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 Политика Украины
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Все про:Беркут (8538) Апелляционный суд (272)

 "Судьи, помните - власть не вечна!": Реакция активистов на решение судей по экс-беркутовцам. ВИДЕО

Активисты в зале суда эмоционально отреагировали на решение, принятое коллегией судей Киевского апелляционного суда, который отпустил экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах активистов на Институтской улице в 2014 году, под личное обязательство.

Как передает Цензор.НЕТ, судьям в частности напомнили, что "Власть не вечна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под апелляционным судом произошла драка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3167862
 
 
 Топ комментарии
 
Беркутовцы, которые р@сстреливали Майдан - на свободе (и будут выданы РФ)
Волонтеры, ветераны (по надуманным обвинениям) - в СИЗО
В бюджете - ДЫРА в 52.000.000.000
В субсидии отказали 80.000 людей (а кого и заставят вернуть за несколько лет)
Повышение зарплат-пенсий - забудьте
За осень "мирного" 2019 на фронте уб&то больше бойцов ВСУ, чем за ВЕСЬ 2018
Останавливаются украинские электростанции - т.к. надо закупать электричество у РФ
Коломойскому простили миллиарды гривень долгов.
РФ простили 7.5 миллиардов баксов.
Фух, ЗАТО НЕ ПОРОШЕНКО!
Да, ребят? Хорошо поголосовали?
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Віктор Яценко‏ @Silantiy99 10 мин.10 минут назад

Ну чьо, півники зєльонєнькіє. Вже завтра бєркутня буде на всех кацапських телеканалах расказувать про те, які ви п..дараси. І тут із ними не можна буде не согласиться. Ви ж за це голосувалі, правда?
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Ты бы дописал, нам не хватило 5 лет, все, кто отдавал приказы давно ПОТИКАЛЫ, осталась ШУШАРА и той не дали ЛАДУ за пять лет. Может и это БРЭХНЯ.
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что за милая привычка писать белым по чёрному! в глазах же рябит через 15 секунд!
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А у них мысли черные, а на словах белые.
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Беркутовцы, которые р@сстреливали Майдан - на свободе (и будут выданы РФ)
Волонтеры, ветераны (по надуманным обвинениям) - в СИЗО
В бюджете - ДЫРА в 52.000.000.000
В субсидии отказали 80.000 людей (а кого и заставят вернуть за несколько лет)
Повышение зарплат-пенсий - забудьте
За осень "мирного" 2019 на фронте уб&то больше бойцов ВСУ, чем за ВЕСЬ 2018
Останавливаются украинские электростанции - т.к. надо закупать электричество у РФ
Коломойскому простили миллиарды гривень долгов.
РФ простили 7.5 миллиардов баксов.
Фух, ЗАТО НЕ ПОРОШЕНКО!
Да, ребят? Хорошо поголосовали?
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Ну да до нищеты 70 %населения привели марсиане, а не Порошенко и его гоп команда...
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Та ти шо? Ну, нарешті, епоха бідності вже ж закінчилась, для "слуг", Бені та інших провладних холув
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Я что не помню, чтобы при Овоще 70 % населения стояли в очереди за субсидией....
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После бегства из страны бывшего президента Украины Виктора Януковича (по состоянию на 27 февраля 2014 года) на Едином казначейском счете Украины оставалось 108 133 гривны 65 копеек.
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Открой официальный сайт Минфина. На казначейском счету на конец февраля было 3 млрд грн. Хватит эту лобуду про 100 000 гонять....
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Ты ярый представитель 70% нищенствующих от крававого диктатора Порошенка?? К Ашану и Новусу на какой машине приезжаешь тариться на Новый год марсианин?
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Я в отличие от тебя совестью и Родиной не торгую, как твои соевые во главе с кондитерским паханом....
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Ты бы дурачок, поинтересовался рейсами на Египет из Украины.... за 2015-2019 года.
Сколько бортов, с сколько человек в сутки....
Нищета? Да ты уймись.... Самолёты и рейсы посчитай.
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Согласен. Только 10 миллионов украинцев заработали на Турцию или Египет явно не в Украине, а в Польше, Чехии и Прибалтике.....
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Свобода має чимось жертвувати, про волонтерів впевнений що будуть визволені, якщо не винні у тяжкому злочині. Рф ніхто нічого не прощав, Донбасс був увесь приватним... а хотелки в 12 млрд станут долгом в 11 и толку?
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ти сам відповів на своє питання. Хоч Порох хоч Лох підсумок один Україну зливають системно, бо систему не поміняли, а від зміни прокладки на Банковій сума не міняється. І цей суд це нам усім вирок, а не беркуту.
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Молодец. А теперь будешь сидеть не за Пороха, а за Украину
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Спокойно Козлодоев...сядут усе...все зеленое стадо...всему свое время...
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Эт вряд ли...потому как сидеть будут не долго...а ровно столько сколько надо будет времени веревки намылить...
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Что то подобное я помню было на майдане, когда там гробы носили и как сидет или висят????
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Для этого к власти должен прийти волк, а не шакал. А Порося и Зеля к волкам не гтносятся, только к шакалам....
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А чого ж ви, ****** шоколадні, мовчите, що за цілих п'ять змарнованих Україною років правління Порошенка не було розслідовано справу масових вбивств на Майдані?
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карпов зовсім баблішко не спіздив, що збирали. Кришталево чесна людина.
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народ лох ( пока ) поэтому власть ( олигархов ) вечна !
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Власть вечная. Только идиоты в ней периодически встречаются..... УКРАИНЕ не повезло, два идиота подряд....
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Віктор Яценко‏ @Silantiy99 10 мин.10 минут назад

