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 Это ад на земле. При таких пытках можно и убийство Ленина брать на себя, - освобожденный из плена наемников РФ Алоян. ВИДЕО

Вчера в рамках обмена удерживаемыми лицами был освобожден из плена наемников РФ житель Алчевска (Луганская область) Эдуард Алоян.

Эдуард Алоян рассказал, что находясь в плену подписал все, что требовали наемники РФ, однако сообщить, что именно он не может, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что он чувствует сейчас, на свободе, он сказал: "Второе рождение. Реально второе рождение. Сегодня, 29 декабря, я родился второй раз. Я чувствую себя свободно, я могу просто ходить и никакая "собака" не будет "гавкать" и не скажет мне: стой, руки за спину, и мне никто пинков не будет давать".

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Эдуард Алоян сравнил плен с адом на земле. По его словам, все это время его не покидало чувство страха.

"Ад на земле просто. Все время, в любое время, ты живешь в страхе. Да, когда тебя осудили, тебя уже никто не бьет, лояльно к тебе относятся, но все равно — это ад на земле, это тюрьма, тем более — особо опасный режим", — сказал бывший пленный наемников РФ.

О дальнейших планах он сказал мало. Сообщил только, что жить планирует только в Украине. Эдуард поблагодарил руководство страны, которое пригласило его семью в Киев, и самые близкие люди встретят его сразу после прибытия.

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"Я 9 с половиной месяцев в "МГБ" сидел. Конечно, пытали, мучали. При таких пытках можно, конечно, и убийство Ленина брать на себя", - рассказал Алоян.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/v3167966
 
   
 Топ комментарии
 
А як романтично починався цей лугандонський рай...
Это ад на земле. При таких пытках можно и убийство Ленина брать на себя, - освобожденный из плена наемников РФ Алоян - Цензор.НЕТ 9054
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Співчуваю Алояну і вірю, що йому там було погано. Він лише водій маршрутки, а не військовий. Тому він заручник, а не полонений.
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Скажите мне, уж если обменивали беркутовцев, то почему на них , не обменяли всех патриотов Украины? Беркутовцы не только преступники Майдана, они и очень важные свидетели, которые показаний дать были не должны.
Почему не торговались, почему не обменяли как можно больше подлинных украинских патриотов? Ведь запоребрик был так заинтересован избавится от свидетелей (беркутовцев)?
Почему, "бубочка"?
Сволочь.
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Але беззаперечна користь цієї звільненої вати - Вовіку буде за що стукати себе в груди під час Новорічного привітання. Бо більше досягнень нема. Повні провали в економіці, міжнародній політиці, обвал рейтингів влади зелених. І навіть відставка кабміну Гончарука Вовіка не рятує. Хто буде відповідати за діяльність мілованових і нєфьодових? Рябошапки, Смолія і Баканова? Маркарової і Авакова? Це все на 100% люди Зеленського. Вовік буде відповідати. І там вже за широкі груди Мендель Вовік навряд заховається...
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Супер! Якби Ви це раніше побачили🤔
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Так раніше ж був мародер і російський шпигун Порошенко. Звідки хто знав, що Вовік - такий самий вбивця України, бабільше, ще моторніший і талановитіший?
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Такий самий, але створив армію, підняв економіку... Тобто вже не такий. А про вовіка багато людей знали заздалегідь.
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Ніколи не думав, що для створення армії треба висаджувати у повітря 70% власних арсеналів на сотні мільярдів доларів, та влаштовувати для власних військових нищівні казани.
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Я даже не хочу эту тварь зеленую на НГ слушать, но все же интересно. Предполагаю, что речь была записана заранее. Пришлось менять, на кого сказали - не переписывать же новогоднее обращение? А так согласен с Вами. Будет давить на жалость, говорить, что люди для него самое главное, что наши люди встретят НГ дома со своими семьями - все так предсказуемо, а быдлота схавает.
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Так каждое поздравление идёт в записи, ибо любой президент кроме Пэти ( этот исключительно в окопе с примкнутым к трёхлинейке штыком) являются людьми и хотят встретить Новый Год дома, в кругу семьи и близких.
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Не о том речь. Само собой, что все записываются заранее - Петя не исключение. Но вот сдать интересы страны, чтобы не обосраться с поздравлением, придумал только один.
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1)Можно узнать в чём был интерес нашей страны ?
2) Как думаете, беркутню посадили бы ?
3) Стоит ли оставлять на муки и издевательства людей в плену ради нашего морального удовлетворения посадкой вышеупомянутых мразей ?
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1. Давай ты не будешь косить под дурака? Интерес нашей страны при обмене в освобождении ВСЕХ наших пленных и наказании виновных. Можно было некоторых амнистировать, но только после приговора суда.

2. Она уже сидела в СИЗО. Ты полагаешь, что там приятнее сидеть, чем на зоне? Ну и само-собой, что срок бы добавили.
3. Именно этим обменом ради пиара ты и оставил 300 человек в плену ОРДЛО и десятки пленных в паРаше - больше интересных для них особей у нас нет, осталось сдавать страну. А отпущенная беркутня за месяц настреляет больше наших воинов, чем ты освободил. Или они пойдут поля пахать? Не на то они учились! Вот такая вот арифметика.
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1. Кто мешал осудить ?
2. сидело 3 из 5 (учитывая уже отсиженное добавили бы от 3 до 5 лет)
3. Я верно понял, что или всех наших освобождают или пусть все и дальше сидят ?
Личный вопрос...если у тебя двое детей и их похитил например чикатило.
Требует от тебя выбрать кого из двух убить, иначе убьёт обоих...пусть убивает обоих ? Ну не хочет он по другому...приговорить двух или одного ?
Ситуация с пленными не лучше, а упырь в нашем случае покровожаднее будет....не завидую я Зеле.
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1. Время. Огромное число событий. Море материалов. Адвокаты. Но дело продвигалось.
2. И? Стреляли тоже не все. А если бы дали пожизненное, то сколько бы им еще осталось сидеть?

3. А аналогия у тебя хреновая - не катит. Здесь скорее Зеля спасает одного, а решает казнить 5 (по соотношению). Кроме того, я точно не буду говорить, давай мне одного, а пятерых можешь казнить, потому что у меня новогоднее поздравление срывается. И еще момент: военные и патриоты продолжают гнить в тюрьме и дальше, а отдают лугандонских бабок и таксистов. Так что, если следовать твоей аналогии, то мне вместо моих детей предложили взять негритенка. А мне, если честно, насрать что будет с тем негритенком, тем более его уже не первый раз выменивают.
Что ты знаешь про ситуацию с пленными? Порох менял десантников на наших нацгвардейцев 1 к 7. Он этих же донецких таксистов лугандонцам за киборгов впаривал. И прокатывало! И так тысячи человек! А этот выменял сотню, а обосрался по уши. Если ты дебил, то не стоит лезть в президентское кресло.
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а псковские десантники меньше настреляют,тролль соевый?
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Что ты мелешь, ущербный? Придурь, снимки того обмена были опубликованы во всей мировой прессе. Какие псковские десантники, кого настреляют? Малолетки-срочники по 60 кг весом? Ни один из них нормативов по физподготовке не выполнит. Я уже не говорю про боевую подготовку. Тебя в Гугле забанили, или ты принципаиально только Яндексом пользуешься? Ты разницу между 18-летними дохлыми пацанами и спецурой 30+ понимаешь, клоун? И то, прикинь, за 9 кацапских десантников ***** отдал 63 наших нацгвардейца. Ублюдок, за каждого десантника Петя, тот который барыга, по-Вашему, взял 7 наших бойцов. Не таксистов и лугандонских бабок, а именно военных! Так кто, обосрался с обменом? Один раз Порошенко решил поиграться в популизм - когда Гадю выменивал. И тогда я тоже был против. Вы же, ублюдки недоразвитые, ждали возвращения Хероини.
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закрой вафельник,спец и нюхай сою.Ты сравниваешь спецподготовку десанта,который заточен убивать и рушить и Беркута,которые только на локальные операции годен.Так ты,дебил,сам себе противоречишь,за десантников обменяли 1 к 7,а беркутовцев один к одному.То есть все тупые,один ты шоколадную жопу целуешь.Фу,чмо,так вылизывать еще надо уметь
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Чмошник, посмотри обмент "десантников". Такие "десантники" могут только сосать, как ты, и параши драить. Поэтому и выгребали они везде, где появлялись. Канал "Звезда" выключи, недоразвитый. У Беркута, как и у любых бойцов войск специального назначения и боевая и физподготовка отличная. Я себе не противоречу. Это ты стороной ошибся. За одного недодесантника мы забрали 7 человек - это нормально. Выгодный обмен, не так ли (для нас)? А вот когда за одного Беркута, уже виновного в смерти десятков людей мы забираем всего одного человека - это плохо (для нас)! И насрать бы мне на тебя и твою беркутню, если бы хотя бы все пацаны вернулись. Но нет же!
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грызун,засунь свои знания себе...под подушку.Здесь весь смысл твоего поста-выгородить Пороха и нагадить на Зеленского.Мне по и на одного и на другого,если страдают муйней,то пусть отвечают.Но так отсасывать у верующего кондитера и всех вокруг называть отсосами может только конченый неудачник.А от тебя просто смердит соевой вафлей
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Если у тебя дома смердит вафлей, то причину нужно искать в себе. А о своей персоне я писал не раз здесь на форуме. В материальном плане мне пох, кто будет у власти. Хоть Петя, хоть Вова - я свои деньги заработаю. Да ,я переселенец. Когда приехал в Киев, занимал деньги на проживание и осваивал профессию. Уже все в прошлом. Я довольно прочно стою на ногах. Благодаря твоему уроду-клоуну я в этом году потерял на обмене более 8 тыс.у.е - срочно нужны были деньги на покупку квартиры. Веришь, даже не расстроился? Повторюсь, я свои деньги заработаю. Не здесь, так в Польше, Чехии, Германии - пох. А вот что будут делать рукожопые зебилы? - вопрос. Ну и по поводу неуачника тоже вопрос. Это же не я сижу под иностранным флажком на форуме? Меня печалит то, что такие бездари, как Зеля при поддержки таких тупых чмошников, как ты, разваливают страну.
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а чего ты про Петю тактично умалчиваешь,что этот типок и есть главный идеолог полного обнищания населения,за 5 лет опустить страну в самую нищую в Европе,обвалить гривню,внести хаос в страну,поднять шизофренический патриотизм типа навiть красти,але в вишиванках и все в нем хорошо.А тут человек пытается что-то для страны сделать и он бездарь?Так если тебе пох на обоих,чего строчишь против Зе и прихваливаешь Петра?Такое впечетление,что ты осваивал профессию тролля.
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Ты дурак? Я "нищий" с семьей из четырех человек начал в Киеве с "нуля" (переселенец) и купил квартиру за 75 тыс у.е. При этом по факту я их заработал за 3 года. Начинал реально с нуля (даже с минуса, так как занимал деньги на первых порах), так как ни один из моих дипломов не пригодился. Я просто пошел пахать на стройку - выкрутился. О каком хаосе ты из Испании вещаешь? Ты свидетель секты святого телевизора и местных рукожопов? Так за что мне ненавидеть Петю (напомню: при Зеле я уже потерял более 8 тыс.у.е.)? Рост экономики был, армия укреплялась, рынки практически полностью переориентированы с Рашки на Европу. Какие у тебя были проблемы?

Зелю еще до выборов раскрутили на канале у Бени, у него охрана Бени, водители Бени, адвокаты Бени. Эта гнида просто кукла для картинки. Я не восхваляю Петра - он совершил достаточно ошибок, но большей мрази из кандидатов (если не считать рыгов), чем Зеля - просто не было. Если до тебя это не доходит - твоя проблема. Я изначально говорил, что за Юлю проголосую только в том случае, если она выйдет во второй тур с рыгами или с Зелей. Так вот, Юля в сотни раз лучше, чем Зеля. Тупые мрази, проголосовавшие за этого клоуна, заплатят за все из своих карманов.
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следуя твоей логике(ты ведь уже заплатил со своего кармана 8 тыс.у.е) ты и есть тупая мразь?
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да,и на какой стройке ты заработал 75 тыс?это 25 тыс в год,то есть чуть больше 2 тыс в месяц.Даже не есть и не пить и не платить за жилье это примерно 60 тыс грн в месяц.Подкинь адресок стройки,у меня в Украине много ребят спецов без работы-я из порекомендую
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В РФ заявили, что командой встречей удалось добиться подвижек по Донбассу ... как всё низко проходит по Донбассу, а за Крым я вообще молчу. И многие живы,а по куску земли Украина лишается.
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Кто то жизнь отдаёт за нашу землю,а кто то отдаёт нашу землю за жизнь какой то флюгер крутиться в государстве Украина
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Металлургия Алчевска и сам Алчевск под контролем Ахметова. Может не с теми переговоры вели?
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С каких пор? Он под Рашкой с доМайданных времен. Формально одно время был Тарутовский, но практически лет 15 уже точно под кацапами
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Отпустили убийц десятков человек, которые даже не военнопленные Теперь официально можно взрывать и убивать украинцев, все равно тебя обменяют на таксиста.
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"16. Горбулич Татьяна Николаевна, гражданская. Переехала из оккупированного Луганска в г. Счастье. Была задержана в марте 2018 года во время прохождения КПП, когда направлялась в Луганск.
19. Еременко Валентина Александровна, гражданская. Жила в с. Новоалександровка Кременского района Луганской области. В сентябре 2017 года была задержана с деньгами в оккупированном Луганске при попытке приобрести квартиру."
Источник: https://censor.net.ua/n3167969

"Дураков не сеют и не жнут, они родятся сами" - народная мудрость.
Шастайте и дальше.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

Весь вопрос сводится к равноценности обмена.
Условно говоря - обмен какого-нибудь Гриба, поехавшего в к девочке в Белоруссию, на деда, подсунувшего на блок-пост банку мёда с гранатой.
И?
Оценка возможна только после обмена путём сопоставления списков.

И что это даст?
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Надеюсь, этим не станут снова квартиры за счет налогоплательщиков раздавать, а то плен скоро станет выгодным бизнесом!
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Спасибо, не интересуюсь!
Чтоб ты не сомневался щас начнут вопить что жить негде ( как будто остальной половине украинцев есть где ) и добрый не лох, начнет раздавать квартиры одним, которым негде жить, за счет других, которым тоже негде жить!
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Тебе негде жить потому что ты не хочешь работать и купить себе жилье.
А люди уже заработали и купили,но не могут в нем жить еще и по той причине что ты выбираешь тупую власть.
Разницу ощущаешь?
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А вот порошенкоботы считают, что не надо было вас менять, ребята. Потерпели бы ещё .
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Рашистский подонок,это вы развязали эту войну ,пошел вон,ВОН, ватный длбб!
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Этот ты лохушка соевая) Скоро мародер закончит финансирование
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"Реинтеграция" говорите.. " Всеобщая амнистия".. "там же наши люди".. " "с Россией нужно договариваться", "формула Штангенциркуля и минского сговора со своей ССовской полицией, гебелесовской пропагандой" ну ну... В таком случае этот АД пожрет быстро всю Украину, сначала переданные в состав автономий свободных частей донеччины и луганщины А потом по частям и все остальное.
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Одни боты имени пороха-Медведчука тут , противно аж
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ППЦ! родственники уже и в Киев все перетащились, а почему например не в соседнее село??
А какую пользу принес государству этот типок кроме головняка?
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А ты какую пользу принес?
Коптишь небо и увеличиваешь озоновую дыру.
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Какую пользу государству принес этот типок кроме головняка?
Ато щас начнут кричать, что они герои!
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Хлопцы, не забываете давить рашистскую мразь, бо не люди это, а животные в худшем смысле слова этого.
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Помните, как порохоботы волали, что так нельзя возвращать моряков и катера? А сейчас - это заслуга нашей команды, при чем здесь Зеленский. Так и тут будет. За 5 лет при Порошенко так ничего не расследовали и судов по беркутовцам не было. Их главаря - Садовника - преспокойно отпустили домой, и, ессно, он сбежал в Россию, т.е. даже не обменяли.
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Суки зеленые вместо того чтоб содрать этот ад ракетами и батальонами спецназа играют с ним в менялки
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Суки зеленые вместо того чтоб содрать этот ад ракетами и батальонами спецназа играют с ним в менялки
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Какими ракетами, какими батальонами спецназа? Неужели, если бы это всё было и при этом существовал бы шанс на успех, то не попытались бы? Нужно быть реалистом.
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Какой еще ад? Путин построил идеальную модель русского мира. Велкам, пользуйтесь.
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А когда было убийство Ленина? Покушение было.
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