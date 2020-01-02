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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (17966) ГБР (821) Головань Игорь (24)

 Суд поручил мне вручить повестки следователям ГБР в деле о защите чести Порошенко, - адвокат Головань. ВИДЕО

Суд поручил адвокату пятого президента Украины Петра Порошенко Игорю Голованю вручить четырем следователем Государственного бюро расследований повестки в суд. Сегодня он пытался это сделать, но у него это не вышло по ряду причин.

Об этом правозащитник рассказал журналистам во время пресс конференции у здания ГБР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Суд поручил лично мне вручить указанным следователям ГБР повестки об их вызове на судебное заседание, которое состоится 14 января текущего года", - рассказал Головань, добавив, что сегодня он попытался передать повестки, но трое из четырех следователей оказались в отпусках, а еще один не нашел времени, чтобы выйти и забрать повестку.

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Адвокат добавил, что в случае, если ему не удастся вручить следователем Госбюро расследований повестки в суд, он будет настаивать на их принудительном приводе в суд.

"В сопроводительном письме мы пишем, что если мне по тем или иным причинам не удастся вручить следователем ГБР повестки в суд, то мы будем ходатайствовать о принудительном приводе свидетелей в суд", - сказал адвокат.

Головань также сообщил, что завтра, 3 января, он попытается повторно вручить повестки следователем ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/v3168171
 
   
 Топ комментарии
 
Просто зеленая шмаркля очень хорошо знает: на "мародера", как вы называете Порошенко, у них ничего нет. От слова совсем. КаллоМойша (иначе говоря бабушка Беня) заплатила несколько миллионов долларов частным детективным агентствам за компромат на "мародера". Результат: ноль. От слов совсем ничего. Отрицательный результат- тоже результат, не так ли?
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Не посадит. У него ничего нет. К тому же зеленая шмаркля понимает, ему самому осталось сидеть на Банковой всего ничего.
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Петю вызывали в суд,а он не ходил.- Его сначала принудите. К тому он уже прикосновенный. Хотя...Бррр..Об него прикоснуться,шо в дерьмо измазаться ))
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Hawthorn Healing‏ @hawthornhealin1 8 ч.8 часов назад



Еще раз про какую разницу. Кто помнит что сделала русня после аннексии Крыма в первые же дни? Подмели улицы? О нет они убрали памятник Сагайдачному. Потому что они имперцы и прекрасно знают как важны символы в сознании людей.
Разница есть и внушить хохлам обратное из задача #1.
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Невже ви думаєте що ФСБ не шукало компромат. Добавте журнашлюх і інших . На виході "0". Як би щось було "соловьіний помьот" вже б ввесь телеєфір загадив.
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Заказным письмом, с уведомлением о вручении.
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Я тоже впервые слышу, чтоб суд поручил адвокату истца разносить и вручать повестки)))
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Ну, для надёжности может и правильно. А то при "телефонном праве" можно и на почту позвонить из ОП, приказать чтобы почта "потерялась".
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Ольгинские перевозбудились Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 9370
У них там явно стоит сигнализация - как только где-то на форуме выскакивают слова "суд", "ГБР", "Порошенко" - все сразу одновременно бросают пить чай и кидаются постить про "мародера".

Родные!
8 месяцев ГБР рыло.
12 месяцев рыли частные детективы бени.
5 лет рыл из Москвы портнов.

Результат: 0,0000...00.
Расслабьтесь.
И получай(те) удовольствие
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У зеленого стада от одного только упоминания фамилии Порошенко...расслабляется кольцевая мышца...и стадо начинает срать...жиденьким...
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да это не зебобики! Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1414
1. у них блестящая организация: как только появляются слова "ГБР - Порошенко" - сразу их всплывает примерно штук 20-25. ОДНОВРЕМЕННО
2. у них пустопорожние ники, которые появляются только в таких случаях.
3. у них совершенно однотипные посты ("мародер - когда посадят - абабрал армию" и т.п.)
4. у них совершенно БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ посты - никто даже не пытается приводить факты и пруфы - только собачий лай и помои.

