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 "Одни уехали, другие остались", - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд перешел к рассмотрению апелляционной жалобы экс-беркутовцев и в данный момент узнает мнение участников процесса о рисках, которые могут возникнуть в случае изменения меры пресечения подозреваемым.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В разговоре с экс-милиционерами, которые находятся в СИЗО, судья отметила, что их коллеги скрывались от следствия, многие выехали из Украины.

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"Одни уехали, а другие остались", - ответил на это Аброськин.

Он сообщил, что до задержания продолжал службу, когда его вызвали на допрос - пришел, там и был задержан.

Также подозреваемые сказали, что считают свое дело "политическим" и высказали мнение, что прокуратура покрывает реальных преступников.

Экс-беркутовец Янишевский рассказал, что до момента задержания также находился на службе - "не только в Киеве, но и в других регионах нашей страны".

В прокуратуру его до задержания вызывали только один раз, подчеркнул Янишевский.

Там он давал показания о пострадавших на Майдане милиционерах, но в последствии его не вызывали как непосредственного свидетеля для следственных экспериментов.

Адвокаты экс-беркутовцев, естественно, также поддерживают апелляции, и просят суд смягчить меру пресечения. Рисков, по их словам, нет.

"Практика европейского суда говорит о том, что риск уклонения от следствия не может быть определяющим - важным, но не определяющим", - добавил один из адвокатов подозреваемых.

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Также он пожаловался суду на "искусственно перегруженную квалификацию" инкриминированных подозреваемым преступлений.

Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 01
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 02
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 03
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 04
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 05
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 06
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 07
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 08
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 09
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 10
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 11
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 12
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 13
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 14
Одни уехали, другие остались, - экс-беркутовец Аброськин о возможных рисках в случае его освобождения 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3167810
 
 
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Вже майже безсумнівний обмін екс-беркутівців можна вважати остаточним зізнанням РФ у розстрілі людей на Майдані. Звісно багатьом це було і так зрозуміло. А усім іншим просто байдуже. Ось це мабуть і є головний підсумок останнього року 10-х років XXI століття.
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І ця гнида ще й власівьку ганчірку на плече вчепила.
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