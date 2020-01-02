 "Я вам сяду тут кучу навалю говна": пограничники в "Борисполе" не дали вылететь в Дубай должнику по алиментам. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, правоохранители пригласили задержанного в служебное помещение, чтобы сообщить о решении об отказе в пропуске через границу. Но мужчина проявил агрессию и набросился на сотрудников ГПСУ, которые были вынуждены локализовать действия нарушителя.
В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено в суд.
Дерьма я кучу навалю...
Кожний українець повинен пам'ятати, що кацапо-ординські матюки є іржею для його душі. І взагалі, кацапська матюки в людних місцях, в установах, при дітях повинні бути заборонені в Україні, за них штраф та виправні роботи.
Сунул, вынул - бежать!
Чего если залетает девка, но пацан против родов, то она 100% рожает. А если девка против, то 100% аборт.
Бабы где ваша совесть.