это совершенно четко организованная команда, которая вбрасывает дерьмо, вбрасывает массированно и по команде.
это классический стиль рос-пропа - посмотрите любой российский новостной выпуск.
там четкая схема: пропагандос должен быть атакующим, массированным и бездоказательным.
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Короче, ведут себя как они есть: поганая гопота из грязной подворотни.
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3. у них совершенно однотипные посты ("мародер - когда посадят - абырвалг армию" и т.п.)

fixed
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Крав, брехав, ховався.. Крав, брехав, ховався... і так пять років, так що це факти, постами тут і не пахне..
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Панове вы действительно думаете, что посадка пе это борьба с коррупцией , а не ее имитация Только когда маленькое злобное существо начнет посадки своих друзей и покровителей типа Бени , а затем посадит пе - я действительно поверю , что в этой стране начали бороться с коррупцией , а не ее имитация и что кто то с кем-то сводит счёты за свои прошлые обиды
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Когда на ЧПУ научатся извилины нарезать в мозге, тогда хоть одна извилина поможет рассмотреть, что на Порошенко лили те, кто привёл Зелемойского к власти...
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Да здесь даже не в именах Порошенко или Зеленский , а о том когда и кто в этой стране действительно начнёт бороться с коррупцией и проводить реформы
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Они этого не поймут никогда, для них идол - ВСЁ!

Сдохнет завтра Порошенко (Зеленский, Тимошенко), на послезавтра они выберут себе новое божество...
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новый анекдот - у порошенки нашли "честь" )))))))))))))))))))
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Портновский суд не знал, наверно, что следователи в отпуске, когда заседание назначил на 14 января, а выяснить это было не по силам...
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Давите ее, порохоботы, давите! Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4866
Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 151
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Мировое Правительство о Порошенко: пора менять «неправильного лидера»17 декабря 2017/ мировое правительство, Сорос, масоны и пр.-по сути мировой еврейский капитал.Израильские флажки долбили с утра до ночи: пару сот виселец на Крещатики. / «А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?»/ «Барыг необходимо мочить!»/ устроить в Украине « бессрочную общенациональную забастовку на транспорте, в энергетике, в топливодобыче, в нефтехимии, в коммунальном хозяйстве, в банковской системе, в СМИ »/ Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров . Выхода (для кого? Для сбежавших из Украины мигрантов?) больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают /организованного петей и путей расстрела под Иловайском 24.08.2017 20:25

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Спам так спам.Иван Петрович Сидоров противник спама. Спам -оружие слабых. Но раз надо то надо.Не дашь ответку-правильные пацаны не поймут. И дурное дело-не хитрое.
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защита чести порошенко - я аж салатом поперхнулся Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 916
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Салатом - то ще стать біди. Гірше було б настоянкою глоду або скломиєм.
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Кажись, у Петра катушки уже полностью съехали! Ты еще вручи повестки Трампу или Меркель? Из-за пустой головы и адвокату покоя в выходной день не дает! Я представляю, как эту шестерку Петра будут и завтра "футболить"!

Петро, явись с повинной! И срок будет чуток меньше и наручники на допрос одевать не будут!
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Дыбилёнок ванючий, ты уверен что судебные повестки бывают только Порошенко?
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може Педро хоче бути доставленим з мішком на голові? )))
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Може простіше домовитись з Вєнєдіктовою,щоб викликала підлеглих,чи домовилась про їхню зустріч з адвокатом ? А може флешмоб об'явити "ЗНАЙДИ СЛЄДАКА # "?
Тут кацапи на огоньку голубому ,Зєліка-прєза вчергове обісцяли:
https://www.facebook.com/100015255242893/videos/778728819312286/

А він так старався....
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Петю посадят после того как клоуна повесят верх ногами
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Свинохряк продолжает игнорировать повестки в ГБР, можеть быть, уже пора и власть к мародеру употребить???
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Це ви про смотрящєго за Кривим Рогом Юзіка?
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Надругались над мальчиком Петей.. Честь поругана.. А был ли мальчик и была ли честь?
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Адвокат этот старый и толстый.
А подстеречь на выходе с работы, к примеру?
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Когда барыга панамско-мальдивский , со своим свинарником, сидеть будет? Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8106
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так он уже в Эмираты свалил со всей своей семьей. Опять не явился на допрос. Видно есть чего бояться.
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якщо ***** не запакують, Зеля втратить багато прихильників
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а от вас идиотов зеле не тепло и не холодно)))) презерватив используют 1 раз, вас уже использовали, и уже выкинули)))
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думка совкового пенсіонера дуже важлива для нас )))
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думка уважаемого человека типа меня, для вас детей должен быть неписанным законом))))
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Петю уже посадили вчера, 1 января. После того как он 21 апреля сбежал в Ростов.
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Чудасія! А де вона у нього взялася? Слова "честь" і Порошенко не сумісні в українській мові. Хіба мордатий цього не знає? Зовсім без головий.
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Если Зеленский в ближайшее время не посадит соевого мародера и его камарилью, его рейтинг серьезно обвалится
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У хряків немає честі і гідності. І Порошенко не виключення.
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Петя Свинорылая Параша и честь - понятия взаимоисключающие.
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