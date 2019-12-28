 Ночью в Харькове подожгли двери в ОГА, - полиция. ВИДЕО

Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Нацполиции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Пожар ликвидировали собственными силами до приезда спасателей. В результате инцидента повреждено 2 квадратных метра полотна дверей.

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Правоохранители задержали мужчину 1972 года. Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) - мужчине грозит до семи лет тюрьмы.