 "Судьи, помните - власть не вечна!": Реакция активистов на решение судей по экс-беркутовцам. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, судьям в частности напомнили, что "Власть не вечна".
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Дело экс-беркутовцев: суд объявил перерыв до завтра
Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Суд оправдал экс-"беркутовца" Хандрыкина, которого обвиняли в избиении активистов "Евромайдана" на колоннаде стадиона "Динамо". ВИДЕО
Если власть на завершающей стадии суда отпустит экс-беркутовцев - это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко
Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
+19
Беркутовцы, которые р@сстреливали Майдан - на свободе (и будут выданы РФ)
Волонтеры, ветераны (по надуманным обвинениям) - в СИЗО
В бюджете - ДЫРА в 52.000.000.000
В субсидии отказали 80.000 людей (а кого и заставят вернуть за несколько лет)
Повышение зарплат-пенсий - забудьте
За осень "мирного" 2019 на фронте уб&то больше бойцов ВСУ, чем за ВЕСЬ 2018
Останавливаются украинские электростанции - т.к. надо закупать электричество у РФ
Коломойскому простили миллиарды гривень долгов.
РФ простили 7.5 миллиардов баксов.
Фух, ЗАТО НЕ ПОРОШЕНКО!
Да, ребят? Хорошо поголосовали?
Волонтеры, ветераны (по надуманным обвинениям) - в СИЗО
В бюджете - ДЫРА в 52.000.000.000
В субсидии отказали 80.000 людей (а кого и заставят вернуть за несколько лет)
Повышение зарплат-пенсий - забудьте
За осень "мирного" 2019 на фронте уб&то больше бойцов ВСУ, чем за ВЕСЬ 2018
Останавливаются украинские электростанции - т.к. надо закупать электричество у РФ
Коломойскому простили миллиарды гривень долгов.
РФ простили 7.5 миллиардов баксов.
Фух, ЗАТО НЕ ПОРОШЕНКО!
Да, ребят? Хорошо поголосовали?
+9
Віктор Яценко @Silantiy99 10 мин.10 минут назад
Ну чьо, півники зєльонєнькіє. Вже завтра бєркутня буде на всех кацапських телеканалах расказувать про те, які ви п..дараси. І тут із ними не можна буде не согласиться. Ви ж за це голосувалі, правда?
Ну чьо, півники зєльонєнькіє. Вже завтра бєркутня буде на всех кацапських телеканалах расказувать про те, які ви п..дараси. І тут із ними не можна буде не согласиться. Ви ж за це голосувалі, правда?
Волонтеры, ветераны (по надуманным обвинениям) - в СИЗО
В бюджете - ДЫРА в 52.000.000.000
В субсидии отказали 80.000 людей (а кого и заставят вернуть за несколько лет)
Повышение зарплат-пенсий - забудьте
За осень "мирного" 2019 на фронте уб&то больше бойцов ВСУ, чем за ВЕСЬ 2018
Останавливаются украинские электростанции - т.к. надо закупать электричество у РФ
Коломойскому простили миллиарды гривень долгов.
РФ простили 7.5 миллиардов баксов.
Фух, ЗАТО НЕ ПОРОШЕНКО!
Да, ребят? Хорошо поголосовали?
Сколько бортов, с сколько человек в сутки....
Нищета? Да ты уймись.... Самолёты и рейсы посчитай.
Ну чьо, півники зєльонєнькіє. Вже завтра бєркутня буде на всех кацапських телеканалах расказувать про те, які ви п..дараси. І тут із ними не можна буде не согласиться. Ви ж за це голосувалі, правда?
Угроза убийством, давление на суд и т.д.
Завтра и откроют.
Во Франции юноша убил крестом обвиняемого в педофилии священника
а если книгой по шару над плечями, то это будет соответственно выше написанному примеру.
ЗеБєня
@ze_benya
·24 мин
Це вирок Зеленському
@ZelenskyyUa
! «Іуди, що ви робите?
Щоб ви подохли…» - мама вбитого добровольця на суді, де випустили вбивцю-сепаратиста. «Правоохоронці, затримайте суддів!
Правоохоронці, затримайте суддів!».
Всім аваковцам пох, коли мова йде про злочин суддів!
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1211027507748708352
...Всім аваковцам пох, коли мова йде про злочин суддів!
Это будет для тебя, сынок, наилучшим выходом: ни тебе импичмента (а ведь за всё придётся отвечать), ни тебе пожизненного срока, ни тебе бегства в Ростов/Тель-Авив, ни тебе конфискации твоих миллионов в оффшорах. А ведь может статься ещё хуже, ну, ты понимаешь.
Вернёшься себе в твой "Вечерний Квартал", который уже начал подыхать, а не хочешь - смотаешься из Украины на свои европейские квартиры или дачи у тёплых морей - денег хватит. Будешь себе жить-поживать, шаурму жевать, стареть и внуков нянчить.
И мемуары писать: "Как я вместе с Путиным и ФСБ чуть не угробил Украину. Но не успел".
28.12.2019 IBIGDAN
@jozefkneht1: Ось пост Ірини Геращенко від 31.07.2017 року.
уйло ще тоді хотів витягнути беркутівців та терористів. Але на відміну від нелоха, Порох розумів, що таке державна позиція і непопулярні рішення. Він розумів, що справа Майдану не може бути розмінною монетою.
Що ж. Зате тепер ми маємо відповідь на одне важливе питання. І вона залишиться такою назавжди.