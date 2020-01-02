EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  17795  300
Все про:Зеленский (4163) пропаганда (2394) Россия (74682) юмор (1962) телевидение (583)

 "Пидвив ты, Вова": на канале "Россия 1" унизительно "поздравили" Зеленского с Новым годом. ВИДЕО

На новогоднем огоньке в эфире телеканала "Россия 1" показали насмешливый номер с "Владимиром Зеленским".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в представлении российских пропагандистов украинский президент все время отвечает "нема" на вопросы о результатах его работы в 2019 году.

Читайте также: В нашем паспорте нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец", - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/v3168184
 
 
 Топ комментарии
 
Это не ненависть, как к Порошенко. Тот был Москве чужой и неуправляемый. А тут унижение безобидного и предсказуемого клоуна.
 показать весь комментарий
 
Они еще от воспоминаний о Кадырке писаются "Пидвив ты, Вова": на канале "Россия 1" унизительно "поздравили" Зеленского с Новым годом - Цензор.НЕТ 8819
 показать весь комментарий
 
да уж кацапы и то вольдемара в гавно макнули
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Винторогий скот опускает зеленое стадо....феерично...😀
 показать весь комментарий
 
 
Да уж. Тот кто стает на колени перед врагом и поздравляет врага с новым годом не будет уважаем самим врагом.
 показать весь комментарий
 
 
Не враг он им. Для них он - просто забавный "хохол", который не представляет угрозы, знает свое место и ведет себя как и подобает вассалу. Чего бы над таким не посмеяться?
 показать весь комментарий
 
 
Народ, а как вам подводка под низкопробный номер?! Чтоб вы, мрази кацапские, "на огонек" в своих ..бенях вечнол собирались
 показать весь комментарий
 
 
Номер уровня криворожского квартала...основанный как и у криворожского квартала на учениях петросяна...плоский и тупой типа юмор..
 показать весь комментарий
 
 
*****, на раисси уже усыплять надо каждого второго. Страна-пинзес...
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво чи "вова" бачив ответочку на своє "поздравление"?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А похож, я даже подумал сам Зеленский. Однако потом присмотрелся, нет, не он.
 показать весь комментарий
 
 
Як кажуть москалі:З новим ріком) тьфу,**** не може вивчити 3 слова! А з приводу номера який показано,такий же бездарний як і люди -малороси в залі(Повалій,Куценко и т.д.)
 показать весь комментарий
 
 
сраное кацапье Порошенко ненавидело, игнорировало, но никогда так глупо и убого не посмеивалось над ним на своих федеральных говно-каналах.

Теперь пришла шмаркля, которая ещё недавно пресмыкалась на паРаше, развлекая кремлядь на корпоративах и саунах, годами унижая Украину... Теперь можно.
Особо после того, как шмаркля униженно и заискивающе поздравляла самого ботоксного Сцарька-педофила, поздравлял впредь своего, вроде как, народа... Теперь можно...
 показать весь комментарий
 
 
сцарька то он паздравил-а вот воинов на фронте-"забыл"...и это "главнокамандующий"...?!!!
 показать весь комментарий
 
И поющие ртом шлюхи тут как тут.
А Софочка на всех передачах засветилась.
 показать весь комментарий
 
 
Можно как угодно относится к Ротару, но она всегда помогает нашей армии, помогала, по крайней мере.
 показать весь комментарий
 
 
ракоцапи жгуть. со вчора в них 25 мульонив рабочих мист. трехкимнатна квартира кожнои семьи. зарплата у 2700 евро. а и высадка на мисяци. ала негоразди у Шмаркли.
 показать весь комментарий
 
 
когда кацапы сделали номер, достойный 95 го квартала!
 показать весь комментарий
 
 
Ух-ты, для многих форумчан, синий огоньок рашистов, очень уважаемая передача "Підвів ти, Вова": на каналі "Росія 1" принизливо "привітали" Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 572
Я прям не верю этому "Підвів ти, Вова": на каналі "Росія 1" принизливо "привітали" Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 572
Все, млять, здесь такие патриоты "Підвів ти, Вова": на каналі "Росія 1" принизливо "привітали" Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 8829
Наверное, это всё ольгинские боты пишут
 показать весь комментарий
 
 
Теперь сепары и ватники понимаете какое вы ничтожество даже в глазах тех на кого вы так молитесь. Предатели-ето низшая раса которую ненавидят везде даже в стране врагов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А мародер влаштовувало х уйла
 показать весь комментарий
 
