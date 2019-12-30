 64 человека госпитализированы, критических нет, - в "Феофании" рассказали о состоянии освобожденных пленных. ВИДЕО

Об этом на брифинге в понедельник рассказал заместитель главного врача Андрей Строкань, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчера мы приняли 63 человека, которые разместились во всех трех корпусах клинической больницы "Феофания". Сегодня еще доехал один пациент... Большинство человек остаются и будут оставаться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников", - сообщил он.

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По его словам, все пациенты уже прошли общие клинические обследования, такие как УЗИ, ЭКГ, рентген легких. Всех осмотрели психологи и психотерапевты.

Уже установлено, что большинство пациентов нуждаются в стоматологической помощи. Почти у всех есть в разной степени посттравматическое стрессовое расстройство и обострение хронических болезней.

"Тяжелых пациентов, критических нет... Есть гипертоническая болезнь у многих. Есть обострения мочекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии. То есть все или в удовлетворительном состоянии или в средней степени тяжести... Есть несколько пациентов, которые будут нуждаться плановых оперативных вмешательство после дообследований", - рассказал врач.

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Все госпитализированные в "Феофании" - гражданские лица.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.