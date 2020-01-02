 Кристина Квин стала временным поверенным в делах США в Украине. ВИДЕО

Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства, передает Цензор.НЕТ.

Квин заявила, что несмотря на смену руководства посольства, политика прочной поддержки Украины остается стабильной.

"Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном партнерстве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее", - сказала Квин.

Напомним, до конца 2019 на этом посту находился Уильям Тейлор. Согласно американскому законодательству, политически предназначен чиновник не может находиться на временной должности больше, чем 200 дней.

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