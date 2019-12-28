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Все про:Беркут (8538) драка (1776) Апелляционный суд (272)

 Под апелляционным судом произошла драка. ВИДЕО

Под Киевским апелляционным судом, который отпустил экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах активистов на Институтской улице в 2014 году, под личное обязательство, произошла драка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы не дать вывезти "беркутов". Максимально не рекомендую власти применять силу, - кандидат от "Голоса" Притула

О драке также сообщает Роман Синицын на странице в Facebook.

Он также сообщил. что двох "беркутов" с дракой вывезли из-под суда. 

Под апелляционным судом произошла драка 01

Под апелляционным судом произошла драка 02

Источник: https://censor.net.ua/v3167860
 
 
 Топ комментарии
 
На рівні прєзєдєнта України відбувся черговий злочин!
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Нет у нас президента.
Есть пианист ...уев.
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Кажется они не шутили, подгоняя все свои деяния словами: "До Нового года... До конца года... до конца декабря..."(с). Хреновые дела...
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Вот тоже с ужасом наблюдаю этот лютый звиздец=>ведь было с самого начала - резонанс........вопрос на один миллион:ЗАЧЕМ преЗедент и ко эту «кашу заварили»?!!!
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Где вы все были когда Турчинов Крым сдавал России, а Яценюк при этом приговаривал - не страшно если Крым потеряем, зато какие гео политические задачи решим! Ну да - решили - озолотились, а Украину сделали самой бедной страной Европы.
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Айдеее, КГБ опорките!

КГБ Янукович беше обезоръжил армията и службите пълни с КГБ агенти,как да се защити Крим тогава!
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Серьозне рішення влаштувати бійку в Криму де більше половини зрадники у владі, яник їх призначив.
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Знаю где ты был. Лежал на диване и смотрел росия24. Это же надо быть такой тварью чтобы так ненавидеть свою страну. Или не свою? А?
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Порохоботы еще радовались, что у Крыма не будет теперь возможности за партию регионов голосовать...
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Тайният КГБ Резидент Аваков вече отдавна е явен.

Само той остана министър в кгбправителството и беше
Опекун на кгбзе куклата в Нормандия.
После обвини невинни патриоти в убийство.
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Где вы все были когда наших героев как гладиаторов в ДАПе убивали, а сами Порох и кампания и не собирались брать Донецк,
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И как ,брать,, Донецк, като армията едвам се възстановяваше колкото да спре агресията на путлер за нови украински територии, а още руски дивизии чакаха да нахлуят като в Иловайск!
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До центра Донецка на танке - 15 минут от окраин. Если не хотели брать, зачем столько героев зазря погубили? Это же был просто тир - где их отстреливали.
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Чем Порошенко лучше Жукова? такой же мясник.
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А кто брак со своих заводов на фронт гнал? Или не Порох,
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Такие как ты. На заводах такого дерьма навалом. То есть враги Украины.
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Порох делал то , что кричали журналисты. Если бы он сдал ДАП все СМИ Украины его бы с землей смешали, обвиняя в предательстве.
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Так . Здрасьте, ДАП по Минским соглашениям не наша территория. Дебалы же оставили. Зачем совершенно бессмысленно губить столько наших лучших людей? Специально их на убой посылали?
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Віктор Яценко‏ @Silantiy99 10 мин.10 минут назад



