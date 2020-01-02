 "Пидвив ты, Вова": на канале "Россия 1" унизительно "поздравили" Зеленского с Новым годом. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в представлении российских пропагандистов украинский президент все время отвечает "нема" на вопросы о результатах его работы в 2019 году.

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