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Все про:Донбасс (20358) военнослужащие (4401) волонтеры (1965)

 Волонтеры приготовили более 4 тонн оливье за 3 дня для украинских защитников на Донбассе. ВИДЕО

Волонтеры приготовили для украинских защитников больше четыре тонны оливье. Над приготовлением традиционного новогоднего блюда работали три дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "ТСН".

К новому году, как всегда, волонтеры приготовили традиционный салт "Оливье" для наших защитников. Домашняя кухня превратилась в полноценный промышленный цех по выработке праздничного блюда. 

Каждый, кто хотел приобщиться к приготовлению должен был пройти посвящение в адепты священного оливье. 

"Главный ингредиент в рецепте - это наша душа, любовь, любовь душа и искреннее церце рецептуре", - говорит волонтер.

Вместе с деликатесом стремятся передать ребятам в окопы домашний праздничный уют. Капельку любви добавляют даже в наклейки на ведра.

Салат намеренно не заправили майонезом. Это придется сделать уже самим бойцам. Так оливье получится более свежим и дольше сохранится.

Работа сделана, оливье готово ехать на фронт. В последний раз, надеятся волонтеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтеров не пустили в отделение Главного военного госпиталя столицы, они хотели поздравить украинских воинов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3168044
 
   
 Топ комментарии
 
Головне щоб Сівоха з ними не поїхав.
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Головне щоб Сівоха з ними не поїхав.
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они нарезают все, по отдельности все везут а там замешивают.
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З любов'ю можна будь які дива робити. Навіть вино з води.
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соевым запрещено. они и без вина окнутые.
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А представляешь, шутилка, сколько оливье выкинули после зебильного корпоротивчика, где тусовались уставшие от войны слуги народа... а сколько тонн оливье можно было накрошить за один только бутыльмент АнНок сингл молт... представил? Скажи, смешно? Скажи, лохи волонтеры? Не знают, как нужно жить...
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В Европе его называют *русский салат*. Потому что повар какого-то рю царя был французом по имени Оливье и первым предложил такое блюдо. Этот салат продают во всех супермаркетах Европы. И он всем нравится. Даже в передаче MasterChef часто дают задание приготовить рю салат. Не все с этим справляются. Его можно готовить с мясом, языком, морепродуктами. Всегда огурцы, яйца, горошек, морковь, майонез (последний щефы готовят сами). Салат очень калорийный. И очень вкусный.
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В Азии его тоже называют "русским". В ОАЭ, например. Ингредиенты похожие, но не совсем:в нём нет мяса.
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думаю, что "не более четырех часов" - это устаревшие данные, или ненаучная фантастика искони.
в отделах "Кулинария" супермаркетов хранят гораздо дольше.
Однако ж трое суток - это всё равно до фига.
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Він подозріває Шо Шо-то від його приховують... Волонтери приготували понад 4 тонни олів'є за 3 дні для українських захисників на Донбасі - Цензор.НЕТ 3069
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Лучше заливной рыбы и холодца еще не придумали.
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С Годом Плешивой Криси,россияне !

kungurov, [29.12.19 19:14]
Зае*ал Путин? Предлагаю альтернативу в лице себя.
Нет, в президенты Е*анатория не рвусь.
Но если вас тошнит от ботоксной крысы, поздравляющей дорогих россианцев с НГ и скрепно-педирастического «Голубого огонька», то можете заменить этот обрыдший репертуар вечером 31 декабря подстрекательски-революционным «красным файерком» на Нейромир-ТВ.
https://twitter.com/NeuromirTV2
Под бой курантов вас поздравят с новым годом Басанец, Катасонов, Кунгуров, Несмиян.
По очереди для каждого часового пояса, начиная с Красноярска указанные товарищи подведут итоги уходящего года и произнесут тост по поводу наступления года Плешивой Крысы по кремлевскому зодиаку.
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Neuromir TV‏ @NeuromirTV2 26 дек.

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Навальный или идиЁт или подсадной от ФСБ. Если идиот, то это объясняет почему он не сделал студию за пределами России (техническую часть) и не реализовал работу офиса в облаке с сервером тоже за бугром. Если подсадной, то он тупо собирает с нищего народа деньги и сдаёт силовикам
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Подяка вам, волонтери! Подяка за любов! Волонтери приготували понад 4 тонни олів'є за 3 дні для українських захисників на Донбасі - Цензор.НЕТ 542
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таки да. оливье это кацапский салат. в германии он прям и называется русский салат. они бы ещё щей наготовили.
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это одно - а второе - салат - это маленькая порция которую съесть нужно сразу после приготовления.
А таким образом как это - замешивают корм для скота.

