EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2402  42
Все про:пенсионеры (656) пенсия (1874) Министерство социальной политики (672)

 70% украинцев получают пенсию меньше 3 тыс. грн, - Минсоцполитики. ВИДЕО

70% пенсионеров в Украине получают пенсию меньше 3 тыс. грн, это меньше фактического прожиточного минимума.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

По словам замглавы министерства Натальи Ненюченко, есть готовый план действенной социальной политики, которые решает причины, а не только последствия проблем.

"Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержек с выплатой больничных больше нет, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/v3167633
 
 
 Топ комментарии
 
Секрет Полишенеля ))
Зеленые твари,обьясните парадокс,животные
Мародер уже не ворует.
При мародере 14 кварталов подряд росло производство.
Бюджет наполнялся
ПОЧЕМУ у жидовни и у лизателей их срак денех ни на что не фатает????????????
Дебилоидные,обьясните?
 показать весь комментарий
 
І 60% українців отримають пенсію в дві тисячі і менше.
 показать весь комментарий
 
зато министр 100К з/п клянчит... страна парадоксов....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дивився по телеку соціальну рекламу. Суть : якщо в тебе 35 років стажу по трудовій, і твоя зарплата протягом 35 років була в ПІВТОРА рази вища за середньоукраїнську, тебе чекає пенсія в 2400 гривень. Отак порятували бізнес за рахунок зменшення ЄСВ з 42% до 21%.
 показать весь комментарий
 
Молодая команда сдєлаєт курс 1к1, такшто нєпєрєживайтє.
 показать весь комментарий
 
І 60% українців отримають пенсію в дві тисячі і менше.
 показать весь комментарий
 
 
Діра в бюджеті за Зеленського сягнула 70 млрд гривень.
А тим часом Богдан таємно зустрічався з Коломойським. Хто з них нашинковує бюджетні кошти ?
 показать весь комментарий
 
 
Вони обговорюють наше з вами покращення..!!) Та подалання епохі бідністі..!
 показать весь комментарий
 
 
так ось вони які, справжні діджіталізатори!
 показать весь комментарий
 
Так вот и ответ для Арахамии какой должна для начала быть зарплата у нардепов, 3000 грн! Примите законы, выстройте экономику, выведите людей из черты бедности а потом обсудим ваши зарплаты!
 показать весь комментарий
 
 
відповідь для арахахамії єдина і полягає вона у тому, що зарплатня нардепів повинна бути прив'язана до мінімалки (наприклад - 10 мінімалок). Тоді усі ці трутні будуть намагатися працювати так, щоб зростала економіка. І жити будуть вони разом з країною, на одному рівні, а не у космосі!
 показать весь комментарий
 
у меня все бабушки\дедушки получают около 2000грн.
откуда 3000? и проработали они не мало.
 показать весь комментарий
 
 
Почитайте, що я вище написав. До речі, бандитський МВФ пропонував встановити ЄСВ на рівні 28%. Однак наші реформатори в запалі...
 показать весь комментарий
 
А знаешь почему они столько получают?Потому что всегда ходят на выборы и голосуют не за приличных людей а за красивых богатых воров.Так что сами виноваты.
 показать весь комментарий
 
 
мягкая эвтаназия от слуг хитрого народа...
 показать весь комментарий
 
СПАСИБОЧКИ Наташенька, теперь можно и сдохнуть с радостной надеждой.
 показать весь комментарий
 
Секрет Полишенеля ))
Зеленые твари,обьясните парадокс,животные
Мародер уже не ворует.
При мародере 14 кварталов подряд росло производство.
Бюджет наполнялся
ПОЧЕМУ у жидовни и у лизателей их срак денех ни на что не фатает????????????
Дебилоидные,обьясните?
 показать весь комментарий
 
 
Проблема в том, что они **** скудоумные... и каждая тварь потом скажет что его не выбирала..!
 показать весь комментарий
 
 
Ога. 3 четверти населения малороссии на вібори никада не хадили и вааще не знают,что єто такое ))
 показать весь комментарий
 
Надо тех кто платит такие пенсии привлекать к суду по статье Умышленное УБИЙСТВО при чём при отягчающих обстоятельствах ...
 показать весь комментарий
 
 
рефопма ревы гройсмана большинство пенсионеров просто кинула
 показать весь комментарий
 
Почему зеля не восстанавливает справедливость ?
 показать весь комментарий
 
некогда им надо успеть украсть то, что ещё не украли
 показать весь комментарий
 
 
зато министр 100К з/п клянчит... страна парадоксов....
 показать весь комментарий
 
 
То все порохоботи просто. Баригу від корита відірвали ось тепер ботярам платити і нічим.
 показать весь комментарий
 
 
Моя мати отримує приблизно цю суму та отримала індексацію (щось 60 чи 70 грн). У мене пенсія трохи більша 70% украинцев получают пенсию меньше 3 тыс. грн, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2863
 показать весь комментарий
 
А у меня пенсия инвалида второй группы 1648 грн
Я ни в чем себе не отказываю
 показать весь комментарий
 
 
70% украинцев до ноября получали пенсию 1567 г а в ноябре "прибавили" аж до 1640 гривен. так что даже до 2000 не дотягиваеют.
Если-бы не субсидия за ЖКХ то пенсионеры давно-бы вымерли.
 показать весь комментарий
 
 
Вымрут ? Не дождёшься . 70% хитрожопых субсидиантов .
 показать весь комментарий
 
Envoy Ты "нехитрожопый" идиот хоть представляешь себе жизнь сегодняшних пенсионеров-работяг в 90-е, идиот смартфоновский ? Задурки малолетние, бла.
 показать весь комментарий
 
йа думаю, шо уже с "2020" кажный пенсионер со счастливой активной жизнью сможет себе позволить посетить в день летнего солнцестояния нордкап и полюбоваться солнцем, перекатывающимся по линии горизонта с одной стороны глобуса на другую. безвиз есть, автостоп никто не отменял, а найти побочное бесплатное пропитание у норвегов будет им не проблема. они этому научены предыдущими десятилятиями своей работы на совок и постсовок.
 показать весь комментарий
 
 
я так понял, что это гордость за достижение?
 показать весь комментарий
 
 
...и к 2024 году хотят довести эту цифру до 98%?
 показать весь комментарий
 
А слуги цього народу хтять по 100 000 отримувати за те Шо протирають штани, дрочать та повій замовляють на вечір в робочий час
 показать весь комментарий
 
 
Какие там меньше 3-х тысяч, когда ещё меньше 2-х тысяч, а точнее - 1700 грн. блин, даже 2-х тысяч нету. Интересно, как бы наши "любимые" депутаты прожили бы месяц на такие деньги, когда наверное такую сумму они тратят в день. Вот зеленский и пошёл в президенты, чтоб людям лучше жилось, "спасибо" президент, за заботу о своём народе, большое "СПАСИБО!!!"
 показать весь комментарий
 
 
Средняя температура по побольнице енто...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх