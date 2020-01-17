 "3 выстрела - 3 российских танка, из их люков вылетел сноп огня", - танкист Анатолий Скрицкий о бое на Путиловском мосту 18 января 2015 года. ВИДЕО

Сегодня Анатолий Скрицкий - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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01.31 Анатолий Скрицкий: "визитка"

03.25 Как попал на войну в 58 лет

07.52 Подготовка подразделения к отправке на фронт: "Армия была, не такая, как хотелось, не такие современные танки, как хотелось, но все равно была"

08.30 Прибытие на фронт 11 января 2015: "Через полчаса после прибытия под ДАП в дом влетает ракета "Града"

16: 00 О боевом задании взорвать Путиловский мост

20:00 Настроение перед боем: "У ребят была эйфория"

27:20 "Как мы выяснили потом, десантники с нами не пошли - они отстали на блокпосту, на въезде в "Спартак", но мы не держали с ними связи и не заметили"

28:11 Что происходило после въезда в Спартак

33:15 Танки противника и расклад сил на Путиловском мосту: "Расстреливали в упор, потратили 12 снарядов"

38.10 Юрий Бутусов про "дружественный огонь", которым был подбит танк Анатолия Скрицкого

42:05 Уход от моста после боя, как подбили танк Богдана Пантюшенко

46:13 "Российский танк отпустил нас на метров 500, а потом начал стрелять, но оба выстрела – мимо"

48:14 "Страх в бою должен быть. Если его нет, ты не думаешь"

50:30 Атака на блокпост во время возвращения на позиции, как пытался удержать на башне двух раненых товарищей

57:30 "Захожу на кухню, там сидит мужик и просит рассказать, как все было. Говорю, я не знаю, кто ты такой, налей 150, потом будем говорить. Он представляется - начальник Генштаба. А я: "Так ты хочешь сказать, что у тебя водки нет?"

01:02:15 Разговор с президентом

01: 03: 55 "После той ночи сразу же выехали в Донецкий аэропорт, на взлетную полосу"

01: 05: 15 Бой вокруг опорного пункта "Зенит"

01:09:00 - Последствия боя и взятие пленных боевиков: "Через две недели готовы были оставаться и все делать, не хотели обратно"

01:13:20 "После Путиловского моста все мои вещи остались на танке. Во что одели - в том доходил до конца службы"

01:14:40 - Возвращение на фронт в 2017-м

Скрицкий Анатолий Петрович (позывной Старый), старшина, командир танка 1-й танковой бригады, отдельный танковый батальон.

В 1975-1977 годах проходил срочную службу командиром танка в 201 танковом полку в Венгрии. До войны работал прорабом на стройке. С началом войны дважды приходил добровольно в военкомат, но ему отказывали по возрасту, пока не появился указ об увеличении возраста военнослужащих до 60 лет. Принимал участие в боях на территории Донецкого аэропорта, один из участников боя за Путиловский мост под Донецком.

Затем служил в учебном центре "Десна", оттуда перешел в бригаду быстрого реагирования Нацгвардии, в конце 2017-го решением главнокомандующего Вооруженных Сил был переведен командиром танка в 72-й механизированную бригаду. В настоящее время депутат Киево-Святошинского районного совета VII созыва.

Кавалер ордена "За мужество" III степени, Народный герой, орден за оборону донецкого аэропорта