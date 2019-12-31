 В 2020 нужно построить 4 тыс. км дорог, мы должны сшить страну дорогами, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".
"Мы обновили команду в "Укравтодоре". Сейчас там молодой, порядочный, профессиональный менеджер, который полностью меняет команду по Украине. Первое задание - убрать оттуда коррупцию", - отметил Гончарук.
По словам премьера, в 2020 году нужно построить 4 тысячи километров дорог, "хотя можно сделать и больше".
"Это не верхний предел, это вопрос, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами", - подчеркнул он.
"Нам нужно построить новую дорого фактически с Киева до Днепра. Там есть такой участок большой, который уже начинает строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить - из Решетиловки до Днепра", - рассказал Гончарук.
Премьер заявил, что "дорогами нужно сшить страну, это задача, пожалуй, №1 на следующий год".
Краза світова = мінус ті самі 40%. казковий козачок коротше цей мсьє)
давай Гончарук, сделай хотя бы половину от того что было проложено при Гройсмане, есть статистика и факты, их не обманешь
Зеленский сказал - до 1 сентября.
2015 - 312 км
Гройсман:
2016 - 927 км
2017 - 2100 км
2018 - 3800 км
Барыга полгода как перестал воровать:
2019 - 1800 км
Навіть не те що спалити, але хоча б повідомити мусорів і проконтролювати.
Та б*же, ну яка Європа нам світить? Стадо скоту(переважно), плюс ще й всі вірожопі, лижуть ноги Яхве.
Ну так, амеби. На тротуари хто хоче накладе піску, щебенб і всім побоку, я х.з., але сам нехочу шоб Європа нас взяла до себе, бо ми скоріш Азія. Кожна гнида себе вважає начальничком. Хороший пост бачив, ща подивлюсь, ось:
https://site.ua/pan.konotop/23691-strana-unikalnyh-terpil-i-lohov/
А племяш ваш еще помается пару лет - и разработает мобильное приложение, которое принесет ему миллион денег. И наймет десяток таких как дядя сварщиков, чтобы ему отгрохали особняк. Еще и даст вам денег на операцию по удалению катаракты, которую вы себе этой сваркой заработаете.
я тоже - возьму держак и сварю че-нить(правда оно потом развалится)
но то шо на сварщика учиться надо - факт. может племяш и прав кстати.
Желаю счастья, здоровья и выполнения всех желаний.
один чувак писал шо работал там и Гройс всегда здоровался, даже когда стал премьером.
С Новым Годом, украинцы!
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- Та нет, Марк Савелович, цифра 4 она же чётная, они за то в курсе а стая ЗеДятлов видимо нет, ну вы меня поняли. А - 7% ВВП они поясняют шо хороший бегун, сначала немножко отступает, ну шоб взять разбег, а потом как рванёт, как рванёт. До ростова шо на том Дону. Исконно украинский до слова город.
ШЛЯХОВИКИ ВИМАГАЮТЬ ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО ПОВЕРНУТИ 2,7 МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ ЗА РЕМОНТ І БУДІВНИЦТВО ДОРІГ
Дорожная отрасль страны на грани коллапса. Государственный дорожный фонд остановил расчеты с подрядчиками за ремонт и строительство автодорог.
https://censor.net.ua/news/3167326/prezidenta_i_premera_prizvali_ostanovit_kollaps_v_dorojnoyi_otrasli_dokument
Но Гончарук умственно отсталый и не знает меры.
Бубочка заявив, що транзитна угода з Путіним підписана і Україна отримає за 5 років 7 млрд. Нагадаю, що за нинішніми заниженими цінами ми в рік отримуємо 3 млрд., що за 5 років мало би бути не менше 15.
Отже, мінус 8 млрд( Нове зелене досягнення!
Так для довідки: крутий і багатий Китай в середньому будує 4800 км доріг на рік і це вважається захмарним показником!
От ублюдка с альтернативньім дипломом Гончарука. От альтернативно мьіслящего "дорожника" Голика.
И ето альтернативное чмо вместе с Голиком к етому не имеет никакого отношения. Следите внимательно за руками, комрадьі: бетонное покрьітие(условное начало - развязка днепродьім-петриковка) в 2014 уже существовало. Сейчас оно за Царичанкой км 35 не доезжая Решетиловки.
Так что ето гуано Гончарук трьіндит.
@writetodarkk
Около 1000 маленьких фермерских хозяйств приняли участие в ежегодном конкурсе от Фонда поддержки фермерских хозяйств на получение ВОЗВРАТНОЙ финансовой помощи.
Конкурс стартовал в мая 2019, в августе 2019 были известны победители и с сентября началось оформление оценок имущества (фермера заплатили за это 4000-7000 грн), с октября началось оформление договоров залога, ипотек (фермера заплатили от 6000 до 10000 грн за нотариальные сделки). Заключены официальные договора с фондом, отдано залоговое имущество в обеспечение. И сегодня последний бюджетный день - денег на счетах нету. Юридическая служба говорит что если сегодня не поступят - то всё программа только на 2019 год. Т.е. деньги в фонде тупо пролежали целый год, люди 8 месяцев оформляли этот кредит, заложили своё имущество и в итоге в конце года - денег нет.
У меня три вопроса:
1. Какой ***** РЫНОК ЗЕМЛИ С ДЕШЁВЫМИ КРЕДИТАМИ ДЛЯ МАЛЫХ ФЕРМЕРОВ. вЫ ****, ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ФОНДЕ НЕ СМОГЛИ ЗА ГОД ВЫДАТЬ.
2. КОГДА УБЕРЕТЕ ЭТИХ ИНОСТРАННЫХ ГАСТЕРБАЙТЕРОВ С МИНИСТЕРСТВА И ДЫБИЛА МИЛОВАНОВА.
3. КТО ВЕРНЕТ ЛЮДЯМ ДЕНЬГИ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И УПОЩЕННУЮ ВЫГОДУ ОТ ГАРАНТИРОВАННОГО ДОГОВОРА ОТ ГОСУДАРСТВА. ****ь просто пиз*ец какойто в этом министерстве экономики, Какие льготные кредиты???? Вы не можете выдать год средства которые просто лежат в фонде.
Будем смотреть. 🤔
2. Склеить лапти.