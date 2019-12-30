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 64 человека госпитализированы, критических нет, - в "Феофании" рассказали о состоянии освобожденных пленных. ВИДЕО

64 из 76 украинцев, которых освободили 29 декабря, сейчас находятся в клинической больнице "Феофания".

Об этом на брифинге в понедельник рассказал заместитель главного врача Андрей Строкань, передает Цензор.НЕТ.

Видео: 5 канал

"Вчера мы приняли 63 человека, которые разместились во всех трех корпусах клинической больницы "Феофания". Сегодня еще доехал один пациент... Большинство человек остаются и будут оставаться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников", - сообщил он.

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По его словам, все пациенты уже прошли общие клинические обследования, такие как УЗИ, ЭКГ, рентген легких. Всех осмотрели психологи и психотерапевты.

Уже установлено, что большинство пациентов нуждаются в стоматологической помощи. Почти у всех есть в разной степени посттравматическое стрессовое расстройство и обострение хронических болезней.

"Тяжелых пациентов, критических нет... Есть гипертоническая болезнь у многих. Есть обострения мочекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии. То есть все или в удовлетворительном состоянии или в средней степени тяжести... Есть несколько пациентов, которые будут нуждаться плановых оперативных вмешательство после дообследований", - рассказал врач.

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Все госпитализированные в "Феофании" - гражданские лица.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/v3167991
 
   
 Топ комментарии
 
Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и сплавили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО.
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64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених - Цензор.НЕТ 5695 Ірина Фаріон

@farion_iryna

·19 ч

То зашквар. Подивилася щойно на ліца ніби звільнених з полону. На яких базарах і спортзалах їх збирали з тими рагульськими сумками в гратку? Та це караульна підстава! Вистава для зебілів! І ще якась дурепа москворотить "направа в палатку". Хто то женське кацаписько? Це ФАРС 95.
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п.с.

29.12.2019 г.
Вчера вечером Разумков буквально умолял Зеленского остановить выдачу "беркутовцев" на обмен.
По тому что делает и как аргументирует действия прокуратуры Рябошапка можно сделать четкий вывод, что все это происходит по чужому сценарию. Рябошапка просто статист выполняющий, что скажут. Он даже не способен юридически аргументировать свои действия. Ни в Уголовно-процессуальном. ни в Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен", для изменения меры пресечения. Кроме того, если они отпускаются судом "под личное обязательство" , то в решении суда должно быть указано их обусловленное место пребывания в Украине. Если после этого какие то бы ни было государственные органы участвуют в нарушении этих требований - это либо "похищение человека", либо "содействие укрывательству обвиняемого".

Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процесуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы.
В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все противоречия и недомолвки этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле".
И все красиво отыграли свою партию.
СБУ не дало россиян для обмена (молодцы),
Рябошапка плюнув с высоты своего "соломонова" образования на процедурные моменты пошел на нарушение,
Аваков тихо перекрестился и облегченно вздохнул.
Кто стоит за всем этим ? - есть старое изречение - Cui prodest (кому выгодно).
А виноватым в том, что мы так никогда и не узнаем правды о расстреле Майдана назначено это ..., избранное кем то президентом страны.
Г-н Зеленский - мы вас поздравляем.!))
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все бы хорошо, но у нас закончился обменный фонд..., а дураки не кончаются никогда...
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Вы сами ответили на свой вопрос! Вот их, вышеупомянутых из нынешних и бывших, и нужно менять!
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64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених - Цензор.НЕТ 5695 Ірина Фаріон

@farion_iryna

·19 ч

То зашквар. Подивилася щойно на ліца ніби звільнених з полону. На яких базарах і спортзалах їх збирали з тими рагульськими сумками в гратку? Та це караульна підстава! Вистава для зебілів! І ще якась дурепа москворотить "направа в палатку". Хто то женське кацаписько? Це ФАРС 95.
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Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и сплавили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО.
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64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених - Цензор.НЕТ 4073 Позивний Петрик

@ejRROc85mmMIfQF

·2 ч

В ответ
@farion_iryna

На фото в центрі звільнений "з полону" Василь Савін (!!!голова Центрально-Міського району Макіївки у 2015 році!!!), який видав полум'яну промову на обміні...

64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених - Цензор.НЕТ 1702

64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених - Цензор.НЕТ 5221
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Жалко , что тебя не было в плену . Тоже бы поправилась и с подарками вышла.

Может съезди на оккупированною территорию!
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Так отож. "А как пыхтел-то, как пыхтел"- це я про обіцянки-цяцянки майбутнього презика, хто не зрозумів.
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А так и раньше возвращались чем то прибарахлившись. Посмотрите на эти изможденные исхудавшие лица узников кремля.64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених - Цензор.НЕТ 100
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Клоун отдал тех кого наловили при Порохе Сейчас ловят патриотов
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Ты че там нюхаеш Тебе дурь уже мозг разьела Если он был
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кроме военных, остальные толстые и мордатые по ним сразу видно что голодали.
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Им еще по квартире в Киеве срочно,а на всех остальных наплевать,убийц отпустили, а если бы кто то из Петухоберкута завалил Зелину жену,Зеля поменял бы?
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А решті українців теж можна безкоштовно у Феофанії лікувати хронічний панкреатит?
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