Ну чьо, півники зєльонєнькіє. Вже завтра бєркутня буде на всех кацапських телеканалах расказувать про те, які ви п..дараси. І тут із ними не можна буде не согласиться. Ви ж за це голосувалі, правда?
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заметили все сегодня как в унисон все суды Украины выпустили убийц и террористов ...не вижу реакции других политиков почему хаваем этот спектакль ?
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Потому что они в этом спектакле участвовали сами вот уже пять лет, это им нифига сейчас не даст, то есть никаких дивидендов и возможности попасть к корыту, потому де факто убийцы 100 человек небесной сотни, никому не интересны))) Яценюк, Турчынов, Петя, Тимошенко, Тягныбок.... "Судьи, помните - власть не вечна!": Реакция активистов на решение судей по экс-беркутовцам - Цензор.НЕТ 4424 поскакалы и забулы "Судьи, помните - власть не вечна!": Реакция активистов на решение судей по экс-беркутовцам - Цензор.НЕТ 4424
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Судді що? Їм наказали - вони зробили. Потужна реформа судів від соєвого мародера.
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Кто же приказал? Наказувати суддям - не злочин? А выбирать тех, кто будет указывать судьям - не верх идиотизма?
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наказувати суддям може будь хто. Ти, я дядя вася. А от слухатись наказів суди не мають права. А повинні виносити на "основі внутрішноього переконання " . . . блаблабла. Вирбірать? А Пєтя не наказував? ЧИ то тільки заразстали мусорів - вбивць відпускати ? Ці хоч відсиділи, а Садовнік не сидів взагалі. А птах він пожирніший.
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конец "эпохи бидности...конец эпохи справедливости"...так скоро и конец Украины...нема слов...!!! "Судьи, помните - власть не вечна!": Реакция активистов на решение судей по экс-беркутовцам - Цензор.НЕТ 7124
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Готово уголовное дело.
Угроза убийством, давление на суд и т.д.
Завтра и откроют.
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кара приходит и она неизбежна

Во Франции юноша убил крестом обвиняемого в педофилии священника

а если книгой по шару над плечями, то это будет соответственно выше написанному примеру.

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Прийшов час владу клоунів ставити на місце.
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А таки не вічна. Тільки одні владоможців до тойно виходять на пенсію з нещапо, мова ним ім'ям інші до пенсії не доживають, залишаючи на собі вічну ганьбу.
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"Судьи, помните - власть не вечна!": Реакция активистов на решение судей по экс-беркутовцам - Цензор.НЕТ 9377 ну и лохи, власть не вечна "Судьи, помните - власть не вечна!": Реакция активистов на решение судей по экс-беркутовцам - Цензор.НЕТ 9377 , да насрать этим судьям на вас нищеброды, был Янукович, был Педро, а теперь Зеля, кто у корыта тому они очко и лижут))) а вы говорите, власть не вечна, система та же... хавайте лохи за обе щоки!!!
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будьте вы прокляты.....



ЗеБєня

@ze_benya

·24 мин

Це вирок Зеленському
@ZelenskyyUa

! «Іуди, що ви робите?
Щоб ви подохли…» - мама вбитого добровольця на суді, де випустили вбивцю-сепаратиста. «Правоохоронці, затримайте суддів!
Правоохоронці, затримайте суддів!».
Всім аваковцам пох, коли мова йде про злочин суддів!

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1211027507748708352

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Лео Кот

...Всім аваковцам пох, коли мова йде про злочин суддів!

"Судьи, помните - власть не вечна!": Реакция активистов на решение судей по экс-беркутовцам - Цензор.НЕТ 7449
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завтра в Киеве хер кто выйдет все кто с головой давно уехали в Польшу
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за кордон взагалі. І всі хто там, кажуть що Україна ніколи з цієї багнюки не вийде. І я попрацювавши там два роки поділяю їх думку. Тут вже кількадесятків років нічого не робиться.
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вот вам и "вишенка на торте" от нынешнего "правасудия"...убийц-на ВОЛЮ...активистов-в СИЗО...янык наверное напился в усмерть от радасти...ДНО!!!
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Народу пох*й. Вот власти етим и пользуются. Главное рабам дать работу. А если дать работу подальше от дома то вообще ********. Тем более что рабы пересылают сюда свои заработанные деньги которые же опять власть делит между собой.
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а під СІЗО вже тисяча людей. Лох поцікався в яника яка погода в Ростові...
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оце називаеться-"червони линии"...и йих схоже перейдено...
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Который раз смотрю на это фото...и никак не могу понять...а нафига эта клуша хозяйственную сумку себе на жопу натянула???
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Власть то не вечна,но нужно не сейчас было об этом думать,а те 5лет которые стране были даны перед этим.А так это слова,не более того.
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Предыдущие пять лет в Украине была на 100% проукраинская власть...
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Як можно було голосувати за пейсатого та ще і прокацапського сцикуна.
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Ну почему же власть не вечна. Как раз они при власти уже не одно десятилетие и на их место придут ихние дети и внуки. И ети самые беркута опять будут их защищать от народа. Как проговорился когда то один чиновник, что мусоров нельзя трогать, так как у них мусорская солидарность и другие мусора не будут защищать власть которая ущемила ихних предшественников.
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Володя, поверь мне, старому пенсионеру, родившемуся ещё при Сталине и жившему при Хрущёве, Брежневе, Андропове, Черненко, Горбачёве, Кравчуке, Кучме, Ющенко, Януковиче, Порошенко и тебе.

Это будет для тебя, сынок, наилучшим выходом: ни тебе импичмента (а ведь за всё придётся отвечать), ни тебе пожизненного срока, ни тебе бегства в Ростов/Тель-Авив, ни тебе конфискации твоих миллионов в оффшорах. А ведь может статься ещё хуже, ну, ты понимаешь.

Вернёшься себе в твой "Вечерний Квартал", который уже начал подыхать, а не хочешь - смотаешься из Украины на свои европейские квартиры или дачи у тёплых морей - денег хватит. Будешь себе жить-поживать, шаурму жевать, стареть и внуков нянчить.

И мемуары писать: "Как я вместе с Путиным и ФСБ чуть не угробил Украину. Но не успел".

"Судьи, помните - власть не вечна!": Реакция активистов на решение судей по экс-беркутовцам - Цензор.НЕТ 8272 "Судьи, помните - власть не вечна!": Реакция активистов на решение судей по экс-беркутовцам - Цензор.НЕТ 8272 "Судьи, помните - власть не вечна!": Реакция активистов на решение судей по экс-беркутовцам - Цензор.НЕТ 8272
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Тепер ви знаєте
28.12.2019 IBIGDAN
@jozefkneht1: Ось пост Ірини Геращенко від 31.07.2017 року.

"Судьи, помните - власть не вечна!": Реакция активистов на решение судей по экс-беркутовцам - Цензор.НЕТ 2691

уйло ще тоді хотів витягнути беркутівців та терористів. Але на відміну від нелоха, Порох розумів, що таке державна позиція і непопулярні рішення. Він розумів, що справа Майдану не може бути розмінною монетою.
Що ж. Зате тепер ми маємо відповідь на одне важливе питання. І вона залишиться такою назавжди.
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Як це не вічна ?! Так Порошенко зберіг владу для цих суддів !
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Это точно, власть Пети Поросякина оказалась не вечна - теперь выгребайте.
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