 "Очень оптимистичен в отношении Украины", - Тейлор накануне отъезда из Киева. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении.
"Когда я приехал (в Киев. - Ред.) в июне, я знал, что мое пребывание будет ограничено по времени. И это время моего пребывания в Украине, начиная с июня, было замечательным, невероятным! ... Была избрана новая Рада, а значит появились новые возможности для продвижения реформ. Сформирован Высший антикоррупционный суд. Появились возможности для многих реформ, которые были в подвешенном состоянии многие года", - заявил он.
Также Тейлор отметил прогресс в вопросе мира на Донбассе, разговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и обмен пленными между Украиной и РФ.
"США демонстрируют сильную поддержку Украины. Одно из последних таких проявлений - введение санкций против "Северного потока-2". Это свидетельствует о большой поддержке со стороны США, которая будет продолжаться", - подчеркнул Тейлор.
По его словам, он "очень оптимистично настроен насчет Украины".
Напомним, ранее Тейлор заявил, что с нового года посольство США в Киеве возглавит Кристина Квин до назначения нового посла.
https://www.youtube.com/watch?v=H50ho9Dlrms
Дали у тебя кокошник сдуло ветром,поднимать тоже раком будешь Сашка.
пацак пацаком
Нехай згорить дотла Москва!
І ще б нам дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!
А ще у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
Хай газ по тридцять, нафта двадцять,
Хай москалі "повеселяться"!
А нам, щоб жити без війни,
Щоб снились кольорові сни.
Щоб кожен українець, брат!
Наш рід помножив у стократ.
Щоб стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
Подскажите дяденьке, что у нас уже прошли все 144 реформы, и все успешные, а мы невзирая на них, ещё живы!
У тебя много "ё", малорос ватный.
Донецької чи Луганської?
В пресс-службе главы Украинского государства подтвердили этот факт, в то время как в администрации президента России об этом пока ни слова не было сказано.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/198111_1577788997
Главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.
Как отмечается на портале российского лидера, последний раз Путин поздравлял украинского коллегу Виктора Януковича в 2013 году.
Поговорил бы кто со мной,
А то мои подружки,
Пиявки да зешлюшки.
Фу, какая гадость…
срочно необходимо пальцевое ректальное исследование
Фил Тейлор (21 сентября 1954 - 11 ноября 2015[1]) - британский барабанщик. Известен участием в группе Motörhead в 1975-1984 и 1987-1992 гг.
Привітаю з Новим Роком ще й порохобота
Бо важка і в цього пітра смердюча робота.
Топить проти Зеленського на радість Ху"лові
А в самого -в гімні рило,в кориті-полова.
Побажаю,аби щезло й те гімно свиняче,
У Новому,щоб полови навіть він не бачив.
Бо як має так мучитись,щоб полову жерти
Краще вбитись об корито,та й тихо померти.
Нічого не зробиш - "Вор должен сідєть в тюрьмє".
"Лоліта", суши сухарі і закупляй вазелін.