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 YouTube удалил фрагмент фильма-реконструкции "Висота Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014

Фрагмент фильма-реконструкции "Висота "Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 года удалили из YouTube из-за нарушения политики хостинга "по насильственному или отталкивающему содержанию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, что фрагмент видеоработы долгое время находился на YouTube, однако после суда над экс-беркутовцами, который состоялся 28 декабря, хостинг ролик удалил. Кроме того, Цензор.НЕТ и многие активисты напоминали о событиях 20 февраля 2014 года именно этим роликом.

В 2015 году при поддержке "Цензор.НЕТ " Лаборатория реконструкции событий Jus Talionis создала фильм-реконструкцию "Висота "Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

В частности реконструкторы видео провели посекундную и покадровую видеореконструкцию по событиям на Майдане 20 февраля 2014 года с 06:00 до 12:00. Также отдельно взят эпизод убийства активиста Владимира Мельничука (39 лет, погиб 20 февраля 2014 года на улице Институтской от снайперской пули. - Ред.) в 17:00.

Благодаря этой работе можно отследить любого, кто идентифицирован хотя бы на одном кадре или фото, а также можно увидеть что происходило во всех уголках Майдана Независимости и ул. Институтской в один и тот же момент времени, а главное эти результаты дают возможность каждому делать выводы о развитии событий и тех, кто стрелял.

Позже видеоработа была дополнена и опубликована на Цензор.НЕТ 20 февраля 2017 года.

Авторы видео отметили, что в данной видеореконструкции зарегистрировано лишь 80 огнестрельных раненых со стороны митингующих, хотя считается, что их было больше, т.к. не все обратились и не все получили статус потерпевших.

21 февраля 2017 тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление Президенту Петру Порошенко для награждения руководителя лаборатории реконструкции событий Jus Talionis за видеоработу "Висота "Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 года, которая, по его словам, очень помогла следствию.

YouTube удалил фрагмент фильма-реконструкции Висота Жовтневий о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 01

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Источник: https://censor.net.ua/v3168041
 
 
 Топ комментарии
 
Ютюб давно замечен в симпатиях к агрессивно кацапствующим! YouTube удалил фрагмент фильма-реконструкции "Висота Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 - Цензор.НЕТ 849
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А шо тут такого? Эпоха гідності окончилась. Впрочем у ЗеДятлов она и не начиналась.
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Тепер потихоньку все, що пов'язано з Революцією Гідності буде знищуватися. Це вибір 73%.
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Я не пойму, эту новость Бутусов всунул что бы себя лишний раз прорекламировать ?
Что бы тут волать про зраду, сначала узнайте где находится европейский ОФИС этой площадки а потом уже про зраду.
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Шлем Зеленского‏ @Shlemofondo27 13 ч.13 часов назад



Израиль отдал за одного солдата тысячу, но Израиль всегда отвечает на выстрелы и убийство своих солдат. Сколько раз Украина наносила удары по Донецку в ответ на обстрелы и гибель солдат ВСУ при Зеленском? Сколько? Ни разу. Поэтому, идите нахер со своим примером обмена.
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вы для начала географию подтяните, а потом ответные удары Израиля рекламируйте.
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стасик! и что не правильного написАл Перехватчик? тронь хоть одного гражданина Израиля и испытаешь всю прелесть их спец, служб. пульни ракетой по территории Израиля и прилетит ответка. стасик , милок и географию знать не надо, палестина и сирия регулярно выхватывают!
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вам до географии ещё далеко, вам бы с грамматики и правописания начать . А на ваш типа "вопрос", человек ниже дал ответ .
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стасик! по теме , что то есть? на человека перевёл, а за себя ответить не в силах, географ!
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а что вам по теме если вы в теме полный ноль ? вам что историю конфликта Израиль Палестина рассказать ? вам что не понятно что в Палестине нет израильтян и её можно смело бомбить Израилю ? а вы можете сказать 100 % что наших в Донецке не осталось ? то же всех бомбить ? и последнее, Стасик у тебя в зеркале, чмо не воспитанное.
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Як же дістав цей дроч на Ізраїль.
Ізраїль вторгнувся в Палестину, а не навпаки. Ізраїль утюжить мирних палестинців - світ мовчить. Палестинці відповідають - світ засуджує агресію Палестини і закликає до миру. Нічого не нагадує?
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во ты wermand и глупец! на досуге (между сватами и 95 кварталом) почитай историю. и узнай за чей счет живёт тобой уважаемая палестина! когда и кто её создал и для чего!
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Справедливости ради также можно почитать, кто и зачем создал Израиль и за чей счет он живет.
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только за твой счет и выживает. исключительно
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Та не. Я им и копейки не дам. С Новым годом.
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Украина должна бить по украинскому городу в ответ на действие РФ и ее пособников? Гениально!!!
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а что в ладоши надо хлопать? Ex Donchanin а вы с палестиной и сирией хороводы водите!? а граждане какой страны живут в ордло, что стреляют по Украине?
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Не будет эта территория Украиной никогда. Даже, если ее втюхают всем миром обратно.
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офис Ютуба нужно перенести в Киев.
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Як ютуб, так і гугл видаляє матеріали, які не вкладаються в майнстрім, що веде Україну на шкуродерню. Про Юлю в гуглі тільки бруд, про Майдан тільки брехня. От і все, що треба знати про відношення до українців в Світі. Українці мають тільки єдиних союзників - вони самі. І це теж немало.
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Так и Голодомор в Украине срезали с мировых изданий газет в 1932- 1933 гг,всем больше нравилось когда германский Фюрер Гитлер приходил к власти
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Сегодня исполняется 20 лет как кремлёвский Фюрер пришёл к власти
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Зеленое стадо работает на *****...в турборежиме...
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хочуть зробити вигляд що нічого не було . потім набрешуть про парубія і грузінскіх снайпєров тварюки
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Есть телеграм,там не удаляют,не цензурируют.
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Тут ось яка справа (дивимось з самого початку) - кацапський офіс тишлангу видалив випуск, а потім головний офіс Youtube його відновив (а потім ФСБ надіслало сокирно зроблену типово фішингову цидулку з вимогою надати пароль... ще й з домену mail.ru... YouTube видалив фрагмент фільму-реконструкції "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 3656 )
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Ну так сделайте СВОЙ ресурс и там устанавливайте свои порядки!
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Это Богдан с Ермаком попросили
-вот и удалили
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Где находится главный офис русскоязычного отделения Ютуб? )
Правильно, под колпаком ФСБ. Сильно давить они не могут, но...
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Хто там ще окрім Зе команди міг пожалітись в You Tube на це відео.
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Козлы, выгораживание собственной жопы. Значит кто-то из обмененной беркутни в ролике засветился. Иначе с чего бы кляузничали. чтобы удалили?
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Зачистка історії? Скоро скажуть, що взагалі "никакого Майдана не было"?
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Нет, чтоб воевать информационно с руссней ютубы и гуглу их расцеловывают
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Реакция зебильного правительства?
Или оно согласно? А может оно инициатором было? YouTube видалив фрагмент фільму-реконструкції "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 7630
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YouTube видалив фрагмент фільму-реконструкції "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 5711 Дивимось сюди - тут треба відзначити той факт, що кацапський ТиШланг видалив "скрєпоаскарбітєльноє" відео Яніни, АЛЕ потім головний (ґамериканський) офіс його відновив.
Може, є сенс оскаржити подібним чином, якщо й цей фрагмент was removed by pigdogs?

