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 Политика Украины, Общество
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Все про:дороги (1877) Укравтодор (389) Гончарук_Алексей (448)

 В 2020 нужно построить 4 тыс. км дорог, мы должны сшить страну дорогами, - Гончарук. ВИДЕО

Премьер-министр Алексей Гончарук считает строительство дорог главной задачей на 2020 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Мы обновили команду в "Укравтодоре". Сейчас там молодой, порядочный, профессиональный менеджер, который полностью меняет команду по Украине. Первое задание - убрать оттуда коррупцию", - отметил Гончарук.

По словам премьера, в 2020 году нужно построить 4 тысячи километров дорог, "хотя можно сделать и больше".

"Это не верхний предел, это вопрос, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами", - подчеркнул он.

"Нам нужно построить новую дорого фактически с Киева до Днепра. Там есть такой участок большой, который уже начинает строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить - из Решетиловки до Днепра", - рассказал Гончарук. 

Премьер заявил, что "дорогами нужно сшить страну, это задача, пожалуй, №1 на следующий год".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ремонт дороги Станица Луганская-Северодонецк уже объявлен тендер, - советник премьера Голик

Источник: https://censor.net.ua/v3168040
 
   
 Топ комментарии
 
Я наоборот заметил, что за последние пол года строительство дорог практически остановилось по всей стране если сравнить с периодом Гройсмана..
давай Гончарук, сделай хотя бы половину от того что было проложено при Гройсмане, есть статистика и факты, их не обманешь
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А також зростання економіки на 40%. Піші ісчо. В 2020 нужно построить 4 тыс. км дорог, мы должны сшить страну дорогами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8283
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А також зростання економіки на 40%. Піші ісчо. В 2020 нужно построить 4 тыс. км дорог, мы должны сшить страну дорогами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8283
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Яке зростання, якщо вже падіння? З чого зростати? Хіба знайдуться дурні (інвестори), які понесуть гроші ЗЕлупоголовій банді?
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Неправда, зростання є - просто воно з протилежним знаком.
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Створений Штаб Бротьби з падінням промисловості - скорочено штаб БПП (с). В 2020 нужно построить 4 тыс. км дорог, мы должны сшить страну дорогами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5194
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Та він за 5 коп..., ой, років сказав шо таке буде.... я цю новину пам.ятаю, бо мало не наклав цегли від сміху. Він поєхавший, або спеціально таку маячню висрав.
Краза світова = мінус ті самі 40%. казковий козачок коротше цей мсьє)
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Я наоборот заметил, что за последние пол года строительство дорог практически остановилось по всей стране если сравнить с периодом Гройсмана..
давай Гончарук, сделай хотя бы половину от того что было проложено при Гройсмане, есть статистика и факты, их не обманешь
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Общался с ребятами, которые занимаются асфальтированием в Киеве, так те сказали, что денег нет даже на ямочные ремонты. К тому же еще и бригады посокращали.
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А вывсеврети, скоро вот всех барыг посадят и бригады восстановят, это просто хитрость такая, вылавливают шпионов и содют, уже миллион посадили. кто не верит - борыга!!!111
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Дык все уже построено, потому и не строят.
Зеленский сказал - до 1 сентября.
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2014 - 102 км
2015 - 312 км
Гройсман:
2016 - 927 км

