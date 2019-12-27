 70% украинцев получают пенсию меньше 3 тыс. грн, - Минсоцполитики. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
По словам замглавы министерства Натальи Ненюченко, есть готовый план действенной социальной политики, которые решает причины, а не только последствия проблем.
"Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии", - заявила она.
А тим часом Богдан таємно зустрічався з Коломойським. Хто з них нашинковує бюджетні кошти ?
откуда 3000? и проработали они не мало.
Зеленые твари,обьясните парадокс,животные
Мародер уже не ворует.
При мародере 14 кварталов подряд росло производство.
Бюджет наполнялся
ПОЧЕМУ у жидовни и у лизателей их срак денех ни на что не фатает????????????
Дебилоидные,обьясните?
Я ни в чем себе не отказываю
Если-бы не субсидия за ЖКХ то пенсионеры давно-бы вымерли.