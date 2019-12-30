 64 человека госпитализированы, критических нет, - в "Феофании" рассказали о состоянии освобожденных пленных. ВИДЕО

Об этом на брифинге в понедельник рассказал заместитель главного врача Андрей Строкань, передает Цензор.НЕТ.
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"Вчера мы приняли 63 человека, которые разместились во всех трех корпусах клинической больницы "Феофания". Сегодня еще доехал один пациент... Большинство человек остаются и будут оставаться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников", - сообщил он.
По его словам, все пациенты уже прошли общие клинические обследования, такие как УЗИ, ЭКГ, рентген легких. Всех осмотрели психологи и психотерапевты.
Уже установлено, что большинство пациентов нуждаются в стоматологической помощи. Почти у всех есть в разной степени посттравматическое стрессовое расстройство и обострение хронических болезней.
"Тяжелых пациентов, критических нет... Есть гипертоническая болезнь у многих. Есть обострения мочекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии. То есть все или в удовлетворительном состоянии или в средней степени тяжести... Есть несколько пациентов, которые будут нуждаться плановых оперативных вмешательство после дообследований", - рассказал врач.
Все госпитализированные в "Феофании" - гражданские лица.
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.
29.12.2019 г.
Вчера вечером Разумков буквально умолял Зеленского остановить выдачу "беркутовцев" на обмен.
По тому что делает и как аргументирует действия прокуратуры Рябошапка можно сделать четкий вывод, что все это происходит по чужому сценарию. Рябошапка просто статист выполняющий, что скажут. Он даже не способен юридически аргументировать свои действия. Ни в Уголовно-процессуальном. ни в Уголовном кодексе нет такого основания как "обмен", для изменения меры пресечения. Кроме того, если они отпускаются судом "под личное обязательство" , то в решении суда должно быть указано их обусловленное место пребывания в Украине. Если после этого какие то бы ни было государственные органы участвуют в нарушении этих требований - это либо "похищение человека", либо "содействие укрывательству обвиняемого".
Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процесуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы.
В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все противоречия и недомолвки этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле".
И все красиво отыграли свою партию.
СБУ не дало россиян для обмена (молодцы),
Рябошапка плюнув с высоты своего "соломонова" образования на процедурные моменты пошел на нарушение,
Аваков тихо перекрестился и облегченно вздохнул.
Кто стоит за всем этим ? - есть старое изречение - Cui prodest (кому выгодно).
А виноватым в том, что мы так никогда и не узнаем правды о расстреле Майдана назначено это ..., избранное кем то президентом страны.
Г-н Зеленский - мы вас поздравляем.!))
Ірина Фаріон
@farion_iryna
·19 ч
То зашквар. Подивилася щойно на ліца ніби звільнених з полону. На яких базарах і спортзалах їх збирали з тими рагульськими сумками в гратку? Та це караульна підстава! Вистава для зебілів! І ще якась дурепа москворотить "направа в палатку". Хто то женське кацаписько? Це ФАРС 95.
Позивний Петрик
@ejRROc85mmMIfQF
·2 ч
В ответ
@farion_iryna
На фото в центрі звільнений "з полону" Василь Савін (!!!голова Центрально-Міського району Макіївки у 2015 році!!!), який видав полум'яну промову на обміні...
Может съезди на оккупированною территорию!