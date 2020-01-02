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Все про:посольство (574) США (15977) Тейлор (145) Квин Кристина (6)

 Кристина Квин стала временным поверенным в делах США в Украине. ВИДЕО

Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин назначена на должность временного поверенного в делах США в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства, передает Цензор.НЕТ.

Квин заявила, что несмотря на смену руководства посольства, политика прочной поддержки Украины остается стабильной.

"Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном партнерстве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее", - сказала Квин.

Напомним, до конца 2019 на этом посту находился Уильям Тейлор. Согласно американскому законодательству, политически предназначен чиновник не может находиться на временной должности больше, чем 200 дней.

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Источник: https://censor.net.ua/v3168165
 
 
 Топ комментарии
 
Сорос заставил зеленых принять закон о перекособоченном рынке земли?
Землю могут покупать только наши толстосумы и, наверное, кацапские с нашим гражданством.
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Усі країни частково залежні, як і всі люди -- від своїх партнерів -- і економічно, і політично. Україні дуже вигідно мати партнером США і НАТО. Не тільки вигідно, а життєво необхідно.
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Своих артистов, перепрыгнуших со сцены сразу в политику, мало?
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А зачем нам ботоксно-силиконовая кукла?
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Не знаю. У Анатолия спросите, это он ее хочет.
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рояль зря в ролик вставили Крістіна Квін стала тимчасовою повіреною у справах США в Україні - Цензор.НЕТ 1522.могут быть непонятки
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Новая куратор для соросят из Кабмина, Лещенко, Наема, Залищук. Внешнее управление рулит. Независимая Украина?
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Сорос заставил зеленых принять закон о перекособоченном рынке земли?
Землю могут покупать только наши толстосумы и, наверное, кацапские с нашим гражданством.
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Усі країни частково залежні, як і всі люди -- від своїх партнерів -- і економічно, і політично. Україні дуже вигідно мати партнером США і НАТО. Не тільки вигідно, а життєво необхідно.
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В дипломатичному світі, тривала відсутність посла і заміна його повіреною особою, є приниженням для держави. Тож можна говорити про певний негатив в ставленні США до України!
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Так і буде, доки правитиме хабадник Трамп.
Він зробить усе, щоб підняти путіну настрій.
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