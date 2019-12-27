 С начала суток наемники РФ трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С полуночи по направлению от н.п. Гольмовский, оккупанты открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям наших воинов в районе н.п. Гладосово. Защитники Украины, применяя стрелковое вооружение, вели адекватные оборонительные действия.
С 06.45 противник начал обстрел из этих же образцов оружия от н.п. Нижнее Лозовое наших защитников Луганского. В течение 20 минут, применяя стрелковое оружие, наши воины заставили оккупантов соблюдать режим тишины.
После 11.20 противник применил стрелковое оружие по направлению от Старомихайловки по позициям Объединенных сил в районе н.п. Невельськое.
По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших воинов нет.
Штаб ВМС ВСУ, который находится в Одессе с апреля 2014 года в квартале Мариинской и Пироговской улиц, скорее всего, будет вынужден переехать в заброшенный военный городок на 6-й станции Большого Фонтана - прямо в палатки под открытым небом.
Об этом сообщает журналист 048.ua. «Это вынужденная мера, хотя сейчас командующий ВМС Игорь Воронченко говорит только о тренировках, - поделились с нами волонтеры ВМС ВСУ. - Но, к сожалению, реальность такова, что вполне возможно, что наши моряки окажутся в палатках и будут вынуждены работать буквально в полевых условиях - топить буржуйки и вести свою работу
Уже вернулись или зеленуха опять назвиздела?
всі позиції, які будувались не менше року, зруйнував бульдозер.
Но зеленый презик и зеленый министрик обороночки привселюдно громко обещали.