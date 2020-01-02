 Суд поручил мне вручить повестки следователям ГБР в деле о защите чести Порошенко, - адвокат Головань. ВИДЕО

Об этом правозащитник рассказал журналистам во время пресс конференции у здания ГБР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".
"Суд поручил лично мне вручить указанным следователям ГБР повестки об их вызове на судебное заседание, которое состоится 14 января текущего года", - рассказал Головань, добавив, что сегодня он попытался передать повестки, но трое из четырех следователей оказались в отпусках, а еще один не нашел времени, чтобы выйти и забрать повестку.
Адвокат добавил, что в случае, если ему не удастся вручить следователем Госбюро расследований повестки в суд, он будет настаивать на их принудительном приводе в суд.
"В сопроводительном письме мы пишем, что если мне по тем или иным причинам не удастся вручить следователем ГБР повестки в суд, то мы будем ходатайствовать о принудительном приводе свидетелей в суд", - сказал адвокат.
Головань также сообщил, что завтра, 3 января, он попытается повторно вручить повестки следователем ГБР.
Еще раз про какую разницу. Кто помнит что сделала русня после аннексии Крыма в первые же дни? Подмели улицы? О нет они убрали памятник Сагайдачному. Потому что они имперцы и прекрасно знают как важны символы в сознании людей.
Разница есть и внушить хохлам обратное из задача #1.
У них там явно стоит сигнализация - как только где-то на форуме выскакивают слова "суд", "ГБР", "Порошенко" - все сразу одновременно бросают пить чай и кидаются постить про "мародера".
Родные!
8 месяцев ГБР рыло.
12 месяцев рыли частные детективы бени.
5 лет рыл из Москвы портнов.
Результат: 0,0000...00.
Расслабьтесь.
И получай(те) удовольствие
1. у них блестящая организация: как только появляются слова "ГБР - Порошенко" - сразу их всплывает примерно штук 20-25. ОДНОВРЕМЕННО
2. у них пустопорожние ники, которые появляются только в таких случаях.
3. у них совершенно однотипные посты ("мародер - когда посадят - абабрал армию" и т.п.)
4. у них совершенно БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ посты - никто даже не пытается приводить факты и пруфы - только собачий лай и помои.
это совершенно четко организованная команда, которая вбрасывает дерьмо, вбрасывает массированно и по команде.
это классический стиль рос-пропа - посмотрите любой российский новостной выпуск.
там четкая схема: пропагандос должен быть атакующим, массированным и бездоказательным.
fixed
Сдохнет завтра Порошенко (Зеленский, Тимошенко), на послезавтра они выберут себе новое божество...
Петро, явись с повинной! И срок будет чуток меньше и наручники на допрос одевать не будут!
Тут кацапи на огоньку голубому ,Зєліка-прєза вчергове обісцяли:
https://www.facebook.com/100015255242893/videos/778728819312286/
А він так старався....
А подстеречь на выходе с работы, к примеру?