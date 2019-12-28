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 Политика Украины
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 Украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков на обмен, - адвокат Ворфоломеев. ВИДЕО

Адвокат Игорь Ворфоломеев, представляющий интересы обвиняемых в расстрелах на Майдане, рассказал в комментарии hromadske, что украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков для обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными "Л/ДНР".

Об этом он сказал перед заседанием апелляционного суда, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Так, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченка и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи. А защита еще двух фигурантов этого дела — эксберкутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, — просит смягчить им меру пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На вопрос журналистки об ожиданиях от сегодняшнего заседания суда Сергей Тамтура ответил, что ждет "справедливого решения".

Накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров. Так, прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые занимались делом несколько лет, заменили на новых — Сергея Куцего, Виталия Субботина, Александра Шеваленка.

Источник: https://censor.net.ua/v3167784
 
 
 Топ комментарии
 
Ба, а харьковским бомбистам уже вольную выписали...
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😮 Соя фас 😷
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Малацы шо сказать, магёте 😂
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з 4 тис беркутів 11 притягнуто до відповідальності подякуйте потужному ще раз,*******
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Даже не притягнуто до відповідальності, а просто задержано и оглашено подозрение. На этом все.
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Порохоботы это не патриоты а фсбшная шваль в вышиванках прикрывающаяся патриотическими лозунгами
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ну если слова адвоката беркутов - это серьезный аргумент ,то Сопля - ФУ
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Имхо, просто решили не торопится. Доведут дела до конца, вынесут срок и обменяют на пленных. В Украину им вьезд будет закрыт, как и харьковским. А на паРаше пусть хоть на бутылки садятся. Насрать
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ЧЕРЕЗ ОДНУ НОВОСТЬ В ЛЕНТЕ ПОЧИТАЙ,ПРО ПОЖИЗНЕНОЕ ПОД ЛИЧНОЕ!!!
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Про харьковских? Ну так пожизненое в Украине, если вернутся. А личное, чтоб вещи собрали и сьи#ались нах на историческую
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Четырех человек убили,из них двое детей!Но пусть гуляют!А если вернуться...тода!Фас говоришь,ну..ну!
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А что ты предлагаешь? Я бы расстрелял. Но в Украине можно только сидеть. Будешь всю жизнь его кормить? А так хоть в чем то польза
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Я бы кормил,только зато что есть шанс что эти гниды все жизнь свою ******** за решеткой проведут,где нибудь подо Львовом.А там глядишь со шконки упадет или сердечный приступ!!!
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Для обміну президент повинен підписати помилування. Інакше потім всіх, причетних до обміну, можна судити по статті.
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Ба, а харьковским бомбистам уже вольную выписали...
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А они сами расстреливали людей или им дали приказ и кто?
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не законные приказы, могут не выполняться.
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Весь вопрос в том,что как трактовать, приказ законный или не законный.
Они там,что с личными адвокатами были.?
Не хочу дальше на пальцах объяснять какая может быть правовая коллизия,но им может обмен и не пригодится.Выйдут из зала суда.
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А кто определяет законность приказов? а, убийцы самих силовиков где? Вообще, в принципе, нужен полноценный судебный процесс, потом выводы.
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Никаког полноценного судебного процесса не будет.
Может вылезти такая куча коричневой субстанции,в век не отмоемся.
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Під контролем васалів расєйки? Ваша думка дуже важлива для нас.
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сам и определяешь, если тебе приказывают стрелять в безоружного или с палкой (камнем), то незаконно стрелять в него со снайперской винтовкой или автомата. Нужно трезво оценивать ситуацию и угрозу своей жизни, тем более это не простые люди, их этому должны учить. Их учат убивать равного противника.
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Не буду спорить,и выражать свое мнение,дабы не поднялся галдежь и лай.
Но скажу у них довольно много шансов выйдти на свободу,если конечно нет прямых доказательств.Что именно гражданин А стрелял и попал в гражданина Б,от чего гражданин Б умер.
Вот как то так.
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а самое интересное начнется после того как их вычеркнули.
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сейчас и рашка откажется выпускать украинских военнопленных.
Ох и устроят их родственники "хорошую жизнь" тем активистам, что настояли на отмене обмена. Адреса выяснят - и привет новые трупы "активистов" (которые только с плакатами выходят, в отличие от военнопленных наших)
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Что слабо верится в такие заявления в свете последних событий.
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Плохие Грицак и Луценко наловили и усадили на нары сотни рашистской нечисти.
Баканов и Рябошака только их отдают.
Сколько из тех, кого отдают, являются трофеями зе-власти?
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Само ти кацап. Ці покидьки сиділи саме на нарах, як і Єфремов.
А тепер їх відпускають.
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Посадить на нары много ума не надо.
Доказать и осудить,вот тут у эти садильщиков неукладочка вышла.
Вот нэбайдужих волонтеров закрыли,а доказухи кроме ПАМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ нет!
Так же и с беркутами,закрыть закрыли,а доказухи на них 00.Плюс будет огромная юридическая коллизия.
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Відпускати їх не збирались, Луценко стверджує, що слідство на завершальному етапі.
А як адвокати, друзі Смирнова із офісу преЗедента, вміють затягувати справи, відомо.
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Значит до Нового года вообще никого не обменяют, всем сидеьб дальше, пуу это вполне устраивает
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у меня вообще иногда подозрения, что эти "актывысты" работают на путена.
Сейчас обмен будет сорван, что даст тому возможность заявить, что итоги встречи в нормандском формате (с Макроном и Меркель) сорваны украинской стороной.
100%-ое попадание в десятку.
Каждого активиста надо проверить на наличие связей с фсб.
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Тут возмущаются, а если бы на 3 день теракта расстреляли, никто бы о них и не вспомнил, так и с БЕРКУТНЕЙ, а то тянули, тянули, вот и получайте.
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Если бы при порошенко их расстреляли то сейчас и проблемы бы такой не было.
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Да только было наоборот расстреливали при нем проукраинских активистов
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