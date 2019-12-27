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 100 тыс. пачек сигарет, предназначенных для контрабанды в ЕС, выявлены на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО

СБУ сорвала контрабанду в Евросоюз партии контрафактных сигарет на 5 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники планируют незаконно переместить через государственную границу партию контрафактных сигарет. Во время таможенного досмотра на пункте пропуска "Дьяково-автомобильный" правоохранители обнаружили в рефрижераторе грузовика контрабандистов 100 тыс. пачек фальсификата. По предварительным подсчетам стоимость партии составляет 5 млн гривен по теневым расценкам.

100 тыс. пачек сигарет, предназначенных для контрабанды в ЕС, выявлены на Закарпатье, - СБУ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрафактные сигареты на сумму 15 млн грн пытались переправить из "ДНР" в страны Евросоюза, - СБУ. ФОТО

В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к махинации.

Источник: https://censor.net.ua/v3167723
 
 
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Оставьте хоть маленькую дырку на границе. Там, в Европе, уже курить нечего.
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После рождества вернутся Украинцы в Европу и привезут раза в три больше сигарет и самогона с салом.
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