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 С начала суток наемники РФ трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток российской-оккупационные войска трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С полуночи по направлению от н.п. Гольмовский, оккупанты открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям наших воинов в районе н.п. Гладосово. Защитники Украины, применяя стрелковое вооружение, вели адекватные оборонительные действия.

С 06.45 противник начал обстрел из этих же образцов оружия от н.п. Нижнее Лозовое наших защитников Луганского. В течение 20 минут, применяя стрелковое оружие, наши воины заставили оккупантов соблюдать режим тишины.

После 11.20 противник применил стрелковое оружие по направлению от Старомихайловки по позициям Объединенных сил в районе н.п. Невельськое.

По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших воинов нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 17 обстрелов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/v3167609
 
 
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В Одессе штаб командования ВМС переезжает в палатки (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Штаб ВМС ВСУ, который находится в Одессе с апреля 2014 года в квартале Мариинской и Пироговской улиц, скорее всего, будет вынужден переехать в заброшенный военный городок на 6-й станции Большого Фонтана - прямо в палатки под открытым небом.
Об этом сообщает журналист 048.ua. «Это вынужденная мера, хотя сейчас командующий ВМС Игорь Воронченко говорит только о тренировках, - поделились с нами волонтеры ВМС ВСУ. - Но, к сожалению, реальность такова, что вполне возможно, что наши моряки окажутся в палатках и будут вынуждены работать буквально в полевых условиях - топить буржуйки и вести свою работу
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Помнится, когда заставили ВСУ ********* с оборудованных позиций, зеленые ублюдки говорили, что чуть шо - войска сразу возвращаются на свои позиции.

Уже вернулись или зеленуха опять назвиздела?
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немає куди вертатись.
всі позиції, які будувались не менше року, зруйнував бульдозер.
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Это уже детали.
Но зеленый презик и зеленый министрик обороночки привселюдно громко обещали.
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як справжні пацани - господарі свого слова.
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