 
Путін прокоментував заяву Зеленського щодо Донбасу 20 червня 2019 «Талановита людина (Зеленський). Я пам'ятаю його виступ на КВН, десь у 2000-х роках, у середині - все це було талановито й смішно» .За последние недели моль осмелела. Скоро Вовку за пивом будет посылать.Принесёт Вовка пиво теплое -стартует заново.
 показать весь комментарий
 
 
свинособачьи полицаи и сюда притягивают "поросенко" / "патрашенко" - убогое быдло, забывайте о Порохе!
драным будет только ваше зебильное, зеленое *****! "Підвів ти, Вова": на каналі "Росія 1" принизливо "привітали" Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 1906 оно ваш Президент...
я понимаю что об этом легко забыть, легче чем о Порохе! "Підвів ти, Вова": на каналі "Росія 1" принизливо "привітали" Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 1906 "Підвів ти, Вова": на каналі "Росія 1" принизливо "привітали" Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 1243
 показать весь комментарий
 
 
не додивився - зтошнило, тобто знудило. гидота.
 показать весь комментарий
 
 
а ну, ну... - гидота, кажеш, зебіл? Та жуй, це для тебе зварганено!
 показать весь комментарий
 
 
Кацаперды даже не понимают как от них тошнит
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы решили больше не маскироваться и уже начинают любить рассею-1. Скоро и Киселева цитировать начнут. "Підвів ти, Вова": на каналі "Росія 1" принизливо "привітали" Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 5494Перед нормандской встречей типа журнализды канала Кривой разгоняли фейки руссоСМИ, ослабляя позицию президента Украины
 показать весь комментарий
 
 
Рассея один это как раз любимый канал всех малоросов голосовавших за зебила.
 показать весь комментарий
 
 
Наймерзенніша у світі істота- це ,,оскотІнІвшийся,, у кацапіїї бидло-хохол,якими без сумніву виявилися брати-блазні пономаренки. Фу бл..дь,якака гидота!
 показать весь комментарий
 
 
Действительно унизительно. Нашему президенту стоит задуматься...
 показать весь комментарий
 
 
В статье речь об УКРАИНСКОМ президенте. Читайте статью.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хм, не забыли в РФ популярные украинские мелодии, респект.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цензор пробил ДНО-копостит ********** "юмор-стёб" про украинского президента!!!! может и грант за это от Сикелёва с лубянки получит???
 показать весь комментарий
 
 
Хлодний душ на голий полисівший торс ! "Підвів ти, Вова": на каналі "Росія 1" принизливо "привітали" Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 9151
Наука йому ! Як кацапам підлизувати.
 показать весь комментарий
 
 
Моника утрется, понятие честь, гордость, национальное сознание, патриотизм - это не про таких, как шмаркля.
 показать весь комментарий
 
 
зеЛю уже кацапня унижает как может
 показать весь комментарий
 
 
плохо Поздравил, мало рвения и усердия проявил.

Пущай на Старый Новый год повторит, но с большим старанием. И обязательно перед этим ещё посадит с десяток украинских патриотов. Марш выполнять, холоп!
 показать весь комментарий
 
 
а вот интересно -от квартала -95 "атветочка" будя...?! про "гаревший" кремль например...? "Підвів ти, Вова": на каналі "Росія 1" принизливо "привітали" Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 3855
или трусливо сглотнут...?!
 показать весь комментарий
 
Для сравнения посмотрите как 95 квартал шутит про Путина. Даже в РФ юмористы позволяют себе больше.

https://www.youtube.com/watch?v=CvXnLHphF2g&feature=youtu.be&t=1125
https://www.youtube.com/watch?v=kISqSptdgHU

Зато украинцев обсерают от души.
 показать весь комментарий
 
 
Що відео,що коментарі до нього...якась суцільна сіра посередність...
 показать весь комментарий
 
"Пидвив ты, Вова"

Вова всім підвива тп підгавкує, тому що - шавка
 показать весь комментарий
 
 
О путине чего-нить попробуйте пропеть, дегенераты российские.
И будет вам "всё"...
 показать весь комментарий
 
 
Навіть за Янека не було так соромно як за цю зелену шмарклю. Кацапам хотів догодити - отримав чоботом у рило. Пороха вони ненавиділи, а Зе вони зневажають.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Щось слабенько.Петушарня соєва ибЮТ Зелю тут чехвостять так,що катсапні куди вс...атись-не доросли ні рилами,ні ху"лами.Так,що хто більший ворог України-ще треба доказати!
 показать весь комментарий
 
 
как он сам себя поставил-так и "атветочка"...радуйся...зебильчик...
 показать весь комментарий
 
