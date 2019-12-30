EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  3977  54
Материалы по теме:
Все про:адвокат (1229) фальсификации (1283) Дугарь Яна (19)

 Адвокаты фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь планируют подавать заявление о фальсификации доказательств. ВИДЕО

Защитники подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия.

Об этом адвокаты сказали во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Защитники отметили несколько моментов: наличие у подозреваемой татуировок; незнание других фигурантов дела в 2016 году; пребывание Яны в военной части в июле 2016 и оказание медицинской помощи раненым, что якобы делает невозможным ее пребывания в Киеве 16 и 18 июля 2016 года; образец видео, который следствие отобрало для экспертизы датирован 11 июля 2019 года, по словам защитников, в указанное время Яна была за границей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков сам не уверен в правильности версии убийства Шеремета, - поверенный по делам США Тейлор

На вопрос, могла ли Яна демаркировать татуировки, адвокаты заявили, что у них есть другие алиби, подтверждающие, что на видео не Яна Дугарь и там вообще "случайный человек".

Также читайте: Инна (Пума) Грищенко утверждает, что в 2016 году не была знакома с подозреваемыми в убийстве Шеремета

Также защитники отметили, что у них есть доказательства и свидетели того, что 16 и 18 июля 2016 года Яна Дугарь находилась в воинской части №66 в Донецкой области. Она находилась на службе с 3 июня по 26 сентября, уверяют адвокаты.

Адвокаты планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании лица под домашним арестом.

Также адвокаты заявили, что следствие не обращалось к воинской части, чтобы выяснить, где находилась Яна Дугарь 16, 18 июля и покидала ли часть. По их словам, покинуть часть не так просто.

"В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, она эту часть покидала, - сказал адвокат Николай Ореховский.

Также смотрите: Рассмотрение второй апелляции на арест Антоненко перенесли на 8 января. ВИДЕО

Также адвокаты заверили, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко (Пумой) и Юлией Кузьменко только в этом году, а с Андреем Антоненко не была знакома вообще.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Смотрите также: "Руки прочь от бойцов и волонтеров": в Днепре прошла акция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета. ФОТО

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/v3168009
 
   
 Топ комментарии
 
Послухала останні версії слідства... Яна взагалі туди не вписується.
Пума теж. Бо на відео ОДНА жінка, такий віисновок експертів. Окрім усього та жінка не схожа і на Юлію Кузьменко.
 показать весь комментарий
 
капітан Сабаков точно буде сидіти Адвокаты фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь планируют подавать заявление о фальсификации доказательств - Цензор.НЕТ 6703
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Будет сидеть! Я сказал. (капитан Жиглов) Адвокаты фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь планируют подавать заявление о фальсификации доказательств - Цензор.НЕТ 9158
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Здесь полно баранов, которые всё понимают буквально. Не находишь?
 показать весь комментарий
 
 
Так і я жартую. Це ж жарт такий) Жарти про тюрму і тінок зараз у тренді)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
виспався.сьогодні знову у нічну? ну ти і пахар.
 показать весь комментарий
 
Дістав я тебе знатно, вже більше доби у тебе пригоряє))) це називається "запалювати без слів")
 показать весь комментарий
 
капітан Сабаков точно буде сидіти Адвокаты фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь планируют подавать заявление о фальсификации доказательств - Цензор.НЕТ 6703
 показать весь комментарий
 
 
Скорее в окно выйдет. Или застрелится пару раз из дробовика 12 калибра...
 показать весь комментарий
 
 
Послухала останні версії слідства... Яна взагалі туди не вписується.
Пума теж. Бо на відео ОДНА жінка, такий віисновок експертів. Окрім усього та жінка не схожа і на Юлію Кузьменко.
 показать весь комментарий
 
 
Ну жiнка ж? Какие ещё нужны доказательства? Или Пума не жiнка?
 показать весь комментарий
 
 
"Адвокаты показали, чем отличается Дугарь от девушки с видео полиции"
https://inforesist.org/advokaty-pokazali-chem-otlichaetsya-dugar-ot-devushki-s-video-policzii/
 показать весь комментарий
 
 
блин, информационное сопротивление, вместо борьбы с роспропагандой, вынуждено заниматься доказательством невиновности обвиняемых. браво, Зеленский! осталось только ВСУ послать на уборку снега или другие хозработы. войны же нет...
 показать весь комментарий
 
 
В них різне співвідношення тулуб-ноги,але,це,несуттєво -бо жінка! ,й призначена через шоу винною Адвокати фігурантки справи про вбивство Шеремета Дугарь планують подавати заяву про фальсифікацію доказів - Цензор.НЕТ 7702 Адвокати фігурантки справи про вбивство Шеремета Дугарь планують подавати заяву про фальсифікацію доказів - Цензор.НЕТ 5429
 показать весь комментарий
 
