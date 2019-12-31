 "Мирного неба над головой и родной земли под ногами!", - бойцы с передовой поздравили украинцев с праздниками. ВИДЕО

Видео поздравлений снял для Цензор.НЕТ журналист Михаил Ухман.
"Мирного неба над головой и родной земли под ногами!" - пожелал один защитник Украины.
"Друзья, побратимы! В первую очередь - пехота, те, кто держит позиции. Хочу вас поздравить с Новым Годом, с Рождеством Христовым. Пожелать вам здоровья, счастья. Чтобы ваши семьи вас поддерживали, ждали. Любви и победы! Слава Украине", - добавил другой.
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"И запомните одно: какая бы не была власть, чья бы власть не пришла - вам тут жить. Эта власть - она уедет, она вас бросит, как это делали в прошлые годы. А вы будьте людьми. Слава Украине", - подытожил третий.
бережіть себе, хлопці !
як і ти
ЗЕленухи набувають нейтрального сірого кольору - "я за ЗЕ не голосував"
а за кого ж ти голосувало, нєдоразумєніє ?
Вітаю всіх з наступаючим Новим роком! Бажаю родинного щастя, здоров'я всім близьким, здійснень та перемог! Подякуйте під час святкування, хлопцям на передовій та на службі-за мирний сон в Ваших містах! Згадайте всіх, хто ні коли не сяде поруч.
Бережіть друзів та дружні стосунки!
https://twitter.com/i/status/1211722477514240001
Какие еще могут быть вопросы
Що нині ми святкуємо НОВИЙ РІК, а не новый год !!!!!!!
Счастья, здоровья, долгих лет жизни Вам и Вашим родным и близким людям, наши Защитники!
Счастья, здоровья и воинских успехов!
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З Новим Роком ! Слава Україні !!!
І тебе, і родину твою- зі святом!
С НОВЫЙ ГОДОМ!