 
Школа Петросяна ім.Регіни Дубавіцкай.
 показать весь комментарий
 
 
подивився на морди у вишиванках... без звуку как цапи
 показать весь комментарий
 
 
Вчергове принизили державу Україна на касапському державному аналі.
Ні бубочка, ні пристайка - а ні пари белька з писка.
 показать весь комментарий
 
Вважаєш Бутусову мають подяку оголосини? "Підвів ти, Вова": на каналі "Росія 1" принизливо "привітали" Зеленського з Новим роком - Цензор.НЕТ 7928
 показать весь комментарий
 
А чому ні? Зелена гнида прогнулась під кацапів, а ті її обгажують. Чому не сміятись?
 показать весь комментарий
 
 
ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНОЙ КАРЬЕРЫ
смарт-Кабаре "Весёлый песецЪ" -

https://youtu.be/gq8DVemOJk0?t=158
 показать весь комментарий
 
Тупі малороси ніколи не розуміли, що кацапи, усі їх намагання жити по людські, по добросусідські оцінювали тільки як слабкість і привід щоби їм нашкодити.
 показать весь комментарий
 
 
А кто то ожидал что к шуту будут относиться серьезно?
Реально?
 показать весь комментарий
 
 
пародія гівняна, як і ********** да і какая разніца, для бездарних кацапів- норма .мене більше хвилює, що зегівнюк принижує всіх українців. та тягне в кацапське болото, де звик бути дурачком-малоросом на корпоратівчиках.
 показать весь комментарий
 
 
Пердаки порохоботів підриваються в унісон із кремлеботами. З чого би це ???
 показать весь комментарий
 
 
Поросенки з москалями даремно пердаки рвуть-зрадну брагу мутять.Все буде-євростандарт!
 показать весь комментарий
 
 
за шо наш Зе боролся-то и получил... Карма ещё никого не "оставляла"...и это видимо только начало..."зробимо их разом"...
 показать весь комментарий
 
 
как писал один великий киевлянин - это какой то ... позор.....
 показать весь комментарий
 
 
зеленый скоморох уже стоит на коленках перед ху@лом, уже и войска отвел, уже и ветеранов-добровольцев начал сажать, как того ху@ло хотело, уже вернул рашистам всех убийц и террористов, уже "под елку" украинцам рассказывает "какаяразница", как будут называться наши улицы и как будет называться наша Украина... А с него, гниденыша, все-равно путинские каналы стебутся ... Бубочка так и не понял своим мозжечком, что предателей либо ненавидят, либо презирают...
 показать весь комментарий
 
 
Не так страшны кацапские воши, как украинские гниды, что соевые и доказывают своим радостным подгавкиванием рассейским казлам.
 показать весь комментарий
 
 
перша ж гнида сама подзвонила фуйлу і привітала вбивцю українців з НР.
ще і набажала йому, щоби все заплановане збувалось, да ?
 показать весь комментарий
 
 
Вони ще й у панталони тобі кожен день сруть.
 показать весь комментарий
 
мордва даже не может симитировать звучание украинской мовы. кацапте настолько пупое, или рузькаизичные челюсти мешают?
 показать весь комментарий
 
наша Бубочка тоже известный шутник. Уже считаю часы до выхода следующего Квартала, где они смачно унизят *****. Он ведь у нас не ссыкло, вспомните как он смело дерзил Пороху, и как он в жопу посылал МВФ!
 показать весь комментарий
 
 
Насправді неважливо, любите Ви Степана Бандеру чи ні, був він контроверсійною постаттю чи ні.
Важливо, що він любив Україну і саме за це його вбив радянський режим.
Саме тому проспект Степана Бандери - це не тільки про Бандеру, а й про нас.
Пам'ятайте про це в день його народження.
 показать весь комментарий
 
а повалий, куценко... натужно улыбающиеся, прихлопывающие дебильным якобы шуткам, а на деле унижению своей Родины... Это днище...и...

и зримое воплощение запроданця и пресмыкающегося хАхла-малороса.
 показать весь комментарий
 
 
95 квартал в ответ снимет очередной ролик, где будет глумиться над сожженным домом Гонтаревой
 показать весь комментарий
 
Кто нибудь всеръез ожидал хоть малейшего уважения того кто членом наяривает на рояле и обсырает страну в которой благодаря массированой телепропаганде стал и.о. Президентом??!! Того кто лебезит и бежит на поклон к своему кумиру не вытравив в себе малороса, того кто будучи на самом высоком посту избегает флага, герба и гимна своей страны.... Тот кто как был так и остался провинциальным клоуном-малоросом.....
 показать весь комментарий
 
Дурня.Порохорилі краще обсирюють-точно ху'ло їм краще башляє.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх