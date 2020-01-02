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Все про:депутат (2813) Нацполиция (10655) угрозы (653) патрульная полиция (1370)

 Депутат Николаевского облсовета угрожал патрульным пистолетом, ему объявлено подозрение, - Нацполиция. ВИДЕО

Национальная полиция заявила, что депутату Николаевского областного совета объявлено подозрение из-за того, что он угрожал пистолетом патрульным полицейским.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции, передает Цензор.НЕТ. Правоохранители также опубликовали видео инцидента.

Сообщается, что патрульные остановили автомобиль Toyota 24 декабря около 1:25 в Березанском районе на Николаевщине. Отмечается, что "водитель нарушил Правила дорожного движения, совершив обгон патрульного автомобиля, пересекая сплошную полосу".

"Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что намерен применить оружие. Аргументировал тем, что он не уверен, что с ним общается сотрудник полиции. По требованию полицейского скрыть оружие и предоставить документы, водитель резко начал движение, пытаясь убежать", - говорится в сообщении.

После этого патрульные догнали водителя и заблокировали его автомобиль.

"Оказалось, что за рулем находится депутат Николаевского областного совета. На место вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

На водителя патрульные составили админпротоколы по ч.1 ст.122-2 "Невыполнение водителями требований об остановке" и ч.2 ст.122 "Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения".

Кроме того, за угрозу оружием полицейским следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Отмечается, что пистолет, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Сегодня, 2 января, за подписью и.о. прокурора Николаевской области депутату объявлено о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время судом ему избрана мера пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/v3168174
 
   
 Топ комментарии
 
если депутат надо было сразу мордой в асфальт , сидит волыной махает , коп молодец
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Пусть Аваков посмотрит на Новую Полицию. Ни знания Правил дорожного движения ни уважения к людям.зато гонору,а как же хозяева жизни!
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что грошей нехватило на выкуп, гонялись с 24.12.2019г. по 02.01.2020г.
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Сейчас набегут ганфайтеры и будут рассказывать про необходимость владения оружием.
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Вітріти в казки патрульних себе обманути. Особисто я не довіряю ціє ОЗУ у вигляді ********** полюції..
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Фу какая гадость этот коп. Мужик правильно его охарактеризовал - ЧМО. Кстати а уже разрешено тормозить автотранспортные средства за пределами населённых пунктов, да ещё и ночью. Если бы я ехал с семьёй и меня так же пытались остановить я бы хрен стал. Ну его нах - лучше штраф.
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мусорской неадекват,тупо добался до человека..

чмошник и хам - тут и не поспоришь..
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Тебе лучше 9 грамм, и не в горло, а в тупую башку
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просмотрел видео, непонятно почему остановили, адекватный мужчина, нормальное желание, разговаривать не в поле в кромешной темноте, сопроводили до села, на заправке, или на безопасном освещенном участке провели проверку документов, при подставе если не было в машине 3 сотрудника, могли и патрульку угнать, не утверждаю но раньше было право не останавливаться в ночное время, а ехать до ближайшего поста, или населенного пункта.
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Ты что зебил? Или слепой? Он вообще то через сплошную полицейских обгонял.
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А хто сказав що не можна обогоняти? Читай ПДД, мусорьє їхало навмисно меньше 30 км, щоб спровокувати. Аваківська падаль це є ОЗУ
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Повылазило? Они больше чем 30 км ехали. И что значит специально? Ловят диарейщиков? Так правильно, пусть ловят.
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И где угроза оружием, НЕ ВЕРЮ!
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А пристрелить за угрозу жизни полицейского можно?
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Пусть Аваков посмотрит на Новую Полицию. Ни знания Правил дорожного движения ни уважения к людям.зато гонору,а как же хозяева жизни!
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быдлодепутат, по-твоему - это люди? Ты почитай, что о нем пишут на николаевских сайтах. Или ты просто решил показать, какой ты недалекий?
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А если бы это был не депутат а обычный человек, допустим АТОшник или фермер? Или тебе "далекий" по барабану?
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а обычный человек, допустим АТОшник или фермер? если первый, то сперва ргд, потом рпг, а если второй, до машины бы не дошли в навозе увязли.
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Ось такий пинсионєр Служби Безпеки України)))) . як з поліцією розмовляє, так і з усіма людьми нижче свого "рангу"... Бидло
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Просто зайдіть па силке на ЮТУБ і напишіть все думаєте про цю саму ганебну установу в МВС як ********* полюція..до речи всей непотріб зосереджено там в ДПП під керівництовом Жукова. Всі хто там був чи хоч раз зустрічався з ними знають що це є ОЗУ
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мусорилы паганые .... шакальё... где запись с камеры первого , который подошёл к водителю? - нет, срезали, сразу переключение на второго, на 3:14 сами пересекают сплошную при обгоне.
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Во первых- в стране война,шереметов валят,и т.д водила прав,в своей тачке хоть хер можно доставать,это его имущество,то что эти Пи..ры,СПЕЦИАЛЬНО ехали медленно,ПРОВОЦИРУЯ НА ОБГОН,а потом домахались до водилы, и " Ты хто такой шобы мине тут рассказывать", выгнать нахер этого мусорокопа
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"Если автомобиль останавливают в темное время суток на неосвещенном участке дороги люди в форме сотрудников ГАИ вне населенного пункта, то водитель имеет право предложить проследовать до ближайшего места ( например АЗС), где он может в безопасной обстановке убедиться в том, что данные люди действительно является сотрудниками ГАИ, выполняющими свои непосредственные обязанности. О сложившейся ситуации необходимо сообщить по телефонам горячих линий ГАИ (044) 272-46-59. или позвонить в милицию по телефону 102."

Мне всё равно кто этот водитель. Он в самом начале предложил проехать до села. Больше чем уверен, что видео обрезано и первый ствол достал этот неадекватный писюн в форме полиции, а потом уже и мужик.
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Это если нет патрульного автомобиля.
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если депутат надо было сразу мордой в асфальт , сидит волыной махает , коп молодец
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Цілого депутата обласної ради абідєлі. Бідолага наслухався жахливих розказнів Пашинського, і давай пісталєтік теж показувати.
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Где-нибудь на "западе" его бы сразу "завалили", а потом уже разбирались...
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едет мусор в автобусе. тут заходит бабка и он уступает ей место, и тут пассажиры : -Посмотрите , какая у нас новая полиция стала вежливая, культурная , внимательная !
мусор от такой хвальбы аж возгордился и такой :
-А шож вы думали граждане, вы знаете как нас за это ябуть....!
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Для вечно ватных комментаторов типа Александр Иванов 29ff5b68 и Александр Красиков он герой..

А нормальным людям объясняю, что ватник Вадим Олабин при Яныке был сбушником, сначала в Николаеве в отделе К, потом перед войной в Донецком СБУ.. Люстрирован, был регионалом теперь в Николаевском облсовете в в Медведчуковском ОБЗЖ! За сбушную зарплату в Донецке успел прикупить Land Cruiser 200.. Гавно ещё то..
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В решето это гавно надо было превратить.
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украина не будет лидером пока вот таких депутатов за такие поступки не будут доставать из машин и ложить в черные полиэтиленовые мешки. ну вот в какой стране можно угрожать полиции пистолетом и остаться живым?
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