А может под видом волонтёров это и ставили целью - дискредитация волонтёрского движения как такового...
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Это диверсанты. Если оливье не заправлять, он может "прожить" до 40 часов. Готовили 3-е суток... на третьи сутки уже испортилось то что приготовили в первые.
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Принизких температурах оливье не пропадает. Пусть поделятся секретом консервации.А вообще лучше всего квашёной капусты.Самое полезное,витаминное,лечебное блюдо.
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Де написано що готове зберігалось три доби?
Зробили і одразу відвезли.
За раз бусіком 4 тони не відвезти ніяк.
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Я бы хлопцам лучше борща наварил. Вареников.Смаженой колбаски с пивом. По-украински. - Савок нужно изживать.Память о нем.
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Дарёному коню в зубы не смотрят.Хорошо бы коньячку грамм по 100,вина сухого красного по0.5на двоих,свободным от вахты.Шоколаду натурального ,только не Рошен.
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Даренный конь может оказаться ,троянским. Лучше забыть ,то что осталось от ссср.
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Проконсультировался с супругой специально.,послала всех критиков в одно место.Всё нормально.Воинов на вахте с НГ и вернуться к родным со щитом.!
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Фуйлу газоліну з отрутою для щурів, а кацапам лайна від Бопосова.
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Ой не передержите...
Травонуться можно!
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Книга Гинеса заждалась. Оливье корм для скота.
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Оливье -очень полезный продукт,как и винегрет..Еда бедных и дуля мечтам богатых.
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олів"є корисне.
АЛЕ З САМОРОБНИМ ,з натурпродуктів ,а не "казенним" майонезом по 3 грн..
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І краще свининка замість ковбаси.
Але то вже не олів'є...
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В оригінальному рецепті від кухаря Олів'є (1894 р.) не було ковбаси, зате були рябчики і ракові шийки...
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Полезный для умственного труда, в перерывах между мясом и рыбой, а мешки ворочать и жрать оливье, можно ноги протянуть.
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Самый вкусный салат, что я когда-либо ел. Привозят в 5-литровых ведрах и отдельно майонез. Никакой выпивки после такого не хочется, как наешься)
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" Вы полагаете все это будет храниться? Я полагаю, что все это следует съесть!"
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Олів"є мєчта совка. Це ж потрібно було "достать" зелений горошок, калбасу (копчену), майонез... Все було в діфсіті. У кого було олів"є, той мав блат в торгівлі і дуже цим пишався.
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помню при совке был культ показухи: наша семья питалась в проголодь,но в холодильнике лежала палка сервилата исключительно для гостей!
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слово ,,Оливье,, уже просто нарицательное
у половины населения его просто уже не
готовят
прикиньте ,,себя ,,в роли потребителя этого оливье
к воинам оно попадёт на третий день
будите ли вы дома кушать Оливье трехдневной давности
,,Оливье ,,фишка тридцатилетней давности
а у нас на каждом канале ,,Оливье,,
уже рвотный эффект вызывает
можно придумать и приготовить более
приемлемые блюда
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Если морковку не бахнули в салат, то может и дотянет 3 дня. Морковь надо перед самым употреблением добавлять. А еще лучше все ингредиенты хранить отдельно и готовить за пару часов до стола.
Всех защитников Украины и просто украинцев с наступающим! Здоровья, удачи и мирного неба в следующем году! Пусть все плохое останется в старом.
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Не согласен....когда все перемешано и настоится хорошо и пропитается, тогда салат супер...
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сказал бы просто: всем,кто не москаль,с наступающим! Здоровья, удачи и мирного неба в следующем году!
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Думал что в Оливье местного славянского?Все овощи(картошка,огурцы,морковь,горошек) завезены из Америки,Азии итд.Майонез-соус французского происхождения.Яйца скорее всего из закупленных зарубежном немецких пород куриц-несушек.Колбаса разве что,да и та скорее всего напичкана заморской соей
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може вже треба закінчувати з совком?є такий салат-вінегрет
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