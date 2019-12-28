 Под апелляционным судом произошла драка. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,
О драке также сообщает Роман Синицын на странице в Facebook.
Он также сообщил. что двох "беркутов" с дракой вывезли из-под суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ,
О драке также сообщает Роман Синицын на странице в Facebook.
Он также сообщил. что двох "беркутов" с дракой вывезли из-под суда.
КГБ Янукович беше обезоръжил армията и службите пълни с КГБ агенти,как да се защити Крим тогава!
Само той остана министър в кгбправителството и беше
Опекун на кгбзе куклата в Нормандия.
После обвини невинни патриоти в убийство.
Ну чьо, півники зєльонєнькіє. Вже завтра бєркутня буде на всех кацапських телеканалах расказувать про те, які ви п..дараси. І тут із ними не можна буде не согласиться. Ви ж за це голосувалі, правда?
tZE inform
@tZEinformРаз, два, три, четыре, пять - Вова, крайний ты опять ! В данный момент группа людей, как по нотам разыгрывает спектакль под названием "Виновным за расстрел Майдана будешь ты, Вова". Все настолько четко и открыто, что не заметить просто невозможно. (...)
Из 57 наших обмениваемых - только 7 военных А мы отдаем 87 бандитов, убийц и террористов.
В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все (...)этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле". ()
Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процесуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы. (...)
https://www.youtube.com/watch?v=U5_O1YwuBoE
Все это говорит о том, что никаких революций пока ещё не было. Была лишь смена декораций в интересах олигархата.
глистамирабами.
https://youtu.be/imjsUj54RsE
Наряжают елочки и примеряют костюмы зайчиков и белочек.
Их устраивает выдача беркутов.