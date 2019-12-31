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Все про:Новый год (653) операция Объединенных сил (1943)

 "Мирного неба над головой и родной земли под ногами!", - бойцы с передовой поздравили украинцев с праздниками. ВИДЕО

Бойцы ВСУ и добровольцы поздравили украинцев с Новым Годом и Рождеством.

Видео поздравлений снял для Цензор.НЕТ журналист Михаил Ухман.

"Мирного неба над головой и родной земли под ногами!" - пожелал один защитник Украины.

"Друзья, побратимы! В первую очередь - пехота, те, кто держит позиции. Хочу вас поздравить с Новым Годом, с Рождеством Христовым. Пожелать вам здоровья, счастья. Чтобы ваши семьи вас поддерживали, ждали. Любви и победы! Слава Украине", - добавил другой.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Прямо здесь и буду встречать Новый год", - защитники Украины готовятся к празднику на передовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"И запомните одно: какая бы не была власть, чья бы власть не пришла - вам тут жить. Эта власть - она уедет, она вас бросит, как это делали в прошлые годы. А вы будьте людьми. Слава Украине", - подытожил третий.

Источник: https://censor.net.ua/v3168083
 
   
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перший тосту Новому році "За Захисників !"

бережіть себе, хлопці !
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ВСЕХ С НОВЫМ НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ КРЫСЫ ! ДАЙ БОГ УКРАИНЕ И НАМ ЧТОБЫ 2020 НЕ СТАЛ ХУЖЕ 2019 ГОДА ! ВСЕМ -УДАЧИ, СЧАСТЬЯ, ТЕРПЕНИЯ, ТОЛЛЕРАНТНОСТИ, ЛЮБВИ, РАВНОВЕСИЯ В ТЕЛЕСНОМ И ДУХОВНОМ, ВЕРЕ В СЕБЯ, В СЕМЬЮ, СТРАНУ..СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! БОЖЕ ХРАНИ И СПАСИ УКРАИНУ! ВРАЗУМИ ПРАВИТЕЛЕЙ ЕЕ И НАРОД НА ПРАВЕДНОЕ И БОГУ УГОДНЫЕ ПОДВИГИ, ДЕЛА..
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А я не буду слухати ні Пе, ні Зе. Ні один, не інший не патріот України
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здрасьте, "противcіха" !

ЗЕленухи набувають нейтрального сірого кольору - "я за ЗЕ не голосував"
а за кого ж ти голосувало, нєдоразумєніє ? "Мирного неба над головой и родной земли под ногами!", - бойцы с передовой поздравили украинцев с праздниками - Цензор.НЕТ 1228
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Kryvonos Serhii‏ @KryvonosSerhii 30 дек.

Вітаю всіх з наступаючим Новим роком! Бажаю родинного щастя, здоров'я всім близьким, здійснень та перемог! Подякуйте під час святкування, хлопцям на передовій та на службі-за мирний сон в Ваших містах! Згадайте всіх, хто ні коли не сяде поруч.
Бережіть друзів та дружні стосунки!
https://twitter.com/i/status/1211722477514240001
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Так гавнокомандувач уже поздравил *****
Какие еще могут быть вопросы
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Дякую бійцям та всім причетним! "Мирного неба над головой и родной земли под ногами!", - бойцы с передовой поздравили украинцев с праздниками - Цензор.НЕТ 9232
Що нині ми святкуємо НОВИЙ РІК, а не новый год !!!!!!!
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Спасибо Вам, за нашу жизнь в тылу!
Счастья, здоровья, долгих лет жизни Вам и Вашим родным и близким людям, наши Защитники!
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Вітаємо наших воїнів з Новим роком! Після служби повертайтеся живими і здоровими.
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Дякую воїни, що бережете нас від мокшанської нечисті. З святами вас рідненьки , бережіть себе.
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Дякую Вам хлопці за те, що ми можемо зустріти Новий Рік в своїх квартирах і оселях, а не в підвалах. Хай Вас Бог береже! Повертайтесь живими і не ушкодженими! Низько Вам кланяємося.
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З Новим Роком та Різдвом Христовим. Дай Бог вам здоров'я, удачі. Повернутись з перемогою до своїх рідних неушкодженими. Низький уклін вам та Слава!
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Спасибо вам!
Счастья, здоровья и воинских успехов!
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Дякуємо кожному воїну ! Дякуємо їх батькам ! Хай всі повернуться живими ! З Новим Роком! Щастя і Перемоги нам усім !
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Дякую тобі, друже!
І тебе, і родину твою- зі святом!
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CЛАВА ВЕЛИКИМ УКРАИНСКИМ ВОЙНАМ! "Мирного неба над головой и родной земли под ногами!", - бойцы с передовой поздравили украинцев с праздниками - Цензор.НЕТ 5029
С НОВЫЙ ГОДОМ!
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Повертайтеся до дому з Перемогою, Воїни! З новим Роком!
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Бережи вас Господь, рідненькі !!!
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На знак подяки, мій доземний уклін захисникам! І найщиріші вітання!
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Головне шоб у вас роботи було меньше!!! Зі святами Вас зі Сходу, захисники!
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Повертайтеся живими і здоровими! Смерть ***** і його зеленим **************!!!
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