 
У нас терь новая эра кривосудие. "Неуважение к формальностям" провозглашено на уровне высших чиновников государства. Терь виновными (или невиновными) будут просто назначать.
 показать весь комментарий
 
 
Ще трохи і епоха бариг-мародерів нам буде видаватись епохою найсправедливішого правосуддя. Як би не було, такого безпрєдєлу у нас ще не творилось.
 показать весь комментарий
 
 
В шоу шоумени її обісрали тому далі сценарії вишинського-ульріха
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ЕСПЧ обязательно разберётся.Адвокату брехать -как с горочки катиться.Никакой ответственности.
 показать весь комментарий
 
ЕСПЧ обязательно разберётся.Авакяну брехать -как с горочки катиться.Никакой ответственности.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не надо нас дурить,мы ще не пьяни.
 показать весь комментарий
 
Аваков обосрался по полной... И сдается мне, ему помогли так обосраться его партнеры по ЗАО "Президент Зеленский"... Скорее всего группа Коломойский-Богдан-Портнов убедила через двойного агента в ментовском главке Авакова в том, что есть прогресс в деле Шеремета.. Аваков, которому нужно выслужится перед зеленым дураком, наживку заглотил, более того пригласил преЗЕдента (фатальная ошибка) и обосрался... Группа К-Б-П выкинула из ЗАО миноритарного партнера и при этом бросила тень на волонтерское движение, - людей УЖЕ объявили убийцами и квартиры там у них, машины... В любом случае ждать осталось не долго, по истечении 2 месяцев Аваков должен будет сделать ход... Выбор у него плохо или плохо...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Адвокаты все доказали брифингу и брифинг постановил не преследовать обвиняемых, так что все нормально решено!
 показать весь комментарий
 
 
Это дело самое гнусное в ряде преступлений Авакова!
Авакова в отставку, а потом судить!
 показать весь комментарий
 
 
«Наші целі ясни, віновниє назначєни ! За работу, товаріщі !» (с)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Муж говорил, дома ночевала и сына встречала. А адвокат говорит, в армии служила, оперировала. Без бутылки не разобраться.
 показать весь комментарий
 
ну так иди уже пить водку, кац. без тя здесь воздух чище буИт
 показать весь комментарий
 
 
было бы весело смотреть как вы на говно исходите, если бы вы не бродили такими большими табунами...
школьников что ли лахта навербовала по дешёвке...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Там на видео довольно разборчиво светонулось личико. Значит потретная экспертиза будет решать Дугарь это, не Дугарь или нельзя установить кто это. В выводы экспертизы я поверю больше, чем в то что человек 4 месяца безвылазно просидел в части. И активность телефона за это время тоже надо проверить.
 показать весь комментарий
 
 
А хто там в експертах? Шо такие за непогрешимые спецы? Не зетипиллы часом?
 показать весь комментарий
 
Там освобождают тут сажают. Кто то лишил их разума что бы наказать.
 показать весь комментарий
 
 
Враження, що таким суддівством зє бубочка - #уйло навмисно намагається викликати вуличні заворушення, щоби почати тотальний терор, проти патриотів...
 показать весь комментарий
 
 
Зачем доказательства? Выпустить под личное обязательство.
 показать весь комментарий
 
 
Тем более шо мертвого уже не вернуть. А живых можно и спасти.
 показать весь комментарий
 
 
Сто процентов.
Тут их "логика" так не работает.
Невыгодно)))
 показать весь комментарий
 
 
зедебил лошара устроил праздник для беркутов, а волонтеров и атошников не отпустил.
 показать весь комментарий
 
 
а зачем фальсифицировать доказательства, у следствия нет другой работы? или они так проводят свой досуг? зачем по этому делу вывалили столько фальсифицированых доказательств, причем большая часть из них притянута за уши и очень топорно обстряпана, чего стоит, например, "доказательство" - "увлекшись идеями превосходства белой расы..."
 показать весь комментарий
 
 
А ответ простой - "раскрыть преступление" любой ценой.... Со времён совка ничего не поменялось..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Святые,как супружеская пара Грищенко в Ивано- Франковске,или шлёпнувший трехлектнего.одна надёжа на ЕСПЧ.Заговор проитив исключительных патриотов.
 показать весь комментарий
 
 
Причинно-следственные свзяи?? Нет не слышал??? У тебя логический аппарат сломался, идиот!
 показать весь комментарий
 
 
Вы подавайте. Для кого эта говорильня?
 показать весь комментарий
 
На самом деле, в происшедшем есть одна польза: власть больше не пытается скрыть что является злейшим врагом армии, волонтёров и военных медиков.
 показать весь комментарий
 
 
знову на ті ж самі граблі! невже "милохи" і забули як ексгенпридурок 3-го тисячоліття юга сейшельський на пару з грисцяком виявили "терористичну організацію" в особі савченко і рубана?! чим це скінчилось?! чому не сидять за незаконне затримання юга, грисцяк, судді?!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх