", - сообщила глава бюро.

Она обратила внимание на то, что также не работают оперативные подразделения, поскольку в четырех управлениях больше года работают только их руководители.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

1 января пресс-служба Бюро опубликовала заявление о том, что по итогам 2019 года структура не справилась с поставленными перед ней задачами.

2 января Венедиктова сложила с себя депутатские полномочия.

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Источник: https://censor.net.ua/v3168234
 
 
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кадки с фикусами еще расставлены не по фен-шую...

А так - все прекрасно!
Ну, назначали там следаков по звонку - ну так это норм!
Ну, получали вказивкы от Портнова - ну так все ж прекрасно!
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Тобто все, що НАЧЕБТО розслідували ДБР, було просто фікцґєю і писалося "на коліні" у не но аштованих кабінетах?
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"...отсутствуют кабинеты..."

афигенные нарушения!!!

зедебил на зедебиле сидит и зедебилом погняет...
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пля... Встановлено істотні порушення в роботі ДБР, - нова керівниця бюро Венедіктова - Цензор.НЕТ 3949

"...отсутствуют кабинеты..." - кабинеты ну никак не могут отсутствовать...
Возможно зе-дебилка имела ввиду что "отсутствуют таблички на кабинетах"?

Так это ваще криминал на уровне подрыва мировой экономики!!!
"зедебилыпля"©моё
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Тупа Зелена дура. Ти у житті не працювала у правоохоронному органі. Що ти можеш за день встановити? Кому ти це втираєш, 73% дебілів? Кажи відверто, мене з порушенням Закону пихають на солодку посаду. Мені потрібен позитивний імідж, бо Закон порушено, а заради чого? Люди мають вірити, що заради компетентного керівника і позитивних змін. Ось тобі і написали перелік проблемних питань, які ти озвучуєш під соусом - я за день встановила.
Чучело, ти бачила колись справжню кімнату для допитів? А вимоги до кімнати зберігання речових доказів знаєш?
Зебільні шоумени знову розводять власний лохторат.
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Зачем нам ручной ГБР Президента если есть куча других. За последние полгода стало ясно что там соблюдение законности и не пахнет. Мутняки с окружением президента,с конкурсами на должности. Отдайте полномочия Генпрокуратуре...
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Навіщо ГБР, якщо воно залежне від ОП? В усьому світі структури розмежовують саме для того щоб не було одного центру вливу. Думаю Венедиктова - така ж труба, як і Труба.
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также не работают оперативные подразделения, поскольку в четырех управлениях больше года работают только их руководители... - цитата

а кем же они руководили больше года??? хоть секретутка была ? ))))
чем занимались? зарплату ждали-получали???
классно устроились
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Що у перекладі на общєпонятний їзик, означає: «До сих пор нє посажен Порошенко. Путін сєрдітся.»
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Главное существенное нарушение - вовремя вентиляционные шахты не проверили Установлены существенные нарушения в работе ГБР, - новая руководительница бюро Венедиктова - Цензор.НЕТ 3589
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И она ,со своей внешностью рептилии была любовницей Портнова? О времена , о нравы. (с)Плебс , он и есть плебс.
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мож, она в других вещах вне конкуренции...
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мир так устроен - крысам нравятся крысы...
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