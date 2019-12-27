 100 тыс. пачек сигарет, предназначенных для контрабанды в ЕС, выявлены на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники планируют незаконно переместить через государственную границу партию контрафактных сигарет. Во время таможенного досмотра на пункте пропуска "Дьяково-автомобильный" правоохранители обнаружили в рефрижераторе грузовика контрабандистов 100 тыс. пачек фальсификата. По предварительным подсчетам стоимость партии составляет 5 млн гривен по теневым расценкам.

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В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к махинации.