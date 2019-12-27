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Все про:аграрии (211) сельское хозяйство (238) Милованов Тимофей (117)

 На поддержку аграрного сектора в 2019 году государством потрачено 3,4 млрд грн, - Милованов. ВИДЕО

В 2019 году Кабинет министров профинансировал все программы по поддержке аграрного сектора – в целом на 3,4 млрд гривен.

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал министр экономки и развития Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

В частности 2,8 млрд было выплачено по программам на развитие фермерства и садоводства. В декабре 2019 года было выплачено 270 млн на развитие хмелеводства, закладку молодых фруктовых и ягодных садов.

Однако 1 млрд, которые планировалось потратить на поддержку аграрного хозяйства, заблокированы в судебном порядке из-за иска Всеукраинского аграрного совета к предыдущему правительству. Правительство подало кассационную жалобу на это решение. По словам министра, мировое соглашение не решает вопроса по сути. Все равно решать должен суд, а он не сможет рассмотреть дело ранее января.

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"Правительство готово, деньги есть, комиссии проведены. Но суд остановил нам возможность провести платежки", - отметил чиновник.

Милованов заявил, что в 2020 году правительство готово финансировать все программы, заложенные в бюджет.

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Источник: https://censor.net.ua/v3167678
 
 
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не сектора...не сектора! а бахматюков и косюков.... всяких
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из них куму Петра, Косюку перепало 3.2лярда
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до малых фермеров из этих субсидий дошло аж 0.00001% от суммы. все остальное ушло косюкам и бахматюкам, которые себе с субсидий выплатити дивиденты в швейцарию
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Може вже хватить роздавати гроші платників податків різним агрохолдингам і іншим типу крутим бізнесменам?

Я розумію коли сплаченими мною податками фінансують армію, медицину і освіту так я доплачую, але це все одно краще ніж платити повну варість, навіть ментів і суддів хоча до них є претензії, але якого милого Ви віддаєте мої гроші агробаронам?
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щоб вони дали пакетик гречки на виборах! коло замкнулось
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Огласите список аграриев, получивших поддежку государства и мы сами увидим кто и за что получил, а так это общие фразы комуняк на партсобрании!
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