2017 - 2100 км

2018 - 3800 км

Барыга полгода как перестал воровать:
2019 - 1800 км
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"Нам нужно построить новую дорого фактически с Киева до Днепра."(с) - старая дорога будет для народа, новая для бени и зели.
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І він тримає слово! До Зєліної хатинки дорогу побудували. Через людські паї!
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Та які там люди? У мене, недалеко, один бидлан паркує автофуру на вузькій вулиці біля дому свого, ну, "тір" - півтора роки всі барани старанно об.їжджають, часто з ризиком. І це - "люди"?
Навіть не те що спалити, але хоча б повідомити мусорів і проконтролювати.
Та б*же, ну яка Європа нам світить? Стадо скоту(переважно), плюс ще й всі вірожопі, лижуть ноги Яхве.
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Амеби не мають відчуття Гідності. Вони не те, що не знають що це таке - у них просто відчуття реального світу немає. Є лише інстинкти - їсти і випорожнюватися.
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Та нє, ну просто тисяча "мужиків" то гівно об.їжджає, навіть взимі, то вже друга зима, і нічого.
Ну так, амеби. На тротуари хто хоче накладе піску, щебенб і всім побоку, я х.з., але сам нехочу шоб Європа нас взяла до себе, бо ми скоріш Азія. Кожна гнида себе вважає начальничком. Хороший пост бачив, ща подивлюсь, ось:

https://site.ua/pan.konotop/23691-strana-unikalnyh-terpil-i-lohov/
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Ты думаеш поможет?!У нас блатной 2хметровый крутяк,постоянно перекрывает своим автосараем аж три тротуародорожки...и что только не делали: "...и унижено просили его и орали на него и ментов звали,и на его авто гавно с гнилыми кишками кидали,и даже на авто псевдомину цепляли!!!!!И что? И НИФИГА!!!Сначала владелец авто уступает на требование жильцов...а потом всё повторяется по новой!
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да как сказать.... пару "напитков" для Молотова образумят утырка. и/или пара зарядов соли в жопу. конечно рискованно, но мы же пока что не Европа У 2020 потрібно побудувати 4 тис. км доріг, ми маємо зшити країну дорогами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8085
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Дорожки...белые дорожки...это ваше все...
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Проверить не сложно. Каждый день это 12 км дорог. Вот и докладуй где и сколько построили. Можешь еще и ставки запустить как на бегах. Слабо сказочник брехливый?
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Ониж там за дудиджитализацию всей страны у смарфоне. Вот пусть онлайн отчет каждый день. шоб каждый зетипилл смог увидеть окончание эпохи зубожыння.
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Побороли корупцию а трофеи где? Кого посадили сказочник? Не садите значит и в теме и в доле.
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Стоп, стоп.... Так обещали же 24 тыс км дорого, 15 аэропортов,5 морских портов,80 школ....А тут уже не то что 4 тыс км дорог, а на 2 тыс не хватает денег
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пардон! - 100 школ, 100 детсадов, 100 стадионов! (я конспектировал )))))))
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у Зели с цифрой 100 получилось только одно - подарить раше 100 беркутовцев..
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...100 международных аэропортов, 100 морских портов...
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+12 египетских пирамид, и один Тадж-Махал.
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абєщялі-абещялі і ВНЄЗАПНА..... абніщялі У 2020 потрібно побудувати 4 тис. км доріг, ми маємо зшити країну дорогами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4034
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Ну и школы даже фундамент не начали закладывать)
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Тепер я переосмислив про побудовану будку. 😏Людина, яка навіть житло собаці не побудувала, не побудує нічого. А тим більше - дорогу.
