 "Одни уехали, другие остались", - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В разговоре с экс-милиционерами, которые находятся в СИЗО, судья отметила, что их коллеги скрывались от следствия, многие выехали из Украины.

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"Одни уехали, а другие остались", - ответил на это Аброськин.

Он сообщил, что до задержания продолжал службу, когда его вызвали на допрос - пришел, там и был задержан.

Также подозреваемые сказали, что считают свое дело "политическим" и высказали мнение, что прокуратура покрывает реальных преступников.

Экс-беркутовец Янишевский рассказал, что до момента задержания также находился на службе - "не только в Киеве, но и в других регионах нашей страны".

В прокуратуру его до задержания вызывали только один раз, подчеркнул Янишевский.

Там он давал показания о пострадавших на Майдане милиционерах, но в последствии его не вызывали как непосредственного свидетеля для следственных экспериментов.

Адвокаты экс-беркутовцев, естественно, также поддерживают апелляции, и просят суд смягчить меру пресечения. Рисков, по их словам, нет.

"Практика европейского суда говорит о том, что риск уклонения от следствия не может быть определяющим - важным, но не определяющим", - добавил один из адвокатов подозреваемых.

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Также он пожаловался суду на "искусственно перегруженную квалификацию" инкриминированных подозреваемым преступлений.































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