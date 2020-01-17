EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  5593  22
Материалы по теме:
Все про:Донецк (6061) танк (671) Бутусов Юрий (1997) донецкий аэропорт (485) Скрицкий (1) Своя война (19)

 "3 выстрела - 3 российских танка, из их люков вылетел сноп огня", - танкист Анатолий Скрицкий о бое на Путиловском мосту 18 января 2015 года. ВИДЕО

18 января 2015 года произошло одно из самых ярких событий в боях за Донецкий аэропорт: украинские танкисты атаковали противника в поселке Спартак и провели один из самых дерзких и результативных танковых боев в российско-украинской войне. Танк старшины Анатолия Скрицкого уничтожил вражескую технику, началась детонация боекомплекта, взрыв склада боеприпасов под Путиловским мостом, и в результате, даже без вмешательства саперов, мост рухнул.

Сегодня Анатолий Скрицкий - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

Подписывайтесь на Youtube-канал Юрия Бутусова

01.31 Анатолий Скрицкий: "визитка"
03.25 Как попал на войну в 58 лет
07.52 Подготовка подразделения к отправке на фронт: "Армия была, не такая, как хотелось, не такие современные танки, как хотелось, но все равно была"
08.30 Прибытие на фронт 11 января 2015: "Через полчаса после прибытия под ДАП в дом влетает ракета "Града"
16: 00 О боевом задании взорвать Путиловский мост
20:00 Настроение перед боем: "У ребят была эйфория"
27:20 "Как мы выяснили потом, десантники с нами не пошли - они отстали на блокпосту, на въезде в "Спартак", но мы не держали с ними связи и не заметили"
28:11 Что происходило после въезда в Спартак
33:15 Танки противника и расклад сил на Путиловском мосту: "Расстреливали в упор, потратили 12 снарядов"
38.10 Юрий Бутусов про "дружественный огонь", которым был подбит танк Анатолия Скрицкого
42:05 Уход от моста после боя, как подбили танк Богдана Пантюшенко
46:13 "Российский танк отпустил нас на метров 500, а потом начал стрелять, но оба выстрела – мимо"
48:14 "Страх в бою должен быть. Если его нет, ты не думаешь"
50:30 Атака на блокпост во время возвращения на позиции, как пытался удержать на башне двух раненых товарищей
57:30 "Захожу на кухню, там сидит мужик и просит рассказать, как все было. Говорю, я не знаю, кто ты такой, налей 150, потом будем говорить. Он представляется - начальник Генштаба. А я: "Так ты хочешь сказать, что у тебя водки нет?"
01:02:15 Разговор с президентом
01: 03: 55 "После той ночи сразу же выехали в Донецкий аэропорт, на взлетную полосу"
01: 05: 15 Бой вокруг опорного пункта "Зенит"
01:09:00 - Последствия боя и взятие пленных боевиков: "Через две недели готовы были оставаться и все делать, не хотели обратно"
01:13:20 "После Путиловского моста все мои вещи остались на танке. Во что одели - в том доходил до конца службы"
01:14:40 - Возвращение на фронт в 2017-м

Скрицкий Анатолий Петрович (позывной Старый), старшина, командир танка 1-й танковой бригады, отдельный танковый батальон.

В 1975-1977 годах проходил срочную службу командиром танка в 201 танковом полку в Венгрии. До войны работал прорабом на стройке. С началом войны дважды приходил добровольно в военкомат, но ему отказывали по возрасту, пока не появился указ об увеличении возраста военнослужащих до 60 лет. Принимал участие в боях на территории Донецкого аэропорта, один из участников боя за Путиловский мост под Донецком.

Затем служил в учебном центре "Десна", оттуда перешел в бригаду быстрого реагирования Нацгвардии, в конце 2017-го решением главнокомандующего Вооруженных Сил был переведен командиром танка в 72-й механизированную бригаду. В настоящее время депутат Киево-Святошинского районного совета VII созыва.

