EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  2067  37
Все про:Антарктида (56) Новый год (653) поздравление (788) полярники (7)

 Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" поздравили Украину с Новым годом и Рождеством Христовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования Украины.

"Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции поздравляют всех с Новым годом. Они желают побольше добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне, покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многого другого", - говорится в сообщении.

Сейчас на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" находится 12 участников летней экспедиции. Они работают в Антарктиде уже около 10 месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экономия, логистика, мобильность, - украинские полярники объяснили, зачем им корабль. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3168063
 
   
 Топ комментарии
 
День Рождения Степана Бандеры шагает по планете! Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом - Цензор.НЕТ 263
 показать весь комментарий
 
ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 14 ч.14 часов назад



Сайт "Миротворец" сейчас выглядит так. Ребрендинг сделан по просьбе наших друзей с Кубани.
Полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 5662
 показать весь комментарий
 
Точна! У нас же два праздника 🇺🇦🎉🎆
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
День Рождения Степана Бандеры шагает по планете! Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом - Цензор.НЕТ 263
 показать весь комментарий
 
 
Точна! У нас же два праздника 🇺🇦🎉🎆
 показать весь комментарий
 
 
А буде хтось крім ЗЄ-йла поздоровляти українців по телеканам з Новим Роком? Так не хочиться бачити на святі ту фізіономію.
 показать весь комментарий
 
 
Так не смотрите. Можно набрать в аптеке бояры и спокойно упороться на кухне под винегрет
 показать весь комментарий
 
мертвечук на ЗаЖOПеных телеканалах срузких
 показать весь комментарий
 
 
І в скільки мільйонів з дефіцітного держбюджету обходиться цей випєндрьож із дослідженням Антарктиди? Там плавають наші кораблі?
 показать весь комментарий
 
 
А какая польза вообще от всей этой науки и исследований?Примерно такая же как от новорожденного младенца: сначала ни к чему не годно, но, если вложиться, то на выходе можешь получить гораздо больше, чем вложил.
 показать весь комментарий
 
 
На виході із досліджень Антарктиди вийде рівно те, що виходить на виході із немовляти. Ракетну зборю потрібно фінансувати. І не жаліти мільярди на її розробки. Зєлєпут, то преходяще і уходяще, а Україна вічна.
 показать весь комментарий
 
 
Коли починалось створення ракетної зброї, всі казали треба досліджувати Арктику з Антарктидою, в песимістів стакан завжди напівпорожній.
 показать весь комментарий
 
 
Флемминг тоже копался в том, что по сути было дерьмом бактерий. А дело закончилось открытием пенициллина.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, скажем так, дабы поднять вам новогоднее настроение. Когда закончим разработку ракет, наши ребята уже смогут показать квадрат на Антарктиде куда их в том числе можно разместить с правильным углом наводки на рашу)
 показать весь комментарий
 
украинские сейнеры ловят рыбу в Антарктике благодаря тому, что Украина имеет свою постоянную базу в Антарктиде. К тому же Украина может претендовать на полезные ресурсы 6-ого континента, а там есть уголь, медь, серебро, кобальт, etc..
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а как они время там отсчитывают ? По какому часовому поясу ?
 показать весь комментарий
 
Тогда поддержим тост нашей Арктической станции! 🎉🎆🍾
 показать весь комментарий
 
 
ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 14 ч.14 часов назад



Сайт "Миротворец" сейчас выглядит так. Ребрендинг сделан по просьбе наших друзей с Кубани.
Полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 5662
 показать весь комментарий
 
 
если честно, то САБ был .... мягко говоря.... не особо дальновиден. ибо сражаться с теми кто бьет твоих кровных врагов.... ну вот как так? сперва с одной проблемой разобраться надо было, а потом усатый Герр на Западе, возможно бы оценил это. А так, уссатый Тов. на Востоке - всех нагнул скопом то... х.з., но я уже понял что есть "судьба", жаль, но случилось так как и .... "написано было".
 показать весь комментарий
 
А почему потрох не заслал экспедицию на марс ***,было бы весело получить поздравления оттуда.
 показать весь комментарий
 
15 лет работы и думаю что было бы реально, но зачем? туда надо сотни ракет шоб чет построить то. вон, уважаемый всеми(Рогозин плачет) Илон Маск почти обосрался от осознания масштаба миссии..... но ведь и на карбюраторные машины все плевались 120 лет назад, особенно попы...
мы не особо космическая страна. двигло, ракета и т.д. склепать мона, но чет серьезное - только Маск(и Блю Ориджин, может и Боинг и прочие еще), только хардкор Полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали українців з Новим роком - Цензор.НЕТ 7840
 показать весь комментарий
 
 
Карочи, все умрем здесь от загрязненной окружающей среды
 показать весь комментарий
 
не, ну если населения станет 15-20 млрд., то вполне можно.
ясно шо надо как-то выходить из ситуации(выходит из оффиса Майкрософт, садится в лимузин)
 показать весь комментарий
 
ви будеш на це дивитись?.... в принципі я подивлюсь.... під норм. пісню в стилі КФС, ой RAC.
хоча... смышно щось прохрипить(гппп-кхх, о б*же) наш "Гарант"(гарант чого?)
 показать весь комментарий
 
взагалі-то я телевізор не дивлюсь від слова "зовсім"
може подивлюсь через ютуб привітання справжнього президента на Прямому
 показать весь комментарий
 
а, то Антиколорадос написав шо не знає чи "Порох" викладе привітання.
я думаю - 100 шо буде. а то шо телевізора нема, то ясно шо вна Ютубі простіше знайти, аніж іти до сусіда ватного.
в принципі, я би хриплявого послухав, шо йому там написали і він скаже..

ще одна річ - телесуфлер, "Пороха" "спалили" шо він читав з монітора сумний спіч - ролик є.
я думав він сам від себе то всьо базарить, а тут - нєт-нєт.
бачив той ролик? соромно до речі - ставив себе таким патріотом шо аж град шумів, ой, гай)
 показать весь комментарий
 
в мене є телевізор
але я дивлюся на ньому фільми з інтернету та блогерів
 показать весь комментарий
 
 
Коммунизьму построилили счастьена века. .
 показать весь комментарий
 
Сир, ковбаску, хліб наріжте,
Тільки самі все не з'їжте,
В миску молочка налийте,
І, звичайно, це не пийте.
Все на блюдце покладіть
І в підвал це віднесіть,
Символ року там живе,
На престол на рік зійде!..
Щур нам хвостиком вильнув,
І красиво підморгнув,
Двері гарно відчинив,
Й Новий рік до нас впустив!
Тож живіть усі щасливо,
Щоб ставало вам на пиво,
На горілку, і на квас,
Буде все у вас гаразд.
 показать весь комментарий
 
Незвичайне новорічне вітання) Дякуємо !Вас також з НР !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх