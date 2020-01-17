 "3 выстрела - 3 российских танка, из их люков вылетел сноп огня", - танкист Анатолий Скрицкий о бое на Путиловском мосту 18 января 2015 года. ВИДЕО

Сегодня Анатолий Скрицкий - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".
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01.31 Анатолий Скрицкий: "визитка"
03.25 Как попал на войну в 58 лет
07.52 Подготовка подразделения к отправке на фронт: "Армия была, не такая, как хотелось, не такие современные танки, как хотелось, но все равно была"
08.30 Прибытие на фронт 11 января 2015: "Через полчаса после прибытия под ДАП в дом влетает ракета "Града"
16: 00 О боевом задании взорвать Путиловский мост
20:00 Настроение перед боем: "У ребят была эйфория"
27:20 "Как мы выяснили потом, десантники с нами не пошли - они отстали на блокпосту, на въезде в "Спартак", но мы не держали с ними связи и не заметили"
28:11 Что происходило после въезда в Спартак
33:15 Танки противника и расклад сил на Путиловском мосту: "Расстреливали в упор, потратили 12 снарядов"
38.10 Юрий Бутусов про "дружественный огонь", которым был подбит танк Анатолия Скрицкого
42:05 Уход от моста после боя, как подбили танк Богдана Пантюшенко
46:13 "Российский танк отпустил нас на метров 500, а потом начал стрелять, но оба выстрела – мимо"
48:14 "Страх в бою должен быть. Если его нет, ты не думаешь"
50:30 Атака на блокпост во время возвращения на позиции, как пытался удержать на башне двух раненых товарищей
57:30 "Захожу на кухню, там сидит мужик и просит рассказать, как все было. Говорю, я не знаю, кто ты такой, налей 150, потом будем говорить. Он представляется - начальник Генштаба. А я: "Так ты хочешь сказать, что у тебя водки нет?"
01:02:15 Разговор с президентом
01: 03: 55 "После той ночи сразу же выехали в Донецкий аэропорт, на взлетную полосу"
01: 05: 15 Бой вокруг опорного пункта "Зенит"
01:09:00 - Последствия боя и взятие пленных боевиков: "Через две недели готовы были оставаться и все делать, не хотели обратно"
01:13:20 "После Путиловского моста все мои вещи остались на танке. Во что одели - в том доходил до конца службы"
01:14:40 - Возвращение на фронт в 2017-м
Скрицкий Анатолий Петрович (позывной Старый), старшина, командир танка 1-й танковой бригады, отдельный танковый батальон.
В 1975-1977 годах проходил срочную службу командиром танка в 201 танковом полку в Венгрии. До войны работал прорабом на стройке. С началом войны дважды приходил добровольно в военкомат, но ему отказывали по возрасту, пока не появился указ об увеличении возраста военнослужащих до 60 лет. Принимал участие в боях на территории Донецкого аэропорта, один из участников боя за Путиловский мост под Донецком.
Затем служил в учебном центре "Десна", оттуда перешел в бригаду быстрого реагирования Нацгвардии, в конце 2017-го решением главнокомандующего Вооруженных Сил был переведен командиром танка в 72-й механизированную бригаду. В настоящее время депутат Киево-Святошинского районного совета VII созыва.
Кавалер ордена "За мужество" III степени, Народный герой, орден за оборону донецкого аэропорта
ничего не понимающий и не умеющий неумный клован.
с таким же успехом можно было откенгурировать жирафа, он бы хоть политика из себя не корчил.
Слава Герою!
Только теперь сАбаков с поцЗедентом
могут повесить на него убийство Гандзюк..
и на прессконференции попиарятся
Воспоминания четырехлетней давности как "новость" крупным шрифтом.
Ну дааа, теперь нам светит из новостей только отступления, разведения и террор активистов и волонтеров.
"Пыль да пыль кругом" - донецький степ... І ті часи, коли мандати та договорняки морщили, жмякали та викидали, і починала говорити зброя. Як результат - в сухому степовому кліматі засихає-муміфікується танкіст-їхтамнет.
Сподобалося, що генератор порівняв українську зброю з Мьєллніром - могутнім молотом Тора, що відправляє їхтамнетів на пекельні борошна.
А Зе рисует еще 4 точки разведения
tZE inform
@tZEinform
В 05-42 по к.в. на ж\д станцию Иловайск (вот, Донецкая область) прибыл эшелон из 32 вагонов и 11 тентованных открытых платформ. Состоянием на 12-00 груз не разгружался. Номенклатура груза пока неизвестна. В 08 -00 по к.в. на ж\д станцию Дебальцево (вот, Донецкая область)прибыл эшелон из 24 пасажирских вагонов и двух тентованных открытых платформ. Состоянием на 11-00 л\с находится в вагонах. Наименование и количество прибывшего л\с выясняется.
На платформах 2 шт. Р-142НМР (*комбинированная радиостанция), КШМ Р-142 (*командно-штабная машина) и одна не установленная. Повідомлення військової комісії tZe
Шутки в сторону. Начались телодвижения.