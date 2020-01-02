 "Я вам сяду тут кучу навалю говна": пограничники в "Борисполе" не дали вылететь в Дубай должнику по алиментам. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, правоохранители пригласили задержанного в служебное помещение, чтобы сообщить о решении об отказе в пропуске через границу. Но мужчина проявил агрессию и набросился на сотрудников ГПСУ, которые были вынуждены локализовать действия нарушителя.

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В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено в суд.