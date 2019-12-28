 "Гордитесь, бл#дь, собой? П#дорасы!": Под апелляционным судом произошла драка. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Драка произошла во время того, как полиция вывозила спецтранспортом из Киевского апелляционного суда двух экс-беркутовцев, которые до сегодняшнего решения не были под стражей - Тамтуру и Маринченко.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

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О драке также сообщает Роман Синицын на странице в Facebook.

Он также сообщил. что двох "беркутов" с дракой вывезли из-под суда.





