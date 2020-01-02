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Все про:алименты (80) Борисполь (617) Госпогранслужба (3574)

 "Я вам сяду тут кучу навалю говна": пограничники в "Борисполе" не дали вылететь в Дубай должнику по алиментам. ВИДЕО

В первый день нового года в аэропорту "Борисполь" на 36-летнего мужчину сработала база данных по ограничению ему выезда с территории Украины из-за невыплаты алиментов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, правоохранители пригласили задержанного в служебное помещение, чтобы сообщить о решении об отказе в пропуске через границу. Но мужчина проявил агрессию и набросился на сотрудников ГПСУ, которые были вынуждены локализовать действия нарушителя.

Смотрите также: В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено в суд.

Я вам сяду тут кучу навалю говна: пограничники в Борисполе не дали вылететь в Дубай должнику по алиментам 01

Источник: https://censor.net.ua/v3168179
 
   
 Топ комментарии
 
В Дубаи слетать с шалавой есть бабло, а на алименты нету = правильно паканули урода .
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Щось мені підказує, що він москаль. Типова біхевіористська модель - в будь-якій незрозумілій ситуації наваляти "Я вам сяду тут кучу навалю говна": пограничники в "Борисполе" не дали вылететь в Дубай должнику по алиментам - Цензор.НЕТ 7974 (у зрозумілій теж)
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Цікаво, що тут дискусія звелась до того, кого він підтримував на виборах. Хіба це взагалі важливо? Звичайний паразит, який вважає себе вищим за закон, хіба до його поглядів комусь має бути діло?
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так правильно кажете!!!! Казав жеж президент "яка ризинца"!!!
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Не можна ділити всіх людей на дві категорії і присвоювати протилежній всі негативні якості у світі. Такий поділ мало того, що не має жодного наукового підтвердження, а ще і вганяє у депресію і позбавляє бажання щось робити.
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"я вам тут як навалю себе!" (с) В. Голобородько-Членограйченко
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контрольное слово было НАВАЛЮ, погранцы мысленно представили какая будет пересменка на Новый Год с кучей гуана
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Себе я двойника здесь сотворю -
Дерьма я кучу навалю...
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"Я вам сяду тут кучу навалю говна", после такого поворота, любовница сказала пакуйте, мне сырун такой не нужен.
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А Порошенко таки улетел в Дубаи. Под своим именем?
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Сюрпрайз... Проблема в тому, що обломати виїзд можуть і за копійчаний адміністративний штраф, про який ти ще навіть не знаєш. Напр. Порушення ПДД.
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зайди в интернет банкинг и заплати делов 1 минута
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А На шо тебе Приват24? Или ты такого не знаешь?
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За мати треба було б його на 15 діб підмітати вулиці...А є такий закон?
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У нас бы тогда вся ВР улицы подметала бесконечно.
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100 відсотків.

Кожний українець повинен пам'ятати, що кацапо-ординські матюки є іржею для його душі. І взагалі, кацапська матюки в людних місцях, в установах, при дітях повинні бути заборонені в Україні, за них штраф та виправні роботи.
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Саме скорочення від кацапских матюків. Допустимі по відношенню до москальської сволоти.
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Нам не рожать!
Сунул, вынул - бежать!
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ну, это парадигма выживания самца какакурта /черной вдовы/, если не успеет сбежать, то самка сожрет заживо. В отличии от человека его предсметные муки недолги, а мужиков жены "жрут" всю оставшуюся жизнь! "Я вам сяду тут купу навалю гівна": прикордонники в "Борисполі" не дали вилетіти в Дубай боржнику за аліментами - Цензор.НЕТ 6534
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Ото сразу видать - хам и быдло, понятия не имеющее о французском культурном наследии. Если бы прочитал роман "Жиневра" Ива Гандона, интересовался бы творчеством художника-иллюстратора Пьера Гандона и гравёра Гастона Гандона, глядишь, и не был бы должником по алиментам.
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Явно зетипилл. такой весь "а вы представьте" со шлюхой в Дубаи...А вот она - реальность.
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Вон Гонтарева с Луциком, Кононенком и еще сотней казнокрадов с миллиардами долларов за бугор свалили и никто от них алиментов не требовал за изнасилование страны и 40 миллионов людей.
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Боже, так тебя трахнули в зад? Кто же из этих бандитов? Срочно в суд!
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А может. это вы друг друга сделали вместе, зетипиллы?
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Ну да, а беня не только миллиарды за бугор вывел, но еще и срет тебе на голову при этом на голубом глазу.
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А шото за веревочка у погранца на руке? Он тоже " а вы представьте"?
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А погранец-то с красной нитью на запястье левой руки, которая ассоциируется с иудейскими каббалистическими традициями. Возомнил себя Шелленбергом и Мюллером из «17 мгновений весны», нарушавшими установленную форму одежды.
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это случайно не антин мухарский? он даже голый бегал перед оболонским судом))
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мажора начал корчить - наверное меняютса времена
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Казала мне одна подруга, которую я дер полгода, шо если она залетит то она меня не потревожит)))) она просто убежит с ребенком и все. Так просто)) после этого не тревожил ее уже я.

Чего если залетает девка, но пацан против родов, то она 100% рожает. А если девка против, то 100% аборт.
Бабы где ваша совесть.
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Ограничивать право передвижения можно только уголовникам. В бывшем СССР дурная тенденция: из-за невыплаченных долгов человека могут ограничить в его свободе. Это недемократично.
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