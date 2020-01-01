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Все про:Новый год (653) поздравление (788)

 Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом. ВИДЕО

Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с новым 2020 годом.

Каждому из нас прошедший год запомнится чем-то своим. Для кого-то это был год сбывшихся мечтаний и надежд. Для кого-то - год разочарований. Для кого-то - смесь того и другого.

Мы благодарны вам за то, что в 2019-м вы были с нами. Вместе мы следили за тем, что происходит в стране. Вместе скорбели о павших на фронте. Вместе радовались успехам. Вместе - надеялись, разочаровывались и надеялись вновь.

Коллектив Цензор.НЕТ желает нам всем в 2020-м году победы и мира, мужества и терпения, света и тепла, собственных сил и поддержки близких. Ну, и чтобы хороших новостей было все-таки чуточку больше, чем остальных :)

С Новым годом! Слава Україні!

Источник: https://censor.net.ua/v3168086
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Украине! Мы победим!
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Дякуємо Цензору, який нас своєчасно інформує та дає можливість спілкуватися з однодумцями і опонентами, з якими у реальному житті ми не розмовляємо. З Новим роком!
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Осьо яка дівчинонька, я аж мову з рота вивалив

Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 6875
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С Новым Годом, с надеждой, что как это было в 2014 эта площадка не изменит своим принципам и останется в любой критической ситуации островком свободы слова и мыслей.
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Вашє раскаливаніє страни кончілась єщє на йануковичє.
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дай угадаю: Порошенко на машине времени слетал в прошлое и забрал у тебя канХфету, когда ты игрался в песочнице в ясельном возрасте.. А порохоботы видели это и громко смеялись над тобой.. и теперь ты страдаешь энурезом и люто ненавидишь порохоботов...
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А ще весь час чекає халяви від влади...
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Тебя будет поздравлять эта Снегурочка,как и всех фанов 95 квартала Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 9822


Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 2613


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А где можно посмотреть картинку целиком?🤗
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З Новим 2020 роком! Бажаю, щоб в 2020 більше людей спілкувалося українською мовою. Хто не дурний, той розуміє, що це дуже добра інвестиція.
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З Днем Народження, Степане Андрійовичу !




Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 4894

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Спасибо! Хочется в наступившем году пожелать украинцам и всем кто борется за её независимость пожелать единства и сплочения. В единстве сила духа и народ, который вдыхает воздух свободы - непобедим! Счастья вам. Слава Украине!
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нажаль, 73 відсоткам та свобода наче кістка в горлі ((
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"Если я нарушу Закон, - я уйду в отставку"

Зеленський В.О.
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Це той закон, який приносить радість стоматологам і офтальмологам?
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як же ви тонко сказав.... ні, це закон шо дохтори, шо масажують щОки, - в дефіциті.
я рекомендую книгу "библейская правда" - чудак з Одеси розмісив ту Піплію на всі боки, зараз навіть посилання дам бо ще не дочитав....

