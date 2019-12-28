 Украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков на обмен, - адвокат Ворфоломеев. ВИДЕО

Об этом он сказал перед заседанием апелляционного суда, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Так, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченка и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи. А защита еще двух фигурантов этого дела — эксберкутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, — просит смягчить им меру пресечения.

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На вопрос журналистки об ожиданиях от сегодняшнего заседания суда Сергей Тамтура ответил, что ждет "справедливого решения".

Обвинувачений у справі про розстріли на Інститутській колишній "беркутівець" Сергій Тамтура прокоментував очікування від сьогоднішнього розгляду скарги про скасування запобіжного заходу pic.twitter.com/eeEy8K2GAE — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Адвокат Стефан Решко, який захищає обвинувачених у розстрілах на Інститутській колишніх "беркутівців", прокоментував заміну прокурорів у справі та повідомив, що один з обвинувачених, Олександр Маринченко, прийшов у суд — йому дозволили це зробити попри цілодобовий домашній арешт pic.twitter.com/8Ko5gzFBi1 — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров. Так, прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые занимались делом несколько лет, заменили на новых — Сергея Куцего, Виталия Субботина, Александра Шеваленка.