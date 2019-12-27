 На поддержку аграрного сектора в 2019 году государством потрачено 3,4 млрд грн, - Милованов. ВИДЕО

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал министр экономки и развития Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

В частности 2,8 млрд было выплачено по программам на развитие фермерства и садоводства. В декабре 2019 года было выплачено 270 млн на развитие хмелеводства, закладку молодых фруктовых и ягодных садов.

Однако 1 млрд, которые планировалось потратить на поддержку аграрного хозяйства, заблокированы в судебном порядке из-за иска Всеукраинского аграрного совета к предыдущему правительству. Правительство подало кассационную жалобу на это решение. По словам министра, мировое соглашение не решает вопроса по сути. Все равно решать должен суд, а он не сможет рассмотреть дело ранее января.

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"Правительство готово, деньги есть, комиссии проведены. Но суд остановил нам возможность провести платежки", - отметил чиновник.

Милованов заявил, что в 2020 году правительство готово финансировать все программы, заложенные в бюджет.

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