https://www.e-reading.club/book.php?book=40842

я вірозадих вже просто зневажаю....
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Це у вас пройде, бо все нагато складніше. Краще спрогнозуйте наше місце та розвиток без релігії.
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Іслам = +600 років після христоїдства.
і це ви мені маєш щось доводити. кхм, вибачте, мсь.є.
Ну .... а, Коран це там всякоє насобіралі з казочок Тори і Талмуду і Піплії.
Не хотів би шоб ви співставляв тоту писсанину з "вченнням" пророка Магомеда. Просто, це все казочки. Йди, зроби як "пророк" робив - посадять ща тероризм, і, або за педофілію і т.д.
не будь віруном в примітивні казочки.
Спитаєш - а у що вірити? - а вір в себе. може хтось підкаже, так як в анекдоті совковому про поїзд, мужика, сіль і призначення.
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З Новим роком! Роком надії на Перемогу, віри у себе і любові при вирішенні будьякої справи. Счасття і добробуту родинам.
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С Новым годом !!!
Всем нам побольше хороших новостей!
З Новим Роком !!
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Яка глибоко символічна світлина. Дякую, друже
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Ни слова о политике, только алкоголь, закуска и фейерверки. Не забываем поздравлять своих близких и друзей.
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Нашей стране - побольше бабла, а всем адекватным - "одобрямса" в консульствах...... эээээ, ну, на туристическую визу, вестимо. Кто же в здравом уме отсюда уезжать то будет то?....(да ладно, Зина, пусть носки мои таки остаются если мокрые от радости шо нам дали визу, уррра!!!1)
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Давно уехал?? Нам тур.виза уже 2,5 года как не нужна 😏😃
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тссс, это прокси, а я к сожалению тут..... Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 2043 и не смейся
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Ну и Аллаху Акбар, поднимаю бутылку.... к роже, а не то что кацапы делают то.....
правда аллаха нет... Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 6321
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Для деяких нічого нема у Світі, одна порожнеча. А з часом коли припече біжать до Всевишнього. Така людська природа.
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ви сам сидиш?
ну й читай. - за промовчанням - нема ніякого "бога".
можеш довести зворотнє?
я з радістю визнаю свою(можливо) помилку......
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ще одне - є "доля", ок?
ПСВ подивись - там нікому не було в прикол воювати, та опше по історії та пригодах командирів і т.д.
подумай над цим та перестань мені писати..... ну ок, ще 50 коментарів, але не 49, 50шоб були....!!!! кх, з новим там та всі дєла)) Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 4251
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З Новим роком!!!
Хай рік старий, що вже минає, все наше лихо забирає! Складе гарненько до торбини і понесе з України: війну, хвороби і нещастя..., а Рік новий нехай несе нам щастя!
Слава Україні!!!
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Наступил новый 2020 год и в этом тоже виноват Зеленский
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Ти помилився гілкою. Тут зебілів нема.
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І не кажи. Якби не Зеленський - після Сонцестояння одразу хмиздець був би. Спочатку Фімбулвінтер - і потім Рагнарьок...

Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 7631
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я смотрел поздр. Зели.... клоунада, и поздр Петка - .. не запомнил.
но так или иначе, у Зели этот ролик - тупо .. "показуха", даже Сравчука достали, отполировали и заставили чето высрать то... б*же, Антиколорадос наверное обосрался от ненависти
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Якщо ти дивився Зе, то ти ще багато можеш витримати🤔
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для "общего развітія"... нє, якісно зробили, але офігєнний акцент йде на "мизамир". я не логічно мислю, ну йомтель.... ролик цей розрахований на.... популізм.
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Добре, що ви це бачите. А багато його прихильників побачать це лише після початку кризи.
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А вітання Пороха, повторюю, сподобалось. Енергійно, лаконічно і без офіціозу.
Вітання Шмарклі - не витримав і хвилини... бееееееее...
(ще й отим самим ротом, яким він *****...)
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Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 9162я протестую Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 4275

а піісатєлей шо Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 6064 Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 5355

хто паздравлять буде Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 5561
зараз же перепоздравіть і пийсатєлєй цензорят Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом - Цензор.НЕТ 2544
з Новим роком!


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Нарешті всі повистрілювали свій арсенал. Мені ці дії нагадують піратів з "Острів скарбів". Ті також бездумно бігали і палили у небо при кожній незрозумілий ситуації))
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реально, канонада така була, що аж вуха позакладало..)) Думала і будинок до біса спалять)).
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З новим Роком, шановна командо Цензора!
Сподіваюся, другий тост був за тих зто нас боронить.
Тримаймося!
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З Новим Роком, моя люба Ненько!! З Новим Роком, Українці!
Хай навіки згинуть наші вороги!... І ті, що назовні, і ті, що в середині країни!!
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Це вже мій сьомий Новий Рік з Цензором!! Дякую Вам, Люди, за Вашу невтомну працю. Іноді бувають і "бочки" )), але ж, падає той, хто біжить, хто лежить - не падає))
Щастя Вам, друзі, в Новому!!))
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Censor.net , чому ви не зробите українську мову основною на сайті, якщо ви вже ледь не єдиний вагомий проукраїнський портал? Чому новини українською виходять з запізненням в декілька годин? Це не ганьба? З Новим роком.
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