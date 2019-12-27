 70% украинцев получают пенсию меньше 3 тыс. грн, - Минсоцполитики. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

По словам замглавы министерства Натальи Ненюченко, есть готовый план действенной социальной политики, которые решает причины, а не только последствия проблем.

"Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии", - заявила она.

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