Кавалер ордена "За мужество" III степени, Народный герой, орден за оборону донецкого аэропорта

Источник: https://censor.net.ua/v3167890
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Украинским Танкистам! Героям Слава!
 показать весь комментарий
 
Почет тебе и уважение, воин -герой!
 показать весь комментарий
 
С Такими героями в Украины Будущее , Слава Героям.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какая еще "слава"? Такие вещи вообще теперь рассказывать нельзя. В тюрьму человек загремит. Для янелоха он преступник.
 показать весь комментарий
 
 
Этот Человек намного более достойный быть Президентом чем то что сейчас исполняет обязанности!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
в Украине Президента нет - есть откенгурированый,
ничего не понимающий и не умеющий неумный клован.
с таким же успехом можно было откенгурировать жирафа, он бы хоть политика из себя не корчил.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, так зеленский это жопой чувствует отлично. Сказать "понимает" нельзя, мозгов, чтоб что-то понимать, у зели нет - но жопой чувствует отлично. И потому таких людей зеленский ненавидит. Сквозь туман в голове, сквозь наркотики пробивается ненависть к людям и к этой стране.
 показать весь комментарий
 
 
С Такими героями в Украины Будущее , Слава Героям.
 показать весь комментарий
 
 
Слава Украине !
Слава Герою!
Только теперь сАбаков с поцЗедентом
могут повесить на него убийство Гандзюк..
и на прессконференции попиарятся
 показать весь комментарий
 
 
Печально:
Воспоминания четырехлетней давности как "новость" крупным шрифтом.
Ну дааа, теперь нам светит из новостей только отступления, разведения и террор активистов и волонтеров.

 показать весь комментарий
 
 
А можно, такое же, но посвежее? Нет, будем ждать...
 показать весь комментарий
 
А зебуины выбирают дезертиров трусов клоунов и наркоманов
 показать весь комментарий
 
 
Шкода, не працює генератор поезії... Колись він згенерував віршика, просто в тему.
"Пыль да пыль кругом" - донецький степ... І ті часи, коли мандати та договорняки морщили, жмякали та викидали, і починала говорити зброя. Як результат - в сухому степовому кліматі засихає-муміфікується танкіст-їхтамнет.
Сподобалося, що генератор порівняв українську зброю з Мьєллніром - могутнім молотом Тора, що відправляє їхтамнетів на пекельні борошна.

"3 выстрела - 3 российских танка, из их люков вылетел сноп огня", - танкист Анатолий Скрицкий о бое на Путиловском мосту 18 января 2015 года - Цензор.НЕТ 5227
 показать весь комментарий
 
 


А Зе рисует еще 4 точки разведения

tZE inform
@tZEinform
В 05-42 по к.в. на ж\д станцию Иловайск (вот, Донецкая область) прибыл эшелон из 32 вагонов и 11 тентованных открытых платформ. Состоянием на 12-00 груз не разгружался. Номенклатура груза пока неизвестна. В 08 -00 по к.в. на ж\д станцию Дебальцево (вот, Донецкая область)прибыл эшелон из 24 пасажирских вагонов и двух тентованных открытых платформ. Состоянием на 11-00 л\с находится в вагонах. Наименование и количество прибывшего л\с выясняется.
На платформах 2 шт. Р-142НМР (*комбинированная радиостанция), КШМ Р-142 (*командно-штабная машина) и одна не установленная. Повідомлення військової комісії tZe
Шутки в сторону. Начались телодвижения.
 показать весь комментарий
 
Вот ЭТО все украинские школьники должны знать, вместо всяких там Мересьевых и Матросовых!
 показать весь комментарий
 
 
Скрицкому - огромное уважение от народа Украины. Дай Бог тебе здоровья, семейного благополучия и успехов во всех жизненных начинаниях! Украинские танкисты - лучшие! "3 постріли - 3 російські танкі, з їхніх люків вилетів сніп вогню", - танкіст Анатолій Скрицький про бій на Путилівському мосту 18 січня 2015 року - Цензор.НЕТ 4609
 показать весь комментарий
 
 
странно что этот человек просто герой сюжета. недавно при отступлении подорвались на мине три СБУшника. вечная им память но им присвоили Героя Украины, а этот парень всего лиш (((((Герой сюжета!!!!!!!!!!))))))))))) не любит наша власть настоящих героев
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх