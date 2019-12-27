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 Рассмотрение второй апелляции на арест Антоненко перенесли на 8 января. ВИДЕО

Апелляционный суд Киева решил сегодня не рассматривать вторую апелляцию защиты подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко - по словам секретаря судебного заседания, в суд не доставили необходимые документы.

Апелляцию на меру пресечения защиты подозреваемого по делу Шеремета рассмотрели 23 декабря, суд оставил Антоненко под стражей, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам адвоката Антоненко Виталия Галенченко, вторая апелляция назначена потому, что он направлял документы на апелляцию вместе с другими защитниками, но его жалобу не забрали с почты.

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Таким образом, его права были нарушены, и рассмотрение назначили на другой день - 8 января 15.00.

Андрей Антоненко, по словам защитника, не жалуется на условия, в которых он сейчас содержится - "он военнослужащий".

Также адвокат Галенченко рассказал, что прокуроры ввели в заблуждение судью Печерского суда Сергея Вовка, который принимал первое решение о содержании Антоненко под стражей.

Они в частности дали информацию о том, что Антоненко не работает, и судья принял это на веру - однако подозреваемый действующий сержант ССО.

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"Андрей вывозил раненых как парамедик, давал концерты в зоне АТО, - добавила экс-нардеп Оксана Корчинская. - Он вряд ли заинтересовал бы правоохранителей если, как все, давал концерты в ночных клубах".

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/v3167564
 
 
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"Они ( прокуроры ) в частности дали информацию о том, что Антоненко не работает, и судья принял это на веру - однако подозреваемый действующий сержант ССО."

Прокуроришки так же врали и о "безработной" Юлии Кузьменко.
Рябошапка их накажет за подлог или выпишет премию к Новому году за рвение?
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Сама обалдела, когда прочла.
Это превосходит все мыслимые и немыслимые нормы права.
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"По словам адвоката Антоненко Виталия Галенченко, вторая апелляция назначена потому, что он направлял документы на апелляцию вместе с другими защитниками, но его жалобу не забрали с почты.

Таким образом, его права были нарушены, и рассмотрение назначили на другой день - 8 января 15.00." Источник: https://censor.net.ua/v3167564

О, как.
Может посадить в СИЗО секретаршу, которая не забрала с почты документы?
Или курьера?
Или весь Апелляционный суд Киева?
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"Также адвокат Галенченко рассказал, что прокуроры ввели в заблуждение судью Печерского суда Сергея Вовка, который принимал первое решение о содержании Антоненко под стражей.
Они в частности дали информацию о том, что Антоненко не работает, и судья принял это на веру - однако подозреваемый действующий сержант ССО"
Источник: https://censor.net.ua/v3167564

От это да!
А если бы прокуроры сказали судье, что Антоненко кровь христианских младенцев в мацу употребляет (ну, как издревле водится у антисемитов), то как - судья поверил бы?
Доказательств не надо - прокуратура не соврет!
Украина - правовое государство?
Да ну, в самом деле что ли?
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"Также адвокат Галенченко рассказал, что прокуроры ввели в заблуждение судью Печерского суда Сергея Вовка, который принимал первое решение о содержании Антоненко под стражей.
Они в частности дали информацию о том, что Антоненко не работает, и судья принял это на веру - однако подозреваемый действующий сержант ССО."
Источник: https://censor.net.ua/v3167564

Скажите, какая статья Уголовного Кодекса Украины определяет меру пресечения в зависимости от того, работает подозреваемый или нет?
Я правильно понимаю, что УК Украины предусматривает разную меру пресечения для домохозяек, нигде официально не работающих, и секретарш за одно и то же правонарушение (например, проституция на Окружной)?
Какая статья закона, скажите, ЗЕбобики?
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Пытаются ломать мужика.
Зеленский, Аваков, Рябошапка уже наработали себе на 111-ю статью этим "делом".
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