 Волонтеры приготовили более 4 тонн оливье за 3 дня для украинских защитников на Донбассе. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "ТСН".
К новому году, как всегда, волонтеры приготовили традиционный салт "Оливье" для наших защитников. Домашняя кухня превратилась в полноценный промышленный цех по выработке праздничного блюда.
Каждый, кто хотел приобщиться к приготовлению должен был пройти посвящение в адепты священного оливье.
"Главный ингредиент в рецепте - это наша душа, любовь, любовь душа и искреннее церце рецептуре", - говорит волонтер.
Вместе с деликатесом стремятся передать ребятам в окопы домашний праздничный уют. Капельку любви добавляют даже в наклейки на ведра.
Салат намеренно не заправили майонезом. Это придется сделать уже самим бойцам. Так оливье получится более свежим и дольше сохранится.
Работа сделана, оливье готово ехать на фронт. В последний раз, надеятся волонтеры.
...
в отделах "Кулинария" супермаркетов хранят гораздо дольше.
Однако ж трое суток - это всё равно до фига.
kungurov, [29.12.19 19:14]
Зае*ал Путин? Предлагаю альтернативу в лице себя.
Нет, в президенты Е*анатория не рвусь.
Но если вас тошнит от ботоксной крысы, поздравляющей дорогих россианцев с НГ и скрепно-педирастического «Голубого огонька», то можете заменить этот обрыдший репертуар вечером 31 декабря подстрекательски-революционным «красным файерком» на Нейромир-ТВ.
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Под бой курантов вас поздравят с новым годом Басанец, Катасонов, Кунгуров, Несмиян.
По очереди для каждого часового пояса, начиная с Красноярска указанные товарищи подведут итоги уходящего года и произнесут тост по поводу наступления года Плешивой Крысы по кремлевскому зодиаку.
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Навальный или идиЁт или подсадной от ФСБ. Если идиот, то это объясняет почему он не сделал студию за пределами России (техническую часть) и не реализовал работу офиса в облаке с сервером тоже за бугром. Если подсадной, то он тупо собирает с нищего народа деньги и сдаёт силовикам
А таким образом как это - замешивают корм для скота.
А может под видом волонтёров это и ставили целью - дискредитация волонтёрского движения как такового...
Зробили і одразу відвезли.
За раз бусіком 4 тони не відвезти ніяк.
Травонуться можно!
АЛЕ З САМОРОБНИМ ,з натурпродуктів ,а не "казенним" майонезом по 3 грн..
Але то вже не олів'є...
у половины населения его просто уже не
готовят
прикиньте ,,себя ,,в роли потребителя этого оливье
к воинам оно попадёт на третий день
будите ли вы дома кушать Оливье трехдневной давности
,,Оливье ,,фишка тридцатилетней давности
а у нас на каждом канале ,,Оливье,,
уже рвотный эффект вызывает
можно придумать и приготовить более
приемлемые блюда
Всех защитников Украины и просто украинцев с наступающим! Здоровья, удачи и мирного неба в следующем году! Пусть все плохое останется в старом.