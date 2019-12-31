 Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования Украины.
"Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции поздравляют всех с Новым годом. Они желают побольше добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне, покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многого другого", - говорится в сообщении.
Сейчас на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" находится 12 участников летней экспедиции. Они работают в Антарктиде уже около 10 месяцев.
Сайт "Миротворец" сейчас выглядит так. Ребрендинг сделан по просьбе наших друзей с Кубани.
мы не особо космическая страна. двигло, ракета и т.д. склепать мона, но чет серьезное - только Маск(и Блю Ориджин, может и Боинг и прочие еще), только хардкор
ясно шо надо как-то выходить из ситуации(выходит из оффиса Майкрософт, садится в лимузин)
хоча... смышно щось прохрипить(гппп-кхх, о б*же) наш "Гарант"(гарант чого?)
може подивлюсь через ютуб привітання справжнього президента на Прямому
я думаю - 100 шо буде. а то шо телевізора нема, то ясно шо вна Ютубі простіше знайти, аніж іти до сусіда ватного.
в принципі, я би хриплявого послухав, шо йому там написали і він скаже..
ще одна річ - телесуфлер, "Пороха" "спалили" шо він читав з монітора сумний спіч - ролик є.
я думав він сам від себе то всьо базарить, а тут - нєт-нєт.
бачив той ролик? соромно до речі - ставив себе таким патріотом шо аж град шумів, ой, гай)
але я дивлюся на ньому фільми з інтернету та блогерів
Тільки самі все не з'їжте,
В миску молочка налийте,
І, звичайно, це не пийте.
Все на блюдце покладіть
І в підвал це віднесіть,
Символ року там живе,
На престол на рік зійде!..
Щур нам хвостиком вильнув,
І красиво підморгнув,
Двері гарно відчинив,
Й Новий рік до нас впустив!
Тож живіть усі щасливо,
Щоб ставало вам на пиво,
На горілку, і на квас,
Буде все у вас гаразд.