Ну чьо, півники зєльонєнькіє. Вже завтра бєркутня буде на всех кацапських телеканалах расказувать про те, які ви п..дараси. І тут із ними не можна буде не согласиться. Ви ж за це голосувалі, правда?
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Тобто зевлада жорстко пішла проти народу. Наслідки таких дій їм зрозумілі?
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Это не может быть неосознанно. Они прекрасно отдают себе отчет, в содеянном. Всё очень плохо...
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Я теж так думаю. Але у всіх наступних варіантах розвитку подій нічого нормального не може бути🤔
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В том и всё дело... Потому, можно сделать вывод: их миссия была изначально именно такой!
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Зє!біл заручився підтримкою ***** - інакше б він засцяв
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Это начало конца зеЛи.и его банде зеленых
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Когда посадят убийц Небесной сотни - Парубия, Пашинского, папаню Парапсюка что 60 патронов выстрелял, когда Турчинов за сдачу Укрыма будет осужден, а Порошенко за голимое обворовывание страны - вот тогда оправдается наше голосование.
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Этот мудак asd zxc d31cbfd3 не местный он просто провокатор и подонок.
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Это ты не местный. А я украинка и живу в Украине.
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Ты украинка? Нет ты не украинка. Жаль украинскую землю что её приходится носить на себе такую мразь.
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У вас на кацапії, в дурці, день відкритих дверей? Ви своєю присутністю весь сайт загидили
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Садовника, который расстреливал Майдан, вообще отпустили без никаких обменов, и этот хитрожопый сразу срыгнул в засрашку. Почему же тогда сывый довбак со своей порохосворой молчал? А теперь зашевелился этот гадюшник. Какие же вы все меркие твари.
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Тогда было все правильно,теперь зрада.
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Ты самая настоящая ,, мерзкая тварь". Ты тогда молчал и сейчас. Тебе просто всё равно, но тут корчишь возмущенного.
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tZE inform
@tZEinformРаз, два, три, четыре, пять - Вова, крайний ты опять ! В данный момент группа людей, как по нотам разыгрывает спектакль под названием "Виновным за расстрел Майдана будешь ты, Вова". Все настолько четко и открыто, что не заметить просто невозможно. (...)






Из 57 наших обмениваемых - только 7 военных А мы отдаем 87 бандитов, убийц и террористов.

В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все (...)этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле". ()

Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процесуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы. (...)
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Скажите, что изменилось за 28 лет? В судах заседают те же подонки, страной правят те же бандиты разных мастей (сейчас - зелёной масти), народ живёт в такой же нищете, в стране тотальная коррупция

Все это говорит о том, что никаких революций пока ещё не было. Была лишь смена декораций в интересах олигархата.
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Всего пару десятков вышло. Помнится в Париже миллионы людей вышли когда якобы по вине полицейских погибло двое подростков. Погромы и демонстации неделю длились. В других европейских странах тоже миллионы людей выходят на улицы против малейшей несправедливости властей. Хотите сказать Украина цэ Эвропа? Сомневаюсь. Украина цэ Жопа с глистами рабами.
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Обмен или обман? Что значат люди для Путина и Зеленского
https://youtu.be/imjsUj54RsE
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Цього можна було уникнути якщо би один шоколадний барига за п`ять років зробив люстрацію і судову реформу,те що вимагав майдан.Тепер знов по новій ллється кров,і знову це чмо шоколадне лізе на трактор і пропонує себе в ватажки.Та виберіть нарешті українця,а не те лайно що вам підсовують.Чому в Польші вибрали валенсу,в Чехії гавела,а ми не можемо вибрати справжнього українця.
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Я против, чтобы их выдали-убийцы не они, а некоторые из лидеров Майдана, которые и стали властью после его завершения! Эти оборотни уже всем известны- почему столько шуму из-за "козлов отпущения"?
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Билецкого с его тысячами экипированных нацжен, которые бы могли перекрыть пол Киева, под судом нет?
Наряжают елочки и примеряют костюмы зайчиков и белочек.
Их устраивает выдача беркутов.
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Самое интересное, что если ЗЕ окрепнет и заматереет Рюкзакя СЯДЕТ. И это если повезет, что врядли. История **** безжалостная...
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Бойцов надо вытаскивать любыми способами, но НЕ предательством того за что они сражались и сражаются! Солдата меняют на содата, а не на уголовника-убийцу. Так правильно! А не заложников на террористов. Террористов УНИЧТОЖАЮТ, а не отпускают! Потому-что отпущенный, безнаказанный таррорист (не солдат) это новые смерти, новые заложники... Но зеленая вата этого не понимает. А далі буде...
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