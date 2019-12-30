 Гривня продолжит укрепление в 2020 году, - Гончарук. ВИДЕО

ОБ этом он сказал в интервью телеканалу "Украина24", информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, что тенденция к укреплению гривни сохранится и в следующем году. Связываю это с тем, что постепенно у населения и бизнеса появляется доверие к государству", - сказал премьер.

Гончарук отметил, что стабильная гривня – "это хорошо макроэкономически".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гривня обошла все валюты мира по темпам укрепления в 2019-м, - Bloomberg