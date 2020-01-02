 "Пидвив ты, Вова": на канале "Россия 1" унизительно "поздравили" Зеленского с Новым годом. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в представлении российских пропагандистов украинский президент все время отвечает "нема" на вопросы о результатах его работы в 2019 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в представлении российских пропагандистов украинский президент все время отвечает "нема" на вопросы о результатах его работы в 2019 году.
Теперь пришла шмаркля, которая ещё недавно пресмыкалась на паРаше, развлекая кремлядь на корпоративах и саунах, годами унижая Украину... Теперь можно.
Особо после того, как шмаркля униженно и заискивающе поздравляла самого ботоксного Сцарька-педофила, поздравлял впредь своего, вроде как, народа... Теперь можно...
А Софочка на всех передачах засветилась.
Я прям не верю этому
Все, млять, здесь такие патриоты
Наверное, это всё ольгинские боты пишут
драным будет только ваше зебильное, зеленое *****! оно ваш Президент...
я понимаю что об этом легко забыть, легче чем о Порохе!
Наука йому ! Як кацапам підлизувати.
Пущай на Старый Новый год повторит, но с большим старанием. И обязательно перед этим ещё посадит с десяток украинских патриотов. Марш выполнять, холоп!
или трусливо сглотнут...?!
https://www.youtube.com/watch?v=CvXnLHphF2g&feature=youtu.be&t=1125
https://www.youtube.com/watch?v=kISqSptdgHU
Зато украинцев обсерают от души.
Вова всім підвива тп підгавкує, тому що - шавка
И будет вам "всё"...
Ні бубочка, ні пристайка - а ні пари белька з писка.
смарт-Кабаре "Весёлый песецЪ" -
https://youtu.be/gq8DVemOJk0?t=158
Реально?
https://patrioty.org.ua/society/ahent-moskvy-splyvla-nepryiemna-pravda-pro-cholovika-iakyi-zrobyv-foto-z-zelenskym-u-bukoveli-309934.html
ще і набажала йому, щоби все заплановане збувалось, да ?
Важливо, що він любив Україну і саме за це його вбив радянський режим.
Саме тому проспект Степана Бандери - це не тільки про Бандеру, а й про нас.
Пам'ятайте про це в день його народження.
и зримое воплощение запроданця и пресмыкающегося хАхла-малороса.