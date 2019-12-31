 YouTube удалил фрагмент фильма-реконструкции "Висота Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отметим, что фрагмент видеоработы долгое время находился на YouTube, однако после суда над экс-беркутовцами, который состоялся 28 декабря, хостинг ролик удалил. Кроме того, Цензор.НЕТ и многие активисты напоминали о событиях 20 февраля 2014 года именно этим роликом.
В 2015 году при поддержке "Цензор.НЕТ " Лаборатория реконструкции событий Jus Talionis создала фильм-реконструкцию "Висота "Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 года.
В частности реконструкторы видео провели посекундную и покадровую видеореконструкцию по событиям на Майдане 20 февраля 2014 года с 06:00 до 12:00. Также отдельно взят эпизод убийства активиста Владимира Мельничука (39 лет, погиб 20 февраля 2014 года на улице Институтской от снайперской пули. - Ред.) в 17:00.
Благодаря этой работе можно отследить любого, кто идентифицирован хотя бы на одном кадре или фото, а также можно увидеть что происходило во всех уголках Майдана Независимости и ул. Институтской в один и тот же момент времени, а главное эти результаты дают возможность каждому делать выводы о развитии событий и тех, кто стрелял.
Позже видеоработа была дополнена и опубликована на Цензор.НЕТ 20 февраля 2017 года.
Авторы видео отметили, что в данной видеореконструкции зарегистрировано лишь 80 огнестрельных раненых со стороны митингующих, хотя считается, что их было больше, т.к. не все обратились и не все получили статус потерпевших.
21 февраля 2017 тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление Президенту Петру Порошенко для награждения руководителя лаборатории реконструкции событий Jus Talionis за видеоработу "Висота "Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014 года, которая, по его словам, очень помогла следствию.
Что бы тут волать про зраду, сначала узнайте где находится европейский ОФИС этой площадки а потом уже про зраду.
Израиль отдал за одного солдата тысячу, но Израиль всегда отвечает на выстрелы и убийство своих солдат. Сколько раз Украина наносила удары по Донецку в ответ на обстрелы и гибель солдат ВСУ при Зеленском? Сколько? Ни разу. Поэтому, идите нахер со своим примером обмена.
Ізраїль вторгнувся в Палестину, а не навпаки. Ізраїль утюжить мирних палестинців - світ мовчить. Палестинці відповідають - світ засуджує агресію Палестини і закликає до миру. Нічого не нагадує?
-вот и удалили
Правильно, под колпаком ФСБ. Сильно давить они не могут, но...
Или оно согласно? А может оно инициатором было?
Може, є сенс оскаржити подібним чином, якщо й цей фрагмент was removed by pigdogs?
І ось ще: Янина Соколова записала резкое обращение к руководству YouTube
вы, дебилы мягкоголовые, походу, с радостью всё забыли, а эти, с одной седьмой части суши, всегда готовы повторить потому, что им, голодным и холодным, терять нечего, по-жЫзни.. а так хоть унитаз под Йолку для семьи добудут..
Хтось чекав іншого від ресурсу, який тупо пропагує, просуває і навязує нафталіново-ідіотські помиї Путєнської Федерації і іже с німі?
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.
Простіть і прощайте, герої !
Політ Ваш - найважче з мірил
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.