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Согласен. У меня 20 летний племяш, с трудом лампочку в туалете может только поменять. В прошлом году, когда я сварил дома железный каркас для винограда, все ходил спрашивал, какой институт я закончил и где на сварщика учился. Никакой блин. Просто когда то давно взял в руки сварочный электрод и научился. Для него забить гвоздь это что то из области высоких технологий и точных наук.
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Это у вас тяжелое наследие пролетарского режима У 2020 потрібно побудувати 4 тис. км доріг, ми маємо зшити країну дорогами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 397
А племяш ваш еще помается пару лет - и разработает мобильное приложение, которое принесет ему миллион денег. И наймет десяток таких как дядя сварщиков, чтобы ему отгрохали особняк. Еще и даст вам денег на операцию по удалению катаракты, которую вы себе этой сваркой заработаете. У 2020 потрібно побудувати 4 тис. км доріг, ми маємо зшити країну дорогами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1300
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Если все будут "варить" дебильные приложения, просто варить-то кто будет?
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Уже даже название для твоего приложения есть. "Миллион для рукожопа"
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та ну. племяш мог бы, будь умным, как вы сказал, тупо посм. видео - как сваривать.
я тоже - возьму держак и сварю че-нить(правда оно потом развалится)
но то шо на сварщика учиться надо - факт. может племяш и прав кстати.
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Зачем фундаменты? Это барыги - папередники наживались на фундаментах. Новые зетипильные лица в этом не нуждаются. Строят в турборежиме!
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Угу,не забудь только кредитов набрать под 10% годовых,как вы это любите...
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Леха, становись на самокат и ехай на...!
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Всех украинцев поздравляю с наступающим 2020 годом!
Желаю счастья, здоровья и выполнения всех желаний.
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После этого премьера,я уже за продавцом трусами,скучать начал!!!
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тот хоть покрепче выглядел.
один чувак писал шо работал там и Гройс всегда здоровался, даже когда стал премьером.
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Хай би свою сутінкову свідомість зшив, дибілко. Країну оці зшиють. Ага. Вони її на шматки рвуть.
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де ти гроші візьмеш, коли бізнес іноземцям перекриваєш, що там з табачками та іншими високодохідними галузями?? заробітчани не рахуются..)) і хто той менеджер, де він практику проходив, звідки така впевненість???
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Народ, который разъединила порошенковская власть, тоже не мешало бы сшить
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При Порошенко народ проявил себя как активное меньшинство, и трясинно-болотное большинство.
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- Соломон Маркович, от скажите мини на минуточку, шо у этой ЗЕКомадны всё ч цифрой 4 связано? И Рост экономики 40% а в реалии сегодня уже - 7%, теперь 4 аж таки тысячи км дорог? Сакральная цифра?
- Та нет, Марк Савелович, цифра 4 она же чётная, они за то в курсе а стая ЗеДятлов видимо нет, ну вы меня поняли. А - 7% ВВП они поясняют шо хороший бегун, сначала немножко отступает, ну шоб взять разбег, а потом как рванёт, как рванёт. До ростова шо на том Дону. Исконно украинский до слова город.
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Нада чемто вдарить по бездорожью...
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А зачем аж 4000, ведь от Киева до Ростова только 1000?
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тю, так Петро вже набудував купу автобанів )
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Они там все такие далекие дебилы, за какие деньги они планирую это сделать, они ещё за дороги отремонтированные и сделанные в этом году не рассчитались...
Дорожная отрасль страны на грани коллапса. Государственный дорожный фонд остановил расчеты с подрядчиками за ремонт и строительство автодорог.

