 Ночью в Харькове подожгли двери в ОГА, - полиция. ВИДЕО

Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Нацполиции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Пожар ликвидировали собственными силами до приезда спасателей. В результате инцидента повреждено 2 квадратных метра полотна дверей.
Правоохранители задержали мужчину 1972 года. Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) - мужчине грозит до семи лет тюрьмы.
Скоро полыхнет братцы, не ждем, а готовимся!
А у нас - никогда не знаешь, что станет новой Врадиевкой, и на какой улице внезапно загорятся автозаки.
Каков результат акции?