І ось ще: Янина Соколова записала резкое обращение к руководству YouTube
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Зато агатки о вяличии пи*ароссии в милионных тиражах на ютубе. фсбешная мусорка. Как и *********.
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Причина в тому що регіональний центр в Европі в Санкт - Петербурзі і тому вони при Порошенко своїх ботів тіки не банили бо Порох би їх засудив а Зе йому це в кайф
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не надо врать..я вчера с ютуба записал и от 2015г и от 2017г..
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Сегодня в 20.00 Слушаем на Прямом Порошенко
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5 лет это дерьмо слушали. Кому он нужен. Кроме порохоботов конечно и тем, которым хорошо воровалось при нем
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і що нового почуємо? він своє вже відробив. бачимо його справи.
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Нахер он всрался, дрочи в одиночку на своего диабета, моль
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Ютуб удалил, но у создателей фильма эти материалы то сохранились для передачи в суд. Нужно ещё сделать их многочисленные копии и хранить в разных местах. Так, на всякий случай.
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мабуть на завмовлення зеленої жаби, бо там не висвітлено як особисто Порошенко з Парубієм вбивають протестуючих на Майдані.
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Тут многие телеграмм-каналы, содержащиеся и кормящиеся с рук беглых сепаратистов, регионалов, кацапов, олигарха Коломойского взахлеб нахваливают торчка, кукарекают, что якобы Зеленский - человек года. Так вот ваш торчок - это слив/позор года.
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это сейчас в тренде - стыдливо отводить модные зелёные глаза, когда ближнего твоего пздят "чувачки со справкой".. так и надои у тёлок улучшаются и пшеница лучше колосится и у хйла появляются дополнительные бонусы для клепание "оружия возмездия" против зажравшегося Запада..
вы, дебилы мягкоголовые, походу, с радостью всё забыли, а эти, с одной седьмой части суши, всегда готовы повторить потому, что им, голодным и холодным, терять нечего, по-жЫзни.. а так хоть унитаз под Йолку для семьи добудут..
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Ютуб вибрав сторону зла, бо там більше грошей.... Сподіваюся що дане відео буде доступне на нормальних ресурсах, котрі не бояться образити російських окупантів...
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Приблизно такий контент бачать Українці, коли вперше заходять на головну сторінку Ютуба.
Хтось чекав іншого від ресурсу, який тупо пропагує, просуває і навязує нафталіново-ідіотські помиї Путєнської Федерації і іже с німі?

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як легко - взяти та видалити! а пам'ять людям ще не пробували стирати? чи може хтось дума, що якщо немає на YouTube, то і з пам'яті людської також щезне?!
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***
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.

Простіть і прощайте, герої !
Політ Ваш - найважче з мірил
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.
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Интересно что на ютубе можна найти немеряно видеороликов то зверств фашистов до отрезание голов исламистами но только уничтожение безоружных людей беркутовцами на Майдане для администоров сайта явилось насильницьким та відразливим.
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