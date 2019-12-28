 Украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков на обмен, - адвокат Ворфоломеев. ВИДЕО

Об этом он сказал перед заседанием апелляционного суда, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Так, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченка и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи. А защита еще двух фигурантов этого дела — эксберкутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, — просит смягчить им меру пресечения.
На вопрос журналистки об ожиданиях от сегодняшнего заседания суда Сергей Тамтура ответил, что ждет "справедливого решения".
Обвинувачений у справі про розстріли на Інститутській колишній "беркутівець" Сергій Тамтура прокоментував очікування від сьогоднішнього розгляду скарги про скасування запобіжного заходу pic.twitter.com/eeEy8K2GAE— hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019
Адвокат Стефан Решко, який захищає обвинувачених у розстрілах на Інститутській колишніх "беркутівців", прокоментував заміну прокурорів у справі та повідомив, що один з обвинувачених, Олександр Маринченко, прийшов у суд — йому дозволили це зробити попри цілодобовий домашній арешт pic.twitter.com/8Ko5gzFBi1— hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019
Накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров. Так, прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые занимались делом несколько лет, заменили на новых — Сергея Куцего, Виталия Субботина, Александра Шеваленка.
Они там,что с личными адвокатами были.?
Не хочу дальше на пальцах объяснять какая может быть правовая коллизия,но им может обмен и не пригодится.Выйдут из зала суда.
Может вылезти такая куча коричневой субстанции,в век не отмоемся.
Но скажу у них довольно много шансов выйдти на свободу,если конечно нет прямых доказательств.Что именно гражданин А стрелял и попал в гражданина Б,от чего гражданин Б умер.
Вот как то так.
Ох и устроят их родственники "хорошую жизнь" тем активистам, что настояли на отмене обмена. Адреса выяснят - и привет новые трупы "активистов" (которые только с плакатами выходят, в отличие от военнопленных наших)
Баканов и Рябошака только их отдают.
Сколько из тех, кого отдают, являются трофеями зе-власти?
А тепер їх відпускають.
Доказать и осудить,вот тут у эти садильщиков неукладочка вышла.
Вот нэбайдужих волонтеров закрыли,а доказухи кроме ПАМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ нет!
Так же и с беркутами,закрыть закрыли,а доказухи на них 00.Плюс будет огромная юридическая коллизия.
А як адвокати, друзі Смирнова із офісу преЗедента, вміють затягувати справи, відомо.
Сейчас обмен будет сорван, что даст тому возможность заявить, что итоги встречи в нормандском формате (с Макроном и Меркель) сорваны украинской стороной.
100%-ое попадание в десятку.
Каждого активиста надо проверить на наличие связей с фсб.