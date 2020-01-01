 Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом. ВИДЕО

Каждому из нас прошедший год запомнится чем-то своим. Для кого-то это был год сбывшихся мечтаний и надежд. Для кого-то - год разочарований. Для кого-то - смесь того и другого.
Мы благодарны вам за то, что в 2019-м вы были с нами. Вместе мы следили за тем, что происходит в стране. Вместе скорбели о павших на фронте. Вместе радовались успехам. Вместе - надеялись, разочаровывались и надеялись вновь.
Коллектив Цензор.НЕТ желает нам всем в 2020-м году победы и мира, мужества и терпения, света и тепла, собственных сил и поддержки близких. Ну, и чтобы хороших новостей было все-таки чуточку больше, чем остальных :)
С Новым годом! Слава Україні!
Зеленський В.О.
я рекомендую книгу "библейская правда" - чудак з Одеси розмісив ту Піплію на всі боки, зараз навіть посилання дам бо ще не дочитав....
https://www.e-reading.club/book.php?book=40842
я вірозадих вже просто зневажаю....
і це ви мені маєш щось доводити. кхм, вибачте, мсь.є.
Ну .... а, Коран це там всякоє насобіралі з казочок Тори і Талмуду і Піплії.
Не хотів би шоб ви співставляв тоту писсанину з "вченнням" пророка Магомеда. Просто, це все казочки. Йди, зроби як "пророк" робив - посадять ща тероризм, і, або за педофілію і т.д.
не будь віруном в примітивні казочки.
Спитаєш - а у що вірити? - а вір в себе. може хтось підкаже, так як в анекдоті совковому про поїзд, мужика, сіль і призначення.
Всем нам побольше хороших новостей!
З Новим Роком !!
Віктор Гаркуша, іл. до "100 казок"
правда аллаха нет...
ну й читай. - за промовчанням - нема ніякого "бога".
можеш довести зворотнє?
я з радістю визнаю свою(можливо) помилку......
ПСВ подивись - там нікому не було в прикол воювати, та опше по історії та пригодах командирів і т.д.
подумай над цим та перестань мені писати..... ну ок, ще 50 коментарів, але не 49, 50шоб були....!!!! кх, з новим там та всі дєла))
Хай рік старий, що вже минає, все наше лихо забирає! Складе гарненько до торбини і понесе з України: війну, хвороби і нещастя..., а Рік новий нехай несе нам щастя!
Слава Україні!!!
но так или иначе, у Зели этот ролик - тупо .. "показуха", даже Сравчука достали, отполировали и заставили чето высрать то... б*же, Антиколорадос наверное обосрался от ненависти
Вітання Шмарклі - не витримав і хвилини... бееееееее...
(ще й отим самим ротом, яким він *****...)
а піісатєлей шо
хто паздравлять буде
зараз же перепоздравіть і пийсатєлєй цензорят
з Новим роком!
Сподіваюся, другий тост був за тих зто нас боронить.
Тримаймося!
Хай навіки згинуть наші вороги!... І ті, що назовні, і ті, що в середині країни!!
Щастя Вам, друзі, в Новому!!))