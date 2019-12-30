 Гривня продолжит укрепление в 2020 году, - Гончарук. ВИДЕО

ОБ этом он сказал в интервью телеканалу "Украина24", информирует Цензор.НЕТ.
"Думаю, что тенденция к укреплению гривни сохранится и в следующем году. Связываю это с тем, что постепенно у населения и бизнеса появляется доверие к государству", - сказал премьер.
Гончарук отметил, что стабильная гривня – "это хорошо макроэкономически".
Чехи-"лохи" наверное были не в курсе , что надо было ревальвировать крону...и штамповать ОВГЗ
Цим Бєнєним зеленим блазням вірити, себе не поважати !
Украинская власть, это какое-то наказание украинцам и в следующем году сволочная власть будет грабить.
Уже 6-ой год коту под хвост. 6 лет «жизни по новому» от премьеров-камикадзе и виницких базарных хозяйтвенников до самокатчиков и диждитализаторов с пустими презентациями. Экономика не растет вообще при том что у нас полная поддержка от Европы и Америки. Как такое может быть?
Кадры решают все. И этих кадров в Украинской государственной машине нет и не будет при севодняшнем руководстве страной. Будут только друзья по дерибану, смотрящие и послушные шестерки, погрязшие в конфликте интересов, коррупции, воровстве и лжи.
Потому зеленомика и не растет. Пиара «рехформ» много, а на деле мы видим только банкротство государства, роттердамы+, бандита коломойшу, милиарды дотаций косюкам, -турбо-прихватизации за копейки, легплизацию преступников, дерибан національного багатства и милиардные долги олигархов (безнаказанных) за которые расплачиваются налогоплательщики.
Пока у нас не будет серьезной гос поддержки для появления, становления и процветания сотни тысяч новых фермеров, то никакого роста в селе не будет. Будут только разрушенные села, нищие селяне, косюки и латифундии, разрущающие плодородие земли.
Пока у нас не будет 20-летней кредитной гривны под 6-8% годовых, то не будет у нас никакой ипотеки и улучшения жилищных условий для большинства, а будет только убитая инфраструктура и убитые серые бетонные коробки.
Пока у нас не будет серьезной гос поддержки для появления, становления и процветания сотни тысяч новых предпринимателей - собственников малого и среднего бизнеса, то не будет у нас никакого роста экономики.
Нам нужен 10% рост каждый год на протяжении следующих 10 лет чтобы мы почуствовали реальное улучшение жизни. Зеленомике такие задачи не под силу. Пора ее менять.
начальника транспортного цехаминистра экономики Милованова.
Надо их с Гончаруком на дует срепетировать.
- Гривна укрепляется, это хорошо, - Гончарук.
- Гривна укрепляется, это плохо, - Милованов.
А можно терциями.
- Гривна укрепляется, - Гончарук.
- Не свести бюджет, - подхватывает Милованов.