https://censor.net.ua/news/3167326/prezidenta_i_premera_prizvali_ostanovit_kollaps_v_dorojnoyi_otrasli_dokument

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Гончарук только птица-говорун. Как то светило экономики из Польши, которое приезжало и советовало говорить только о том, как все прекрасно.

Но Гончарук умственно отсталый и не знает меры.
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Олександр Бригинець‏ @bryhynets 10 ч.10 часов назад



Бубочка заявив, що транзитна угода з Путіним підписана і Україна отримає за 5 років 7 млрд. Нагадаю, що за нинішніми заниженими цінами ми в рік отримуємо 3 млрд., що за 5 років мало би бути не менше 15.
Отже, мінус 8 млрд( Нове зелене досягнення!
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Це із серії 40% росту ВВП?
Так для довідки: крутий і багатий Китай в середньому будує 4800 км доріг на рік і це вважається захмарним показником!
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Господи, храни Украину.
От ублюдка с альтернативньім дипломом Гончарука. От альтернативно мьіслящего "дорожника" Голика.
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Будуть дороги, і іноземці скоріше викуплять землю промислові підприємства, ось і вся стратегія уряду навязана ззовні, а ще була згадка Гончаруком про продовження медичної реформи.Іноземцям будуть потрібні здорові раби, новий закон про працю, який планують прийняти на це спрямований.
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почему каждого дурака сразу тянет построить дорогу? может быть открытие этого секрета станет нобелевской премии по медицине?
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Медецина тут безсильна. Тут другая наука нужна.
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Кстати, козел и по совместительству ублюдок Гончарук брешет и не краснеет, **** дорога от Решетиловки до Днепра практически за завершающей стадии.
И ето альтернативное чмо вместе с Голиком к етому не имеет никакого отношения. Следите внимательно за руками, комрадьі: бетонное покрьітие(условное начало - развязка днепродьім-петриковка) в 2014 уже существовало. Сейчас оно за Царичанкой км 35 не доезжая Решетиловки.
Так что ето гуано Гончарук трьіндит.
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Тёмный Рыцарь
@writetodarkk
Около 1000 маленьких фермерских хозяйств приняли участие в ежегодном конкурсе от Фонда поддержки фермерских хозяйств на получение ВОЗВРАТНОЙ финансовой помощи.
Конкурс стартовал в мая 2019, в августе 2019 были известны победители и с сентября началось оформление оценок имущества (фермера заплатили за это 4000-7000 грн), с октября началось оформление договоров залога, ипотек (фермера заплатили от 6000 до 10000 грн за нотариальные сделки). Заключены официальные договора с фондом, отдано залоговое имущество в обеспечение. И сегодня последний бюджетный день - денег на счетах нету. Юридическая служба говорит что если сегодня не поступят - то всё программа только на 2019 год. Т.е. деньги в фонде тупо пролежали целый год, люди 8 месяцев оформляли этот кредит, заложили своё имущество и в итоге в конце года - денег нет.
У меня три вопроса:
1. Какой ***** РЫНОК ЗЕМЛИ С ДЕШЁВЫМИ КРЕДИТАМИ ДЛЯ МАЛЫХ ФЕРМЕРОВ. вЫ ****, ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ФОНДЕ НЕ СМОГЛИ ЗА ГОД ВЫДАТЬ.
2. КОГДА УБЕРЕТЕ ЭТИХ ИНОСТРАННЫХ ГАСТЕРБАЙТЕРОВ С МИНИСТЕРСТВА И ДЫБИЛА МИЛОВАНОВА.
3. КТО ВЕРНЕТ ЛЮДЯМ ДЕНЬГИ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И УПОЩЕННУЮ ВЫГОДУ ОТ ГАРАНТИРОВАННОГО ДОГОВОРА ОТ ГОСУДАРСТВА. ****ь просто пиз*ец какойто в этом министерстве экономики, Какие льготные кредиты???? Вы не можете выдать год средства которые просто лежат в фонде.
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Главное, чтобы на новых дорогах, после зимы, асфальт вместе со снегом не сходил.... У 2020 потрібно побудувати 4 тис. км доріг, ми маємо зшити країну дорогами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1604
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тоесть там ещё и асфальт должен быть? Вы как-то много требуете от этого правительства. Вы случайно не порохобот?
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$4000 ЗП в месяц учителям дали, промпроизводство на 40% подняли, теперь можно и 4 тыс км дорог построить.
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ты еврей? высрали шо за 5 лет поднимут на 40%..... правда я долго был похож на Лаврова после прочтения(ржал) а то шо за 4000, это какой-то дурак высрал вроде.... и он похоже даже детский сад не окончил. ну реально не смешно из-за этих 4000, потому что даже второклассник бы такого не высрал.
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Так мы ж не против. Только не нужно, как попередник Гройсьмэн, рассказывать об успехах в будующем времени. Сделайте, потом посмотрим чё вы там понастроили и вообще построили ли.
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Запомнил, всомню эти слова 31.12.2020 за новогодним столом
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