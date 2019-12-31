 "Очень оптимистичен в отношении Украины", - Тейлор накануне отъезда из Киева. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении.

"Когда я приехал (в Киев. - Ред.) в июне, я знал, что мое пребывание будет ограничено по времени. И это время моего пребывания в Украине, начиная с июня, было замечательным, невероятным! ... Была избрана новая Рада, а значит появились новые возможности для продвижения реформ. Сформирован Высший антикоррупционный суд. Появились возможности для многих реформ, которые были в подвешенном состоянии многие года", - заявил он.

Также Тейлор отметил прогресс в вопросе мира на Донбассе, разговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и обмен пленными между Украиной и РФ.

"США демонстрируют сильную поддержку Украины. Одно из последних таких проявлений - введение санкций против "Северного потока-2". Это свидетельствует о большой поддержке со стороны США, которая будет продолжаться", - подчеркнул Тейлор.

По его словам, он "очень оптимистично настроен насчет Украины".

Напомним, ранее Тейлор заявил, что с нового года посольство США в Киеве возглавит Кристина Квин до назначения нового посла.

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